В Кремле прокомментировали ситуацию с сайтом «Умное голосование» Эксперты разоблачили мифы иноагентов и Запада о выборах в России 7 сентября 2021, 14:07 Текст: Алина Назарова

Фонд исследований проблем демократии разоблачил основные мифы о выборах в России, которые распространяют в ходе кампании в Госдуму иноагенты и зарубежные страны, сообщает Независимый общественный мониторинг (НОМ). «В преддверии выборов в Госдуму мы видим рост активности различных кампаний по дезинформации граждан. В российское и зарубежное общественное сознание странами Запада внедряются различные мифы о выборах. Схемы их распространения, которые не слишком скрываются, стандарты и нам они известны», – сообщил председатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев, слова которого приводятся на сайте НОМ. Директор Фонда подчеркнул, что первичными источниками запуска подобных мифов в России являются иностранные агенты «в обычном и юридическом знании этого слова», а за пределами – правительства западных стран и подконтрольные им СМИ. Григорьев отметил, что распространяемые заявления не оказывают серьезного влияния на представления россиян о выборах, поэтому зачастую «дискредитирующие» материалы выходят и на других языках, в поисках новых читателей, которые будут готовы поверить бездоказательным заявлениям. В докладе фонда указаны главные и наиболее распространяемые мифы о выборах в России, среди них якобы огромное число граждан, лишенных права голоса, недопущение оппозиции к участию на выборах, подготовка масштабных фальсификаций и невозможность наблюдения. На деле, уточнили в фонде, число «лишенцев» многократно завышено, по статье за экстремизм были отстранены от участия в выборах всего 12 человек, значительно возрос уровень политической конкуренции, снизилось число отказов в регистрации как по партийным спискам, так и по одномандатным округам, а в видеонаблюдении смогут принять участие все желающие. Иноагенты заявляют, что против оппозиционных политиков используются репрессивные меры. В реальности, значительная часть из распространяемого списка кандидатов - не подавала документов вовсе, а другая – была зарегистрирована. А еще, если внимательнее изучить информацию о «лишенцах», о которых пишет ряд структур, то мы увидим в их числе людей, причастных к террористической деятельности и убийствам», – обратил внимание Григорьев. В свою очередь профессор Санкт-Петербургского государственного университета Валерий Марачевский, занимающийся квантовой физикой и математической статистикой многие годы, прокомментировал одну из главных «информационных фальсификаций» последних лет при применении инструментария точных наук. «Результат голосования по стране в целом не описывается гауссовым распределением. Это возможно только в гипотетическом случае: когда на все избирательные участки придет одинаковое число избирателей. Но это априори невозможно», – объяснил ученый суть фейка о нарушениях на выборах. Заместитель председателя научного совета ВЦИОМ Иосиф Дискин убежден, что акцент при распространении мифов о выборах в России делается именно на зарубежную аудиторию – так совершается попытка подготовить россиян к непризнанию коллективным Западом будущего парламента. Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Леонид Поляков также считает, что намеренно внедряемые ложные представления о российских выборах, нацелены на ужесточение санкционной политики против России и подрыв общественно – политической ситуации в стране странами Запада. «Доклад выполняют важную превентивную функцию. Он готовит нам с к тому, что следует ожидать на выборах в сентябре и после них», – подчеркнул профессор. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Украина сообщила о сокращении прокачки Газпромом 6 сентября 2021, 22:22

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Антон Антонов

Хотя цены на газ в Европе бьют рекорды, Газпром не забронировал на сентябрь дополнительные мощности, сообщил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон на фоне новостей о скором завершении строительства «Северного потока – 2». Макогон сообщил, что Газпром не забронировал «мощности в 15 млн кубометров газа в сутки», несмотря на «максимальную цену на газ в ЕС и недостаточные запасы газа в европейских ПХГ». В результате ожидается сокращение транзита газа в ЕС через Украину с 124 до 109 млн кубометров в сутки, передает РИА «Новости». Глава оператора ГТС сообщил, что его компания постоянно предлагает дополнительные мощности в объеме 63,7 млн кубометров в сутки. Газпром интереса к увеличению поставок не выразил. По мнению Макогона, российская сторона «грубо намекает», что увеличение поставок возможно только по «Северному потоку – 2». Напомним, компания-оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG уложила в Балтийском море последнюю трубу второй нитки газопровода. Следующим шагом станет осуществление стыковки секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании. После этого будут проведены пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года. Бывший глава австрийской OMV Райнер Зеле также сообщил, что строительство «Северного потока – 2» будет завершено в ближайшее время, поставки газа по нему начнутся в этом году. Тем временем цена на газ в Европе в ходе торгов в понедельник преодолела отметку в 650 долларов за 1 тыс. кубометров. В Газпроме заявили, что объективных причин для снижения цен нет. Умер актер Жан-Поль Бельмондо 6 сентября 2021, 17:38

