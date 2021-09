Акция «Герои последнего боя» прошла в регионах России «Единая Россия» выставит 95 тыс. наблюдателей на выборах 4 сентября 2021, 13:46 Штабы общественной поддержки «Единой России» выставят 95 тыс. наблюдателей на избирательные участки по всей стране, сообщил руководитель федерального штаба, сенатор Александр Карелин. «Наблюдатели должны проверить наличие санитайзеров, масок, разметки для социальной дистанции на участках. И тогда соглашение «Единой России» с другими политическими партиями за безопасные выборы будет реализовано. Мы должны сообщать о возможных проблемах территориальным комиссиям и центризбиркому. Главная задача – это, конечно, честные выборы. Но сейчас главное – безопасность людей», – приводит слова Карелина сайт ЕР. В свою очередь зампред Центризбиркома Николай Булаев напомнил, что избирательная кампания 2021 года является крупнейшей за последние пять лет. По его словам, наблюдатели будут назначаться за три дня до дня голосования – по шесть человек на один участок. Это позволит им работать не круглосуточно, а в щадящем режиме. «Видеонаблюдение выстроено в этом году на иной основе – трансляция будет идти в течение 70 часов непрерывно. Все 100 тыс. камер видеонаблюдения будут работать на служебный портал. К нему могут подключиться 14 партий, которые участвуют в выборах в Госдуму. Для просмотра они получат то количество аккаунтов, которое определено постановлением ЦИК – до 10. И смогут просмотреть камеры с любого избирательного участка, откуда поступила жалоба, оценить событие, сформировать позицию и оформить ее», – пояснил зампред ЦИК. К порталу будет иметь доступ также члены Общественной палаты, кандидаты по одномандатным избирательным округам (их более 2 тыс.), общественные центры наблюдения в субъектах, СПЧ, уполномоченный по правам человека в России и в субъектах, все территориальные и участковые избирательные комиссии (ТИК и УИК). На участках, где нет федерального видеонаблюдения, будут установлены средства фиксации в видеорегистраторов, которые будут работать в круглосуточном режиме. Зампредседателя ЦИК также подчеркнул, что обучение наблюдателей помогает не только отстаивать результаты выборов и интересы партий, от которых наблюдатели направлены на участок, но и отвечать на вопросы избирателей. «Это самая серьезная работа. Она в какой-то степени волонтерская и требует существенной подготовки. Те, кто придет и профессионально оценивают происходящее – это наши помощники», – заключил Булаев. Напомним, по результатам жеребьевки в Центризбиркоме «Единая Россия» заняла пятую строчку в бюллетене на выборах в Госдуму. Ранее «Единая Россия» инициировала соглашение «За безопасные выборы». Помимо ЕР его подписали восемь политических партий. Это ЛДПР, «Родина», «Зеленые», «Новые люди», «Гражданская Платформа», «Партия Роста», «Зеленая альтернатива» и «Партия пенсионеров»

Пенсионерам начали перечислять одобренные на съезде «Единой России» выплаты 2 сентября 2021, 10:00 Текст: Алина Назарова

Правительство в рамках реализации поручений президента Владимира Путина обеспечило решения съезда «Единой России»: пенсионерам начали перечислять единовременные выплаты, указали в пресс-службе партии. Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат более 43 миллионов пенсионеров: неработающие и работающие, военные, пенсионеры по инвалидности, а также по потере кормильца. Первыми средства перечислят тем, кому начисления приходят на банковскую карту (более 30 млн человек). Еще 12,7 млн россиян получат деньги через «Почту России» с 3 сентября, говорится в сообщении на сайте «Единой России». «В свое время принималось решение, что индексация пенсий и денежного довольствия военнослужащих должна исходить из определенного уровня инфляции. Инфляция оказалась больше – она стала 6,5%, а, как подчеркнул президент, на продуктовый набор для пенсионеров – еще выше. В качестве совершенно последовательной меры он предложил сделать эти единоразовые выплаты, в дальнейшем закрепив в законе, что ближайшие годы их довольствия и пенсии будут расти выше уровня инфляции», – пояснил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев. Для получения 10 тыс. рублей пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений и документов. Выплаты не будут учитываться при оценке нуждаемости для получения других мер социальной поддержки. Исаев также отметил, что из суммы единовременной денежной выплаты невозможно взыскивать средства по исполнительным документам и решениям судов. Также они не будут учитываться при исчислении мер социальной поддержки. Как подчеркнул ранее секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, региональным отделениям партии поставлена задача по разъяснению людям порядка получения выплат. К работе подключаются также штабы общественной поддержки «Единой России» в субъектах России. Напомним, Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате всем пенсионерам 24 августа. Обеспечить получение выплат глава государства поручил на встрече с представителями «Единой России», где обсуждались итоги сбора предложений в народную программу партии. Путин высказался о возможном уходе Лаврова и Шойгу на работу в Госдуму 3 сентября 2021, 11:39

