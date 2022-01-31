Джонсон запланировал телефонную беседу с Путиным

|
31 января, понедельник | Последнее обновление — 16:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Турчак: Инициатива о снижении нештрафуемого порога скорости до 10 км/ч откровенно вредна
Разделы
Хотят ли сегодня Большие деньги новой Большой войны? Это большой вопрос. Большая война сопряжена со слишком большими рисками. А Большие деньги хотят всё же власти над миром, а не над грудой радиоактивного пепла.
Подробности...
Оперативная реакция на нестабильность в Казахстане повысила имидж ОДКБ, а вывод сил из из страны после выполнения поставленных задач снял опасения, что действия ОДКБ в регионе являются элементом «российской экспансии» и вмешательством во внутренние дела суверенных государств.
Подробности...
Он был всегда больше того, что ему написали в сценарии. И всегда – не выбивался, нет, но с извиняющейся улыбкой выходил из канона, предписанного амплуа. И всегда строил свой.
Подробности...
В Петербурге в возрасте 84 лет от осложнений, вызванных коронавирусом, умер сценарист, режиссер, народный артист России Виктор Мережко. Он был сооснователем киноакадемии «Ника» и ее первым президентом, вел популярные телепередачи «Кинопанорама» и «Моё кино»
Подробности...
Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни в возрасте 85 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. Куравлев страдал от деменции и цереброваскулярной болезни
Подробности...
Словацкая компания Klein Vision завершила сертификацию в ЕС летной годности своего первого аэромобиля AirCar и может приступать к массовому производству новинки. Особенностью автомобиля являются складывающиеся крылья, которые позволяют ему передвигаться не только по дорогам, но и по воздуху
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Джонсон запланировал телефонную беседу с Путиным
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Британский премьер Борис Джонсон намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в британской канцелярии.
1 февраля Джонсон планирует отправиться на Украину, там он встретится с президентом страны Владимиром Зеленским, передает ТАСС.
Вместе с ним туда поедет министр иностранных дел Британии Лиз Трасс.
Предыдущая телефонная беседа Путина и Джонсона проходила в декабре. Глава российского государства указывал британскому премьеру на несколько примеров деструктивной линии украинских властей по срыву минских соглашений.
Стало известно о продаже акций Сбербанка британским инвестфондом
Британская инвестиционная компания Somerset Capital Management избавилась от акций Сбербанка на фоне нарастающих политических противоречий между Россией и Западом, сообщила The Daily Telegraph.
В публикации отмечается, что одним из основателей инвестфонда является депутат от правящей Консервативной партии Джейкоб Рис-Могг, который с 2019 года занимает пост лидера Палаты общин британского парламента, отвечающего за взаимодействие между рядовыми парламентариями и членами кабмина. Он создал Somerset Capital Management вместе с бывшим заместителем председателя Консервативной партии Домиником Джонсоном и бизнесменом Эдвардом Робертсоном в 2007 году, передает ТАСС.
По имеющейся у издания информации, Рис-Могг отошел от управления компанией в 2010 году после того, как был впервые избран в парламент. При этом он продолжал работать консультантом в фирме до 2019 года. В публикации подчеркивается, что Somerset Capital Management стала приобретать акции Сбербанка в 2018 году. Многие депутаты от оппозиционной Лейбористской партии ранее критиковали работу фонду за инвестиции в российский банк в размере около 44,5 млн фунтов (59,6 млн долларов по текущему курсу) в условиях того, что сам Рис-Могг был вовлечен в процесс обсуждения выстраивания политики Лондона в отношении России.
Депутат-консерватор после инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией в Солсбери в 2018 году призывал «не иметь дело» с властями России, а также выступал за «заморозку российских активов» в Соединенном Королевстве. Рис-Могг подчеркивал, что Somerset Capital Management не инвестирует его личные средства в компании из России. Издание уточнило, что инвестфонд начал продавать акции Сбербанка в 2019 году, а в период с сентября по ноябрь 2021 года избавился от остававшихся в его распоряжении бумаг в связи с резким падением их стоимости из-за напряженности на российско-украинской границе.
