Названы получатели президентских грантов в области культуры и искусства 23 сентября 2021, 18:48

Фото: artmasters.ru

Текст: Олег Исайченко

Школьный конкурс «Битва хоров», Московский цирк Юрия Никулина, проекты в области цифрового искусства и творческий чемпионат «Арт-мастерс» оказались в числе тех, кто получит гранты Президентского фонда культурных инициатив. Помощь на общую сумму 3 млрд рублей, столь необходимую в сложный период пандемии, получат около 1,5 тыс проектов, сообщили в четверг организаторы грантового конкурса. В пятницу вечером будет опубликован итоговый список победителей первого грантового конкурса, который организовал Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ). Об этом сообщил в четверг первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, который подвел итоги конкурса. «Предварительно мы понимаем, что у нас 1478 проектов на общую сумму 3 млрд 261 млн рублей. Этот список сейчас экспертный совет представит, завтра координационный комитет его окончательно утвердит», – пояснил Кириенко журналистам. По традиции подобных грантовых конкурсов, организаторы назвали самый скромный и самый дорогостоящий проекты. Самый маленький грант в размере 38,7 тыс. рублей, как ожидается, получит кукольный спектакль «Учиться всегда пригодится», где актерами выступают дети из малообеспеченных многодетных семей – эту заявку подал Алферьевский поселенческий досуговый центр из Пензенскй области, рассказал Кириенко. Самый крупный по сумме из предлагаемых к поддержке проектов стал Национальный открытый чемпионат творческих компетенций АртМастерс (в котором состязаются молодые дарования в области кино, шоу-индустрии и видео-арта). «Цирк Никулина – у них грант на 67 млн рублей. Это один из крупнейших грантов», – рассказал Кириенко. Он пояснил, что средства выделяются на проект, посвященный юбилею прославленного советского клоуна и киноактера. Кириенко также подчеркнул, что, помимо господдержки, авторы инициативы предусматривают софинансирование на сумму 238 млн рублей. «Впервые будут реализованы такие проекты как «Битва хоров», в которой примет участие более полутора тысяч школьников, всероссийский конкурс школьных театров «Школьная классика», который проводится школами страны совместно со Щукинским институтом», – рассказал Кириенко. Он также упомянул арт-проект «Первое международное биеннале. Искусство будущего», который приурочен к году науки и технологий. На нем представят художественные проекты, созданные на основе современных технологий, таких как 3D анимация, нейросети и другое. Как напомнили организаторы конкурса, появление фонда ПФКИ – сравнительно недавняя инициатива. Ее озвучил президент Владимир Путин в апрельском послании Федеральному собранию. «Чтобы поддержать проекты в сфере культуры, искусства и творчества, создадим президентский фонд культурных инициатив. Уже в этом году за счет его грантов на конкурсной основе профинансируем более полутора тысяч креативных команд», – отметил тогда глава государства. 17 мая президент подписал соответствующий указ, которым и был определен объем грантового фонда – 3,5 млрд рублей. Организаторы конкурса отметили – впервые заявки на грант, помимо негосударственных некоммерческих организаций (4,8 тысячи заявок), могли направить коммерческие фирмы, а также индивидуальные предприниматели. От них пришло соответственно, по 1,4 тысяч и 1,7 тысяч проектов. Местные власти направили не менее 4,3 тысяч заявок. Число желающих поучаствовать в конкурсе было весьма впечатляющим, отметили представители ПФКИ. С 15 июля по 6 августа в информационной системе фонда зарегистрировались свыше 38 тысяч авторов проектов из 84 регионов. «На экспертов легла колоссальная нагрузка по отбору лучших инициатив», – отметил Кириенко. После предварительного отбора к экспертной оценке было допущено без малого 12 тысяч заявок. Каждая заявка рассматривалась несколькими экспертами одновременно, всего к работе по оценке проектов было приглашено около полутысячи экспертов. «Сам экспертный совет состоит из двух частей – главный экспертный совет, куда входит около 40 человек, и линейные эксперты, которых – порядка 500 человек», – пояснил газете ВЗГЛЯД руководитель экспертного совета ПФКИ, известный продюсер Игорь Матвиенко. Он рассказал, что в совет, в частности, также входят ректор ГИТИСа Григорий Заславский, художественный руководитель «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман и руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин. «Все заявки сначала проходят линейную экспертизу, смотрят два эксперта, а если есть разночтения в оценках, то назначается третий эксперт, – объяснил Матвиенко. – Потом по итогам баллов уже на главный экспертный совет. Мы заседали три раза. С августа по сентябрь у нас было три заседания большого совета, где мы обсуждали уже отобранные заявки». «Следующий этап приема заявок – уже через месяц с небольшим. С 1 ноября можно снова подавать заявки», – в свою очередь сообщил журналистам Кириенко. По его словам, в 2022 году Президентский фонд культурных инициатив раздаст грантов уже на 8 млрд рублей.