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент Владимир Путин признался, что ему будет жалко отпускать главу МИД Сергея Лаврова и главу Минобороны Сергея Шойгу в Госдуму после парламентских выборов, если они примут такое решение. «Они на своем месте, хорошо работают», – отметил он. «Жалко. Они на своем месте, хорошо работают. Коллеги просто обратились ко мне с просьбой, чтобы они возглавили список, демонстрируя, что все, что делает партия «Единая Россия», реально воплощается в жизнь, в том числе и усилиями этих людей», – признался глава государства, отвечая на соответствующий вопрос на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), передает ТАСС. «Но решения должны приниматься ими, прежде всего. Они сами должны в конечном итоге принять это решение», – добавил он. По итогам съезда «Единой России» 19 июня в общефедеральную часть списка партии по предложению президента России Владимира Путина вошли министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, главный врач городской клинической больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Владимир Путин оценил пятерку «Единой России». Политолог Оксана Гаман-Голутвина, оценивая лидеров федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму, заявила газете ВЗГЛЯД, что федеральную пятерку единороссов можно сравнить с «ансамблем», в котором персонифицирована система приоритетов страны. «Министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров демонстрируют эффективность в дипломатической и военной защите интересов России на внешнем контуре. Это люди более чем достойные. Современное общество крайне разнообразно с точки зрения ценностных ориентаций и политических предпочтений. Но Лавров и Шойгу, на мой взгляд, обладают колоссальным авторитетом во всех социальных стратах», – уверена Гаман-Голутвина. В свою очередь политконсультант Алексей Куртов, комментируя утверждение списков кандидатов от «Единой России» в Госдуму, указал, что «сегодня люди хотят заботы, внимания, защиты и внятной политики на внешнем контуре. Этим и продиктовано появление в федеральной пятерке Шойгу, Лаврова, Проценко, Кузнецовой и Шмелевой». В то же время политолог Алексей Мартынов сказал газете ВЗГЛЯД, что «Единой России» удалось привлечь в свой предвыборный список настоящих героев. «Героический министр обороны Шойгу, героический министр иностранных дел Лавров, герой борьбы с ковидом доктор Проценко. И единороссам удалось заполучить в свою федеральную пятерку этих «трех богатырей». … Не уверен, что те же Шойгу или Лавров в итоге станут парламентариями, но тот факт, что удалось уговорить их встать во главе федерального списка – это большая удача для «Единой России», – считает Мартынов. Сам Шойгу назвал высочайшим доверием предложение президента Владимира Путина возглавить федеральную часть списка «Единой России» на выборах в Государственную думу. А Сергей Лавров заявил, что для него стало честью приглашение президента Владимира Путина принять участие в предвыборном списке «Единой России». «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о госпитализации детей-инвалидов с родителями 3 сентября 2021, 12:06 Текст: Алина Назарова

