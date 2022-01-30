Финны испугались вовлеченности в военный конфликт из-за Украины

Больше половины жителей Финляндии боятся перерастания напряженной ситуации вокруг Украины в военный конфликт, в который тем или иным образом может быть вовлечена и Финляндия, следует из результатов опроса, проведенного по заказу Helsingin Sanomat.

Согласно результатам опроса, проведенного среди 1 тыс. респондентов, 45% финнов боятся начала войны «в некоторой степени», очень боятся – 8%. Еще 32% опрошенных указали, что не особо опасаются такого сценария. При этом лишь 11% отметили, что у них нет подобных страхов, еще 5% не определились с ответом. Также почти 70% респондентов указали, что в настоящее время считают Россию угрозой миру, 5%, напротив, полагают, что такая угроза исходит от НАТО и США. Еще примерно каждый пятый видит угрозу как со стороны РФ, так и со стороны США и НАТО. Погрешность не превышает трех процентных пунктов, передает ТАСС.

Напомним, 11 января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО. Двумя днями позже генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал очень быстро принять Швецию и Финляндию в альянс, если они сами захотят вступить в НАТО. Вопреки этому глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна не планирует присоединяться к НАТО. В свою очередь премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила об отсутствии у Хельсинки планов вступления в НАТО, однако не исключила возможности такого шага в будущем. Глава МИД России Сергей Лавров обвинил зазывающих Финляндию и Швецию в НАТО в отсутствии уважения к суверенитету этих стран.

В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.

В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.

В Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.

В декабре 2021 года президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.

В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

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