«Джейкоб Рис-Могг больше не работает в Somerset Capital Management, он не имел никакого отношения к инвестиционным решениям фирмы на протяжении десятилетия», – заявил партнер компании Оливер Кроули. Он добавил, что Somerset Capital Management намеревается продолжить инвестировать в бизнес-проекты в развивающихся странах, включая Китай, Индию, Бразилию и Россию.
Накануне министр финансов Германии Кристиан Линднер ушел от ответа на вопрос об отключении России от SWIFT. В тот же день глава международного комитета Сената США Роберт Менендес допустил, что некоторые санкции против России могут ввести «авансом». Он также высказался за сохранение возможности отключения России от системы банковских сообщений SWIFT, а также выступил за то, чтобы президент США Джо Байден мог ввести рестрикции «против очень значительных российских банков с калечащим эффектом для экономики России». В минувшую субботу в администрации Соединенных Штатов заявили о намерении снизить промышленный потенциал России и разорить банки. В прошлую среду Госдеп США пригрозил России падением экономики в случае «вторжения» на Украину.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Британия собралась ввести санкции против энергокомпаний России
|
|
Британское правительство в понедельник представит новый пакет санкций против России, которые могут затронуть активы российских энергетических компаний, сообщили источники The Times в кабмине Соединенного Королевства.
По имеющимся у источников издания сведениям, рестрикции, подразумевающие заморозку активов и запрет на въезд в Соединенное Королевство, будут распространены на физических и юридических лиц, имеющих «стратегическое значение» для властей России, передает ТАСС.
Накануне глава МИД Британии Лиз Трасс допустила возможность конфискации лондонской собственности «российских олигархов» в рамках ужесточения санкций против России. В Совфеде отметили, что президент России Владимир Путин еще несколько лет назад предупреждал отечественную элиту относительно рисков зарубежного размещения средств.
В прошлую пятницу Британия и ЕС занялись разработкой санкций против газовой отрасли России. Как заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, в случае «вторжения» России на Украину «Северный поток – 2» останется «куском металла». Возможность введения санкций против «Северного потока – 2» не исключила и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Санкции против «Северного потока – 2» допустила и глава МИД Германии Анналена Бербок.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Джонсон поручил главам МИД и минобороны Британии собираться в Москву
|
|
Визит глав МИД и минобороны Великобритании Лиз Трасс и Бена Уоллеса в Москву состоится в ближайшие дни, сообщила пресс-служба премьер-министра страны.
Пресс-служба напомнила, что в обращении к Палате общин глава правительства Борис Джонсон «ясно дал понять, что с Россией возможны отношения лучше». Он поручил Трасс и Уоллесу «собираться в Москву для переговоров со своими коллегами в ближайшие дни». «Им будет поручено улучшить отношения с правительством президента Путина и способствовать деэскалации», – приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы премьера.
Джонсон в переговорах с партнерами заявлял, что необходима комбинация политики сдерживания и дипломатии, в противном случае «тысячи жизней будут потеряны, как в России, так и на Украине», заявила его пресс-служба. Джонсон также хочет провести телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным на следующей неделе. Кроме того, Джонсон собирается «лично донести послание», для чего отправится в Восточную Европу. В какую именно страну собирается Джонсон не сообщается.
Напомним, источник в британских правительственных кругах сообщил, что в понедельник МИД Великобритании намерен объявить в парламенте страны об ужесточении санкций против России. При этом не уточняется, идет ли речь о введении новых санкций или же планируется просто принять санкционный пакет, который вступит в силу в случае «вторжения» России на Украину.
В России усомнились в законности изъятия Лондоном собственности у «российских олигархов»
Законность возможного решения Лондона об изъятии собственности у «российских олигархов» сомнительна и вызовет отток капиталов из страны, например, в Швейцарию или Гонконг, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов.
«Президент России еще несколько лет (назад) предупреждал отечественную элиту относительно рисков зарубежного размещения средств. Не секрет, что многие из них вкладывались в «Лондонград». Они наивно доверились джентльменам-англосаксам», – сказал Климов РИА «Новости».
