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Глава МИД Украины признал участие США и Британии в атаке на Россию
Глава МИД Украины Кулеба заявил о подготовке Киевом «контрнаступления» в тесном сотрудничестве с США и Британией
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признался, что контрнаступление на юге Украины готовилось вместе с США и Британией.
Видео разговора Кулебы с российскими пранкерами, которые выдавали себя за бывшего посла США в РФ Майкла Макфола, размещено в Telegram-канале Вована и Лексуса.
«Я вам скажу откровенно, что в тесном сотрудничестве с нашими партнерами, прежде всего с США и Великобританией, мы готовили контрнаступательную операцию на юге», – приводит слова главы МИД Украины РИА «Новости».
В ходе разговора Кулеба заявил, что Соединенные Штаты должны преодолеть «психологический барьер» и начать поставлять Украине системы ПВО «Патриот» и ракет дальнего радиуса действия, а также танки Abrams, «даже какие-нибудь старенькие». Он заверил, что в Киеве «готовы их принимать». Кулеба также выступил с утверждением, что Киев якобы не будет наносить этими ракетами удары по территории России.
Кроме того, министр иностранных дел Украины призвал Соединенные Штаты объявить РФ государством-спонсором терроризма, потому что это стало бы сдерживающим шагом для других стран поддерживать Россию и продолжать торговать с ней.
Напомним, во вторник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о закреплении Соединенных Штатов в статусе участника конфликта на Украине.
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При попытке теракта на «Турецком потоке» задержаны диверсанты
Песков: Диверсанты пытались взорвать «Турецкий поток» на территории России на суше
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что при попытке диверсии на газопроводе «Турецкий поток» на территории России были задержаны несколько диверсантов.
По его словам, Украина посягала на «Турецкий поток» на территории России на суше, были захвачены диверсанты, несколько человек было арестовано. Он назвал это посягательством на собственность России, которая находится в функциональном состоянии и полностью загружена газом, передает РИА «Новости».
Песков отметил, что «это посягательство на остающийся в функциональном состоянии, полностью загруженный, работающий как часы, маршрут». К этому причастны «некие силы, о их возможном происхождении Путин намеки давал». Ваше дело, как трактовать эти намеки, добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин обвинил Украину в попытке подрыва одного из участков газопровода «Турецкий поток», а также совершении трех терактов в отношении Курской АЭС.
По словам президента, Киев уже давно использует террористические методы, наносятся удары и по Запорожской АЭС.
Напомним, 22 сентября ФСБ России предотвратила попытку теракта украинских спецслужб на объекте нефтегазового комплекса, поставляющем энергоносители в Турцию и Европу. Были изъяты два самодельных взрывных устройства и задержан мужчина 1978 года рождения, завербованный на Украине сотрудниками СБУ. Также были задержаны четыре пособника украинских спецслужб, граждане России, которые обеспечивали подготовку диверсии.
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СМИ: Израиль передает Киеву разведданные о российской армии
Издание New York Times сообщило, что Израиль передает Украине данные разведки о России
Израиль передает Украине данные об «иранских беспилотниках», которые Россия якобы используют в ходе конфликта, а также раскрывает позиции российских военных.
По данным источника газеты New York Times, Израиль предоставляет Украине разведывательные данные об иранских беспилотниках, а одна из фирм страны передает Киеву спутниковые снимки позиций ВС России, сообщает «Московский комсомолец».
При этом официально власти Израиля опровергают сотрудничество с Украиной, чтобы не провоцировать Россию.
Ранее NYT сообщала, что Россия применяет на Украине новое, «пугающе эффективное оружие» – ударные иранские беспилотники.
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В Киевской области заявили о российских ударах по объектам инфраструктуры
Объекты критической инфраструктуры подверглись ударам в Киевской области, заявил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
Как уточнил украинский чиновник в своем Telegram-канале, удары в Киевской области шли от дронов-камикадзе.
Ранее председатель Киевской областной администрации Алексей Кулеба заявил, что в регионе прогремела серия взрывов.
Накануне сообщалось, что звуки взрывов слышны в Винницкой области на Украине, в регионе объявили воздушную тревогу.
