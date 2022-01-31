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Названы даты визита премьера Британии на Украину
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Премьер Великобритании Борис Джонсон во вторник посетит с визитом Украину для встречи с премьером Польши Матеушем Моравецким, сообщил депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
«По моим данным, уже завтра (во вторник – прим.ВЗГЛЯД) на Украину приезжает премьер Великобритании Борис Джонсон. В то же время с рабочим визитом здесь будет находиться и премьер Польши Матеуш Моравецкий. Есть вероятность, что они будут подписывать декларацию о новом союзе», – написал Гончаренко в Telegram.
Представитель премьер-министра Бориса Джонсона подтвердил визит премьера и главы МИД Британии на Украину во вторник.
«Джонсон проведет переговоры о кризисе с президентом Украины Зеленским, когда завтра, во вторник, отправится в регион в сопровождении министра иностранных дел Лиз Трасс», – сообщает The Mirror, передает РИА «Новости»
Между тем, читатели газеты Daily Express призвали не защищать Украину, не связываться с Москвой после того, как издание сравнило численность армии России и стран НАТО.
Накануне стало известно, что в понедельник МИД Великобритании намерен объявить в парламенте страны об ужесточении санкций против России. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на следующей неделе собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В канцелярии Джонсона сообщили, что «премьер-министр решительно настроен активизировать дипломатические усилия и нарастить силы и средства сдерживания, чтобы избежать кровопролития в Европе».
В Кремле не раз опровергали подготовку вооруженного нападения на Украину, отмечая, что ни на кого не собираются нападать.
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Депутат Европарламента назвала власти Украины наркоманами
Депутат Европарламента Виола фон Крамон резко ответила главе партии «Слуга народа» Давиду Арахамии, который усомнился в возможном «российском вторжении» на Украину.
«Они все там на Украине наркоманы или что у них происходит?», – написала Крамон в Twitter в ответ на его слова, сообщает РИА «Новости».
Ранее Арахамия заявил, что паника, которую сеют США и другой Запад по поводу «вторжения» России, негативно влияет на украинскую экономику. По его словам, «три, четыре, пять точных дат («вторжения») прошли, (...) это просто запугивание людей», украинцы это понимают
Между тем сам Зеленский собрал представителей иностранных СМИ на пресс-конференцию и опроверг заявления о неизбежности войны, а также посетовал, что из-за паники с Украины уже выведено 12,5 млрд долларов, а на стабилизацию украинской экономики потребуется 4–5 млрд долларов.
Вместе с тем он заявил, что в случае начала масштабного наступления со стороны России ни одна страна не будет защищать Украину.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать. МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
В Кремле констатировали, что ответы Вашингтона по гарантиям безопасности дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов, прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В Канаде объяснили перемещение своих войск на запад от Днепра
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Министр обороны Канады Анита Ананд рассказала, что канадские войска, находящиеся на Украине, переместили на запад от реки Днепр на фоне обострения ситуации вокруг страны, сообщает газета Globe and Mail.
«Наши ВС Канады, например, переместились на запад от реки Днепр, и мы продолжим принимать меры предосторожности, необходимые для обеспечения безопасности наших канадских вооруженных сил», – рассказала Ананд в ходе пресс-конференции в Киеве, передает РИА «Новости».
При этом она заявила, что не может сказать, когда и почему было принято решение о передислокации.
Несколько недель назад в зарубежных СМИ появились сообщения, что минобороны Канады направило на Украину отряд сил специального назначения как «часть усилий, которые предпринимают союзники по НАТО для сдерживания российской агрессии и выявления путей поддержки украинского правительства». Также спецназ должен был обеспечить безопасную эвакуацию канадских дипломатов.
В Кремле не раз опровергали подготовку вооруженного нападения на Украину, отмечая, что ни на кого не собираются нападать.
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Стало известно о продаже акций Сбербанка британским инвестфондом
Британская инвестиционная компания Somerset Capital Management избавилась от акций Сбербанка на фоне нарастающих политических противоречий между Россией и Западом, сообщила The Daily Telegraph.
В публикации отмечается, что одним из основателей инвестфонда является депутат от правящей Консервативной партии Джейкоб Рис-Могг, который с 2019 года занимает пост лидера Палаты общин британского парламента, отвечающего за взаимодействие между рядовыми парламентариями и членами кабмина. Он создал Somerset Capital Management вместе с бывшим заместителем председателя Консервативной партии Домиником Джонсоном и бизнесменом Эдвардом Робертсоном в 2007 году, передает ТАСС.