Польская PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2» 22 сентября 2021, 19:42

Фото: Jaap Arriens/ZUMA/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2», сообщила компания. «Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) предоставило Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA и ее немецкому филиалу PGNiG Supply & Trading GmbH возможность участия в процедурах сертификации «Северного потока – 2», – приводит сообщение ТАСС. Ранее премьер-министр Матеуш Моравецкий связал строительство «Северного потока – 2» с ростом мировых цен на газ. Он отметил, что Польша выступает против этого проекта, так как его реализация не соответствует интересам страны. Тем временем Москва призвала Польшу «охладиться» в заявлениях о «Северном потоке – 2» и ценах на газ, назвав нонсенсом слова о якобы влиянии России на цены на газ через строительство газопровода. Строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом». При этом в США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против «Северного потока – 2». Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не боится возможных санкций, которые связаны с запуском газопровода «Северный поток – 2». Кандидат в канцлеры ФРГ обвинила Россию в «газовом шантаже» 23 сентября 2021, 11:49

Фото: Jan Huebner/Imago/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Российские власти стремятся путем «политического давления» получить оставшиеся разрешения по «Северному потоку – 2», заявила кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок на фоне ситуации с ростом цен на газ. Бербок заявила в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), что Россия «очень неохотно поставляет природный газ в Европу», и «одна из причин этого очевидна» – она якобы заключается в том, что Россия «хочет усилить политическое давление, чтобы быстрее получить оставшиеся разрешения для «Северного потока – 2» и ввести трубопровод в эксплуатацию», передает РИА «Новости». По ее мнению, «пострадавшими будут клиенты в Германии, для которых цены на газ вырастут или которым в крайнем случае придется даже сидеть в холоде». Она указала, что правительство Германии выступало за «Северный поток – 2», несмотря на «все сомнения, предупреждения и опасения», в результате ФРГ «находится в ситуации шантажа, о котором было много предупреждений». «Сигнал (Москве от Берлина) должен заключаться в том, что Россия должна выполнять свои обязательства и, как и в прошлом, поставлять достаточно газа по существующим трубопроводам», – добавила Бербок. Отметим, что она не раз высказывалась против реализации проекта «Северный поток – 2» и неоднократно пыталась провести в Бундестаге ФРГ проект об остановке строительства газопровода. Согласно соцопросу Politbarometer от 10 сентября, Бербок хотели бы видеть канцлером только 16% немцев. Выборы в Бундестаг пройдут 26 сентября. Вместе с тем представитель министерства энергетики Германии Сузанне Унград заявила, что Москва соблюдает обязательства по контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен связан со множеством факторов. До этого глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет на сегодняшний день почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать. Зеленский на Генассамблее ООН перепутал цитаты Путина 23 сентября 2021, 03:24