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Эксперты оценили озвученный в США «потолок цены» на российскую нефть
Эксперт Юшков: США назвали высокую цену для «потолка» стоимости российской нефти
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Западу приходится устанавливать довольно высокий потолок цен на российскую нефть. Иначе они рискуют и вовсе остаться без нашего сырья. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли эксперты в сфере энергетики Станислав Митрахович и Игорь Юшков, комментируя желание США установить предельную цену на нефть в размере 60 долларов за баррель.
«Заявление России о том, что мы не станем продавать нефть тем, кто поддержал идею потолка цен, серьезно напугало мировое сообщество. Ведь смысл инициативы был в том, чтобы понизить ее стоимость и за счет российского экспорта насытить мировой рынок дешевым сырьем», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«И мы видим трансформацию этих санкций. Если изначально они задумывались как некое наказание для России, то сейчас это лишь инструмент снижения давления на цены на мировом рынке. То есть это уже, по сути, не антироссийские рестрикции, а попытка спастись самим», – обращает внимание собеседник.
«Такая мера могла сработать только при полной поддержке всех импортеров российского топлива. Но ни Индия, ни Китай на это не согласились. Хотя сам потолок в дальнейшем они могут использовать для получения еще больших скидок от России», – предполагает Юшков.
«Наш потенциальный бойкот на фоне недавних решений ОПЕК+ привел к тому, что в США решили дать довольно высокую цену, чтобы для России эти ограничения не были обременительными. Причем я не исключаю, что в Штатах просто посмотрели среднюю стоимость барреля российской нефти на протяжении минувшего года», – говорит эксперт.
«Сейчас скидка на наше сырье составляет порядка 20 долларов с бочки, то есть на деле мы торгуем в районе 70 долларов. Не так давно было и по 62–65 долларов. Но тут уже вопрос принципа. Дело в том, что при рыночной торговле цена может вырасти, и тогда наш доход становится больше. А при наличии потолка заработать сверх нормы просто не получится», – подчеркнул он.
«По идее, если рыночная цена на нефть будет опускаться, то и потолок должен снижаться. Это необходимо для того, чтобы у России был смысл торговать топливом. Если бы Штаты назвали, предположим, ограничение в районе 40 долларов за баррель, то мы бы просто разорвали все контракты», – добавляет Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
«И при таком потолке возникает некая интрига. Россия может договариваться, чтобы компании при перевозке топлива втихаря обсчитывали покупателя. Так, страховые и судоходные компании, например, зарегистрированные в Греции или на Кипре, сделают вид, что помогали перевозить российскую нефть по 60 долларов, а на деле в танкер будет загружено меньше топлива. И тогда в пересчете баррель будет стоить уже под 70», – предполагает собеседник.
«Либо мы можем переключиться на азиатские или ближневосточные судоходные и страховые компании. Ну и свои компании нам надо развивать. На протяжении десятилетий этим не занимались. А теперь у нас есть возможность создать синергетический эффект, где мы сами будем страховать собственные танкеры», – заключил собеседник.
Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Западу необходимо установить предельную цену на российскую нефть на отметке в районе 60 с чем-то долларов за баррель. По ее словам, именно по такой цене Россия торговала и раньше.
Поэтому, отметила Йеллен, цена Запада в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать нефть, передает ТАСС. Стоит отметить, что на данный момент цена колеблется между 80 и 100 долларами. Ранее сообщалось, что восьмой пакет санкций против России включает в себя потолок цен на нефть.
При этом первый зампред министра финансов США Адевале Адейемо сообщил, что страны G7 не станут мешать России искать альтернативных перевозчиков. По его словам, по западным тарифам перевозки будут осуществляться только при такой цене, которая позволит странам Африки и Латинской Америки получить отдых от высокой стоимости энергоносителей.
В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российская сторона выступает против нерыночных инструментов, устанавливающих цены на нефть. По его словам, это очень вредит энергетическому рынку.
«Нам нецелесообразно обеспечивать поставки при введении такого инструмента тем потребителям, которые будут пользоваться ограничением цен. Мы будем поставлять нефть только тем, кто будет обеспечивать рыночные механизмы ценообразования», – сказал тогда Новак.