По его словам, «технически реализация подобных «санкций» возможна, но их законность будет под очень большим вопросом и вызовет отток капиталов из Британии, например, в Гонконг или Цюрих».
Он добавил, что «сама Британия тоже проиграет, утратив репутацию надежной финансовой гавани».
Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что разрабатываемый в Британии законопроект позволит вводить санкции против любых организаций и лиц из России. Возможное ужесточение санкций может включать конфискацию лондонской собственности «российских олигархов».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кремль пообещал ответные меры в случае атаки Лондона на российский бизнес
|
|
Россия даст собственный ответ, учитывающий национальные интересы, если Великобритания выполнит угрозу наложить ограничения на активы крупного российского бизнеса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Атака одной отдельно взятой страны на российский бизнес, конечно, подразумевает ответные меры, и эти меры будут сформулированы исключительно с учетом наших собственных интересов, исходя из наших собственных интересов в случае, если это потребуется», – цитирует ТАСС Пескова.
Он добавил, что в Кремле рассматривают заявления из Лондона о возможных новых санкциях, как атаку на бизнес.
По словам Пескова, заявление британского МИД о возможной конфискации имущества предпринимателей России – свидетельство непредсказуемости Лондона.
«Это демонстрирует изрядную непредсказуемость Лондона. Наверное, это повод для серьезной обеспокоенности вообще для международных финансовых структур и бизнес-структур. Министр иностранных дел Великобритании говорила о неких санкциях, но здесь, я думаю, надо все называть своими именами. Санкции – это нечто легитимное, нечто оформленное решением Совета Безопасности ООН», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря президента.
В понедельник источники The Times в кабмине Соединенного Королевства сообщили, что британское правительство представит новый пакет санкций против России, которые могут затронуть активы российских энергетических компаний.
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление главы внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс о том, что «российским олигархам» может грозить конфискация собственности.
Накануне глава МИД Британии Лиз Трасс допустила возможность конфискации лондонской собственности «российских олигархов» в рамках ужесточения санкций против России. В Совфеде отметили, что президент России Владимир Путин еще несколько лет назад предупреждал отечественную элиту относительно рисков зарубежного размещения средств.
Предприниматель, экономист Антон Любич назвал газете ВЗГЛЯД контрмеры на санкции ЕС против «стратегических амбиций» России.
Британцы призвали не защищать Украину
Читатели газеты Daily Express призвали не связываться с Москвой после того, как издание сравнило численность армии России и стран НАТО.
Автор публикации Лайам Дойл написал, что по суммарной численности войск Россия из членов НАТО уступает только США. В ее составе служат около 1,154 млн человек, а вместе с резервистами – около 1,4 млн, отмечает он. Вооруженные силы США же насчитывают 1,346 млн военных, в резерве находятся около 800 тыс. солдат, передает РИА «Новости».
В статье указывается, что следом за США идут Турция (445 тыс. военных), Франция (208 тыс.) и Германия (189 тыс.). А общая численность войск 30 государств-членов НАТО составляет от трех с половиной до пяти млн военных.
Комментаторы на сайте раскритиковали журналиста за статью, указав на неполноту сравнения, а также напомнили, что Украина не входит в НАТО, и у альянса нет обязательств защищать ее.
«Действие Статьи 5 Устава НАТО не распространяется на Украину», – написал Sir Realist. Также он заявил, что в случае войны Россия не сможет победить НАТО, так как страны альянса также обладают ядерным оружием.
Azriel ответил читателю, что у НАТО нет гиперзвукового оружия, а также указал, что российские зенитные ракеты превосходят американские аналоги. Кроме того, пользователь указал на отсутствие единства внутри НАТО относительно возможного военного противостояния с Россией: так, Болгария и Хорватия уже отказались воевать за Украину.
Mikey6195, в свою очередь, также заявил, что союзники США по альянсуне захотят участвовать в военном конфликте.
REDTOON1892 указал на то, что численность армии играет не столь важную роль по сравнению с ее оснащением.
Читатель уверен, что войны не будет, потому что все стороны понимают ее последствия.
Ранее оппозиция на Украине заявила, что запад использует Украину как плацдарм для противостояния с Россией.