Фото: imago/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Французский актер Жан-Поль Бельмондо умер на 89-м году жизни. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на его адвоката. Подробности не приводятся, передает ТАСС. Всемирную известность актеру принесла роль Мишеля Пуакара в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании». Одним из культовых персонажей Бельмондо стал Жосс Бомон из фильма «Профессионал» (1981). Также он сыграл в лучшем фильме Софи Лорен «Две женщины». Свои собственные лучшие роли он сыграл у режиссеров французской «новой волны»: Жан-Люка Годара («Женщина есть женщина», 1961), Луи Маля («Вор», 1967), Франсуа Трюффо («Сирена с «Миссисипи», 1969), Клода Шаброля («Доктор Пополь», 1972), Алена Рене («Стависки», 1974). После «Человека из Рио» Бельмондо переключился на характерные роли в коммерческих проектах, в основном комедии и боевики. До середины 1980-х годов его типичными персонажами были либо неисправимые авантюристы, либо циничные герои. В начале августа 2001 года Бельмондо перенес инсульт. С тех пор Жан-Поль прекратил работу в театре и кино. В 2008 году 74-летний актер возвращается на съемочную площадку, снявшись в фильме режиссера Франсиса Юстера «Человек и его собака». Захарова рассказала, как посольства НАТО «конвертировали» россиян в своих граждан 6 сентября 2021, 22:44

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Работа россиян в посольстве США была увязана с получением ими американского гражданства или вида на жительство в США, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» она рассказала, что «при приеме на работу, например, в американское посольство», сам «факт найма» часто «увязывается» с «получением гражданства и вида на жительство», есть «целая программа». По мнению Захаровой, «было бы правильно об этом рассказать, как во многих посольствах при приеме на работу по большому счету осуществляется конвертация российского гражданина в нероссийского», в гражданина государства, которое «нанимает его на работу». «Можно сказать, об этом лучше будут говорить специалисты, так или иначе, в том числе такая мягкая, плавная вербовка тоже происходила», – приводит ее слова РИА «Новости». Россияне, которые «работали на правительства США, ФРГ, Испании, Франции и дальше по списку», не просто посещали «какие-то торжественные приемы» или занимались «незначительными поручениями», а выполняли «серьезную работу, за которую платили немаленькие деньги». Работа при этом «по целому ряду направлений в целом ряде посольств» увязывалась с получением сотрудниками «либо вида на жительство, либо гражданства», сообщила Захарова. Захарова указала, что у России и стран Запада по-разному формируется персонал дипломатических ведомств. Россия отправляет своих граждан работать за рубеж. Западные же государства нанимают на работу в свои посольства граждан другой страны, в результате происходит такая «конвертация российского гражданина в гражданина их страны». «Затем они получали зарплату, затем они поддерживали соответствующие силы, которые не стеснялись публиковать персональные данные. Вот и все. Такая веселая карусель», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на канал «Россия–1». Напомним, Захарова рассказала, что зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам Навального. Официальный представитель МИДа заявила, что ее в этой информации интересует другое: «Представляете, в какой истерике зашёлся бы западный информационный мейнстрим, если бы сотрудники российских загранучреждений перечисляли деньги, например, республиканцам в США или каталонцам в Испании? Вопли стояли бы на всю планету». Пропавшие в Кузбассе школьницы найдены убитыми 7 сентября 2021, 11:12

Фото: кадр из видео

Текст: Евгения Шестак

Две школьницы, пропавшие в Кемеровской области накануне, обнаружены мертвыми, сообщил источник в правоохранительных органах региона. По данным СМИ, задержан мужчина, который признался в изнасиловании и убийстве детей. «Найдены мертвыми», – сказал ТАСС источник. Источник в правоохранительных органах сообщил, что на причастность к совершению преступления проверяются лица, ранее судимые за преступления сексуального характера. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил расследование на личный контроль. Тем временем «Ura.ru» со ссылкой на СМИ сообщает, что задержан подозреваемый в убийстве девочек. По имеющимся данным, он признался в изнасиловании и убийстве детей, а также сам показал, где спрятал тела. Источник ТАСС позднее подтвердил задержание подозреваемого в убийстве школьниц. «Задержан ранее судимый мужчина по подозрению в убийстве двух девочек из Киселевска, дал признательные показания. Его везут к следователям», – сказал он. Две десятилетние девочки пропали 6 сентября в Киселевске. Дети ушли утром в школу и не вернулись. По факту их исчезновения было возбуждено уголовное дело. Позже в соцсетях появились фотографии, на которых были запечатлены похожие на пропавших девочки в компании с мужчиной, который якобы покупает им сладости. Полиция начала проверку информации. Завершена сварка последней трубы «Северного потока – 2» 6 сентября 2021, 15:41

