Ветеран ФСБ оценил масштаб угрозы ПЗРК «Игла» в руках террористов

Ветеран ФСБ Демидкин: Приехавший с Украины террорист с ПЗРК «Игла» мог сбить самолет

Украинские террористы пытаются использовать крайне опасные ПЗРК «Игла». В связи с этим необходим дополнительный контроль въезжающих на границе, а также по месту жительства новоприбывших. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал ветеран ФСБ Виталий Демидкин. Ранее в ФСБ отчитались о предотвращении сразу двух терактов в Московской области и Брянске.

«ПЗРК «Игла» – очень опасное оружие. Масштабы разрушений при его использовании могли быть очень большими. Даже малоподготовленный террорист мог подбить самолет или вертолет во время взлета или посадки. Кроме того, взрывное устройство с элементами «Иглы» злоумышленник мог заложить в любом торговом центре. Тогда пострадали бы сотни людей, которые просто пришли за покупками»», – рассказал ветеран ФСБ и подразделения «Альфа» Виталий Демидкин.

«Очень плохо, что нашим правоохранительным органам не сразу удалось отследить момент пересечения террористом российской границы. Не исключаю, что это связано с наличием каких-то троп и лазеек в обход КПП», – продолжил собеседник.

Учитывая, что террористы попали в Россию через Эстонию, «на наших братьев эстонцев теперь надо обратить пристальное внимание». «Мне не очень понятно, чего сейчас добивается страна, которая еще не так давно была с нами в составе большого государства. Но это уже на их совести. Нам важно, чтобы российские пограничники проявляли максимальную бдительность, не закрывали глаза на какие-то подозрительные вещи в угоду сиюминутной выгоде», – призывает эксперт.

«Сегодня нужен жесткий контроль не только на границе, но и по месту жительства новоприбывших людей. Бдительность придется проявить и силовикам, и простым гражданам, которые, например, заметили подозрительного человека, входящего в подъезд жилого дома. Такие, казалось бы, простые вещи могут реально предотвратить серьезные теракты с сотнями жертв», – предлагает Демидкин.

«При этом наши сотрудники ФСБ работают четко и слаженно. И это видно на примере поимки преступников еще на этапе подготовки теракта. Более того, силовики, которые отвечают за перехваты подозрительных звонков или «видеоконсультаций», знают свое дело. Они либо глушат эти связи, либо выявляют местоположение консультируемого», – поясняет эксперт.

«Что касается начальника ГУР МО Украины Буданова, который причастен к теракту на Крымском мосту, его пора бы зачислить в террористы. Очевидно, что со временем на нем необходимо поставить крест», – заключил Демидкин.

Ранее в Федеральной службе безопасности России сообщили, что теракт на Крымском мосту организовал руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов. Кроме того, ФСБ задержала восьмерых соучастников подготовки теракта, в том числе пятерых граждан России.

В сообщении говорится, что взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 тыс. 770 килограммов. В начале августа груз был отправлен из морского порта Одессы в болгарский Русе.

В Россию взрывное устройство попало на грузинском грузовом автомобиле DAF 4 октября через российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс», а 6 октября груз был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира.

По данным ФСБ, контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками осуществлял сотрудник ГУР МОУ, представлявшийся «Иваном Ивановичем», использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, купленный в интернете, так и зарегистрированный на гражданина Украины жителя города Кременчуга Андрейченко Сергея Владимировича.

Напомним, в результате теракта на Крымском мосту погибли четыре человека. Кроме того, ФСБ предотвратила готовившийся Украиной теракт в Московском регионе и на транспортном терминале в Брянске. В обоих случаях предполагалось использование ПЗРК «Игла». Также в обоих случаях террористы проникли в Эстонию через Россию.

Сенатор Андрей Климов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил, что организатор теракта на Крымском мосту глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов должен быть ликвидирован. Климов также отметил, что установленный факт поставки оружия для совершения теракта на Крымском мосту из порта Одессы, является доказательством грубейшего нарушения «зерновой сделки».