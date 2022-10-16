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Обстрелом ВСУ повреждено здание администрации Донецка
Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ обстреляли стоянку перед администрацией Донецка снарядами калибра НАТО
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье обстреляли Донецк из артиллерии натовского калибра 155 мм, один снаряд разорвался рядом со зданием городской администрации, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
По его словам, в 07.37 снаряд ВСЕ попал в автостоянку возле здания администрации Донецка, в результате чего в здании были выбиты стекла, а на стоянке сгорели три автомобиля, передает ТАСС.
Ранее ВСУ выпустили 20 ракет из «Града» по Куйбышевскому району Донецка.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о переходе России к освободительной борьбе против украинской оккупации.
ВКС России уничтожили украинский десант возле ЗАЭС
В Минобороны сообщили об уничтожении десанта возле Запорожской АЭС
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Военнослужащие России сорвали попытку высадить десант у Запорожской АЭС, уничтожено более 50 солдат и офицеров противника, пять катеров, две баржи, танки и БМП, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным Минобороны, российские войска сорвали подготовку ВСУ к речной десантной операции в районе Запорожской атомной электростанции. Ударами армейской авиации ВКС России, ракетных войск и артиллерии в бухте Каховского водохранилища рядом с поселком Осокоровка Херсонской области, уничтожено более 50 украинских военнослужащих, пять быстроходных катеров, две баржи, пять танков и четыре боевые машины пехоты, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Кроме того, ВКС России нанесли удар по пункту временной дислокации второго батальона украинской 65-й механизированной бригады в районе города Запорожье, были уничтожены три казармы с более 160 военнослужащими ВСУ.
До этого в Минобороны сообщили об уничтожении более 300 военных ВСУ и наемников в Херсонской и Николаевской областях.
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Итальянцы выступили за мирные переговоры России и Украины
Опрос показал, что не менее 60% итальянцев выступили за мирные переговоры России и Украины
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После начала спецоперации России на Украине большинство граждан Италии поддержали Киев и правительство президента Владимира Зеленского, но через восемь месяцев не менее 60% высказались за проведение мирных переговоров, следует из результатов опроса телепередачи Di Martedì.
Опрос предложил провести Нандо Паньончелли, оказалось, что не менее 60% граждан хотели бы, чтобы Украина вступила в мирные переговоры с Россией. Лишь 27% выступили за то, чтобы продолжить поддерживать Киев.
В публикации издания Nicolaporro говорится, что это произошло на фоне грозящего столкновения Азии и Европы, возврата к холодной войне и энергетических проблемах, с которыми столкнулась Европа.
В статье приводятся и сложности, возникшие на политическом уровне в Италии, когда «Движение пяти звезд» выступило против отправки оружия Киеву.
Ранее ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескальци предупредил, что зима 2023/2024 годов окажется сложнее, чем грядущая.
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Стремоусов сообщил об активной фазе наступления ВСУ в Херсонской области
Власти Херсонской области сообщили об активной фазе наступления ВСУ в регионе
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Началась активная фаза наступления Вооруженных сил Украины в Херсонской области, но армия России готова отразить атаки, сообщил заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов.
По его словам, в субботу началась активная фаза наступления ВСУ, которую ожидали. Происходящее ничего не значит, подчеркнул Стремоусов, так как армия России готова отражать все атаки, стоять до конца, передает ТАСС его слова.
Он напомнил о 28 августе, когда тоже была активная фаза в районе Посад-Покровского, тогда ее качественно купировала российская армия.
«Сейчас, если говорить о плацдарме, который избрали укронацисты, каждый третий [из них] наемник, человеческая жизнь [для них] ничего не значит», – заявил замгубернатора региона в эфире «Соловьев.Live» в субботу.
Ранее военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил, что ВСУ начали активную атаку в Херсонской области. А власти региона рекомендовали жителям правобережной части области выехать.