Группа сенаторов и депутатов от «Единой России» внесла в Госдуму законопроект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями. В настоящее время бесплатное пребывание в стационаре с родителями предусмотрено только для детей до четырех лет, сообщил один из авторов документа, первый замглавы Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, дети-инвалиды вынуждены с определенной периодичностью проходить курсовое лечение в стационарах, но не у всех родителей и близких таких детей есть средства, чтобы оплачивать свое пребывание в медучреждении или в гостинице, пока ребенок находится на лечении. «Очень часто складывается ситуация, когда ребенок-инвалид, которому и так тяжело и которому во время лечения особенно необходима поддержка, оказывается оторван от родителей и близких людей. Такое положение недопустимо», – отметил Турчак, слова которого приводятся на сайте «Единой России». Он пояснил, что в законопроекте предлагается признать статус «ребенок-инвалид» достаточным основанием для того, чтобы законный представитель такого ребенка мог находиться с ним в медучреждении бесплатно и без особых медицинских показаний. «Это решение позволит оказать ощутимую моральную и материальную поддержку семьям, которые воспитывают детей-инвалидов. Если несовершеннолетний имеет инвалидность, то не надо изобретать еще какие-то особые медицинские показатели. Родные и близкие ребенка-инвалида должны иметь возможность быть рядом с ним в больнице, ухаживать за ним, заботиться о нем и не платить за это», – считает Турчак. По его словам, в России в настоящее время насчитывается около 700 тыс. несовершеннолетних граждан, имеющих инвалидность. С учетом их родителей и близких, проблемы детей-инвалидов затрагивают миллионы людей. Действующим законодательством предусмотрено бесплатное пребывание одного из родителей (или законного представителя) в стационаре только с детьми-инвалидами, возраст которых не превышает четырех лет. В этих случаях законный представитель получает в медицинском учреждении бесплатное спальное место и питание. Если ребенок старше – то его родным и близким разрешается совместная бесплатная госпитализация лишь при наличии у ребенка особых медицинских показаний. Исчерпывающего перечня особых медицинских показаний нет, поэтому решение о предоставлении взрослым бесплатного места в госпитале фактически зависит от работников медицинских учреждений. Принимаются подобные решения достаточно редко. Как отметила уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, ей часто поступают обращения от родителей детей с ограниченными возможностями, которым отказывают в совместном бесплатном пребывании с ребенком в больнице. При этом по закону совместная госпитализация детей старше четырех лет с родителями производится по медицинским показаниям, напомнила она. «В условиях, когда четкие критерии таких показаний отсутствуют, больницы сами принимают решения, и в большинстве случаев отказывают – потому что родителям нужно предоставить место для сна, их нужно обеспечивать питанием. Однако семьи, воспитывающие детей-инвалидов, не всегда могут позволить себе платить за пребывание в стационаре, и в результате дети вынуждены находиться в палатах одни», – указала она. По ее словам, принятие законопроекта позволит защитить права детей с инвалидностью. Детский омбудсмен призвала сделать это в самые короткие сроки. Законопроект был разработан по итогам встречи, которую в начале августа Турчак провел с руководством Общероссийской общественной организации «Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов». Авторы рассчитывают, что документ будет принят в самое ближайшее время. Документ подготовили первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, руководитель думской фракции партии Сергей Неверов, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Мария Львова-Белова, а также депутаты Госдумы от «Единой России». Шендерович обвинил Зюганова в манипуляциях именем Христа 3 сентября 2021, 03:52

Фото: RTVI Новости/Youtube

Текст: Антон Антонов

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, заявляя, что Иисус Христос был коммунистом, пытается «откусить себе электорат», считает публицист Виктор Шендерович. По словам Шендеровича, перед выборами «все откусывают себе электорат», причем «Зюганов пытается откусить у религиозной части аудитории». Шендерович полагает, что «просто идет дарвинизм» – «нормальный предвыборный дарвинизм». «Они, которые начали с истребления священников, начали со взрывов храмов, то есть главные безбожники. Они умудрились, пользуясь некоторыми свойствами нашей памяти амнезийными, они умудряются теперь себе Христа пристегнуть. Чтобы Христос теперь на них пахал. Пристяжным. Пристяжным у них Ленин, левым пристяжным – Маркс, а правым – Христа впрягли в свою тележку», – приводит слова Шендеровича «Эхо Москвы». Напомним, Зюганов заявил, что Иисус Христос был коммунистом. Лидер партии КПРФ сравнил Нагорную проповедь с моральным кодексом. По его словам, главный лозунг коммунистов «кто не работает, тот не ест» был написан в послании апостола Павла к Фессалоникийцам. На этом фоне Зюганов призвал изучить всех Библию, чтобы «много понимать». Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что Русская православная церковь считает неуместными сравнения истории Иисуса Христа с политическими учениями. Один из лидеров РПСС снят с выборов из-за акций Bank of America 2 сентября 2021, 23:12 Текст: Антон Антонов

ЦИК России направил в издание «Медуза*» письмо с требованием опровергнуть информацию о том, что Верховный суд снял с выборов бизнесмена Дмитрия Потапенко, который баллотировался в Госдуму от РПСС, якобы из-за наличия у него акций «Яндекса» и Сбербанка. Как сообщил ЦИК в Telegram, Потапенко снят из-за владения акциями AT&T Inc.; Apple Inc.; Bank of America Corporation; CBOM Finance P.L.C.; Chevron Corporation; Citibank N.A.; FinEx Investment Management LLP; Ford Motor Company; Gaz Finance Plc.; General Electric Company; Pfizer Inc.; Tesla Inc.; The Procter & Gamble Company; Viatris Inc.; Polymetal International Plc.; Public Limited Liability Company Yandex N.V.; Jacobs Engineering Group Inc. Напомним, Верховный суд отменил регистрацию предпринимателя на выборах в Госдуму, удовлетворив тем самым требование Центризбиркома. Основанием послужил тот факт, что у Потапенко были обнаружены иностранные финансовые инструменты. Волонтер предложила способы решения проблемы дефицита медицинских кадров в регионах 2 сентября 2021, 22:00 Текст: Андрей Резчиков