Фото: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Текст: Антон Антонов

Президент Украины Владимир Зеленский на сессии ГА ООН в Нью-Йорке процитировал слова Владимира Путина об угрозе «обрушения всей архитектуры международных отношений», ошибочно приписав их мюнхенской речи президента России. Соответствующий вопрос Зеленскому задали, когда он покидал штаб-квартиру ООН после выступления на сессии Генассамблеи. Украинский лидер проигнорировал заданные ему перед этим вопросы по поводу того, кто стоит за покушением на его помощника. На вопрос о том, когда состоится встреча с Путиным, Зеленский ответил: «Когда он будет готов», – передает РИА «Новости». На сессии ГА ООН Зеленский заявил, что «в мире больше никто не ощущает себя в безопасности и не может спрятаться за международным правом». Он процитировал слова Путина об угрозе «обрушения всей архитектуры международных отношений», когда «действительно не останется никаких правил, кроме права сильного». Зеленский сказал, что цитирует выступления Путина «в Мюнхене в 2007 году и на ГА ООН в 2015 году». Однако приведенная цитата к мюнхенской речи отношения не имеет. Зеленский считает, что ситуация в Крыму стала прямым ответом России. Зеленский привел слова Путина, сказавшего, что государственный суверенитет – «это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства». Зеленский указал на арест замглавы «Меджлиса крымско-татарского народа*» Наримана Джелялова, которого Россия обвиняет в диверсии на газопроводе под Симферополем. «Вот вам цена свободы слова и цена борьбы человека за свои права», – сказал украинский лидер. Президент Украины заявил, что жертвами конфликта в Донбассе стали почти 15 тыс. человек. Он также раскритиковал ООН за то, что организация «проигнорировала» саммит «Крымской платформы»: «Если мы хотим оживить ООН, давайте вспомним, что здесь нет избранных, которых нельзя обижать. ООН – это все мы, это 193 страны. И я приглашаю все эти страны присоединиться к совместной декларации участников «Крымской платформы», осудив оккупацию и показав, что вы – против силовой смены границ в мире. Это не ирония и не троллинг, но этот формат всегда будет открыт для России». Зеленский призвал «говорить друг с другом просто, говорить четко, конкретно». Он считает, что сейчас нельзя «называть Генассамблею ООН «дебатами», так как «дебаты – это живой диалог», дающий «возможность поставить прямые, откровенные вопросы». «Например, выдача сотням тысяч украинцев на оккупированной территории Украины сотен тысяч паспортов другого государства. Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву?» – сказал он, добавив, что Россия якобы «заставляет» украинцев «принимать участие в выборах в российский парламент». По словам президента Украины, «если ООН на это не отреагирует действенно, то что это, как не доказательство, что оживлять ООН поздно». Напомним, Зеленский, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, заявил о желании «оживить» организацию. Президент Украины сказал, что «ООН долго слышит только критику, обвинения, что ООН ничего не может». По его мнению, «самое страшное – что ООН стала Лигой Наций». Как заявил Зеленский, организация, «как супергерой на пенсии, который забыл, что он мог сделать», и «считает себя обузой, слабым, ненужным стариком, жизнь которого прошла даром»

