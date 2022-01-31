Джонсон запланировал телефонную беседу с Путиным

Стало известно о продаже акций Сбербанка британским инвестфондом

Британская инвестиционная компания Somerset Capital Management избавилась от акций Сбербанка на фоне нарастающих политических противоречий между Россией и Западом, сообщила The Daily Telegraph.

В публикации отмечается, что одним из основателей инвестфонда является депутат от правящей Консервативной партии Джейкоб Рис-Могг, который с 2019 года занимает пост лидера Палаты общин британского парламента, отвечающего за взаимодействие между рядовыми парламентариями и членами кабмина. Он создал Somerset Capital Management вместе с бывшим заместителем председателя Консервативной партии Домиником Джонсоном и бизнесменом Эдвардом Робертсоном в 2007 году, передает ТАСС.

По имеющейся у издания информации, Рис-Могг отошел от управления компанией в 2010 году после того, как был впервые избран в парламент. При этом он продолжал работать консультантом в фирме до 2019 года. В публикации подчеркивается, что Somerset Capital Management стала приобретать акции Сбербанка в 2018 году. Многие депутаты от оппозиционной Лейбористской партии ранее критиковали работу фонду за инвестиции в российский банк в размере около 44,5 млн фунтов (59,6 млн долларов по текущему курсу) в условиях того, что сам Рис-Могг был вовлечен в процесс обсуждения выстраивания политики Лондона в отношении России.

Депутат-консерватор после инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией в Солсбери в 2018 году призывал «не иметь дело» с властями России, а также выступал за «заморозку российских активов» в Соединенном Королевстве. Рис-Могг подчеркивал, что Somerset Capital Management не инвестирует его личные средства в компании из России. Издание уточнило, что инвестфонд начал продавать акции Сбербанка в 2019 году, а в период с сентября по ноябрь 2021 года избавился от остававшихся в его распоряжении бумаг в связи с резким падением их стоимости из-за напряженности на российско-украинской границе.

«Джейкоб Рис-Могг больше не работает в Somerset Capital Management, он не имел никакого отношения к инвестиционным решениям фирмы на протяжении десятилетия», – заявил партнер компании Оливер Кроули. Он добавил, что Somerset Capital Management намеревается продолжить инвестировать в бизнес-проекты в развивающихся странах, включая Китай, Индию, Бразилию и Россию.

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