В рамках федеральных округов необходимо ввести для медицинских сотрудников единые тарифные сетки. Это позволит остановить переток специалистов в более богатые регионы и будет способствовать решению проблемы нехватки врачей в регионах, сказала газете ВЗГЛЯД лидер тверских волонтеров Юлия Саранова. В четверг она стала участником проекта «Консилиум с Денисом Проценко». «Проблема дефицита медицинских кадров актуальна для всей страны. Но в каждом регионе есть своя специфика. В родной для меня Тверской области много отдаленных сельских территорий, где недоступность медицины вызвана проблемами с транспортом. Людям сложно приехать в межрайонный центр или даже в Тверь на прием к специалисту», – констатировала директор Тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлия Саранова. Из-за соседства с Московской областью, где зарплаты у медиков выше, происходит постоянный отток местных специалистов, добавила собеседница. «Подготовка новых кадров – процесс небыстрый. Поэтому вопрос дефицита врачей требует комплексного рассмотрения, но с учетом региональной специфики каждого субъекта», – пояснила Саранова. По ее мнению, следует ввести для медицинских сотрудников единые тарифные сетки в рамках федеральных округов. Проблему нехватки набора студентов в медвузы можно решать с помощью «незначительного снижения» проходных баллов по ЕГЭ, полагает руководитель тверских волонтеров. Хорошо зарекомендовавшие себя абитуриенты, говорит Саранова, иногда не могут пройти конкурентное сито при поступлении в федеральные вузы. «Но более системным решением будет стратегическая работа с профориентацией и довузовской подготовкой тех ребят, которые планируют поступать по целевому набору, чтобы преподаватели вузов помогали им готовиться к ЕГЭ и сдавать экзамен с более высокими баллами», – считает директор Тверского добровольческого центра «МыВместе». Саранова также предложила провести «донастройку» программы «Земский доктор». «Во-первых, сейчас по этой программе ребята не могут вернуться работать в родное село. Во-вторых, программа не распространяется на медиков, которые сами не живут на селе», – подчеркнула она. В эту программу, по мнению Сарановой, также стоит включить малые города, которые по инфраструктуре мало отличаются от сел. Кроме этого, необходима программа по предоставлению жилья сельским врачам по аналогии с работниками фельдшерско-акушерских пунктов. Для них подобные возможности предусмотрены, напомнила собеседница. В четверг Саранова участвовала в проекте «Консилиум с Денисом Проценко» на площадке «Единой России». Это серия видеоконференций с экспертами в сфере здравоохранения, которая организована при участии главврача городской больницы №40 Дениса Проценко. Участники дискуссий обсуждают проблемы здравоохранения и предлагают свои решения. «Наши консилиумы – это не просто обмен мнениями. Вся информация и предложения собираются, анализируются и аккумулируются в народную программу партии. К тому же у нас всегда присутствуют представители исполнительной власти. Вместе это дает результат», – подчеркнул Проценко. Лавров и Турчак заявили о значимости для России завета Александра Невского 1 сентября 2021, 15:11 Министр иностранных дел Сергей Лавров и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак приняли участие в открыли памятника Александру Невскому на территории МГИМО. «Слова Александра Невского навсегда вошли в летопись, в нашу память – «Не в силе Бог, а в правде». И пока правда вместе с нами, наша страна непобедима», – цитирует Турчака сайт ЕР. «Мы в духе традиций Невского, впитав его уроки, готовы искать компромисс. Но для этого нужно сесть за стол и по-честному и равноправно договариваться. И этот завет князя всегда будет оставаться в основе нашей внешней политики», – добавил глава МИД Лавров. Турчак признался, что Александр Невский для него – это «личная страница в истории», как для уроженца Ленинграда, где покоятся мощи князя. «Вторая моя родина – Псковская земля, на которой Александр Невский принял одну из тяжелейших битв и победил в ней. Через полторы недели наш президент [Владимир Путин] будет открывать в этом месте монументальную композицию «Александр Невский с дружиной», – сказал секретарь генсовета Единой России. Лавров отметил, что князь Александр Невский был великим государственным деятелем, который думал прежде всего о государственности своей страны, о сохранении ее культурного и религиозного кода, сочетая при этом в себе качества полководца и дипломата. По мнению Лаврова, князь умел находить баланс интересов, которые устраивали его и партнеров. «Сегодня именно эта задача подчеркивается нами как неизбежный результат всех перипетий на международной арене. Нас пытаются с Запада раздражать, нервировать, выводить из равновесия, но в отличие от времен Невского, с юга и востока тылы прикрыты, но и они подвергаются новым испытаниям. Это не наш выбор – имею в виду противостояние, которое разворачивается на западном направлении. Нам партнеры говорят: мы готовы общаться и сотрудничать там, где нам выгодно и только, если вы измените свое поведение», – указал он. Памятник Александру Невскому установлен на территории храма при Московском государственном институте международных отношений. Право открытия было предоставлено кадетам, наиболее отличившимся в учебе. После освящения памятника Лавров и Турчак вместе с другими почетными гостями возложили к нему цветы. Напомним, по предложению президента Сергей Лавров вошел в первую пятерку списка «Единой России». В нее также включены министр обороны Сергей Шойгу, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Матвиенко объяснила прогрессивность избирательного законодательства России 1 сентября 2021, 21:02 Текст: Алексей Дегтярев