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ВСУ понесли потери на подходе к линии Сватово-Кременная в ЛНР
Украинские военные несут потери на севере Луганской народной республики
Российская артиллерия и разведка работают над выявлением и уничтожением противника на севере ЛНР, где украинские подразделения группируются для возможного удара на линии Сватово-Кременная.
По информации корреспондента РИА «Новости», противник перебрасывает технику и личный состав к позициям к западу от трассы, соединяющей эти города. Также агентство поделилось кадрами с беспилотника, на которой группа украинских военных выносит тела убитых и раненых после удара ВС РФ, отступая из лесопосадки в районе Кременной.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ВКС России уничтожили украинский десант возле ЗАЭС.
Также российские войска отбили в субботу все попытки наступления Вооруженных сил Украины на николаево-криворожском направлении, удалось уничтожить более 120 украинских солдат.
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ВС России отразили все попытки прорыва ВСУ в Херсонской области
Врио замгубернатора Херсонской области Стремоусов заявил о провале наступления ВСУ
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Вооруженные силы Украины полностью провалили наступление в Херсонской области, российские военные отразили попытки прорыва ВСУ, сообщил врио заместителя губернатора региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов сообщил в своем Telegram-канале, что наступления укронцистов в Херсонской области завершились провалом, российская армия полностью отразила попытку прорыва на Бериславском направлении.
По словам Стремоусова, около пяти утра ВСУ открыли массированной огонь из ствольной артиллерии и РСЗО, под прикрытием огня около 30 танков и БМП пошли в наступление.
Мобильные группы ВСУ на бронеавтомобилях и внедорожниках попытались прорваться между опорными пунктами и перерезать дорогу Дудчаны – Меловое, в этом время по наступающим бронегруппам нацистов и наемников начала работать артиллерия и минометы. Вертолеты армейской авиации уничтожили управляемыми ракетами несколько единиц техники, рассказал Стремоусов.
Ранее российские войска отбили в субботу все попытки наступления Вооруженных сил Украины на николаево-криворожском направлении, удалось уничтожить более 120 украинских солдат.
Военный эксперт Василий Дандыкин проанализировал попытки наступления ВСУ на нескольких направлениях одновременно.
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Украинские СМИ выдали декорации к фильму за уничтоженную российскую технику
Украинское агентство УНИАН опубликовало фото декорации к фильму, выдав его за подбитый российский танк
Украинское информагентство УНИАН выдало декорации к украинскому пропагандистскому фильму за уничтоженную технику России с надписью, намеренно сделанной с орфографическими ошибками.
УНИАН опубликовало в Telegram-канале фото якобы подбитой гусеничной машины. На ее лобовой броне было написано «На Бирлин», передает РИА «Новости».
Подпись к фото было сделано специально с орфографичекими ошибками: «На Бирлин. Диды ваевале». Позже было опубликовано видео со съемок фильма и уточнило, что ранее выложенное в соцсети фото является декорацией для фильма, который снимают в Харьковской области.
Ранее Минобороны Украины уличили в очередном фейке – ведомство выдавало за «доказательства пыток» коронки из коллекции стоматолога из Харьковской области.
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Российские войска отбили попытки наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении
Войска России смогли отбить попытки наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении
Российские войска отбили в субботу все попытки наступления Вооруженных сил Украины на николаево-криворожском направлении, удалось уничтожить более 120 украинских солдат, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он сообщил, что противник пытался атаковать в районах населенных пунктов Дудчаны, Садок и Ищенка Херсонской области, но все атаки были отражены, передает ТАСС.
Конашенков добавил, что удалось уничтожить около 120 солдат, 17 боевых бронированных машин и восемь автомобилей. Также российская артиллерия уничтожила пять наведенных ВСУ переправ через реку Ингулец.
Ранее заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил об активной фазе наступления ВСУ в регионе.
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Российский беспилотник уничтожил комплекс украинских ПВО на запорожском направлении
Комплекс украинских ПВО уничтожен российским беспилотником «Ланцет» на запорожском направлении
Российский ударный беспилотник «Ланцет» уничтожил украинский комплекс ПВО С-300 на запорожском направлении, сообщил источник в силовых структурах России.