Напомним, глава МИД Сергей Лавров, говоря о вероятности начала войны на Украине, заявил, что если это зависит от России, то войны не будет, но Москва не позволит игнорировать свои интересы в сфере безопасности.
Путин поручил доработать проект новой концепции внешней политики
Президент России Владимир Путин поручил доработать проект новой концепции внешней политики России после концептуального обсуждения документа на Совете безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
У него уточнили, был ли принят проект сегодня. «Нет, сегодня было концептуальное обсуждение подготовленного проекта. И по итогам есть поручение президента доработать, а потом уже принять концепцию», – передает слова Пескова РИА «Новости».
МИД России подготовил проект обновленной редакции концепции внешней политики, где учел последние изменения в международной политике за последние пять лет.
Ранее Путин говорил, что конкретные направления внешнеполитической, дипломатической работы планируется зафиксировать в готовящейся новой редакции концепции внешней политики. По его мнению, этот документ и утвержденная летом Стратегия национальной безопасности РФ будут являться дорожной картой для МИД и других министерств и ведомств.
В Кремле заявили, что президент Владимир Путин принимает все необходимые меры для сохранения безопасности и интересов России и ее граждан на должном уровне.
Британия собралась объявить об ужесточении санкций против России
|
|
В понедельник МИД Великобритании намерен объявить в парламенте страны об ужесточении санкций против России, сообщил источник в британских правительственных кругах. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на следующей неделе собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Источник ТАСС заявил, что Лондон «нацелился на стратегические и финансовые интересы России». При этом не уточняется, идет ли речь о введении новых санкций или же планируется просто принять санкционный пакет, который вступит в силу в случае «вторжения» России на Украину.
Глава британского правительства Борис Джонсон «обсудил дипломатические тактические приемы и санкционные варианты» с главой МИД Великобритании Лиз Трасс «на прошлой неделе, прежде чем проинформировал кабинет министров по ситуации и следующим шагам правительства», сказал источник. Кроме того, Лондон «присоединится к дискуссиям» в СБ ООН «в понедельник в попытке оказать дальнейшее давление на Россию».
Источник заявил, что Джонсон рассмотрит в эти выходные дни варианты ослабления якобы существующей «российской агрессии» в Восточной Европе, в том числе посредством развертывания и усиления оборонных возможностей НАТО. Он «обратился с просьбой к руководителям сил обороны и разведки рассмотреть дальнейшие оборонительные варианты».
В канцелярии Джонсона сообщили, что «премьер-министр решительно настроен активизировать дипломатические усилия и нарастить силы и средства сдерживания, чтобы избежать кровопролития в Европе». Он рассчитывает провести на следующей неделе телефонный разговор с президентом России. В разговоре Джонсон «подчеркнет необходимость для России отступить и вступить в диалог по дипломатической линии». Источник рассказал, что Джонсон намерен «совершить поездку в регион в предстоящие дни». Источник уточнил, что речь идет о Восточной Европе.
Напомним, минобороны Великобритании ожидает, что Россия может предпринять кибератаки и распространить компромат против стран Запада. Times приводит высказывания главы оборонного ведомства и его подчиненных. Так, министр Бен Уоллес заявил: «Я ожидал бы, что какое-либо российское наступление будет иметь кибернетический компонент наравне с физическим. Компромат также является частью этого инструментария».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Британия увидела угрозу кибератак и компромата со стороны России
|
|
Минобороны Великобритании ожидает, что Россия может предпринять кибератаки и распространить компромат против стран Запада, пишут СМИ.
Times приводит высказывания главы оборонного ведомства и его подчиненных. Так, министр Бен Уоллес заявил, что «российские операции» проводятся «сразу во многих сферах». «Я ожидал бы, что какое-либо российское наступление будет иметь кибернетический компонент наравне с физическим. Компромат также является частью этого инструментария», – приводит его слова ТАСС.
Источник в министерстве заявил, что британское ведомство ожидает «огромного количества кибератак». Кроме того, Россия, по мнению Лондона, вероятно, «распространит компромат против Запада». Источник полагает, что Москва захочет застать врасплох» союзников по НАТО, дестабилизировать обстановку и запутать ситуацию в случае, если начнет «вторжение» на Украину.