Российское избирательное законодательство прогрессивно, оно соответствует всем мировым стандартам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Наше избирательное законодательство объективно сегодня очень прогрессивное, соответствующее всем стандартам. Некоторые оппоненты упрекают нас, что выборы три дня. В Америке месяц выборы идут, электронное голосование, по почте. В каждой стране свои традиции», – цитирует Матвиенко ТАСС. Она отметила, что существует много стран, где выборы длятся несколько дней, поскольку жителям этих государств так удобней. Матвиенко подчеркнула, что в России есть серьезные меры контроля в ходе проведения выборов. Спикер Совфеда убеждена, что сейчас местным властям необходимо убедить людей пойти на выборы. «14 партий участвуют в выборах в Государственную думу. Каждый может найти себе партию, за которую он хотел бы проголосовать», – указала она. По ее словам, с 90-х годов россияне научились «различать обещания от реальных дел». «Надо просто с людьми говорить, никого не сгонять, убеждать, что от их голоса зависит то, какой будет Госдума, какие решения она будет принимать», – сказала она. Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в течение 17, 18 и 19 сентября, одновременно с ними пройдут и прямые выборы глав девяти субъектов России. В трех других регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний. Также состоятся выборы 39 региональных парламентов. Политолог указал на предвыборный популизм КПРФ в теме пенсионной реформы 2 сентября 2021, 14:40 Текст: Елена Лексина

«Руководство КПРФ надеется привлечь этим шагом голоса избирателей предпенсионного возраста, но им вряд ли это удастся», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Орлов, комментируя внесение КПРФ на рассмотрение Госдумы законопроекта об отмене пенсионной реформы. «Это определенно предвыборный, популистский ход», – уверен гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Он пояснил, что «Госдума в настоящее время на каникулах, поэтому не сможет его рассмотреть». По словам политолога, «с момента начала реализации пенсионной реформы прошло три года, и многие решения просто невозможно отменить». «Руководство КПРФ надеется привлечь этим шагом голоса избирателей предпенсионного возраста. Но результат вряд ли будет существенным, поскольку избиратели стали намного более рациональными, чем, например, 10-15 лет назад, и в состоянии отличить реализуемое решение от популистской предвыборной инициативы», – резюмировал Орлов. Напомним, в середине августа группа депутатов фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым и сенатор Василий Иконников внесли в Госдуму законопроект о снижении с 1 января 2022 года возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости. Документ размещен в электронной базе данных ГД. «Законопроект направлен на возвращение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам)», – говорится в пояснительной записке. По мнению коммунистов, вместо повышения пенсионного возраста в 2018 году необходимо было совершенствовать механизм финансового обеспечения страховой пенсионной системы. Например, путем пополнения ее за счет части налогов. Эксперт: Критики умалчивают о фактах улучшения российской избирательной системы 1 сентября 2021, 17:18 Текст: Елена Мирошниченко

