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Джонсон ответил на вопрос об отмене переговоров с Путиным
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что переговорит с российским лидером, «как только сможет», прокомментировав сообщения СМИ о том, что звонок с президентом России Владимиром Путиным был отменен из-за доклада по вечеринкам.
В СМИ появились сообщения о том, что британская сторона после публикации доклада по вечеринкам, которые проводились в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время локдауна, попросила российскую сторону перенести время запланированного разговора между двумя лидерами, однако, предположительно, российская сторона не могла, поэтому звонок был отложен.
«Я переговорю с президентом Путиным, как только я смогу», – приводит РИА «Новости» ответ Джонсона на просьбу опровергнуть эти сообщения и подтвердить, что беседа состоится, как только он покинет здание парламента.
В настоящее время Джонсон отвечает на вопросы в парламенте в связи с публикацией доклада.
Между тем агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Джонсона Макса Блейна сообщило, что разговор британского премьер-министра и Путина может быть перенесен на вторник, 1 февраля.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит, которые проходили в его резиденции во время коронавирусных ограничений, и отметил, что уходить в отставку из-за скандала не намерен.
Напомним, британский премьер Борис Джонсон намеревался провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Также во вторник премьер планирует отправиться на Украину, там он встретится с президентом страны Владимиром Зеленским.
Эксперт назвал контрмеры на санкции ЕС против «стратегических амбиций» России
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«Если ЕС пойдет на такой шаг, Россия может частично или полностью отказаться от соблюдения патентного права», – сказал газете ВЗГЛЯД предприниматель, экономист Антон Любич. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз работает над новыми санкциями, которые могут лишить Россию товаров, необходимых для реализации ее «стратегических амбиций».
«Под «стратегическими амбициями» ЕС в первую очередь подразумевает использование технологичных товаров – это турбинное оборудование, высокоточные станки, микроэлектроника. Все это мы закупаем преимущественно в Германии и Франции. Поэтому европейцы действительно могут ограничить нам импорт», – считает Любич.
Он также отметил, что санкции – это не улица с односторонним движением. «Мы будем принимать ответные меры. Это может быть частичный или полный отказ от признания прав интеллектуальной собственности стран ЕС на высокотехнологичную продукцию. Это позволит нам копировать имеющиеся у нас чипы и микроэлектронику, невзирая на патенты. Аналогично мы сможем поступать и со станками», – пояснил эксперт.
«По сути, этой стратегией пользовался Китай в 90-х годах – копировал все подряд, не оглядываясь на осуждающие взоры. Проблема только в том, что это займет какое-то время и ограничит наши возможности, прежде всего в авиации и производстве дронов. Также это нас ограничит в обеспечении Крыма пресной водой, потому что мы сильно зависим от применения немецких технологий для решения этой задачи», – рассказал Любич.
«Кроме того, такие санкции отразятся на широком круге российского населения, потому что практически весь малый и средний бизнес России работает на импортном оборудовании, – уточнил экономист. – Даже элементарная кофейня, где вы утром покупали себе кофе, использует импортные кофемашины. Мясоперерабатывающие заводы также работают на импортных станках, которые рубят мясо. В полях ездят иностранные комбайны. Большая часть инкубационных куриных яиц импортируется. То есть если остановить поставки этого товара, Россия просто останется без курятины. Так что при желании можно очень серьезно остановить развитие многих отраслей».
«Это полноценная, пускай и санкционная, война. Конечно, ЕС тоже понесет определенный ущерб, но суть в том, что когда мы теряем 1 млрд долларов, мы его теряем из нашей экономики размером в полтора триллиона долларов, в то время как Европа потеряет 1 млрд долларов из экономики ЕС, составляющей 18-20 трлн долларов», – заключил Любич.
В воскресенье глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в личном еженедельном блоге заявил, что Евросоюз работает над новыми санкциями, которые могут лишить Москву товаров, необходимых для реализации стратегических амбиций России. «Россия ведет войну нервов, поэтому мы должны сохранить наши. В этом противостоянии с Россией мы делаем все возможное, чтобы дипломатия работала, используя все возможные пути», – заявил Боррель.
