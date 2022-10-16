Обстрелом ВСУ повреждено здание администрации Донецка

ВКС России уничтожили украинский десант возле ЗАЭС

В Минобороны сообщили об уничтожении десанта возле Запорожской АЭС

Военнослужащие России сорвали попытку высадить десант у Запорожской АЭС, уничтожено более 50 солдат и офицеров противника, пять катеров, две баржи, танки и БМП, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным Минобороны, российские войска сорвали подготовку ВСУ к речной десантной операции в районе Запорожской атомной электростанции. Ударами армейской авиации ВКС России, ракетных войск и артиллерии в бухте Каховского водохранилища рядом с поселком Осокоровка Херсонской области, уничтожено более 50 украинских военнослужащих, пять быстроходных катеров, две баржи, пять танков и четыре боевые машины пехоты, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

Кроме того, ВКС России нанесли удар по пункту временной дислокации второго батальона украинской 65-й механизированной бригады в районе города Запорожье, были уничтожены три казармы с более 160 военнослужащими ВСУ.

До этого в Минобороны сообщили об уничтожении более 300 военных ВСУ и наемников в Херсонской и Николаевской областях.

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