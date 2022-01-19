На Украине возбудили дело после обстрела редакции интернет-издания «Гордон»

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19 января, среда | Последнее обновление — 21:24 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Британия отменила ношение масок и работу из дома
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Даже если переговоры об общих параметрах европейской безопасности окажутся сравнительно успешными, США вполне могут отправить в бой своих киевских сателлитов просто ради поддержания России «в тонусе» и введения против нее дополнительных санкций.
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Вот уже несколько месяцев президент России Владимир Путин не спешит выполнять пожелания Киева и вводить войска. Поэтому Владимир Зеленский придумал народу другое развлечение: он дал старт Порошенкиаде, процедуре посадки Петра Порошенко.
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Дело в том, что громкий голос «большинства» вечно безграмотен. Потому что ни один из его отдельных членов не может выдвинуть ни одного реально ценного доказательства в подтверждение своего «убеждения», которым он тычет другим в глаза.
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Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
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В Южно-Сахалинске третий день продолжаются обильные снегопады из-за сильного циклона. Уже выпала месячная норма осадков. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. На расчистку улиц брошена не только спецтехника, но и военные
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В России с аэродрома Казанского авиационного завода совершил первый полет ракетоносец Ту-160М. Этот самолет был собран с нуля. Он сможет нести новые виды вооружений, в том числе перспективные
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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На Украине возбудили дело после обстрела редакции интернет-издания «Гордон»
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В Киеве полиция возбудила уголовное дело по факту повреждения окна редакции интернет-издания «Гордон», сообщила в среду пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, что окно редакции его интернет-издания обстреляли, он уверен, что виновных найдут, так как везде есть камеры видеонаблюдения.
«Сегодня около 17.00 (18.00 мск) в столичную полицию поступило сообщение о том, что повреждено окно в офисе, расположенном на улице Щекавицкой... По факту повреждения окна офиса редакции на столичном Подоле начато уголовное производство», – передает РИА «Новости» со ссылкой на релиз полиции.
Дело возбуждено по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Злоумышленникам грозит до трех лет тюрьмы.
Полиция зафиксировала в редакции повреждение наружного стекла, сейчас ищут очевидцев, изучают записи с камер.
Стало известно, почему Британия доставила на Украину оружие в обход Германии
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Минобороны Германии заявило, что власти ФРГ «не отказывали британским ВВС в прохождении через воздушное пространство страны». Ранее в украинской прессе появились предположения о том, что Берлин запретил использовать свое небо для доставки вооружений Киеву.
По словам немецкого Минобороны, «Лондон не запрашивал на это соответствующего разрешения». «Между Соединенным Королевством и ФРГ нет разногласий по этому вопросу», – заявили немецкому изданию BILD в оборонном ведомстве страны. Цитату приводит журналист Юлиан Рёпке в своем Twitter (перевод газеты ВЗГЛЯД).
Как предположил итальянский новостной портал The Aviationist, специализирующийся на новостях об авиации, командование ВВС Британии «намеренно приказало своим самолетам обойти пространство Германии, хотя их никто не заставлял». «Самолеты, транспортирующие ряд грузов и/или вооружение обязаны запрашивать соответствующее разрешение на перевозку, чего Лондон не сделал – по причинам, которые еще предстоит выяснить. Это и послужило причиной облета территории ФРГ», – считают обозреватели портала.
Как напоминает портал, маршрут боевой авиации определяют несколько факторов – время дня, наличие дипломатического разрешения, полетные ограничения, оперативные извещения для пилотов, погода и другие. Однако в соцсетях популярность набрала другая теория – самолеты «заставили» лететь за пределами немецкого воздушного пространства, потому что Берлин не позволил в него вторгаться? ибо не поддерживает поставки оружия Киеву.
Во вторник УНИАН сообщило, что британские военные самолеты с противотанковым оружием для украинской армии доставили свой груз в обход Германии. Необычный маршрут заметил основатель Conflict News Кайл Глен. По его словам, военно-транспортные C-17 Globemaster III королевских ВВС явно избегали немецкого воздушного пространства. В подтверждение своих слов эксперт опубликовал снимок движения транспорта на Flight Radar, на котором видно, что С-17 летели на Украину через Северное море, Данию, Балтийское море и Польшу, хотя прямой путь лежал через Германию. О том, что британцы снабдят украинцев противотанковым вооружением, ранее сообщил министр обороны Бен Уоллес.