В понедельник источники The Times в кабмине Соединенного Королевства сообщили, что британское правительство представит новый пакет санкций против России, которые могут затронуть активы российских энергетических компаний. Накануне глава МИД Британии Лиз Трасс допустила возможность конфискации лондонской собственности «российских олигархов» в рамках ужесточения санкций против России. В Совфеде отметили, что президент России Владимир Путин еще несколько лет назад предупреждал отечественную элиту относительно рисков зарубежного размещения средств.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен не исключила возможности введения санкций против «Северного потока – 2». Введение санкций против «Северного потока – 2» допустила и глава МИД Германии Анналена Бербок. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в случае «вторжения» России на Украину «Северный поток – 2» останется «куском металла». Кроме того, Британия и ЕС занялись разработкой санкций против газовой отрасли России. Также стало известно, что Евросоюз может ввести против России ограничения на конвертирование валюты, меры экспортного контроля, ограничения доступа к SWIFT.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что сейчас российская экономика готова к санкциям лучше, чем в 2014 году.
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ЕС захотел лишить Россию возможности для реализации «стратегических амбиций»
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Евросоюз работает над новыми санкциями, которые могут лишить Москву товаров, необходимых для реализации стратегических амбиций России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в личном еженедельном блоге.
«В рамках нашей работы по сдерживанию [России] мы продвинулись в подготовке ответных мер, которые приведут к серьезным издержкам для российской экономики и финансовой системы. Здесь мы также рассматриваем меры экспортного контроля, которые имели бы долгосрочный эффект, лишая Россию товаров, необходимых ей для реализации своих стратегических амбиций», – приводит слова главы дипломатии Евросоюза ТАСС.
«Россия ведет войну нервов, поэтому мы должны сохранить наши. В этом противостоянии с Россией мы делаем все возможное, чтобы дипломатия работала, используя все возможные пути», – заявил Боррель.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен не исключила возможности введения санкций против «Северного потока – 2». Введение санкций против «Северного потока – 2» допустила и глава МИД Германии Анналена Бербок. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в случае «вторжения» России на Украину «Северный поток – 2» останется «куском металла». Кроме того, Британия и ЕС занялись разработкой санкций против газовой отрасли России. Также стало известно, что Евросоюз может ввести против России ограничения на конвертирование валюты, меры экспортного контроля, ограничения доступа к SWIFT.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой. Там также отметили, что некоторые страны Запада пытаются рассорить народы России и Украины и создать очаг нестабильности в Европе, осложняя отношения между странами ЕС и Москвой. Россия в свою очередь предложила ЕС разморозить треки переговоров по безопасности.
В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
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В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.
В декабре 2021 года президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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МВД раскритиковало работу серверов на российских процессорах «Эльбрус»
Руководство МВД по итогам 2021 года осталось недовольно работой серверов на российских процессорах «Эльбрус» компании МЦСТ: в ведомстве указали на несовместимость процессоров с российским же ПО, что, по мнению МВД, тормозит цифровизацию, рассказал источник в правительстве.
Как пишет «Коммерсант», представитель МЦСТ Константин Трушкин заявил, что компания знает о проблеме и ведет работу по улучшению показателей систем. По его словам, решение по проблемам скорости ввода-вывода найдено – нужны обновление ОС и «правильная конфигурация прикладного ПО». «По загрузке ОС готовим обновление», – сказал он.
Гендиректор поставщика серверов для МВД «Норси-Транс» Сергей Овчинников признал, что потребители высказывают претензии по поводу производительности процессоров, но, по его словам, сейчас разрабатываются новые, более быстрые – на смену «Эльбрусу 8С» приходит «Эльбрус 8СВ», в первом квартале 2022 года начнутся поставки «Эльбруса 16С».
Напомним, в июне 2019 года в Ростехе сообщили, что концерн «Автоматика» (входит в Ростех) разработал и вывел на рынок промышленные компьютеры и модули на базе процессоров «Эльбрус» и МЦСТ-R.
Немцы увидели «четкое послание» Джонсона в адрес России
Немецкий журнал Der Spiegel разместил публикацию, которая посвящена планам британского правительства удвоить присутствие военных в Восточноевропейском регионе по причине украинского конфликта. Статья повлекла за собой бурный отклик людей в комментариях.
«Является ли Борис Джонсон храбрым полководцем? Не знаю. Я знаю одно: ему нужно отвлечься от Partygate (скандала вокруг вечеринок в резиденции премьер-министра во время локдауна)», – сообщил пользователь Celestine, передает РИА «Новости».
«Борис «Отвлечение внимания» Джонсон. Когда у вас кризисы дома, внешние кризисы как нельзя кстати», – отметил пользователь Betanasus.
«Украина Джонсону абсолютно безразлична. Однако поскольку его партия и население все более озабочены тем, что он лжет и является коррумпированным, необходимо напустить какую-нибудь дымовую завесу», – подчеркнул читатель с ником Grumpy3591.
