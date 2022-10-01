Группа «Любэ» выступила для мобилизованных бойцов в Омске

На мероприятии, посвященном вхождению Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации, в 14-м военном городке Омска выступила российская группа «Любэ» под руководством Николая Расторгуева.

Главными участниками митинга-концерта, посвященном вхождению Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации, стали призванные в рамках объявленной президентом РФ частичной мобилизации военнослужащие Центрального военного округа. Они проходят в эти дни усиленную подготовку и боевое слаживание на территории 242 учебного центра ВДВ, Омского автобронетанкового инженерного института, а также бойцы Управления Росгвардии Омской области и представители ветеранских организаций, говорится в сообщении на сайте правительства Омской области.

Территорию 14-го военного городка посетили полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и Губернатор Омской области Александр Бурков. Официальные лица побывали в армейском палаточном лагере, где дислоцируются отряды резервистов, проверили лично условия пребывания бойцов. Вместе с мобилизованными приняли участие в митинге-концерте.

«Здесь на плацу стоят настоящие патриоты своего отечества. Вы не убегали от повесток, не уезжали за границу в другие страны, вы не стали туристами в своей стране – за это вам большое спасибо и низкий поклон! Правительство Омской области делало и делает все возможное, чтобы в кратчайшие сроки создать более комфортные условия жизни здесь, в лагере. Я уверен, что каждый сибиряк с честью и достоинством выполнит поставленную Верховным главнокомандующим задачу. Я желаю вам солдатского счастья и удачи, и чтобы каждый из вас вернулся домой живым и здоровым. С Богом!», – обратился к бойцам губернатор Александр Бурков.

Для тысяч мобилизованных в воинской части выступила всенародно любимая российская группа «Любэ» под руководством Николая Расторгуева. Популярная рок-группа исполнила свои лучшие композиции и знаменитые хиты. Военнослужащие подпевали. Для участников патриотической акции была организована работа полевой кухни и установлен большой видеоэкран с трансляцией мероприятия.

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