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Компания-оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG уложила в Балтийском море последнюю трубу второй нитки газопровода. «6 сентября специалисты трубоукладочной баржи «Фортуна» осуществили сварку последней трубы второй нитки газопровода «Северный поток – 2», после чего труба под номером 200 858 будет погружена на дно Балтийского моря в германских водах», – сказано в сообщении компании, передает ТАСС. Следующим шагом станет осуществление стыковки секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании. После этого будут проведены пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года. До этого бывший глава австрийской OMV Райнер Зеле также сообщил, что строительство «Северного потока – 2» будет завершено в ближайшее время, поставки газа по нему начнутся в этом году. В Нидерландах рассказали подробности об умершем свидетеле по делу МН17 6 сентября 2021, 15:42 Текст: Евгения Шестак

Скончавшийся свидетель по делу о крушении МН17 на востоке Украины в 2014 году был экспертом, которого требовала допросить защита россиянина Олега Пулатова, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк. «Упомянутый человек был свидетелем-экспертом, которого требовала допросить защита господина Пулатова, а не обвинение», – цитирует РИА «Новости» ван де Мосдейк. Слушания по делу об авиакатастрофе по существу возобновились в понедельник в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол под Амстердамом. Ранее председательствующий судья Хендрик Стинхейс сообщил, что несколько недель назад скончался один из свидетелей по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году. В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. Ранее судебный следователь завершил опрос экспертов российского концерна «Алмаз-Антей», а также представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) по делу о крушении Boeing на Украине. При этом прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, поскольку они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Вердикты по делу о крушении рейса MH17 могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года. Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Пушков объяснил Зеленскому, как добиться встречи с Путиным 6 сентября 2021, 16:05

Фото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Текст: Елена Лексина

«Прежде чем обвинять Москву в том, что она якобы находит отговорки, Киев должен определиться, на какие темы он хочет говорить на встрече двух лидеров», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать встречи» президентов России и Украины. «Дело в том, что встреча глав государств должна иметь некое содержание. Перед ее проведением всегда обозначаются примерные параметры: в чем смысл встречи и какие вопросы будут обсуждаться. Это нормальная дипломатическая практика», – сказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он отметил, что президент России Владимир Путин неоднократно выражал готовность ко встрече со своим украинским коллегой для обсуждения вопросов двусторонних отношений. «Есть целый ряд вопросов между Россией и Украиной, которые заслуживают пристального внимания и могут быть предметом встречи лидеров. Это касается и пересечения границ гражданами обеих стран, и транспортного сообщения, а также политических и дипломатических вопросов», – пояснил Пушков. При этом «украинская сторона настаивает на рассмотрении тех вопросов, которые, с нашей точки зрения, обсуждать бессмысленно». «Например, вопрос о принадлежности Крыма, – указал сенатор. – Москва неоднократно подчеркивала, что этот вопрос закрыт. Поэтому, прежде чем обвинять российскую сторону в том, что она якобы находит отговорки, украинская сторона должна определиться, какие темы она хочет обсудить, и согласовать их с Москвой». «Дело не в неких «отговорках России», а в кардинальных различиях в представлениях сторон о встрече. Если подходы к этой встрече принципиально разнятся, то их надо сблизить. Если сблизить невозможно, тогда, видимо, время для проведения этой встречи еще не пришло. А Кулеба и команда Зеленского в обычной для них манере пытаются использовать дипломатический вопрос в пропагандистских целях», – констатировал Пушков. Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова ко встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Министр заверил, что украинская сторона «не прячется от этой встречи и готова к ней». При этом, по словам Кулебы, у Киева «создается впечатление, что именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы этой встречи избежать», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Интер». В свою очередь в Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Москвой по вопросу встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений. Об этом заявил информированный источник в Москве. «К сожалению, Киев продолжает общаться с Москвой через СМИ и почему-то избегает прямых контактов официальных лиц, а также контактов по дипломатическим каналам, которые всегда оставались открытыми», – сказал источник РИА «Новости». «Однако киевские политики предпочитают мегафонные методы работы дипломатическим», – добавил источник. Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин подтвердил свою готовность встречаться с президентом Украины. По его словам, Путин «считает, что то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и по идее это надо, конечно, исправлять». Однако взаимной политической воли из Киева не видно, заявил пресс-секретарь. Песков сказал, что Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать. Сам Путин заявил, что ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, выразив надежду на восстановление отношений между странами, «и чем раньше, тем лучше». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ФСБ обвинила разведку Украины в диверсии на газопроводе в Крыму 7 сентября 2021, 09:44