«Скандальный клоун Джонсон с его мерзкими попытками отвлечь внимание хуже любой войны», – говорится в сообщении Renate.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность переброски войск и техники в страны Европы.
Напомним, в Эстонии расквартированы 900 британских военных, на Украине – 100, в Польше – около 150. СМИ сообщали, что Великобритания рассматривает возможность создания боевого подразделения в странах – союзниках по НАТО, речь идет о Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. Ранее стало известно о переброске Британией на Украину бойцов элитного военного подразделения.
Блогеры отреагировали на словари «Ельцин Центра» с выражением «Гнить – жить в России»
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В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге в продаже появились выпущенные «Ельцин Центром» словари с якобы популярными выражениями на Урале. Блогеров возмутило выражение из словаря, согласно которому «гнить = жить в России».
Вот такие словари «Ельцин Центр» продает в аэропорту Кольцово Екатеринбурга за 550 рублей. Гости города со всего мира могут ознакомиться с выражениями, цитирую: «часто используемыми в Екатеринбурге, Челябинске, Перми и по всему Уралу», – написал в своем Telegram-канале блогер Сергей Колясников (Zergulio).
Блогер отметил, что прожив 43 года на Урале, такого выражения ни разу не слышал. «Гнить = жить в России», ну разве не прекрасно?» – добавил Колясников.
Он также опубликовал фото YouTube-блогера Юрия Дудя, рекламирующего тот самый словарь.
«На данном скрине Дудь стоит на балконе «Ельцин Центра» в Екатеринбурге, вид в сторону Плотинки. Дудь тоже «гниет» и страдает в России, потому что деньги за такое западные кураторы платят только здесь», – заявил Колясников.
Постом Колясникова поделились и другие блогеры: «Еще раз – это официальная торговая точка «Ельцин Центра» в аэропорту Кольцово. Пассажиропоток которого даже с учетом пандемии составляет порядка 5 млн человек в год», – написал в Telegram Егор Холмогоров.
Телеведущая Тина Канделаки рассказала об авторах этого словаря. По ее данным, составила словарь аниматор Ольга Паниковская, «которая учит молодежь этому искусству, но почему-то ассоциирует жизнь в нашей стране с гниением». «А спродюсировал выпуск этой книги некто Иван Золотухин – владелец агентства Festagent, которое имеет отношение ко многим фестивалям и другим мероприятиям в нашей стране. Например, к «Тавриде», – пояснила она в своем Telegram.
«Я много раз говорила, что если все время повторять в инфопространстве деструктивные установки, они становятся установками по умолчанию. И если нашу молодежь пичкать уничижительными характеристиками, вырастет критическая масса людей, для которых Россия будет не территорией возможностей, а местом жизни в отвращении и гибели от безысходности.
При этом вся подобная ментальная плесень заразит собою виртуальное пространство и разнесется от Сахалина до Калининграда», – добавила Канделаки.
Телеведущая отметила, что «остров свободы» под названием «Ельцин Центр» продает этот словарь, и его много где можно купить. «Назовем этот процесс «свободой отвратительного слова». Которую так отстаивают униженные и оскорбленные оппозиционеры. Задыхающиеся в России и желающие удушить вместе с собой как можно большее количество людей», – заключила она.
В Минобороны изобрели способ борьбы с «роями» беспилотников
Специалисты Военного университета Минобороны изобрели новый способ борьбы с роем малоразмерных беспилотников, суть которого заключается в распылении с квадрокоптера поля осколков над охраняемым объектом, следует из документа, опубликованного на сайте Роспатента.
Как следует из реферата изобретения, предлагаемый беспилотник является миниатюрным летательным аппаратом, оснащенным многоствольным боевым модулем и четырьмя телескопическими направляющими, обращенными горизонтально в стороны и соединенными между собой сетью, «распыляющей» боеприпас на разлетающиеся в разные стороны мелкие осколки, а также блока управления, передает РИА «Новости».
Целесообразность данного изобретения военные ученые объясняют ростом угрозы атак роев беспилотников на важные объекты военной и гражданской инфраструктуры.
Роевой «интеллект» предусматривает скоординированные действия большого количества беспилотников-«агентов», которые локально взаимодействуют с собой и окружающей средой. Несмотря на простоту данной техники, в совокупности эти дроны демонстрируют «исключительно сложное» поведение, действуя как единый большой организм.
