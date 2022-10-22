Шольц опроверг сообщения о якобы угрозах Путина расширить конфликт на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц опроверг информацию о якобы имеющихся угрозах Путина расширить конфликт на Украине

Сообщения СМИ о том, что российский лидер Владимир Путин во время двусторонних переговоров якобы угрожал расширением конфликта на Украине, являются ложными, заявил в интервью газете Welt am Sonntag канцлер Германии Олаф Шольц.

Шольц отметил, что сообщения, о которых он читал по вопросу предполагаемых угроз со стороны Путина, не соответствуют истине, передает ТАСС со ссылкой на Welt am Sonntag.

Ранее глава России заявил, что Германия должна определить, что сейчас для важнее: обеспечение национальных интересов или выполнение обязательств перед НАТО.

До этого Шольц заявил, что спецоперация России на Украине является «широким крестовым походом против либеральной демократии».

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