По его словам, после удара беспилотника сдетонировал боекомплект ПВО.
В Сети опубликована аэровидеосъемка поражения пусковых установок противовоздушного комплекса украинских вооруженных формирований, передает РИА «Новости».
В субботу ночью российская система ПВО сбила в Запорожской области два беспилотника вооруженных сил Украины с прикрепленными взрывными устройствами, которыми киевский режим в пятницу вечером пытался нанести удар по Мелитополю.
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Военкор сообщил об атаках ВСУ в Херсонской области
Военный корреспондент Коц сообщил об атаке ВСУ в Херсонской области
Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в субботу опубликовал сообщение о том, что вооруженные силы Украины начали атаку в Херсонской области.
«Началось движение по фронту», – написал он в своем Telegram-канале, прикрепив видео.
По словам Коца, противник начал атаки на Херсонщине в направлении населенных пунктов Дудчаны, Мыловое и Суханово. Утром в это же время начался обстрел Северодонецка в ЛНР, работает артиллерия по линии Кременная-Сватово.
Ранее военный корреспондент Роман Сапоньков сообщал, что ВСУ могут нанести удары по Херсонской области из дальнобойных средств.
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Власти Херсонской области рекомендовали жителям правобережной части выехать
Жителям правобережной части Херсонской области рекомендовали выехать
Власти Херсонской области снова рекомендуют жителям правобережной части региона выехать, заявил заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов.
Он добавил, что ВСУ пытаются начать наступление в направлении дороги Дудчаны-Берислав. Стремоусов предложил жителям правобережья воспользоваться моментом, позвонить на горячую линию, забрать детей и отправить их на отдых, передает РИА «Новости».
Замглавы попросил жителей дать военным возможность «разобраться с укронацистами», которые пытаются прорваться на Херсонщину.
Ранее Стремоусов сообщил об активной фазе наступления ВСУ в Херсонской области.
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В Британии заявили о готовности бороться с «российской дезинформацией»
СМИ Британии выразили готовность бороться с «российской дезинформацией»
Власти Британии получат дополнительные полномочия по борьбе с «дезинформацией, распространяемой российскими поисковыми системами», сообщили в правительстве страны.
Сообщается, что полномочия по борьбе с дезинформацией, якобы распространяемой российскими поисковиками, будут включены в законопроект о безопасности в интернете.
Сейчас этот законопроект рассматривает парламент, закон будет применяться в отношении поисковых систем, включая пункт об «иностранном вмешательстве», чтобы бороться с онлайн-дезинформацией, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание inews.
Помимо сообщений о спецоперации России на Украине, под формулировку «иностранного вмешательства» для проверки попадут новости о COVID-19 и климатических изменениях.
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Гладков выразил соболезнования семьям жертв теракта в Белгородской области
Всем пострадавшим в результате теракта, совершенного на полигоне в Белгородской области, оказывается помощь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил в Telegram, что на территории одной из воинских частей совершен теракт, в результате которого погибли и ранены «многие военнослужащие». Он заверил, что у региона есть лекарства, врачи и «все необходимое» для помощи пострадавшим.
Губернатор выразил соболезнования семьям погибших. «Мы с вами. Все, что зависит от нас, мы поможем тем, кто сейчас находится в наших больницах», – сказал он. По словам Гладкова, жителей Белгородской области среди раненых и погибших нет.
Напомним, в результате теракта погибли 11 человек, 15 человек пострадали. Террористы, как сообщило Минобороны – граждане «одной из стран СНГ». Они открыли огонь из стрелкового оружия, когда проходило занятие по огневой подготовке с добровольцами. В результате ответного огня были уничтожены оба террориста.