По имеющейся у издания информации, Рис-Могг отошел от управления компанией в 2010 году после того, как был впервые избран в парламент. При этом он продолжал работать консультантом в фирме до 2019 года. В публикации подчеркивается, что Somerset Capital Management стала приобретать акции Сбербанка в 2018 году. Многие депутаты от оппозиционной Лейбористской партии ранее критиковали работу фонду за инвестиции в российский банк в размере около 44,5 млн фунтов (59,6 млн долларов по текущему курсу) в условиях того, что сам Рис-Могг был вовлечен в процесс обсуждения выстраивания политики Лондона в отношении России.
Депутат-консерватор после инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией в Солсбери в 2018 году призывал «не иметь дело» с властями России, а также выступал за «заморозку российских активов» в Соединенном Королевстве. Рис-Могг подчеркивал, что Somerset Capital Management не инвестирует его личные средства в компании из России. Издание уточнило, что инвестфонд начал продавать акции Сбербанка в 2019 году, а в период с сентября по ноябрь 2021 года избавился от остававшихся в его распоряжении бумаг в связи с резким падением их стоимости из-за напряженности на российско-украинской границе.
«Джейкоб Рис-Могг больше не работает в Somerset Capital Management, он не имел никакого отношения к инвестиционным решениям фирмы на протяжении десятилетия», – заявил партнер компании Оливер Кроули. Он добавил, что Somerset Capital Management намеревается продолжить инвестировать в бизнес-проекты в развивающихся странах, включая Китай, Индию, Бразилию и Россию.
Накануне министр финансов Германии Кристиан Линднер ушел от ответа на вопрос об отключении России от SWIFT. В тот же день глава международного комитета Сената США Роберт Менендес допустил, что некоторые санкции против России могут ввести «авансом». Он также высказался за сохранение возможности отключения России от системы банковских сообщений SWIFT, а также выступил за то, чтобы президент США Джо Байден мог ввести рестрикции «против очень значительных российских банков с калечащим эффектом для экономики России». В минувшую субботу в администрации Соединенных Штатов заявили о намерении снизить промышленный потенциал России и разорить банки. В прошлую среду Госдеп США пригрозил России падением экономики в случае «вторжения» на Украину.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
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Британия собралась ввести санкции против энергокомпаний России
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Британское правительство в понедельник представит новый пакет санкций против России, которые могут затронуть активы российских энергетических компаний, сообщили источники The Times в кабмине Соединенного Королевства.
По имеющимся у источников издания сведениям, рестрикции, подразумевающие заморозку активов и запрет на въезд в Соединенное Королевство, будут распространены на физических и юридических лиц, имеющих «стратегическое значение» для властей России, передает ТАСС.
Накануне глава МИД Британии Лиз Трасс допустила возможность конфискации лондонской собственности «российских олигархов» в рамках ужесточения санкций против России. В Совфеде отметили, что президент России Владимир Путин еще несколько лет назад предупреждал отечественную элиту относительно рисков зарубежного размещения средств.
В прошлую пятницу Британия и ЕС занялись разработкой санкций против газовой отрасли России. Как заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, в случае «вторжения» России на Украину «Северный поток – 2» останется «куском металла». Возможность введения санкций против «Северного потока – 2» не исключила и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Санкции против «Северного потока – 2» допустила и глава МИД Германии Анналена Бербок.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
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В России усомнились в законности изъятия Лондоном собственности у «российских олигархов»
Законность возможного решения Лондона об изъятии собственности у «российских олигархов» сомнительна и вызовет отток капиталов из страны, например, в Швейцарию или Гонконг, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов.
«Президент России еще несколько лет (назад) предупреждал отечественную элиту относительно рисков зарубежного размещения средств. Не секрет, что многие из них вкладывались в «Лондонград». Они наивно доверились джентльменам-англосаксам», – сказал Климов РИА «Новости».
По его словам, «технически реализация подобных «санкций» возможна, но их законность будет под очень большим вопросом и вызовет отток капиталов из Британии, например, в Гонконг или Цюрих».
Он добавил, что «сама Британия тоже проиграет, утратив репутацию надежной финансовой гавани».
Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что разрабатываемый в Британии законопроект позволит вводить санкции против любых организаций и лиц из России. Возможное ужесточение санкций может включать конфискацию лондонской собственности «российских олигархов».