Фото: кадр из видео

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Нас очень беспокоят участившиеся столкновения между представителями разных национальностей в Крыму. Раньше здесь такого не было. Надо разбираться, в чем тут дело», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков. Ранее в Евпатории полиция задержала более полусотни участников массовой драки. «Мы отмечаем попытки создать на полуострове преступные группировки по этническому признаку. Но я абсолютно уверен, что правоохранительные органы Крыма пресекут эти вещи на корню, без оглядки на лидеров национальных сообществ», – подчеркнул член Совета Федерации, представитель Крыма Сергей Цеков. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник вечером на одной из автозаправочных станций в Евпатории произошла массовая драка. Прибывшая на место полиция задержала 58 участников, у некоторых было изъято травматическое оружие, сообщает МВД. В Сети появилось видео задержания участников конфликта. «Во время предотвращения противоправных действий отдельные граждане из числа собравшихся предприняли попытку нарушения общественного порядка. Для ее пресечения сотрудниками полиции в соответствии с законодательством было произведено несколько выстрелов в воздух, пострадавших нет», – говорится в сообщении. Все задержанные – жители Симферополя, Сакского района и Евпатории. «По неофициальной информации из СМИ, конфликт произошел у крымских татар с чеченцами, которые незадолго до потасовки избили сотрудника магазина. МВД эти сведения пока не комментирует», – пишет «Газета.ру». Как сообщили в региональном управлении министерства, продолжается проверка, по итогам которой будет решено, возбуждать ли уголовное дело. Как рассказал газете ВЗГЛЯД депутат Евпаторийского горсовета Эльдар Ибрагимов, произошел обычный бытовой конфликт двух человек, причем один из них был уроженцем Чеченской Республики, а другой – вообще иностранцем, гражданином Азербайджана. «Сама их драка произошла еще в Симферополе, после нее азербайджанец попал в больницу. После этого стороны назначили встречу на АЗС в Евпатории, чтобы «разобраться». О представителях Чечни многие думают, что они – грозные и опасные. Поэтому местные жители чуть-чуть «переоценили» опасность и на назначенной встрече четырех чеченцев встретили около 60 местных жителей», – пояснил собеседник. Причем, по словам депутата, у крымчан был интернациональный состав: и славяне, и армяне, и крымские татары. «Просто вступились крымчане за крымчан», – добавил Ибрагимов. При этом сами участники конфликта не хотят официально жаловаться в правоохранительные органы на своих оппонентов, они пытаются помириться, сообщил газете ВЗГЛЯД член Совета при полномочном представителе президента в Южном федеральном округе Ибраим Ширин. Напомним, 23 июля в центре Симферополя также произошла массовая драка молодых людей, в которой, предположительно, участвовали выходцы с Кавказа. В США решили «заставить» Россию уважать Украину 23 сентября 2021, 10:48

Фото: Rod Lamkey/CNP/Reuters

Текст: Алина Назарова

Американские сенаторы во главе с представительницей демократов Джинн Шахин обвинили Россию в «злонамеренной деятельности» против Киева и призвали оказывать давление на Москву с помощью санкций, следует из резолюции, представленной на рассмотрение Конгресса США. В документе описываются важные события, произошедшие на Украине в период с 1990 года. Речь идет о приобретении независимости страны (1991), «Оранжевой революции» (2004) и Евромайдане (2013). В одном из пунктов также говорится о «злонамеренной деятельности» России. Политики обвиняют Москву во «вторжении» на территорию Украины и «аннексии» Крыма, передает RT. Они утверждают, что на протяжении 30 лет Киев делает успешные шаги на пути к демократическим преобразованиям, в частности, в области обороны, борьбы с коррупцией и укреплении принципа верховенства права. Кроме того, отмечается деятельность властей, направленная на предоставление автокефалии местной церкви. Это имеет особое значение для «самостоятельного определения будущего Украины без влияния Кремля», подчеркнули сенаторы. Они заключили, что США и союзники должны продолжать санкционное давление на Россию до тех пор, пока она не начнет «уважать территориальную целостность Украины». Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом высказал мнение, что противодействие «агрессии России» и защита прав человека в Донбассе и Крыму должны стать приоритетом сессии ООН. Киев объяснил нежелание разрывать отношения с Россией 22 сентября 2021, 23:30

Фото: Hennadii Minchenko/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Украина не собирается разрывать дипломатические отношения с Россией из-за выборов в Госдуму в Крыму и в Донбассе, сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. По его мнению, разрыв дипотношений с Россией – «красивый лозунг», от которого «пользы ноль». Кулеба считает, что «дипломатические отношения нужно было разрывать в 2014 году», а «теперь должно произойти что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу». Он пояснил, что такой шаг – «это высшая мера наказания». По мнению министра, разрыв дипотношений с Россией – «красивый лозунг», от которого «пользы ноль». Кулеба указал, что у Москвы и Киева «и так отношений практически нет, а идти просто так их разрывать – это неразумный шаг», передает ТАСС со ссылкой на «Дом». Напомним, с 17 по 19 сентября в Крыму проходили выборы депутатов Госдумы России. Кроме выборов в Госдуму по федеральным партийным спискам, в регионе прошли выборы депутатов по трем одномандатным избирательным округам. Также голосование на выборах в Госдуму прошло среди жителей Донбасса с российскими паспортами. На Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе. Эксперт оценил риски участия Польши в сертификации «Северного потока – 2» 23 сентября 2021, 11:32