В декабре министр обороны Украины Алексей Резников обвинил Германию за отказ поставлять оружие Украине.
Высокие цены на газ на Украине привели к остановке трех заводов
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Из-за катастрофического роста цен на газ на Украине три предприятия стекольной отрасли остановили работу, а остальные перешли в стадию технологического простоя, под угрозой увольнения 12 тыс. работников, сообщила профильная ассоциация «Стекло Украины».
«Из-за роста стоимости энергоресурсов три предприятия стекольной отрасли уже полностью остановились, а остальные перешли в стадию технологического простоя, чтобы не допустить полной остановки печей», – приводит текст сообщения ТАСС.
В ассоциации добавили, что катастрофический рост цены на природный газ, который составляет до 50% себестоимости стекольной продукции, имеет разрушительные последствия для отрасли реального сектора украинской экономики, поскольку стремительно растет конечная цена продукта. Другим негативным фактором, критичным для отрасли, назван значительный демпинговый импорт стеклянных изделий на территорию Украины из стран, где ниже цены на энергоносители.
«Предприятия стекольной отрасли Украины стремительно становятся убыточными и фактически находятся на стадии банкротства и полного закрытия… Без работы могут остаться более 12 тыс. работников отрасли и значительное количество рабочих смежных предприятий, а бюджеты всех уровней лишатся миллиардов средств поступлений», – добавили в ассоциации.
Ранее производители хлеба на Украине заявили о катастрофической ситуации в отрасли из-за высоких цен на газ. Между тем председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что газ на Украине должен стоить 3,5 – 4 гривны за кубометр, а не 73. Он подчеркнул, что из-за высоких цен на газ на Украине может остановиться хлебопекарная, кондитерская, молочная промышленность. Медведчук сообщил, что газ Украина получает напрямую из России, но платит не напрямую. Наценка ложится на плечи граждан, а деньги уходят западным структурам, которые этот газ якобы получают в России, делают сумасшедшую накрутку и продают Украине.
В свою очередь заслуженный энергетик Украины, бывшая исполняющая обязанности министра энергетики страны Ольга Буславец предупредила о нехватке газа на Украине для прохождения отопительного сезона. Она также допустила, что в случае острого дефицита топлива Нафтогаз может начать отбирать российский газ из транзитного потока.
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Киев заподозрил Россию и США в сговоре против Украины
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В офисе президента Украины Владимира Зеленского не верят в возможное «вторжение России» на территорию страны и находятся в шоке от двуличия Байдена, заявил источник в украинских дипломатических кругах.
По информации издания «Страна.ua», власти Украины заподозрили США и Россию в сговоре против Киева и попытке заставить государство под предлогом деэскалации конфликта выполнить политическую часть Минских соглашений и пойти на некоторые уступки России во внутренней политике.
«Крепнет убеждение, что вся истерика в западных СМИ о грядущем нападении России – это часть договорняка Штатов с Путиным. Таким образом американцы хотят заставить нас пойти на описанные выше шаги, чтоб выполнить условия каких-то своих больших договоренностей с Кремлем», – заявил источник.
Он отметил, что Зеленский не хочет выполнять эти требования, а экономическое положение страны позволяло ему не зависеть от позиций Запада, пока не стало известно о возможном военном конфликте.
Распространение этой информации привело к массовому выводу иностранных инвестиций из страны, из-за чего финансовое положение Киева быстро ухудшается. «У Зеленского говорят, что они в шоке от такого цинизма и двуличия Байдена и его администрации», – заключил собеседник издания.
Ранее высокопоставленная сотрудница Госдепартамента США выступила с утверждением, что предстоящие совместные учения вооруженных сил России и Белоруссии якобы могут позволить российской стороне атаковать Украину с северного направления.
Во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила с утверждением, что Россия якобы может атаковать Украину в любой момент. Глава МИД России Сергей Лавров призвал США не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии» на Украине, а вместо этого заставить Киев выполнять Минские соглашения.
В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам России.
Суд избрал меру пресечения Петру Порошенко по делу о госизмене
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Экс-главе Украины Петру Порошенко 19 января Печерский районный суда Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства по делу о госизмене.
Ранее прокуратура требовала арестовать Порошенко с возможностью внесения залога в размере около 35,7 млн долларов. Бывший президент пришел со своими адвокатами. Перед входом в суд он выступил перед своими сторонниками, которые митингуют возле здания суда, передает РИА «Новости».