Фото: Пресс-служба ФСБ РФ/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Диверсию на газопроводе в Крыму 23 августа, в рамках расследования которой арестованы трое подозреваемых, организовало Главное управление разведки Украины, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. «В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в Херсоне – так называемой оперативной службой «Таврия» при участии запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа*» («Меджлис»)», – подчеркнули в ЦОС. В ведомстве отметили, что организаторы диверсии установлены. «Организаторами диверсии являются Риза Ягьяев-Велиулаев, агент Главного управления разведки (ГУР) Украины, сбежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года, в пособничестве которой он принимал участие, а также его кураторы: сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы «Таврия» Виктор Зелинский», – сообщили в ФСБ. По данным спецслужбы, «эта диверсия была санкционирована начальником ГУР Украины Кириллом Будановым – участником неудачной акции в 2016 году, в ходе которой им был убит сотрудник ФСБ России». В ведомстве добавили, что разведка Украины пообещала исполнителям диверсии на газопроводе в Крыму вознаграждение в размере около 2 тыс. долларов. «По указанию одного из руководителей запрещенного «Меджлиса» в июне исполнители выезжали на Украину в Херсон, где сотрудники Главного управления разведки Украины обучили их взрывному делу. За совершение диверсии военная разведка Украины обещала им денежное вознаграждение около 2 тыс. долларов», – сообщили в ФСБ, передает ТАСС. 23 августа в районе населенного пункта Перевальное Республики Крым произошел подрыв участка газопровода. 4 сентября сотрудниками ФСБ России были задержаны жители Республики Крым: посредник – заместитель председателя «Меджлиса» Нариман Джелялов, непосредственные исполнители диверсии Асан и Азиз Ахтемовы. Госдепартамент США осудил задержание Джелялова. Телеведущий Владимир Соловьев сказал газете ВЗГЛЯД, что «на громкие заявления США о территориальной целостности Украины народ Крыма уже ответил, а что касается заявлений Неда Прайса относительно задержания экстремистов в Крыму – у нас также есть ряд вопросов к Вашингтону». Деятельность «Меджлиса крымско-татарского народа», члены которого были прямо причастны к транспортной и энергетической блокаде Крыма, была запрещена в России. В ВСУ рассказали, что станет «победой» Украины над Россией 6 сентября 2021, 21:05

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Елена Мирошниченко

Вступление Украины в ЕС и НАТО станет победой Киева над Москвой, заявил главнокомандующий украинских Вооруженных сил Валерий Залужный. «За свой европейский цивилизационный выбор и общую безопасность мы платим очень высокую цену. Лучшие мужчины и женщины нашей страны отдали жизнь и здоровье в борьбе с российским агрессором, погибли и получили ранения тысячи мирных жителей, миллионы потеряли свои дома и возможность вернуться домой. Настоящей победой в этой войне будет не только мир на наших условиях, но и присоединение Украины к ЕС и НАТО, что сделает невозможным или, по крайней мере, значительно усложнит дальнейшие попытки агрессии против нашего государства», – говорится в сообщении Главнокомандующего ВС Украины в Facebook. Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность НАТО за поддержку и присутствие в Черноморском регионе, при этом он считает, что в нынешних условиях этого недостаточно. Япония озвучила условие для особого налогового режима на Курилах 7 сентября 2021, 07:19

Фото: Минобороны России/«ВКонтакте»