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«Польша заходит в этот процесс, чтобы попытаться найти несоответствия в документах Газпрома и сорвать запуск газопровода», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2». «Полагаю, что у Германии просто не было выбора, и ей пришлось допустить Польшу к сертификации», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Согласно европейскому законодательству, страна, которая хочет участвовать в процессе сертификации газопровода, должна собрать определенный перечень документов. Если они соответствуют требованиям, то страну обязаны допустить к этому процессу. Здесь не действует принцип «хочу – не хочу», – добавил он. При этом «главный вопрос в том, насколько серьезные проблемы поляки создадут для сертификации «Северного потока – 2». «Все прекрасно понимают, зачем польская компания лезет в этот процесс. Ее цель – сорвать запуск газопровода, – пояснил эксперт. – Сертификация призвана выявить соответствие газопровода и компании-оператора всем требованиям и нормам Евросоюза. А польская компания попытается найти несоответствия и подсветить их, чтобы заблокировать ввод газопровода в эксплуатацию». Кроме того, поляки постараются затянуть процесс сертификации, «задавая Газпрому вопросы и требуя дополнительных документов и разъяснений по ним». Тем самым, добавляет Юшков, они продемонстрируют США свою лояльность в обмен на какие-то «плюшки» в двусторонних отношениях. «Хотя с экономической точки зрения для Варшавы это невыгодно, – констатировал эксперт. – Польша даже в контракте с Газпромом имеет привязку к стоимости газа на спотовых рынках. А чем дольше простаивает «Северный поток – 2», тем дольше сохраняется высокая цена на газ – 800-900 долларов за тысячу кубометров. Так что поляки сами от этого страдают». Кроме того, «они закупают часть российского газа путем виртуального реверса из Германии по биржевым ценам, что довольно дорого». «Выходит, что Варшава ведет абсурдную деятельность. Но политически все логично: Польша выступает как главный союзник США в Европе, а поскольку Вашингтон против этого газопровода, то Варшава действует как американский инструмент давления на него», – указывает собеседник. «Успешность деятельности польской компании будет зависеть от немецкого регулятора, а также полноты и соответствия требованиям документов, которые подал Газпром, – считает эксперт. – Если с документами все в порядке, то поляки вряд ли смогут как-то повлиять на процесс сертификации». Юшков также не исключает, что «украинская компания «Нафтогаз» захочет приобщиться к процессу сертификации «Северного потока – 2». «Возможно, скоро мы увидим, что подрывной деятельностью в рамках сертификации газопровода будет заниматься не только Польша, но и Украина. Однако у украинской компании меньше опыта взаимодействия с евробюрократией, так что они могут напортачить с документами, из-за чего их не допустят к этому процессу», – заключил он. В среду стало известно, что польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2». «Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) предоставило Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA и ее немецкому филиалу PGNiG Supply & Trading GmbH возможность участия в процедурах сертификации «Северного потока – 2», – приводит сообщение компании ТАСС. Ранее премьер-министр Матеуш Моравецкий связал строительство «Северного потока – 2» с ростом мировых цен на газ. Он отметил, что Польша выступает против этого проекта, так как его реализация не соответствует интересам страны. Тем временем Москва призвала Польшу «охладиться» в заявлениях о «Северном потоке – 2» и ценах на газ, назвав нонсенсом слова о якобы влиянии России на цены на газ через строительство газопровода. Напомним, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. При этом США заявили, что по-прежнему считают его плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против газопровода. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не боится возможных санкций, которые связаны с запуском газопровода «Северный поток – 2». Газета ВЗГЛЯД писала о том, что высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Суд вынес постановление главе ГУ МВД по Москве из-за ситуации с блогером Билом 23 сентября 2021, 02:57 Текст: Антон Антонов