Позже Порошенко прокомментировал решение суда. Он заявил, что никто пока не празднует победу, потому что «безумный сценарий» Владимира Зеленского еще не окончен.
Мера пресечения в виде личного обязательства предписывает Петру Порошенко являться в суд и в правоохранительные органы по делу о государственной измене.
Ранее Печерский районный суд Киева отказал Порошенко в удовлетворении ходатайства, в котором он просил вернуть прокуратуре ходатайство об избрании ему меры пресечения по делу о государственной измене.
В понедельник Порошенко вернулся на Украину, где ему должны были избрать меру пресечения по делу о госизмене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса. Пограничники попытались не впустить Порошенко в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки; позже Порошенко прошел паспортный контроль и вышел из таможенной зоны. Несколько тысяч сторонников экс-главы украинского государства встречали его в аэропорту.
Бывший президент отсутствовал на Украине около месяца. Он отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу 17 декабря 2021 года.
Против политика было возбуждено в общей сложности 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыто.
СМИ: США готовят санкции против «пророссийских сепаратистов на Украине»
США планируют ввести финансовые санкции против «пророссийских сепаратистов на Украине», сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
По данным газеты, в американской администрации полагают, что подобное решение должно будет оказать дипломатическое давление на Россию, сообщает ТАСС.
Предполагается, что ограничительные меры будут применены к четырем физическим лицам, официально о санкциях объявят в четверг.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что нападения на Украину со стороны России не происходит, это фейковые новости и ложные обвинения. При этом он пояснил, что российские войска на границе с Украиной – это реакция на созданное в регионе напряжение.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
Украинского программиста не взяли на работу из-за отказа говорить на русском
На Украине программисту отказали в вакансии в связи с тем, что он разговаривал на государственном языке и не хотел переходить на русский, рассказал языковой омбудсмен страны Тарас Креминь.
«Программисту отказали в следующем этапе собеседования из-за того, что он не захотел в компании общаться на негосударственном языке. Напомню, что по статье 20 закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», регламентирующей использование государственного языка в сфере трудовых отношений, никто не может быть принужден использовать во время пребывания на работе и исполнения обязанностей по трудовому договору другой язык, кроме как государственный», – написал Креминь в Facebook.
В свою очередь уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Telegram сообщила, что в указанной компании разговаривают на русском языке. Она рассказала, что во время мониторинга СМИ обнаружена информация, что специалист по управлению персоналом ООО «Андерсанлаб» отказал претенденту на вакансию, так как он настаивал на общении в коллективе исключительно на украинском языке.
«Представитель компании отказала в трудоустройстве, объяснив, что в команде ООО «Андерсанлаб» общаются на русском языке», – написала Денисова.
Она сообщила, что обратилась к руководству компании с требованием проверить работу сотрудников кадровой службы и принять меры по возобновлению прав претендентов на должности.
Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в мае 2019 года подписал президент Петр Порошенко. Документ предусматривает использование украинского языка практически во всех сферах жизни.
Ранее сообщалось, что из-за новых языковых норм на Украине печатным изданиям придется отказываться от русскоязычных версий.
США допустили возможность «атаки» России на Украину «в любой момент»
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила с утверждением, что Россия якобы может атаковать Украину в любой момент, ситуация крайне опасная.
«Мы считаем, что это крайне опасная ситуация. На текущем этапе Россия может пожелать атаковать Украину в любой момент», – приводит слова пресс-секретаря Белого дома ТАСС.
По версии Псаки, госсекретарь США Энтони Блинкен на предстоящей в пятницу в Женеве встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым «призовет Россию незамедлительно предпринять шаги по деэскалации».
«Наша позиция с самого начала была очень ясной. Есть два пути: дипломатический, и мы, конечно, надеемся, что они выберут его, и другой путь, – сказала пресс-секретарь Белого дома. – Конечно, от россиян зависит то, какой путь они выберут. Последствия будут жесткими, если они не выберут путь дипломатии».
Ранее во вторник глава МИД России Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии» на Украине, а вместо этого заставить Киев выполнить Минские соглашения.
В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Порошенко призвал «прихлопнуть крышку рояля Зеленского»
Экс-президент Украины Петр Порошенко, который был отпущен из суда 19 января под личное обязательство по делу о госизмене, во время выступления перед своими сторонниками, заявил, что «наступило время прихлопнуть крышку рояля».
Он намекал на выступление действующего главы страны Владимира Зеленского в номере «Игра на рояле без рук», передает «Страна.ру».
