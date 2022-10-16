Мэр Донецка назвал удар ВСУ по зданию администрации целенаправленным

Мэр Донецка Кулемзин считает, что по зданию администрации нанесен предметный целенаправленный удар со стороны ВСУ

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию администрации Донецка был целенаправленным, «прилеты были рядом со зданием», заявил мэр города Алексей Кулемзин.

«Как можно оценивать очередной террор со стороны Украины? По гражданскому зданию нанесен предметный целенаправленный удар – здесь не может быть сомнений никаких, потому что прилеты были рядом со зданием. Сейчас прямое попадание», – сказал он на месте происшествия, передает ТАСС.

Кулемзин отметил, что здание получило значительные разрушения. «Чудом никто не погиб. Работы уже организованы, будем принимать меры, чтобы продолжить функционирование», – уточнил он.

Мэр города также добавил, что сейчас работа администрации не парализована, не остановлена, все службы находятся во взаимосвязи.

Отмечается, что коммунальные службы Донецка уже начали ликвидацию последствий обстрела, в частности уборку битого стекла.

По его слова, пострадавших при обстреле здания администрации Донецка контузило. Тяжелых ранений нет, жизни ничего не угрожает, указал он.

Ранее сообщалось, что одна из ракет из установки HIMARS, выпущенных украинскими войсками по Ворошиловскому району Донецка, предположительно, попала в здание городской администрации.

Как сообщил штаб территориальной обороны ДНР, при обстреле городской администрации Донецка по ул. Артема были ранены мужчина и женщина, которых доставили в Республиканский травматологический центр.