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Во Франции объяснили неконкурентоспособность экономики Украины
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Коррупция, «утечка мозгов» и молодых рабочих рук в Россию и на Запад, неспособность Киева привлекать инвестиции и отсутствие возможностей для модернизации делает украинскую промышленность неконкурентоспособной, считает профессор, доктор наук в Университете Сорбонны Микаэль Ламбер.
Как отметил эксперт, Украина, наравне с Молдавией и Суданом, стала жертвой одной из самых продолжительных рецессий в истории мировой экономики. Причиной этого, по его словам, стало то, что в экономическом плане страна лишена необходимых рычагов для модернизации своей индустрии, большая часть которой была создана еще при СССР, передает РИА «Новости».
«Это делает украинскую промышленность неконкурентоспособной относительно индустрий России и Запада, не говоря уже о совсем безнадежном отставании от китайской индустрии», – сказал Ламбер в беседе с французским изданием Atlantico.
Профессор отметил, что к этому добавляется коррупция, а также «утечка мозгов» и молодых рабочих рук на Запад и в ту же Россию. В итоге Украина оказалась не в состоянии привлечь иностранные капиталовложения, что и привело к ее отставанию в экономическом плане, подчеркнул Ламбер.
При этом он выразил мнение, что Украина обладает «мощным потенциалом» в сфере сельского хозяйства, аэронавтики и промышленных механизмов, однако выше перечисленные проблемы мешают ее макроэкономическому восстановлению.
Как считает профессор, экономическая слабость Украины толкает жителей восточных областей на то, чтобы повернуться лицом к России, которая предлагает больше экономических возможностей.
В прошлую пятницу президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранные СМИ не сеять панику, так как это очень дорого обходится Киеву. По словам Зеленского, из-за паники экономика Украины уже потеряла 12,5 млрд долларов, на стабилизацию потребуется 4–5 млрд долларов. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Соединенные Штаты подставили Украину на миллиарды долларов.
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Кремль пообещал ответные меры в случае атаки Лондона на российский бизнес
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Россия даст собственный ответ, учитывающий национальные интересы, если Великобритания выполнит угрозу наложить ограничения на активы крупного российского бизнеса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Атака одной отдельно взятой страны на российский бизнес, конечно, подразумевает ответные меры, и эти меры будут сформулированы исключительно с учетом наших собственных интересов, исходя из наших собственных интересов в случае, если это потребуется», – цитирует ТАСС Пескова.
Он добавил, что в Кремле рассматривают заявления из Лондона о возможных новых санкциях, как атаку на бизнес.
По словам Пескова, заявление британского МИД о возможной конфискации имущества предпринимателей России – свидетельство непредсказуемости Лондона.
«Это демонстрирует изрядную непредсказуемость Лондона. Наверное, это повод для серьезной обеспокоенности вообще для международных финансовых структур и бизнес-структур. Министр иностранных дел Великобритании говорила о неких санкциях, но здесь, я думаю, надо все называть своими именами. Санкции – это нечто легитимное, нечто оформленное решением Совета Безопасности ООН», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря президента.
В понедельник источники The Times в кабмине Соединенного Королевства сообщили, что британское правительство представит новый пакет санкций против России, которые могут затронуть активы российских энергетических компаний.
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление главы внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс о том, что «российским олигархам» может грозить конфискация собственности.
Накануне глава МИД Британии Лиз Трасс допустила возможность конфискации лондонской собственности «российских олигархов» в рамках ужесточения санкций против России. В Совфеде отметили, что президент России Владимир Путин еще несколько лет назад предупреждал отечественную элиту относительно рисков зарубежного размещения средств.
Предприниматель, экономист Антон Любич назвал газете ВЗГЛЯД контрмеры на санкции ЕС против «стратегических амбиций» России.
Британцы призвали не защищать Украину
Читатели газеты Daily Express призвали не связываться с Москвой после того, как издание сравнило численность армии России и стран НАТО.
Автор публикации Лайам Дойл написал, что по суммарной численности войск Россия из членов НАТО уступает только США. В ее составе служат около 1,154 млн человек, а вместе с резервистами – около 1,4 млн, отмечает он. Вооруженные силы США же насчитывают 1,346 млн военных, в резерве находятся около 800 тыс. солдат, передает РИА «Новости».
В статье указывается, что следом за США идут Турция (445 тыс. военных), Франция (208 тыс.) и Германия (189 тыс.). А общая численность войск 30 государств-членов НАТО составляет от трех с половиной до пяти млн военных.