«Очевидна лояльность избирательных комиссий к партиям, кандидатам, выросла политическая и правовая культура кандидатов», – рассказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой государственного и административного права юридического института Самарского национального исследовательского университета Виктор Полянский, комментируя возмущение отдельных партий и кандидатов «притеснениями» со стороны органов государства. «Возьмите цифры сравнимых избирательных кампаний по соответствующим стадиям избирательного процесса и посмотрите на показатели конкурентности партийных списков, кандидатов, определите простыми арифметическими действиями показатели «меньше» - «больше» зарегистрированных списков, кандидатов по мажоритарным округам, так называемых «отказников» и т.д. Есть официальная статистика ЦИКа, избирательных комиссий субъектов Федерации. И сразу будет видно, что на федеральных выборах, по сравнению с избирательной кампанией 2016 года, в 2021 году партийная конкуренция выше, а индивидуальное соперничество по мажоритарным округам отражает высокий политический потенциал претендентов на депутатские мандаты (примерно такая же картина и на уровне выборов депутатов законодательных собраний в субъектах Федерации)», – говорит Полянский. По его словам, по одномандатным округам количество отказов в регистрации снизилось с 245 в 2016 году до 180 в 2021 году; также и в отношении партийных списков сократилась доля отказов в их регистрации с 16,7% в 2016 году до 6,7% в 2021 году; если в 2016 году не были зарегистрированы списки четырех партий, то в 2021 году - одной, да и то только потому, что не были представлены все предусмотренные законом документы. В итоге в среднем каждая партия зарегистрировала в 2021 году на девять кандидатов больше, чем в 2016 году. «Очевидна лояльность избирательных комиссий к партиям, кандидатам, выросла политическая и правовая культура кандидатов. Да и серьезных претензий «отказников» к полномочным избирательным органам очень мало. Кроме того, состоявшиеся судебные решения восстановили справедливость и законность по отношению к ряду заявителей в связи с нарушением их права на избрание», – отмечает эксперт. По его мнению, «об этих сторонах избирательной ситуации системные и несистемные критики молчат. Конечно, если показать ситуацию как она есть на самом деле, то сужаются возможности манипулирования обстоятельствами и, как следствие, сознанием избирателей. Но некоторым хочется сформировать представления граждан о сентябрьском голосовании по своей антироссийской матрице». «Отсюда попытки умолчания о серьезном продвижении избирательной системы в части расширения гарантий гласности, открытости выборов, возможностей общественного контроля голосования 17 – 19 сентября – непосредственно на участках и через видеонаблюдение», – заключил Полянский. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Выборы-2021: Партия роста судится с Партией пенсионеров, один из лидеров РПСС снят с выборов 2 сентября 2021, 08:50 Текст: Тимофей Изаров,

Рафаэль Фахрутдинов

В правительстве признали, что депутаты-единороссы проделали большую работу для обновления парка школьных автобусов и машин «скорой помощи» в регионах. Партия роста подала иск к представителю Партии пенсионеров о защите чести и достоинства одного из кандидатов. Верховный суд снял с выборов бизнесмена Дмитрия Потапенко, который баллотировался в Госдуму от РПСС. Вместе с местными властями депутаты от «Единой России» помогли сформировать перечень потребностей регионов и передали его в профильные ведомства. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов, выступая в штабе общественной поддержки «Единой России». По мнению вице-премьера, обновление парка машин «скорой помощи» и школьных автобусов – проблема, особенно актуальная на фоне пандемии. «В этом году будет поставлено 1600 автомобилей скорой помощи – комфортабельных, современных, с высокотехнологическим медицинским оборудованием, которое помимо оперативной помощи еще позволяет проводить вакцинацию населения. И 4100 школьных автобусов различных марок», – цитирует Борисова сайт ЕР. Ранее инициатива о выделении дополнительных средств на закупку школьных автобусов и «скорых» в регионах вошла в послание президента по предложению депутатов-единороссов. Партия роста подала иск в суд к кандидату в Госдуму от Партии пенсионеров Владимиру Таскаеву о защите чести, достоинства и деловой репутации своего кандидата – бизнесмена из «списка Титова» Сергея Капчука, сообщает «Коммерсант». Причиной стал инцидент, который произошел во время дебатов на телеканале ОТВ. «Вас снял ЦИК, но Верховный суд восстановил. Это еще раз подтверждает о том, что продажность есть кругом, – заявил Таскаев оппоненту. – Вас нужно еще раз так опустить, чтобы у вас меньше нуля процентов было». Ранее регистрацию Капчука на выборах отменял Свердловский областной суд, однако суд более высокой инстанции ее восстановил. Верховный суд отменил регистрацию предпринимателя Дмитрия Потапенко на выборах в Госдуму, удовлетворив тем самым требование Центризбиркома. Основанием послужил тот факт, что у Потапенко были обнаружены иностранные финансовые инструменты. Бизнесмен ранее долгое время состоял в Партии роста, однако в Госдуму выдвинулся от Российской партии свободы и справедливости (РПСС) и даже вошел в первую тройку ее федерального списка. Как напоминает ТАСС, ранее по тем же основаниям суд отменил регистрацию шестерых кандидатов от Партии роста. Обычно меры и инициативы, которые принимаются и продвигаются «Единой Россией», подобные той, что касается обновления парка карет «скорой помощи» и школьных автобусов, люди принимают как само собой разумеющееся, пояснил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Мы как-то забываем, что у нас в стране в течение определенного периода вообще не обновлялся парк школьных автобусов и «скорых». Так что, обратить внимание на улучшения – это правило хорошего тона, что и сделал Борисов», – подчеркнул политолог. Избиратели порой привыкают к позитивным изменениям и не обращают внимания на то, что за улучшениями стоит огромный труд множества людей, в том числе – депутатов и управленцев, подчеркнул Данилин. Судебные тяжбы, подобные той, что развернулась между Партией роста и Партией пенсионеров по итогам теледебатов, сами по себе привлекают внимание к избирательной кампании, что ведет к росту явки, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. По его словам, скандал увеличит узнаваемость обеих партий: «И про одну, и про другую партию, участвующую в данном процессе, узнает больше людей». Говоря об отстранении одного из лидеров списка РПСС Дмитрия Потапенко от выборов, Мартынов предположил, что предприниматель изначально рассчитывал на такой исход, иначе нанял бы грамотных юристов, которые помогли бы ему пройти регистрацию. Мартынов в этой связи вспомнил бывшего кандидата от КПРФ, бизнесмена Павла Грудинина, которому также отказали в регистрации – из-за найденного офшора. «Такое впечатление, что они заранее срежиссировали свое отстранение, чтобы спровоцировать скандал и попытаться дискредитировать избирательное право и политическую систему», – признался политолог. «Но решение Верховного суда лишь незначительно отразится на рейтинге РПСС, поскольку тот все равно остается слишком низким. Но для самой партии, чем больше упоминаний в прессе, в том числе и негативных, тем лучше. Так что шумиха вокруг снятия Потапенко ей только на руку», – заключил Мартынов. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021.