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В Киеве подтвердили уничтожение украинского МиГ-29 российским дроном-камикадзе
В Киеве рассказали о гибели украинского МиГ-29 в воздушном бою с российским дроном
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Госбюро расследований Украины сообщило, что причиной крушения украинского МиГ-29 в Винницкой области стали обломки дрона-камикадзе.
Сейчас сотрудники ГБР выясняют обстоятельства падения военного самолета, которое произошло вечером 12 октября во время объявления «воздушной тревоги». Сообщается, что МиГ-29 выполнял задание по уничтожению беспилотников, передает Lenta.ru.
«По одной из версий следствия, вблизи поселка Турбов во время уничтожения очередного объекта обломки сбитого вражеского беспилотника зацепили кабину украинского самолета», – сказано в сообщении.
Пилот капитулировался и был госпитализирован. Пострадавших среди мирных граждан нет.
Между тем в российском сегменте интернета отметили, что это первый случай уничтожения российским дроном «Герань-2» истребителя. Позже были опубликованы кадры обломков украинского истребителя МиГ-29, который уничтожили, как утверждают в Сети, с помощью БПЛА «Герань-2».
Ранее сообщалось, что авиация ВКС России сбила украинские МиГ-29 и Су-24 в небе над ДНР.
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ВСУ подорвали склад с боеприпасами в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Гладков заявил о подрыве склада боеприпасов после обстрела ВСУ
В поселке Белгородского района произошла детонация боеприпасов на складе, жителей эвакуируют на безопасное расстояние, жертв нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, детонация на складе боеприпасов произошла после того, как ВСУ обстреляли поселок в Белгородском районе, жертв и пострадавших нет. «Жителей сейчас будем вывозить на безопасное расстояние. Глава района Владимир Перцев и оперативные службы находятся на месте», – написал Гладков в Telegram-канале.
Ранее ВСУ обстреляли таможенный пропускной пункт в Шебекино и разрушили пешеходный переход.
Также ВСУ обстреляли Белгород, обломки ракеты попали в многоквартирный дом, пострадал технический этаж, жертв нет.
До этого Гладков сообщил, что в результате обстрела подстанции в городе Шебекине Белгородской области со стороны ВСУ более двух тысяч человек остались без энергоснабжения.
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Володин опубликовал карту российских ударов по инфраструктуре Украины
Спикер Госдумы Володин опубликовал карту российских ударов по инфраструктуре Украины
В случае если организуемые Киевом теракты продолжатся, то ответ Москвы будет еще более жестким, пригрозил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин у себя в Telegram-канале подчеркнул, что нигде в мире переговоры с террористами не ведутся, а все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены. Оказавшие сопротивление должны быть уничтожены.
Напомним, накануне заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко подтвердил, что объекты критической инфраструктуры подверглись ударам в Киевской области.
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Трансгендер из США вступил в ряды ВСУ
Трансгендер из США Эштон-Сирилло сообщил, что воюет на стороне ВСУ
Американская журналистка Сара Эштон-Сирилло, родившаяся мужчиной Майклом Джоном Сирилло, официально зачислена в Вооруженные силы Украины.
Журналистка Сара Эштон-Сирилло, которая родилась Майклом Джоном Сирилло, написала в соцсетях, что стала бойцом ВСУ, передает RT.
Трансгендер писала о событиях на Украине для издания LGBTQ Nation, также журналистка рассказывала о геях и трансвеститах в ВСУ.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о влиянии натовских трансгендеров на Украину.
Между тем майора вооруженных сил США Джейми Ли Генри – первого открытого трансгендера-офицера в американской армии – и его жену Анну Габриелян обвинили в шпионаже на Россию.
Минобороны: При отражении атак ВСУ на трех направлениях уничтожено свыше 220 украинских военнослужащих
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За минувшие сутки ВСУ совершили атаки на Краснолиманском, Купянском, Николаево-Криворожском направлениях, но благодаря успешным действиям российских сил все они были отражены, уничтожено более 220 украинских военнослужащих, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Противник в составе двух ротных тактических групп пытался на Купянском направлении атаковать Котляровку и Орлянку в Харьковской области. Однако все атаки были отражены. В итоге потери ВСУ составили более 50 военнослужащих, а также три танка, четыре боевые машины пехоты, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Также подразделения ВСУ предприняли новую попытку форсирования реки Жеребец на Краснолиманском направлении, для этого они привлекли силы двух батальонных тактических групп. Целью ставилось овладение населенными пунктами Стельмаховка и Розовка Луганской народной республики (ЛНР). Но ответным огнем противник был рассеян на подступах к реке и был вынужден отступить. В результате ликвидированы 60 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты, сообщил Конашенков.