Times считает, что Москва, пытаясь избежать открытого столкновения, может планировать враждебные действия в так называемой «серой зоне», то есть области гибридных конфликтов.
Напомним, российская сторона дала согласие на просьбу о визите в Москву министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. До этого глава минобороны Британии Бен Уоллес сообщил, что направил своему российскому коллеге Сергею Шойгу приглашение посетить Лондон в ближайшие недели.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
МИД Британии: Мяч в переговорах с Западом находится на стороне России
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в колонке для британской газеты Telegraph написала, что мяч в переговорах с Западом находится на стороне России.
«На прошлой неделе США и НАТО представили существенные предложения по сферам для обсуждения, которые позволили бы повысить прозрачность и снизить риски», – цитирует ее РИА «Новости».
По ее словам, Лондон призывает «Россию сесть за стол переговоров, основанных на ключевых принципах свободы, демократии и верховенства закона».
«Альтернатива может закончиться только трагедией: вторжением, неизбежно ведущим к огромным страданиям и серьезным экономическим последствиям в результате санкций. Мяч на российской площадке. Я буду продолжать доказывать это нашим союзникам и непосредственно Москве для дипломатического решения. Но я также готова предпринять необходимые шаги, чтобы разъяснить последствия продолжающейся воинственности», – написала Трасс.
Накануне стало известно, что в понедельник МИД Великобритании намерен объявить в парламенте страны об ужесточении санкций против России. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на следующей неделе собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В канцелярии Джонсона сообщили, что «премьер-министр решительно настроен активизировать дипломатические усилия и нарастить силы и средства сдерживания, чтобы избежать кровопролития в Европе».
Путин поручил упростить получение соцвыплат живущим в ДНР и ЛНР россиянам
Граждане России, живущие в ДНР и ЛНР, могут получить право обращаться за соцвыплатами через «Госуслуги» без указания прописки, следует из списка поручений президента Владимира Путина.
«Правительству рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам Российской Федерации, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, возможности подачи с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг заявлений на получение социальных выплат и льгот без указания регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается также, что к 1 мая президент ждет предложения, как усовершенствовать механизм регистрации лиц без определенного места жительства, чтобы соблюдались их права на получение пенсий и медицинского обслуживания.
«Правительству РФ подготовить совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и представить предложения о совершенствовании механизмов регистрации лиц без определенного места жительства, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, и реализации прав таких лиц на пенсионное обеспечение, охрану здоровья и получение медицинской помощи по месту пребывания», – говорится в сообщении.
В СПЧ оценили перечень поручений Путина властям России
В Совете по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России и международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» прокомментировали поручения главы российского государства Владимира Путина, данные по итогам заседания СПЧ.
Как следует из списка поручений президента, граждане России, живущие в ДНР и ЛНР, смогут получить право обращаться за соцвыплатами через «Госуслуги» без указания прописки.
Глава постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека, исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский заявил, что «трудно переоценить, насколько это важно для людей, чья жизнь наполнена проблемами и сложными обстоятельствами». «Поручение по социальным льготам – очень важный шаг на пути к совершенствованию системы поддержки российских граждан на Донбассе», – приводятся его слова в Telegram-канале СПЧ.
Путин также поручил до 1 мая проанализировать законодательство о регулировании работы НКО и СМИ, которые выполняют функции иноагентов. Кроме того, Госдума рассмотрит законопроект об ответственности за пытки 17 февраля, президент рекомендовал парламенту к 1 июля уточнить понятие «пытка» и усилить за это ответственность в проекте федерального закона
Глава постоянной комиссии СПЧ по политическим правам, журналист Николай Сванидзе заявил, что «перечень президентских поручений по итогам встречи с СПЧ достаточно содержателен». Перечень «прежде всего социально акцентирован», отметил Сванидзе, добавив, что «присутствуют темы совершенствования законодательства об иноагентах, проблема пыток, а также проблема выбора меры пресечения для подозреваемых в совершении ненасильственных преступлений, остро актуальная в связи с делом Сергея Зуева и не только». По мнению Сванидзе, «если будет хотя бы частично выполнено то, что обозначено президентом, это будет очень даже не стыдно».