В «Единой России» предложили программы подготовки кадров в медицине 2 сентября 2021, 16:45 В систему российского здравоохранения нужно включить программу удержания врачей в удаленных регионах, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе консилиума на площадке «Единой России». Одно из решений кадровой проблемы предложил ректор Тихоокеанского медуниверситета Валентин Шуматов – разрешить студентам медвузов работать фельдшерами на скорой помощи, при условии прохождения аттестации, сообщается на сайте ЕР. «Студентов, которые у нас учатся, мы по желанию аттестуем и даем право работать в качестве среднего медицинского персонала, в частности, медсестрой. Но студент не может работать в скорой помощи, потому что должности медсестры там нет. Предлагаю рассмотреть вместе с министерством возможность после четвертого курса аттестовывать студента и давать право работать в качестве фельдшера «скорой», – сказал он. Завкафедрой неврологии и медицинской генетики, проректор по лечебной работе Пермского государственного медицинского университета имени академика Вагнера, доктор медицинских наук, профессор Юлия Каракулова считает, что необходимо повышать контроль над цифрами приема в медвузы, так как за последние 25 лет количество поступивших студентов в вузы снизилось практически в два раза. Кроме того, нужно проанализировать, какие меры соцподдержки оказываются врачам и средним медработникам на уровне муниципалитетов. «Меры пока недостаточны, их нужно развивать», – указала она. Снизить отток кадров из менее обеспеченных регионов позволит единая тарифная сетка для медицинских сотрудников, считает директор АНО по реализации проектов в сфере развития добровольчества и благотворительности «Мы вместе» Юлия Саранова. Она отметила, что врачи из Тверской области уезжают в соседнюю Московскую из-за разницы в зарплатах – в результате в регионе образовался дефицит кадров, особенно остро стоит вопрос на сельских территориях. Юлия Саранова предложила расширить программу «Земский доктор». «У нас получается, что по этой программе ребята не могут вернуться в то село, откуда они родом. Помимо этого, в программу не могут войти те медики, которые не из села. Учитывая, что не все поселения отличаются по инфраструктуре от сел, то хотелось бы, чтоб в программе появились городские поселения», – сказала она. Для решения проблемы медицинских кадров на селе она предложила рассмотреть возможность снижения проходных баллов по ЕГЭ для целевого регионального набора, чтобы удержать студентов в регионах. «И предлагаю рассмотреть возможность для ребят первого и шестого курса медвузов участвовать в программах по работе в ковидном госпитале», – добавила она. Ректор Российского национального медицинского исследовательского университета имени Пирогова Сергей Лукьянов, в свою очередь, указал на необходимость соответствия программы подготовки кадров современным реалиям. «Считаю важным наличие лабораторий, научных центров в каждом учебном заведении. Также должно быть серьезное взаимодействие с теми, кто разрабатывает препараты», – сказал он. Подводя итоги обсуждения, заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова отметила, что в рамках совместной деятельности с депутатами «Единой России» ведомство всегда готово к консультативной, методической и любой другой поддержке. «Наши консилиумы – это не просто обмен мнениями. Вся информация и предложения собираются, анализируются и аккумулируются в народную программу партии. К тому же, у нас всегда присутствуют представители исполнительной власти. Вместе это дает результат», – подчеркнул Проценко. Напомним, проект «Консилиум с Денисом Проценко» на площадке «Единой России» – это серия видеоконференций с экспертами в сфере здравоохранения. Участники дискуссий обсуждают проблемы в медицинской сфере и предлагают пути решения вопросов. По предложению президента Владимира Путина на XX съезде «Единой России» Денис Проценко был включен в первую пятерку списка партии. В ЦИК назвали число досрочно проголосовавших на выборах в Госдуму россиян 1 сентября 2021, 15:45 Текст: Евгения Шестак