Текст: Дмитрий Зубарев

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, комментируя слова президента России Владимира Путина о создании особого налогового режима на Курильских островах, заявил, что подобный режим не должен нарушать законодательства двух стран. «Президент Путин на Восточном экономическом форуме озвучил идею создания специального режима на островах. Правительство Японии придерживается позиции, что подобный режим и проведение совместной экономической деятельности не должны идти вразрез с законодательством обоих государств», – передает РИА «Новости» слова Мотэги. Глава МИД Японии также отметил, что российский лидер вновь упомянул абсурдность ситуации, когда между двумя странами до сих пор нет мирного договора. «Основываясь на обозначенной позиции, мы бы хотели продолжить вести конструктивный диалог с Россией, чтобы создать подходящие условия для подписания мирного договора», – добавил японский министр. По его словам, Япония намерена продолжать вести консультации с Россией по вопросу организации совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов. «Вместе с этим обсуждением мы также намерены продвигать создание атмосферы для подписания мирного договора», – передает ТАСС слова министра. Напомним, президент Владимир Путин заявил на Восточном экономическом форуме, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса, предприниматели будут освобождены от налогов на десять лет. Глава государства добавил, что льготными условиями на Курилах смогут пользоваться в том числе японские инвесторы. Киев потребовал обсуждения темы Крыма на встрече Путина и Зеленского 7 сентября 2021, 09:25

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что тема Крыма будет в повестке дня встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. «Хорошая новость – они уже торгуются. Если начиналось со стороны Москвы, что непонятно, о чем говорить, категорически не совпадают повестки дня и видения этой встречи, то теперь они уже торгуются о ее повестке дня. Но саммитом «Крымская платформа» мы показали, что мы про Крым никогда не забудем, и Крым – это не та тема, по которой могут быть компромиссы. Я убежден, что тема Крыма будет в повестке дня в любых обстоятельствах, вопрос в том, как это будет публично освещаться», – сказал Кулеба, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «1+1». Он отметил, что Киев готов к встрече с Путиным и считает, что Москва «постоянно ищет повод, чтобы с этого соскочить». «Сегодня они говорят – не хотим про Крым, завтра они придумают еще какой-то аргумент, но мы призываем РФ все-таки согласиться на эту встречу и провести откровенный разговор о том, каким образом будем прекращать российскую агрессию против нашего государства и деоккупировать наши территории», – сказал Кулеба. Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. В Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Россией по вопросу встречи президентов, а Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать. Сам Путин заявил, что ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, выразив надежду на восстановление отношений между странами, «и чем раньше, тем лучше». Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Украина заявила о готовности принять тысячи афганских беженцев 6 сентября 2021, 20:08

Фото: AP/ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

Украина может принять на своей территории до пяти тысяч беженцев из Афганистана и будет использовать их как переводчиков, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. «Пять тысяч мы точно выдержим за собственный бюджет. Надо понимать, что это не дикие моджахеды с кинжалами в зубах. Это образованная публика, которая знает языки и часто гораздо более образована, чем средний украинец, и интегрирована в западное сообщество. С ними проблем не будет. Наоборот, мы их будет использовать как переводчиков и так далее», – цитирует Арестовича портал Корреспондент.net со ссылкой на Ukrlife. Ранее сообщалось, что все граждане Украины, которые захотели покинуть Афганистан и сообщили об этом, были эвакуированы. Напомним, из Кабула самолетами Ил-62 и Ил-76 эвакуировали более 500 россиян, граждан стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана). Также сообщалось, что планировалось эвакуировать граждан Украины, но Киев заявил, что у него «отсутствует информация» о воспользовавшихся российскими рейсами украинцах. Гоблин провел границу между Санкт-Петербургом и Ленинградом 6 сентября 2021, 17:33

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

«Санкт-Петербургом можно назвать только то, что в границах Фонтанки и Петропавловской крепости. Все остальное – это Ленинград», - заявил газете ВЗГЛЯД российский публицист и переводчик Дмитрий Пучков. Ровно 30 лет назад было принято решение вернуть городу Ленинграду его историческое название – Санкт-Петербург. 6 сентября 1991 президиум Верховного Совета РСФСР издал указ о переименовании города, а в 1992 году это было закреплено в конституционном порядке при определении статуса городов федерального значения. «К переименованию Ленинграда в Санкт-Петербург я отношусь строго иронически. То есть все это делалось на волне раскрутки ненависти к советской власти, что ничего советского быть не должно, должно быть все условно антисоветское. В 1914 году, когда началась Первая мировая война, город переименовали в Петроград, чтобы никаких Санкт-Петербургов не было. Почему тогда не в Петроград?» – задается вопросом Пучков. Он подчеркивает, что в 1991 году народные массы были «достаточно ловко обработаны», поэтому «побежали и проголосовали» за смену названия города. Кроме того, собеседник не уверен, что на тот момент не было никаких фальсификаций. «С моей точки зрения, это как-то странно. То есть, мое мнение, Санкт-Петербургом можно назвать только то, что в границах Фонтанки и Петропавловской крепости. Все остальное – это Ленинград, самые мощные страницы истории – Ленинград. Причем безотносительно того, нравится мне товарищ Ленин или не нравится. Так получилось», – заключил Пучков, добавив, что и в 1991 году выступал против переименования города. Кудрин призвал к приватизации 7 сентября 2021, 00:06