Ранее Петр Порошенко уже упоминал это творческое выступление Зеленского.
Напомним, прокуратура просила арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога в размере около 35,7 млн долларов. Но суд 19 января отпустил Порошенко под личное обязательство, обязав его сдать паспорта для выезда за границу.
Политик подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. В понедельник он прибыл на Украину из Варшавы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.
Погребинский: Запад не позволил Зеленскому посадить Порошенко даже под домашний арест
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Зеленский не смог посадить Порошенко даже под домашний арест, потому что президент Украины сдался под нажимом американцев. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя решение суда отпустить экс-президента Украины под «личное обязательство» являться на допросы по первому зову.
«Решение Печерского суда Киева – это победа Порошенко в бою, но еще не в войне. Теперь все зависит от того, как будет вести себя дальше президент Владимир Зеленский», – говорит директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Президент Украины еще может отыграться, полагает эксперт, но пока неясно, готов ли на это сам Зеленский – в этом есть большие сомнения. В частности, против Порошенко можно использовать обвинение в разворовывании оборонного бюджета – уже собран весь объем доказательств, достаточных, чтобы осудить экс-президента «за коррупцию во время войны». «По-моему, Зеленский сдался под давлением американцев, а они полностью держат его на крючке с его офшорами, коррупцией и тому подобным», – пояснил эксперт.
Зеленский мог бы отыграться, предъявив обвинения и по другим делам, в которых Порошенко защититься будет практически нечем. «Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс призвала все политические силы Украины объединиться – «когда враг уже на пороге». Для английского посольства Зеленский и Порошенко – свои люди. С ее точки зрения, им не надо ссориться в такое время. Зеленскому ясно дали понять, что Запад не заинтересован в осуждении Порошенко», – предположил собеседник.
Погребинский добавил, что в деле Порошенко виден невооруженным глазом двойной подход, потому что по похожим, но менее веским обвинениям в госизмене был ранее посажен под домашний арест лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук. Однако Медведчуку неоднократно продлевали сроки ареста, хотя «должны были отпустить через шесть месяцев».
«По идее, ответственность Порошенко на порядок больше, чем ответственность Медведчука. Порошенко следствие считает главным организатором покупки угля в ДНР-ЛНР, но при этом он фактически освобождается пока от ответственности с формулировкой «под личные обязательства». Это просто смешно. О чем тут говорить? Жалкая и ничтожная власть. Стопроцентное внешнее управление даже по тем делам, которые хотел довести до конца лично президент Зеленский. Он не может посадить человека даже под домашний арест», – подытожил Погребинский.
В среду Печерский суд Киева решил не брать под стражу экс-президента Украины Петра Порошенко и отпустил его под личное обязательство по первому требованию являться в суд или на допрос. Таким образом, суд избрал политику самую мягкую из возможных мер пресечения. Его лишь обяжут сдать загранпаспорт.
Порошенко подозревают в государственной измене за организацию схем покупки угля из неподконтрольных Киеву районов Донецкой области. В понедельник, когда Порошенко вернулся на родину после месячного отсутствия, прокуратура потребовала ареста бывшего главы государства, правда, с возможностью выйти под залог в размере примерно миллиарда гривен (2,6 млрд рублей).
Порошенко настаивает, что его, как лидера оппозиции, преследуют по политическим мотивам. Комментируя вердикт суда, политик заявил, что никто «пока не празднует победу», потому что «безумный сценарий» Зеленского еще не окончен.
Военный эксперт указал на наступательное предназначение поставленных Украине британских противотанковых ракет
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«У комплексов NLAW небольшая дальность применения, и эффективнее всего их применять не для обороны, а для наступления», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в минобороны Британии рассказали о поставке на Украину нескольких тысяч легких противотанковых ракет.
«Вопрос не столько в опасности противотанковых ракет NLAW, сколько в их правильном применении. У этого оружия дальность применения составляет всего 600–800 метров. В современном бою этого недостаточно, потому что стреляющий легко может быть ликвидирован стрелком противостоящей стороны», – объяснил редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков.
«Эти ракеты можно использовать не только для поражения техники и укреплений, но и для наступления. То есть они даже не оборонительные, как утверждают британцы. Но на фоне того, что творится с Украиной, слово «оборона» нужно всегда воспринимать скептически», – уверен эксперт.