В Литве призвали союзников оплатить Украине обслуживание Starlink
Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал союзников помочь Киеву оплатить обслуживание Starlink
Необходимо найти способ создать коалицию союзников Украины и помочь ей оплатить обслуживание Starlink или найти альтернативного поставщика, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
По словам Ландсбергиса, Украине важно подключение к интернету, нельзя, чтобы это зависело, и было в руках одного частного лица, необходимо найти способ сформировать коалицию союзников Украины, чтобы оплатить Starlink, или найти альтернативного поставщика, передает РИА «Новости».
«Литва готова внести свой вклад», – написал Ландсбергис в соцсети.
Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что Россия старается «убить» систему спутникового интернета Starlink на Украине.
Пентагон заявлял, что может найти партнеров, альтернативных Маску, для обеспечения военных Украины спутниковой связью.
Напомним, глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине и предложил это сделать Пентагону.
Миллиардер Маск пояснил, что лишь следует совету обматерившего его бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Маск устроил скандал вокруг интернета для ВСУ.
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Российские войска уничтожили 140 боевиков на Купянском и Краснолиманском направлении
В Минобороны сообщили об уничтожении 140 боевиков на Купянском и Краснолиманском направлении
ВСУ потеряли до 60 человек в ходе попыток разведки боем на краснолиманском направлении, в результате чего были отброшены на исходные позиции, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным Минобороны, ВСУ решили провести разведку боем возле Сергеевки и Макеевки в ЛНР, а также в районе поселков Новосадовое и Торское ДНР.
В результате огневого поражения подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции, уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две БМП и семь пикапов противника, говорится в Telegram-канале Министерства обороны России.
Конашенков заявил, что на Купянском направлении противником наступательных действий не велось. Российской артиллерией осуществлялось поражение огневых позиций ВСУ на дальних подступах для пресечения атак на российские позиции.
«Уничтожено около 120 украинских военнослужащих, 17 боевых бронированных машин и восемь автомобилей. Кроме того, российской артиллерией уничтожено пять наведенных ВСУ переправ через реку Ингулец», – заявил он.
Кроме того, в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области огнем артиллерии уничтожено до 50 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, а также полевой склад с боеприпасами.
Также, по словам Конашенкова, в районе Двуречное Харьковской области сорвана переправа ротной тактической группы ВСУ через реку Оскол. Ударами авиации и артиллерии уничтожено более 30 украинских военнослужащих, четыре бронеавтомобиля и два пикапа.
«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Киселевка Николаевской области сбит Су-25 воздушных сил Украины. Также перехвачены 10 беспилотных летательных аппаратов, в том числе два американских дрона «Свитч Блэйд-600», в районах населенных пунктов Полтава Луганской Народной Республики, Петровское, Старомайорское, Никольское Донецкой Народной Республики, Дмитренко, Томарино, Чайкино Херсонской области и Таврическое Днепропетровской области», – говорится в сообщении Минобороны.
Кроме того, уничтожены в воздухе 18 снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в ДНР и в районе Новая Каховка Херсонской области, возле Каховской ГЭС сбиты две американские противорадиолокационные ракеты «HARM».
Ранее в Минобороны России сообщили, что ВКС России уничтожили украинский десант возле ЗАЭС.
Также российские войска отбили в субботу все попытки наступления Вооруженных сил Украины на николаево-криворожском направлении, удалось уничтожить более 120 украинских солдат.
Народная милиция ЛНР: ВСУ за сутки потеряли до 40 человек и танк
Украинские военные за последние сутки потеряли до 40 человек личного состава
ВСУ за прошедшие сутки потеряли до 40 человек личного состава, танк и три артиллерийские установки, сообщает Народная милиция Луганской народной республики.
Как отмечается в Telegram-канале ведомства, за прошедшие сутки противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено... до 40 человек личного состава, один танк, три артиллерийские установки, шесть бронетранспортеров, 13 единиц специальной автомобильной техники.
Также уточняется, что инженерно-саперные подразделения НМ ЛНР продолжают разминирование территорий.
Накануне сообщалось, что в Херсонской и Николаевской областях за сутки уничтожено более 300 военных ВСУ и наемников.
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