Подразделения ВСУ пытались наступать на Николаево-Криворожском направлении силами двух батальонных тактических групп в районах населенных пунктов Костромка, Пятихатки и Правдино Херсонской области. В результате отражения атак ликвидированы более 110 украинских военнослужащих.
За минувшие сутки ударами оперативно-тактической и армейской авиации поражены четыре пункта управления и 52 артиллерийских подразделения в 164 районах. Уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения в районе Васюковки Донецкой народной республики (ДНР), Гуляйполе и Новопавловка Запорожской области, а также Солончаки Николаевской области. Рядом с населенным пунктом Червоный Запорожец Днепропетровской области авиацией ВКС России сбит украинский МиГ-29, а рядом с Порскалевкой Полтавской области – Су-27 ВСУ, перечислили в Минобороны.
Уничтожены 12 беспилотников в районах Новогригоровки, Ивановки, Новолуганского, Старомлиновки в ДНР, Владимировки в ЛНР, Кисилевки, Таврийского и Чайкино в Херсонской области.
Перехвачены 16 снарядов американских систем HIMARS и украинских «Ольха» в районах населенных пунктов Троицкое ЛНР, Корсунка, Каховка, Чернобаевка, Антоновка Херсонской области. А в районах населенных пунктов Гусельское ДНР и Новая Каховка Херсонской области сбиты десять американских противорадиолокационных ракет HARM, отчитались в Минобороны.
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Российские силы освободили два населенных пункта в пригороде Артемовска в ДНР
Армия России освободила поселок Опытное и село Иванград в южном пригороде Артемовска, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
Согласно сообщению штаба, группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила Опытное и Иванград, сообщает ДАН.
Эти два населенных пункта находятся к югу от оккупированного Артемовска. До войны там проживало чуть больше 2 тыс. жителей.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения ВСУ отступают в городской черте Артемовска.
В Пентагоне назвали сроки отправки Киеву еще 18 HIMARS
Шеф Пентагона сообщил о поставках 18 HIMARS Киеву в течение нескольких лет
Поставка дополнительно обещанных Украине 18 американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS потребует двух-трех лет, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
По его словам, Киеву поставляют не только системы, которые могут удовлетворить срочные потребности, но и закупают системы, производство и внедрение которых занимает больше времени.
Обещанные HIMARS закупят, но пройдет несколько лет, прежде чем они будут произведены и доставлены.
«Тем временем мы предоставили [Киеву] четыре системы HIMARS, которые будут внедрены немедленно», – передает ТАСС его слова.
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинским военным передали новые установки американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
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В Грузии назвали «подонком» советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка
Грузинский депутат Ираклий Берая назвал «подонком» советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка
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Депутат правящей «Грузинской мечты» Ираклий Берая назвал «подонком» советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка, который в эфире оппозиционной грузинской телекомпании «Формула» обвинил в сотрудничестве с Россией бывшего премьер-министра Грузии Бидзину Иванишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Подоляк, ты просто подонок. Вот что я могу сказать, он больше ничего от Грузии не заслуживает», – сказал Ираклий Берая.
«Украина в огне, в борьбе с Россией, и в это время какой-то советник низкого класса позволяет себе обвинять достойнейшего человека, обвинять без каких-либо аргументов», – отметил депутат.
По словам парламентария, «интерес Бидзины Иванишвили заключается только в том, чтобы Грузия была интегрированной в Европу и развитой страной».
Другой депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Георгий Амилахвари напомнил, что Киев регулярно обвиняет Тбилиси в сотрудничестве с Москвой, «но не приводит никаких доказательств».
«Такие обвинения – это часть гибридной войны, которую ведет Украина против руководства Грузии для вовлечения Грузии в конфликт», – заявил Георгий Амилахвари.