Отмечается также, что к 1 мая президент ждет предложения, как усовершенствовать механизм регистрации лиц без определенного места жительства, чтобы соблюдались их права на получение пенсий и медицинского обслуживания.
Международная благотворительная общественная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы» указала на свой странице в Facebook, что поручение президента может «перевернуть жизнь многих обездоленных», они «получат реальный шанс из вчерашних бездомных с сомнительными правами превратиться в полноправных граждан, которым будут доступны пенсионное обеспечение, плановая медицинская помощь».
Путин поручил проанализировать закон о СМИ и НКО-иноагентах
Президент Владимир Путин поручил до 1 мая проанализировать законодательство о регулировании работы НКО и СМИ, которые выполняют функции иноагентов, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении на сайте Кремля указывается, что Путин поручил «проанализировать совместно с Генпрокуратурой и Советом при президенте по развитию гражданского общества и правам человека законодательство о регулировании деятельности НКО, выполняющих функции иностранного агента, в том числе в части, касающейся их исключения из реестра соответствующих организаций, и практику его применения».
Также необходимо «проанализировать совместно с Роскомнадзором и при участии Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека и Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» положения о регулировании деятельности СМИ, выполняющих функции иностранного агента, и практику его применения».
При необходимости от ведомств требуется представить предложения о совершенствовании законодательства.
Срок исполнения – 1 мая. Ответственные – министр юстиции Константин Чуйченко, руководитель Роскомнадзора Андрей Липов, председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Ранее британский фонд Justice for Journalists Foundation («Справедливость для журналистов»), связанный с экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским, решил профинансировать критику законодательства России.
Justice for Journalists Foundation уточняет, что ряд законов, в частности закон об иноагентах, «наносят ущерб национальным интересам» России.
Путин поручил включить в план воспитательной работы дни памяти о геноциде народов
Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения рассмотреть возможность включения в план воспитательной работы дни, посвященные памяти о геноциде народов нацистами, в том числе Международный день памяти жертв Холокоста.
«Минпросвещения России в целях увековечения памяти жертв среди мирного населения в годы Второй мировой войны предусмотреть в примерном календарном плане воспитательной работы дни, посвященные памяти о геноциде народов нацистами и их пособниками», – передает ТАСС со ссылкой на документ.
В плане также поручено предусмотреть включение 27 января как день освобождения Красной Армией узников фашистского лагеря смерти Освенцим. Срок исполнения – до 1 марта 2022 года.
Ранее президент России обратился к гостям и участникам мемориального вечера «Хранитель памяти», приуроченного к Международному дню памяти жертв Холокоста. Глава страны подчеркнул необходимость сохранить и передать грядущим поколениям правду о событиях Второй мировой войны.
Путин поручил Госдуме уточнить понятие «пытка» в законопроекте
Госдума рассмотрит законопроект об ответственности за пытки 17 февраля, президент России Владимир Путин рекомендовал парламенту к 1 июля уточнить понятие «пытка» и усилить за это ответственность в проекте федерального закона, сообщается на сайте Кремля.
«Рекомендовать палатам Федерального Собрания Российской Федерации рассмотреть проект федерального закона, уточняющего понятие «пытка» в соответствии с Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 39/46 от 10 декабря 1984 г.) и устанавливающего усиление ответственности за совершение представителями власти уголовно наказуемого деяния с применением пытки», – говорится в перечне поручений.
Между тем, Госдума планирует на заседании 17 февраля рассмотреть законопроект об ответственности за пытки, следует из календаря рассмотрения вопросов ГД, размещенном в электронной думской базе.
Ранее правительство поддержало ужесточающий наказание за пытки в колониях законопроект.
Напомним, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, что в Государственную думу внесли законопроект, направленный на ужесточение положений Уголовного кодекса России, устанавливающих ответственность за пытки, которые организованны представителями власти.
|
|