Московский городской суд вынес частное постановление на имя руководителя ГУ МВД по Москве из-за бездействия в отношении видеоблогера Эдварда Била (Эдуарда Биля), следует из материалов дела. Адвокат блогера Сергей Жорин подтвердил, что «судья действительно вынесла частное постановление». Жорин полагает, что это стало реакцией на представление прокуратуры на устранение нарушений законодательства, передает ТАСС. Прокуратура заявила, что отделом безопасности дорожного движения по ЗАО Москвы и четвертым отдельным специализированным батальоном ДПС допускаются систематические нарушения порядка рассмотрения обращений граждан и нарушения порядка рассмотрения жалоб по делам об административных правонарушений. Бил 33 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД в 2018 году, 381 раз – в 2019 году, 11 раз – в 2020 году. С 13 января по 1 апреля средства автоматической фиксации зафиксировали 566 нарушений ПДД машиной Била, но к ответственности его не привлекали, так как он снял авто с регистрационного учета. 1 апреля на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате серьезно пострадала женщина. Виновником ДТП стал пранкер Эдвард Бил, сидевший за рулем спорткара Audi RS6 одного из последних поколений, оценочная стоимость которого превышает 9 млн рублей. Пресненский суд Москвы назначил блогеру два года ограничения свободы и лишил водительских прав на три года. Пентагон задумал установить в Арктике новый порядок 23 сентября 2021, 04:00

Фото: Alejandro Pena/Keystone Press

Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Отставной генерал-майор ВВС США Рэнди Ки назначен старшим советником по вопросам безопасности в Арктике, где должен обеспечить «порядок, основанный на правилах», сообщил Пентагон. Ки должен «помогать в создании Центра имени Теда Стивенса по исследованию вопросов безопасности Арктики». Это «шестой и новейший региональный центр министерства обороны США». Как сообщает ведомство, Ки «отвечает за поддержку создания и начальной деятельности нового института». Ему также предстоит взаимодействовать с «партнерами для обеспечения стабильного и основанного на правилах порядка в Арктике, который принесет пользу США и всем арктическим странам». Центр, как сообщили в Пентагоне, должен будет решать «вопросы региональной и глобальной безопасности посредством исследований, взаимодействия и образования», установить «международные сети лидеров в сфере безопасности для продвижения приоритетов национальной безопасности США» в регионе, передает ТАСС. Напомним, о создании центра Пентагон объявил в июне. О том, где центр будет находится, пока не сообщается. Россия неоднократно критиковала западные страны за то, что они пытаются заместить Устав ООН и существующие нормы международного права так называемым миропорядком, «основанным на правилах». Нарышкин упрекнул Прибалтику в забывчивости 23 сентября 2021, 11:05 Текст: Дмитрий Зубарев

Прибалтика, 300 лет назад войдя в состав Российской империи, получила от этого экономические преимущества, во многом сохраняя политическую и культурную самостоятельность, но сегодня там предпочитают об этом не вспоминать, при этом с удовольствием используя часть имперского наследия, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. «Освоение самых отдаленных уголков Евразии и их социально-экономическое развитие стали имперской миссией России, ее коллективным вкладом в развитие мировой цивилизации», – передает РИА «Новости» слова Нарышкина на международной научной конференции «Рождение империи между Востоком и Западом». Мероприятие посвящено 300-летию окончания Северной войны и подписанию Ништадтского мира, выдвинувшего Россию в число крупнейших мировых держав. «Отдельно обратил бы здесь внимание на Прибалтику, которая активно использовала свои экономические преимущества от вхождения в состав империи, но при этом сохраняла значительную степень политической и культурной самостоятельности. К сожалению, сегодня об этих обстоятельствах там предпочитают не вспоминать, но при этом с большим удовольствием пользуются во всяком случае частью наследия и Российской империи, и Советского Союза», – добавил Нарышкин. 300 лет назад, 30 августа (10 сентября по новому стилю) 1721 года, между Россией и Швецией был заключен Ништадтский мир, завершивший Северную войну, длившуюся 21 год. По данному договору Швеция признавала присоединение к России Ингерманландии (Ижорской земли), Выборга, части Карелии, Эстляндии с Ревелем и Нарвой, Лифляндии с Ригой и других земель до границы с Курляндией. Договор означал выполнение основной задачи, за которую Россия боролась. Ей удалось разрушить подстрекаемые Великобританией попытки организовать антироссийскую коалицию и расширить фронт боевых действий против России. По мнению историков, Ништадтский мир считается краеугольным камнем становления Российской империи. Она вошла в когорту ведущих держав, от позиции которых зависело решение важнейших европейских проблем. Борьба за выход к морю была завершена, что позволило затем установить прочные экономические связи с Европой. Символическим отражением важности этого стало принятие Петром I осенью 1721 года титула императора. Эксперт рассказал о подоплеке отставки Хафтара с поста главкома ливийской армии 22 сентября 2021, 22:25