Комментаторы на сайте раскритиковали журналиста за статью, указав на неполноту сравнения, а также напомнили, что Украина не входит в НАТО, и у альянса нет обязательств защищать ее.
«Действие Статьи 5 Устава НАТО не распространяется на Украину», – написал Sir Realist. Также он заявил, что в случае войны Россия не сможет победить НАТО, так как страны альянса также обладают ядерным оружием.
Azriel ответил читателю, что у НАТО нет гиперзвукового оружия, а также указал, что российские зенитные ракеты превосходят американские аналоги. Кроме того, пользователь указал на отсутствие единства внутри НАТО относительно возможного военного противостояния с Россией: так, Болгария и Хорватия уже отказались воевать за Украину.
Mikey6195, в свою очередь, также заявил, что союзники США по альянсуне захотят участвовать в военном конфликте.
REDTOON1892 указал на то, что численность армии играет не столь важную роль по сравнению с ее оснащением.
Читатель уверен, что войны не будет, потому что все стороны понимают ее последствия.
Ранее оппозиция на Украине заявила, что запад использует Украину как плацдарм для противостояния с Россией.
Напомним, глава МИД Сергей Лавров, говоря о вероятности начала войны на Украине, заявил, что если это зависит от России, то войны не будет, но Москва не позволит игнорировать свои интересы в сфере безопасности.
В Германии увидели снижение напряженности на границе России и Украины
Дипломатия позволила снизить напряженность на границе России с Украиной, заявил новый председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.
По его словам, дипломатия уже показала первые успехи в вопросах урегулирования кризиса на границе, передает ТАСС.
«Чуть менее агрессивная риторика исходит из России. Однако опасность еще не миновала», – заявил он.
При этом эксперт призвал Евросоюз и Североатлантический альянс к сплоченности в нынешней ситуации. По его мнению, единство – это мощный способ произвести впечатление на Россию, поэтому страны НАТО и ЕС должны держаться вместе.
Напомним, глава МИД Сергей Лавров, говоря о вероятности начала войны на Украине, заявил, что если это зависит от России, то войны не будет, но Москва не позволит игнорировать свои интересы в сфере безопасности.
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В Раде испугались запуска всех энергоблоков АЭС на Украине
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Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский заявил, что ему «стало страшно» в связи с запуском на Украине всех имеющихся энергоблоков АЭС.
«Вот теперь стало страшно по-настоящему», – написал Бужанский в своем Telegram-канале.
Всего на Украине действуют четыре атомных электростанции с 15 энергоблоками (все с реакторами ВВЭР), одна из которых, Запорожская АЭС с шестью энергоблоками общей установленной мощностью 6 тыс. МВт, крупнейшая в Европе. По количеству энергетических реакторов Украина занимает десятое место в мире и пятое в Европе.
Напомним, в воскресенье украинский «Энергоатом» подключил к энергосистеме энергоблок № 4 Ровенской АЭС, таким образом впервые в истории запустив в работу все имеющиеся 15 энергоблоков.
Ранее сообщалось, что подземные хранилища (ПХГ) Украины заполнены на 43% меньше, чем на аналогичную дату годом ранее, запасы природного газа по состоянию на 1 января составляют 13,517 млрд кубометров.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Украина начала безжалостный эксперимент над АЭС.
Словаки обвинили США и НАТО в эскалации напряженности вокруг Украины
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Жители Словакии возлагают ответственность за эскалацию напряженности на российско-украинской границе и в Прибалтике на США и НАТО, свидетельствуют итоги опроса населения республики, о которых сообщил братиславский телеканал «Маркиза».
На вопрос о том, кто несет ответственность за нагнетание напряженности на российско-украинской границе и в Прибалтике – Россия или США с НАТО, 44,1% опрошенных ответили, что Соединенные Штаты и Североатлантический альянс. Россия сочли «виновной» в ухудшении международной ситуации значительно меньшее число респондентов – 34,7%. В опросе, который проводился 19 по 26 января, приняли участие 1017 жителей Словакии, представляющих все слои и возрастные категории общества, передает ТАСС.
Ранее МИД Словакии рекомендовал воздержаться от поездок на Украину и в Крым. В прошлую пятницу премьеры Словакии Эдуард Хегер и Нидерландов Марк Рютте предложили усилить восточное крыло НАТО. Днем ранее стало известно о планах Британии разместить боевые подразделения в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
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В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.
В декабре 2021 года президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Министр обороны Канады пригрозила России «суровыми санкциями»
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Министр обороны Канады Анита Ананд в ходе визита на Украину заявила, что «у России есть выбор» между ведением переговоров для деэскалации ситуации и «суровыми санкциями».