На выборах депутатов Госдумы досрочно смогли проголосовать уже более 7 тыс. человек в 10 регионах России, сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. «У нас с 29 августа и по 16 сентября на территории 36 субъектов РФ при проведении выборов в Госдуму проводится досрочное голосование, которое проводится в труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, которые будут находится в плавании, и на полярных станциях», – цитирует ТАСС Памфилову. Она отметила, что по состоянию на 31 августа в Якутии, Камчатском и Хабаровском краях, Магаданской, Мурманской и Сахалинской областях, Ненецком, Ханты-Мансийском, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах досрочно проголосовали 7717 избирателей. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Больше половины россиян решили голосовать на выборах в Госдуму 2 сентября 2021, 16:27 Большая часть россиян намерена выразить свою политическую волю на предстоящих выборах в Госдуму, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на собственное исследование. «Большинство россиян (70%) с той или иной степенью уверенности декларируют намерение проголосовать на выборах депутатов Госдумы. Среди них 51% респондентов заявили о твердой уверенности», – говорится в исследовании, опубликованном на сайте ВЦИОМ. При этом не намерены участвовать в выборах 19% респондентов, а 11% пока не определились с этим решением. С ноября 2020 года доля граждан, решивших голосовать на выборах в Госдуму, выросла на 7%. Доля же тех, кто точно решил голосовать, увеличилась на 14% (51% против 37% в ноябре 2020 года). «Партийные предпочтения электорально активных россиян распределились следующим образом: партия «Единая Россия» – 34%, КПРФ – 18%, ЛДПР – 10%, партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7%, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» – 2,8%, «Новые люди» – 2,8%, «Яблоко» – 2,2%, Российская экологическая партия «Зеленые» – 2,1%, Российская партия свободы и справедливости – 1,8%», – отметили во ВЦИОМ. Опрос проводился с 31 августа по 1 сентября среди 1 тыс. респондентов от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. В «Единой России» анонсировали начало выплат военнослужащим на следующей неделе 3 сентября 2021, 15:05 Текст: Алина Назарова

Единовременные выплаты в размере 15 тыс. рублей военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов начнутся с 6 сентября, средства на эти цели доведены до всех ведомств, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. «Для осуществления единовременной денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей, пенсионерам правоохранительных органов, органов безопасности и единовременной денежной выплат в размере 15 тысяч рублей военнослужащим и сотрудникам Министерства финансов РФ вчера доведены финансовые ресурсы до всех федеральных органов, в ведении которых находятся эти сотрудники и военнослужащие, с тем, чтобы выплаты начались на следующей неделе», – сказала Голикова, слова которой приводятся на сайте «Единой России». Ранее президент Владимир Путин после предложения главы Миноброны Сергея Шойгу подписал указ о единовременной выплате военным и сотрудникам правоохранительных органов. Саму меру поддержки президент анонсировал на съезде «Единой России». Она предусматривает, что по 15 тыс. рублей получат все военнослужащие независимо от звания, включая военных курсантов и сотрудников правоохранительных органов. При этом из суммы единовременной денежной выплаты невозможно взыскивать средства по исполнительным документам и решениям судов. Ранее, 24 августа глава государства подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. всем пенсионерам.