«Кроме того, эти комплексы фактически одноразовые, то есть взяли его в наступление, выстрелили, выкинули и побежали дальше. А насколько их много, не так важно, все они окажутся на линии соприкосновения в Донбассе. И это для республик может стать серьезным вызовом», – подытожил Леонков.
В среду в минобороны Британии рассказали о поставке на Украину «тысяч легких противотанковых ракет», сообщает RT. Ранее глава ведомства Бен Уоллес заявлял, что эти вооружения «не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России, а предназначены для использования в целях самообороны».
По данным Центра анализа стратегий и технологий, Лондон поставляет Киеву противотанковые комплексы Javelin (которые, к слову, уже отправляли американцы) и противотанковые ракеты NLAW, передает портал «Вести.ru». Отмечается, что комплексы NLAW менее мощные, чем Javelin, и состоят на вооружении британской армии с 2009 года. Срок хранения этого оружия подходит к концу.
«Речь идет скорее о коммерческих поставках. Если они что-то и получают бесплатно, то в гомеопатических дозах. Это скорее декларативная поддержка. До этого британцы на два миллиарда высосали украинский бюджет, продав им абсолютно ненужные катера. Это не усиливает украинскую армию. Это крайне неприятно. Это демонстрация поддержки Украины и демонстрация антирусской политики, но на поле боя это ничего не поменяет», – отмечает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.
Ранее сообщалось, что Британия поставит Украине «ракетное вооружение» и два тральщика, стороны намерены совместно строить корабли для нужд ВМС Украины. Напомним, что Украина собралась купить у Британии боевые корабли.
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Эксперт оценил страхи Киева о сговоре России и США против Украины
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«Киев действительно торгуется за свои интересы на внешнеполитической арене, исходя из возможного закулисного сговора США и России», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Руслан Бортник. Ранее сообщалось, что в офисе Зеленского пожаловались на «двуличие Байдена» из-за предполагаемого «договорняка» с Владимиром Путиным.
«В офисе Зеленского уверены, что Россия и США играют роли злого и доброго полицейского, чтобы заставить Киев пойти на уступки, прежде всего, по Минским соглашениям», – сказал руководитель Украинского института политики Руслан Бортник.
По его словам, этим настроениям и мыслям о двойной игре США, царящим в команде Зеленского, вряд ли будет придано официальное звучание. Вместе с тем, Украина сегодня торгуется на международной арене, исходя именно из позиции, озвученной со ссылкой на «источник в украинских дипломатических кругах».
Собеседник также признался, что разделяет это мнение. «Россия и США могут провести разрядку кризиса в двусторонних отношениях за счет Украины», – добавил он. «Украинские власти не верят в реальность военного конфликта с Россией, но говорят: пусть Москва и Вашингтон в создавшейся ситуации предложат Киеву что-нибудь весомое», – пояснил политолог.
Ранее издание «Страна.ua» сообщило со ссылкой на источник в украинских дипломатических кругах, что, в офисе президента Украины Владимира Зеленского заподозрили США и Россию в сговоре против Киева.
Как указывается в материале, целью является попытка заставить государство под предлогом деэскалации конфликта выполнить политическую часть Минских соглашений и пойти на некоторые уступки России во внутренней политике.
«Крепнет убеждение, что вся истерика в западных СМИ о грядущем нападении России – это часть «договорняка» Штатов с Путиным. Таким образом американцы хотят заставить нас пойти на описанные выше шаги, чтоб выполнить условия каких-то своих больших договоренностей с Кремлем», – заявил источник.
Он отметил, что Зеленский не хочет выполнять эти требования, а экономическое положение страны позволяло ему не зависеть от позиций Запада, пока не стало известно о возможном военном конфликте.
Распространение этой информации привело к массовому выводу иностранных инвестиций из страны, из-за чего финансовое положение Киева быстро ухудшается. «У Зеленского говорят, что они в шоке от такого цинизма и двуличия Байдена и его администрации», – заключил собеседник издания.
Во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила с утверждением, что Россия якобы может атаковать Украину в любой момент. Глава МИД России Сергей Лавров призвал США не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии» на Украине, а вместо этого заставить Киев выполнять Минские соглашения.