«(…) У России есть выбор. И он состоит в том, чтобы вести переговоры для деэскалации, и в случае отсутствия деэскалации Россия столкнется с суровыми санкциями и последствиями», – приводит РИА «Новости» слова Ананд, которую процитировал телеканал CBC.
Накануне министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что канадские войска на фоне обострения ситуации на Украине переместились на запад от реки Днепр. В тот же день Канада отозвала часть сотрудников посольства в Киеве и семьи дипломатов.
Кроме того, в воскресенье министр финансов Германии Кристиан Линднер ушел от ответа на вопрос об отключении России от SWIFT, а глава международного комитета Сената США Роберт Менендес допустил, что некоторые санкции против России могут ввести «авансом». Он также высказался за сохранение возможности отключения России от системы банковских сообщений SWIFT, а также выступил за то, чтобы президент США Джо Байден мог ввести рестрикции «против очень значительных российских банков с калечащим эффектом для экономики России». Днем ранее в администрации Соединенных Штатов заявили о намерении снизить промышленный потенциал России и разорить банки. В прошлую среду Госдеп США пригрозил России падением экономики в случае «вторжения» на Украину.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
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МИД Словакии рекомендовал воздержаться от поездок на Украину и в Крым
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Министерство иностранных дел Словакии рекомендовало жителям республики воздержаться от поездок на Украину, сообщило News Agency of the Slovak Republic. МИД Словакии также призвал воздержаться от поездок в Крым.
«Ситуация в сфере безопасности непредсказуема на всей территории Украины. Она может очень быстро меняться», – приводит ТАСС цитату из рекомендации внешнеполитического ведомства Словакии. Там отметили, что поездки в страну, с которой на востоке граничит Словакия, допустимы лишь в неотложных случаях. МИД Словакии также призвалграждан воздержаться от поездок в Крым.
Напомним, в пятницу премьеры Словакии Эдуард Хегер и Нидерландов Марк Рютте после переговоров в Братиславе предложили усилить восточное крыло НАТО, если ситуацию вокруг Украины не удастся урегулировать дипломатическим путем. Днем ранее стало известно о планах Британии разместить боевые подразделения в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. При этом глава МИД Германии заявила, что НАТО «на данный момент» не собирается принимать в свои ряды новые страны из Восточной Европы, однако отметила, что каждая страна может сама выбирать, к каким альянсам она хотела бы присоединиться.
В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
-
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.
В декабре 2021 года президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Кулеба заявил о необходимости дипломатического взаимодействия с Россией
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о необходимости дипломатического взаимодействия России и Украины.
«Россия обязана продолжить дипломатическое взаимодействие и отвести войска, которые расположились вдоль украинских границ и на временно оккупированных территориях Украины. Дипломатия – это единственный подход», – написал Кулеба в своем аккаунте в Twitter.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать. МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
В Кремле констатировали, что ответы Вашингтона по гарантиям безопасности дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов, прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
Глава ЛНР обвинил Киев в переброске в Донбасс тяжелого вооружения
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Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику, стараясь скрыть перемещение от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, заявил глава провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.
«Наши службы и международные наблюдатели видят, что с украинской стороны идет активное движение. Там идет подвоз боекомплектов и горюче-смазочных материалов, перемещается тяжелое вооружение и готовится техника. Даже традиционно «не все видящие» СММ ОБСЕ зафиксировали за последний месяц переброску более сотни единиц тяжелой ствольной артиллерии – гаубиц и самоходных орудий», – сказал Пасечник в интервью РИА «Новости».
Глава ЛНР подчеркнул, что СММ ОБСЕ ежедневно сообщают, что их беспилотники, при помощи которых наблюдатели миссии мониторят ситуацию в Донбассе, глушатся.
«На той [подконтрольной Киеву] стороне активно работают установки РЭБ. Это все наглядно показывает, что Украина старается скрывать перемещение своих войск и техники от наблюдателей, лишив их возможности видеть ситуацию с воздуха», – пояснил Пасечник.
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
В прошлую пятницу глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможное признание провозглашенных республик Донбасса, указал странам Запада на необходимость заставить Киев выполнять Минские соглашения, заверив, что «тогда все будет в порядке». Говоря о вероятности начала войны, глава российского внешнеполитического ведомства сказал: «Если это зависит от Российской Федерации, то войны не будет. Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим».
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
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