Благодаря своей малозаметности такой рой может оказывать большое влияние на ход боевых действий, ведя разведку и нанося удары с воздуха по боевым машинам, пунктам управления, скоплениям техники и людей, даже в условиях противодействия систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы.
По мнению специалистов Военного университета, существующие средства противодействия роям дронов (ПВО, РЭБ, заградительные системы, истребительная и армейская авиация, стрелковое оружие) не способны в должной мере справиться с данной задачей, к тому же их эксплуатация требует значительных средств.
Описанная в документе система сможет прикрывать защищаемые объекты осколочным полем. В боевом положении этот дрон зависает в воздухе над объектом с раскрытой на направляющих сетью. Датчики сети считывают движение атакующего «роя» и посылают сигнал к электрическим капсюлям зарядов многоствольного боевого модуля. После этого все его стволы дают одновременный залп, а созданное таким образом осколочное поле уничтожает дроны противника.
Напомним, в ноябре 2021 года в России представили систему управления роем беспилотников. В июле 2021 года для управления роем «Охотников» решили создать двухместный истребитель пятого поколения Су-57.
Названа причина смерти Виктора Мережко
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Советский и российский киноактер и режиссер Виктор Мережко умер от осложнений коронавируса, сообщила дочь артиста Мария.
По ее словам, режиссер заболел в декабре и плохо переносил заболевание. На КТ 10 января выяснилось, что одно легкое Виктора Мережко поражено на 90%, а второе – на 95%. После этого его положили в реанимацию, передает «Комсомольская правда».
Мария отметила, что врачи в Санкт-Петербурге смогли стабилизировать состояние артиста и очистить легкие до 65%. Однако позднее у режиссера появились осложнения, отнялась нога. Медики провели операцию под наркозом, во время которой обнаружили «какой-то сгусточек крови». Через неделю после этого Мережко скончался.
30 января Мережко умер в возрасте 84 лет. Он занимал пост секретаря Союза кинематографистов России и Москвы, являлся членом Союза писателей, председателем правления Дома кино. Мережко – сооснователь киноакадемии «Ника» и ее первый президент.
Дебютом Мережко в качестве сценариста в полнометражном кино стала картина «Тигры на льду» (1971). Всего по его сценариям снято более 50 фильмов, среди которых «Здравствуй и прощай» (1972), «Трын-трава» (1976), «Уходя – уходи» (1978), а также сериалы и мультфильмы. Среди режиссерских работ Мережко – сериалы «Сонька Золотая Ручка» (2007), «Объявлены в розыск» (2008), «Сонька: продолжение легенды» (2010) и другие. Также за годы творчества он попробовал себя в качестве актера в нескольких картинах.
Также Виктор Мережко стал автором более 15 пьес, которые ставились во многих театрах Советского Союза и продолжают идти на современной российской сцене.
Стало известно о продаже акций Сбербанка британским инвестфондом
Британская инвестиционная компания Somerset Capital Management избавилась от акций Сбербанка на фоне нарастающих политических противоречий между Россией и Западом, сообщила The Daily Telegraph.
В публикации отмечается, что одним из основателей инвестфонда является депутат от правящей Консервативной партии Джейкоб Рис-Могг, который с 2019 года занимает пост лидера Палаты общин британского парламента, отвечающего за взаимодействие между рядовыми парламентариями и членами кабмина. Он создал Somerset Capital Management вместе с бывшим заместителем председателя Консервативной партии Домиником Джонсоном и бизнесменом Эдвардом Робертсоном в 2007 году, передает ТАСС.
По имеющейся у издания информации, Рис-Могг отошел от управления компанией в 2010 году после того, как был впервые избран в парламент. При этом он продолжал работать консультантом в фирме до 2019 года. В публикации подчеркивается, что Somerset Capital Management стала приобретать акции Сбербанка в 2018 году. Многие депутаты от оппозиционной Лейбористской партии ранее критиковали работу фонду за инвестиции в российский банк в размере около 44,5 млн фунтов (59,6 млн долларов по текущему курсу) в условиях того, что сам Рис-Могг был вовлечен в процесс обсуждения выстраивания политики Лондона в отношении России.
Депутат-консерватор после инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией в Солсбери в 2018 году призывал «не иметь дело» с властями России, а также выступал за «заморозку российских активов» в Соединенном Королевстве. Рис-Могг подчеркивал, что Somerset Capital Management не инвестирует его личные средства в компании из России. Издание уточнило, что инвестфонд начал продавать акции Сбербанка в 2019 году, а в период с сентября по ноябрь 2021 года избавился от остававшихся в его распоряжении бумаг в связи с резким падением их стоимости из-за напряженности на российско-украинской границе.