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Многие страны, включая Россию, усилили присутствие государства в экономике из-за кризиса 2008–2009 годов, но после кризиса необходимо снижать госучастие, в России нужна приватизация, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. В статье в журнале «Компания» Кудрин пишет, что «масштабы прямого участия государства за последние 20 лет заметно выросли». «По данным Единой системы управления государственным имуществом, по состоянию на 16 июля 2021 года государство владело долями в 752 акционерных обществах и 496 ФГУПами», – сообщил он. Кудрин пояснил, что «в большинстве стран мира относиться к высокому уровню участия государства в экономике стали гораздо терпимее» после кризиса 2008–2009 годов. При этом «считалось», что «в периоды посткризисного развития важно сокращать госучастие». Он заявил, что госучастие «приводит к снижению эффективности функционирования рыночных механизмов», так как «нарушается принцип равенства компаний во взаимоотношениях с государством». Кроме того, «непрозрачность работы госпредприятий грозит ростом скрытых долгов». По словам Кудрина, необходимо «регулярно оценивать эффективность госпредприятий», если она снижается, «государству нужно уступить место частному бизнесу». Кудрин подчеркнул, что «Россия – не исключение», хотя «госсектор может временами играть важную и положительную роль, ему пора начать сокращаться». Он заявил, что «госкомпании редко становятся экономическими и инновационными драйверами», при этом в «российской десятке крупнейших компаний только четыре – частных» (в десятке США – ни одной). Кудрин считает, что «большинство отечественных компаний с госучастием менее пластичны в плане управления: они сильно зависят от бюрократической машины, в состав их советов директоров зачастую входят чиновники», а « государство – менее эффективный собственник, чем частные структуры». «Изменить ситуацию может приватизация, которая даст предприятиям эффективных собственников. Это положительно скажется не только на результатах отдельных организаций, но и повысит эффективность экономики в целом», – заявил он. Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что приватизацию следует проводить «в условиях определенной конъюнктуры, чтобы за копейки не раздавать то, что стоит миллионы, а может быть, и миллиарды». Путин назвал неприемлемой модель приватизации 1990-х годов. Президент заявил, что приватизацию нельзя считать самоцелью, важно, чтобы компании работали «грамотно, с доходом, приносили доход государству». Он напомнил, что компании с госучастием, такие как «Роснефть», Газпром, «Татнефть» и Сбербанк, являются крупнейшими налогоплательщиками в России. В качестве примера неудачной приватизации глава государства привел ситуацию в Канаде, которая продала свою железную дорогу американским собственникам. ДНР и ЛНР решили создать единое экономическое пространство 6 сентября 2021, 20:21

Фото: РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник пришли к соглашению о создании единого экономического пространства, говорится в декларации по итогам их встречи. «Донецкая народная республика и Луганская народная республика <...> провозглашают установление между ними отношений стратегического партнерства в экономической, таможенной и налоговой областях», – приводит выдержку из декларации Донецкое агентство новостей. Отмечается, что «стороны выражают решимость укреплять и развивать экономическое взаимодействие по ключевым двусторонним вопросам, в первую очередь путем создания единого экономического пространства». Также сообщается, что стороны планируют в ближайшее время подписать договор о едином таможенном пространстве. «В настоящее время завершается синхронизация гражданского, таможенного, налогового законодательства республик», – говорится в совместном заявлении глав ДНР и ЛНР. «Сегодня были приняты важные для жителей Донбасса программы социально-экономического развития Донецкой и Луганской народных республик на 2022–2024 годы... В целях реализации программ социально-экономического развития Донецкой и Луганской народными республиками будут подписаны межгосударственные договоры, которые обеспечат создание единого экономического пространства для устойчивого развития экономики республик и улучшения качества жизни наших граждан», – заявили главы ДНР и ЛНР. Ранее глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник обнародовали совместное заявление о переводе филиалов ЗАО «Внешторгсервис» (ВТС) под управление нового инвестора.