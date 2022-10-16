Ракета HIMARS попала в здание администрации Донецка

Мэр Донецка Кулемзин: По администрации Донецка попала ракета HIMARS ВСУ

Одна из ракет из установки HIMARS, выпущенных украинскими войсками по Ворошиловскому району Донецка, предположительно, попала в здание городской администрации, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

По словам Кулемзина, Ворошиловский район Донецка обстреляли тремя ракетами HIMARS из Курахово, одна из ракет попала в здание администрации Донецка, передает РИА «Новости». Он добавил, что под обстрелами находятся большинство районов Донецка.

Как сообщил штаб территориальной обороны ДНР, при обстреле городской администрации Донецка по ул. Артема были ранены мужчина и женщина, которых доставили в Республиканский травматологический центр.

Ранее в воскресенье сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии натовского калибра 155 мм, один снаряд разорвался рядом со зданием городской администрации.