«Джейкоб Рис-Могг больше не работает в Somerset Capital Management, он не имел никакого отношения к инвестиционным решениям фирмы на протяжении десятилетия», – заявил партнер компании Оливер Кроули. Он добавил, что Somerset Capital Management намеревается продолжить инвестировать в бизнес-проекты в развивающихся странах, включая Китай, Индию, Бразилию и Россию.
Накануне министр финансов Германии Кристиан Линднер ушел от ответа на вопрос об отключении России от SWIFT. В тот же день глава международного комитета Сената США Роберт Менендес допустил, что некоторые санкции против России могут ввести «авансом». Он также высказался за сохранение возможности отключения России от системы банковских сообщений SWIFT, а также выступил за то, чтобы президент США Джо Байден мог ввести рестрикции «против очень значительных российских банков с калечащим эффектом для экономики России». В минувшую субботу в администрации Соединенных Штатов заявили о намерении снизить промышленный потенциал России и разорить банки. В прошлую среду Госдеп США пригрозил России падением экономики в случае «вторжения» на Украину.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
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В Кремле рассказали о сроках ответа Путина НАТО и США по гарантиям безопасности
Президент Владимир Путин даст комментарий на ответы американской стороны и Североатлантического альянса на предложения Москвы о гарантиях безопасности, когда сочтет нужным, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Как только он посчитает это необходимым. Точную дату я не могу вам назвать», – цитирует РИА «Новости» представителя Кремля.
Уточняющий вопрос, произойдет ли это до визита Путина в Китай или уже после, представитель Кремля также оставил без ответа.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
Британия собралась ввести санкции против энергокомпаний России
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Британское правительство в понедельник представит новый пакет санкций против России, которые могут затронуть активы российских энергетических компаний, сообщили источники The Times в кабмине Соединенного Королевства.
По имеющимся у источников издания сведениям, рестрикции, подразумевающие заморозку активов и запрет на въезд в Соединенное Королевство, будут распространены на физических и юридических лиц, имеющих «стратегическое значение» для властей России, передает ТАСС.
Накануне глава МИД Британии Лиз Трасс допустила возможность конфискации лондонской собственности «российских олигархов» в рамках ужесточения санкций против России. В Совфеде отметили, что президент России Владимир Путин еще несколько лет назад предупреждал отечественную элиту относительно рисков зарубежного размещения средств.
В прошлую пятницу Британия и ЕС занялись разработкой санкций против газовой отрасли России. Как заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, в случае «вторжения» России на Украину «Северный поток – 2» останется «куском металла». Возможность введения санкций против «Северного потока – 2» не исключила и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Санкции против «Северного потока – 2» допустила и глава МИД Германии Анналена Бербок.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
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Захарова оценила заявление главы МИД Британии о новых санкциях
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление главы внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс о том, что «российским олигархам» может грозить конфискация собственности.
«Главное, ни шагу назад, миссис Трасс! Мы на вас очень надеемся. Никакие сиюминутные британские финансовые интересы не могут быть важнее демократии и свободы! Доведете свою мысль до реализации – сможете претендовать на получение знака «За взаимодействие», – написала Захарова в Telegram.
Вместе с тем дипломат напомнила Трасс о списке коррупционеров, которых Россия просила Лондон выдать.
Накануне глава МИД Британии Лиз Трасс допустила возможность конфискации лондонской собственности «российских олигархов» в рамках ужесточения санкций против России. В Совфеде отметили, что президент России Владимир Путин еще несколько лет назад предупреждал отечественную элиту относительно рисков зарубежного размещения средств.
На западе Германии застрелили двоих полицейских
Двое полицейских застрелены во время патрулирования в районе Кузель (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) на юго-западе Германии, сообщила полиция города Кайзерслаутерна.
Стрельба произошла во время проверки дорожного движения между Майвайлерхофом и Ульметом в районе Кузель. Злоумышленники открыли стрельбу, в результате чего двое полицейских получили смертельные ранения, передает ТАСС.
В полиции отметили, что обстоятельства происшествия выясняются, пока о преступниках ничего не известно.
По информации агентства DPA, в настоящее время ведется поиск преступников, один из них вооружен. Движение транспорта вблизи места происшествия перекрыто.
В июле замначальника уголовного розыска одного из отделов полиции Ставрополя застрелили на парковке возле жилого дома, где он проживал.