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В Кремле оценили приглашение Путина и Зеленского в Турцию
В Кремле приветствуют усилия других стран по урегулированию ситуации на Украине, если Турция сможет повлиять на Киев в вопросе выполнения Минских соглашений, то к этому можно относиться только положительно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы приветствуем усилия любых стран, которые могут помочь в урегулировании ситуации на Украине. Основные разногласия между Россией и Украиной связаны именно с пробуксовкой процесса выполнения минских договорённостей… со стороны Киева. Если наши турецкие партнеры могут повлиять на украинцев и сподвигнуть их на выполнение ранее взятых договоренностей и обязать, это можно будет только приветствовать», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что президент Турции Тайип Эрдоган пригласил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами.
Украина попросила у Германии боевые корабли и зенитные комплексы
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Украина хочет, чтобы Германия «в кратчайшие сроки» передала военные корабли и современные системы противовоздушной обороны, вопрос поставки вооружений остается на повестке дня в отношениях с ФРГ, заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник.
«В первую очередь речь идет о боевых кораблях – одних из лучших в мире, которые нам крайне необходимы для эффективной защиты длинного побережья Черного и Азовского морей», – заявил он, передает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.
Мельник заявил, что Украине срочно требуется оружие для обороны, однако Берлину не хватает «политической воли», что «вызывает сожаление» на фоне «острой опасности войны в Европе», призвав Германию перестать «быть безвольной».
Правительство ФРГ, считает посол, должно взять пример с Великобритании, которая решила поставить Киеву противотанковые вооружения.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что Берлин не поставляет Украине летальное вооружение, эта «политическая линия остается неизменной». Шольц добавил, что Берлин выступает за дипломатическое разрешение ситуации вокруг Украины путем переговоров.
Напомним, Британия приняла решение поставить Украине легкие противотанковые оборонительные вооружения. Германия же заявила, что сохраняет рестриктивную позицию по продаже оружия Украине, «оказывая поддержку в других сферах».
В Пентагоне исключили отправку войск на Украину
США не планируют отправку войск на Украину, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.
«В настоящее время не планируется отправка дополнительных ротационных войск на Украину, и нет никаких изменений в том, чем Национальная гвардия Флориды занимается на местах», – цитирует его РИА «Новости».
Представитель ведомства заявил, что США продолжат искать способы помочь Украине защищать себя, это включает дополнительную военную помощь, приводит сообщение
«Мы будем продолжать искать способы помочь Украине защищать себя, и это включает в себя дополнительную помощь в сфере безопасности», – отметил Кирби.
Также в Пентагоне сообщили, что США не планируют наращивать военное присутствие на Украине, там остаются бойцы нацгвардии Флориды в качестве инструкторов.
Представитель ведомства добавил, что Пентагону пока нечего объявить о поставках Украине дополнительной военной помощи, США продолжают оценивать потребности Киева.
Напомним, Британия приняла решение поставить Украине легкие противотанковые оборонительные вооружения. Германия же заявила, что сохраняет рестриктивную позицию по продаже оружия Украине, «оказывая поддержку в других сферах».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что нападения на Украину со стороны России не происходит, это фейковые новости и ложные обвинения. При этом он пояснил, что российские войска на границе с Украиной – это реакция на созданное в регионе напряжение.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
Россия посоветовала США не подталкивать Киев к провокациям
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Россия призывает Соединенные Штаты прекратить истерики и не нагнетать напряженность вокруг проблемы Донбасса, не подталкивать «горячие головы» в Киеве к новым провокациям, говорится в заявлении российского посольства в США.
В российской дипломатической миссии напомнили, что во вторник «высокопоставленные чиновники Белого дома, Госдепа и Пентагона в унисон заявили об отсутствии шагов по деэскалации на российско-украинской границе», а также утверждали, что Россия якобы «может в любой момент вторгнуться в соседнее государство, в том числе с территории Белоруссии».
«В очередной раз подчеркиваем: Россия ни на кого не собирается нападать. Практика перемещения войск на собственной земле – наше суверенное право. Призываем прекратить истерики и не нагнетать напряженность вокруг проблемы Донбасса. А главное – не подталкивать «горячие головы» в Киеве к новым провокациям», – говорится в заявлении, которое опубликовано на странице российского посольства в соцсети Facebook.
«Если США на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта, им стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ. Вместо этого, Вашингтону следовало бы воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы убедить их прекратить саботаж Минских договоренностей», – указали российские дипломаты.
Ранее Москва призвала западных партнеров Украины не закрывать глаза на многочисленные преступления киевского режима, ведущего войну против собственного народа, вернуть Киев к диалогу с представителями Донецка и Луганска и безусловному соблюдению «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений».
В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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