Госдума приняла поправку о призыве лиц с неснятой и непогашенной судимостью

Госдума в третьем чтении приняла поправку, по которой на военную службу в рамках мобилизации могут призывать граждан с неснятой и непогашенной судимостью за некоторые тяжкие преступления.

Пункт закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», запрещающий призыв на военную службу по мобилизации имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления, предлагается в обновленной редакции, передает ТАСС.

Проект закона предполагает, что призыву не подлежат граждане с неснятой или непогашенной судимостью за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Запрещается мобилизация тем, у кого не снята или не погашена судимость за теракт, захват заложников, организацию незаконного вооруженного формирования, угон воздушного судна, водного транспорта или железнодорожного состава.

Мобилизации не будут подлежать лица с непогашенной судимостью за незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами, за хищение либо вымогательство таких материалов и веществ.

Мобилизация также не будет проводиться среди тех, кто был осужден за госизмену, шпионаж, посягательство на жизнь государственного деятеля, насильственный захват власти, вооруженный мятеж, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

Запрещено мобилизовать граждан с непогашенной и неснятой судимостью за нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.

По Уголовному кодексу РФ, тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 10 лет лишения свободы, а также неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 15 лет лишения свободы