Депутат посоветовал Подоляку «заняться собой и своей страной, искать пророссийских агентов, продавших Украину, в собственных рядах».
Накануне Грузия поддержала Украину при голосовании по антироссийской резолюции в ООН.
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Эрдоган призвал к «справедливому завершению войны» между Россией и Украиной
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о вере в справедливое завершение конфликта на Украине
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Турция поддерживает справедливое завершение российско-украинского конфликта и не теряет надежды в благополучном поиске дипломатических рычагов урегулирования вопроса вопреки всем сложностям, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
По информации агентства Anadolu, турецкий лидер призывает продолжить диалог для того, чтобы «достичь скорого прекращения кровопролития» в Украине.
Эрдоган добавил, что последствия кризиса в Украине распространяются не только на ее территорию, но и на соседние регионы, ощутимы на глобальном уровне. «Я много раз говорил, что справедливый мир может быть достигнут лишь путем дипломатии. В войне не будет победителей, а у справедливого мира нет проигравших», – отметил Эрдоган.
Вместе с тем глава турецкого государства заверил, что совместные усилия Анкары, ООН и сторон конфликта (по достижению «зернового соглашения» в Стамбуле), сосредоточенные на снижении к минимуму негативных последствий конфликта, получили признание во всем мире.
Ранее на шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане прибыл президент Владимир Путин. У него запланирован ряд двусторонних и трехсторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
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Захарова отреагировала на признание Кулебы о совершении терактов в Крыму и Белгороде
Спикер российского МИД Мария Захарова прокомментировала признание Кулебы в совершении терактов в Крыму и Белгороде
Честное признание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о совершении киевским режимом терактов в Крыму и Белгороде расходится с показаниями президента Украины Владимира Зеленского, который «клялся в интервью Би-би-си, что превентивные меры – о санкциях», выразила мнение представитель МИД России Мария Захарова.
По словам Захаровой, которые приводятся в ее Telеgram-канале, главный дипломат «от слова портфель» Зеленского выходит и признается в терроризме, отмечая, что сделали это так называемые мы – то есть не силовики или отдельные диверсанты, а государство, режим.
Как уточняется в Telegram-канал телеканала «Звезда», Кулеба рассказал об этом в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Блогеры связались с дипломатом от имени экс-посла США в России Майкла Макфола.
Глава МИД Украины заявил, что по полуострову удары наносятся для того, чтобы нанести ущерб боеспособности армии России, передает РИА «Новости».
Онн подчеркнул, что Крым – это «источник боеприпасов» для армии России и авиабаза для самолетов, с которых наносятся удары.
«Соответственно, уничтожение баз, складов, боеприпасов и авиации в Крыму имеет прямой эффект на боеготовность, боеспособность России на материковой территории Украины», – заявил Кулеба.
В четверг ВСУ обстреляли Белгород, работает ПВО. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, в жилом многоквартирном доме по улице Губкина есть разрушения.
Напомним, в результате теракта на Крымском мосту погибли четыре человека.
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НАТО собралось восстановить военно-промышленный комплекс Украины за 10 лет
Politico: НАТО собралось восстановить военно-промышленный комплекс Украины за 10 лет
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Страны НАТО разрабатывают рассчитанный на десять лет план восстановления затронутого боевыми действиями военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщила газета Politico.
Как пишет Politico, для обеспечения полной совместимости Украины с НАТО стороны решили рассмотреть переход от советского оборудования к оборудованию стандартов НАТО. Для этого альянс будет искать способы восстановить ВПК Украины, передает ТАСС.
По данным газеты, в октябре НАТО уже провела встречу с представителями Киева, на которой обсудили вопрос помощи украинской оборонке и в то же время пополнение запасов оружия самого альянса.
Издание пишет, что страны НАТО решили помочь Украине не только для удовлетворения повседневных нужд, а для превращения ее в страну НАТО по определению, хотя и не принятой официально.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин на открытии заседания созданной странами Запада группы по координации военной помощи Киеву в Брюсселе заявил, что Вашингтон нарастил инвестиции в военно-промышленное производство для того, чтобы продолжить предоставлять помощь Украине.
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