Во Франции объяснили неконкурентоспособность экономики Украины
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Коррупция, «утечка мозгов» и молодых рабочих рук в Россию и на Запад, неспособность Киева привлекать инвестиции и отсутствие возможностей для модернизации делает украинскую промышленность неконкурентоспособной, считает профессор, доктор наук в Университете Сорбонны Микаэль Ламбер.
Как отметил эксперт, Украина, наравне с Молдавией и Суданом, стала жертвой одной из самых продолжительных рецессий в истории мировой экономики. Причиной этого, по его словам, стало то, что в экономическом плане страна лишена необходимых рычагов для модернизации своей индустрии, большая часть которой была создана еще при СССР, передает РИА «Новости».
«Это делает украинскую промышленность неконкурентоспособной относительно индустрий России и Запада, не говоря уже о совсем безнадежном отставании от китайской индустрии», – сказал Ламбер в беседе с французским изданием Atlantico.
Профессор отметил, что к этому добавляется коррупция, а также «утечка мозгов» и молодых рабочих рук на Запад и в ту же Россию. В итоге Украина оказалась не в состоянии привлечь иностранные капиталовложения, что и привело к ее отставанию в экономическом плане, подчеркнул Ламбер.
При этом он выразил мнение, что Украина обладает «мощным потенциалом» в сфере сельского хозяйства, аэронавтики и промышленных механизмов, однако выше перечисленные проблемы мешают ее макроэкономическому восстановлению.
Как считает профессор, экономическая слабость Украины толкает жителей восточных областей на то, чтобы повернуться лицом к России, которая предлагает больше экономических возможностей.
В прошлую пятницу президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранные СМИ не сеять панику, так как это очень дорого обходится Киеву. По словам Зеленского, из-за паники экономика Украины уже потеряла 12,5 млрд долларов, на стабилизацию потребуется 4–5 млрд долларов. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Соединенные Штаты подставили Украину на миллиарды долларов.
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Кремль пообещал ответные меры в случае атаки Лондона на российский бизнес
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Россия даст собственный ответ, учитывающий национальные интересы, если Великобритания выполнит угрозу наложить ограничения на активы крупного российского бизнеса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Атака одной отдельно взятой страны на российский бизнес, конечно, подразумевает ответные меры, и эти меры будут сформулированы исключительно с учетом наших собственных интересов, исходя из наших собственных интересов в случае, если это потребуется», – цитирует ТАСС Пескова.
Он добавил, что в Кремле рассматривают заявления из Лондона о возможных новых санкциях, как атаку на бизнес.
По словам Пескова, заявление британского МИД о возможной конфискации имущества предпринимателей России – свидетельство непредсказуемости Лондона.
«Это демонстрирует изрядную непредсказуемость Лондона. Наверное, это повод для серьезной обеспокоенности вообще для международных финансовых структур и бизнес-структур. Министр иностранных дел Великобритании говорила о неких санкциях, но здесь, я думаю, надо все называть своими именами. Санкции – это нечто легитимное, нечто оформленное решением Совета Безопасности ООН», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря президента.
В понедельник источники The Times в кабмине Соединенного Королевства сообщили, что британское правительство представит новый пакет санкций против России, которые могут затронуть активы российских энергетических компаний.
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление главы внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс о том, что «российским олигархам» может грозить конфискация собственности.
Накануне глава МИД Британии Лиз Трасс допустила возможность конфискации лондонской собственности «российских олигархов» в рамках ужесточения санкций против России. В Совфеде отметили, что президент России Владимир Путин еще несколько лет назад предупреждал отечественную элиту относительно рисков зарубежного размещения средств.
Предприниматель, экономист Антон Любич назвал газете ВЗГЛЯД контрмеры на санкции ЕС против «стратегических амбиций» России.
В Кремле призвали европейцев задуматься о вредоносных действиях США
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Европе необходимо задуматься о недопустимости вмешательства США в свои дела с учетом нагнетания напряженности со стороны Вашингтона, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он считает, что «в целом англосаксы изрядно накачивают напряженность на европейском континенте», передает ТАСС.
«Здесь нам, европейцам, есть о чем задуматься, когда, например, страна, которая находится за пределами нашего континента, нагнетает напряженность у нас дома. Это неверно. И до тех пор, пока мы, европейцы, не поймем, что это нам всем вредит, думаем, что вряд ли удастся исправить ситуацию», – подчеркнул Песков.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.