Фото: Dimitrios Karvountzis/Global Look Press

Текст: Андрей Резчиков

Отставка Хафтара с поста командующего Ливийской национальной армией позволит фельдмаршалу участвовать в президентских выборах, намеченных на декабрь. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Кирилл Семенов. Ранее Халифа Хафтар ушел с поста главкома Ливийской национальной армией, назначив преемником генерал-полковника Абдель Раззака ан-Назури. «Все, кто хочет претендовать на пост главы государства, обязаны покинуть свои посты за три месяца до голосования. Оно намечено на 24 декабря и теперь Хафтар сможет в них участвовать. Так что фельдмаршал вовсе не уходит с политической авансцены», – считает эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. Требование к кандидатам в президенты не занимать государственных и военных постов недавно принял парламент страны – Палата представителей, причем решение было принято без согласования с Высшим советом Ливии и другими госструктурами, «у которых свои взгляды» по этому поводу, отметил эксперт. «Хафтар пока не объявлял о желании участвовать в выборах, но его отставка говорит сама за себя. Если Хафтар не победит на выборах, он наверняка и официально вернет себе и должность командующего ЛНА, – прогнозирует собеседник. – При этом Хафтар де-факто и сейчас остается командующим ЛНА, поскольку назначенный вместо него генерал ан-Назури не имеет никакого политического веса». Что касается самих выборов, то они, предупредил Семенов, грозят закончиться очередным возобновлением боевых действий в стране. Против принятых парламентом поправок в избирательное законодательство выступает правительство и другие только что созданные институты власти, «которые могут провести выборы по собственной системе». «Ситуация в Ливии только накаляется с учетом того, что Палата представителей вынесла вотум недоверия правительству Национального единства. С точки зрения конституции этот вотум не имеет никакой юридической силы, потому что не было кворума в 120 голосов из 200 депутатов. На заседании присутствовало всего 113 законодателей. Одно неконституционное решение приводит к другому, они накапливаются, что грозит не только срывом выборов, но и новым этапом войны, как это уже было в 2014 году. Тогда Конституционный суд признал недействительными итоги президентских выборов, при этом все остальные политические игроки – итоги признали», – напомнил эксперт. В среду командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар назначил исполняющего обязанности главы ЛНА генерал-полковника Абдель Раззака ан-Назури. Хафтар не заявлял о намерении выдвигаться на высший пост в государстве, однако в мае на параде в Бенгази он пообещал, что ЛНА готова «без колебаний снова пойти в бой», если «политическое урегулирование не будет достигнуто». До выборов руководить страной должно переходное правительство страны во главе с премьером Абдель Хамидом Мухаммедом Дбейбой. В марте Палата представителей Ливии утвердила большинством голосов состав Правительства национального единства страны. Его лидеров избрали делегаты противоборствующих сторон. Военный эксперт оценил планы Пентагона установить в Арктике новый порядок 23 сентября 2021, 13:24

Фото: Alejandro Pena/ZUMA/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«Вашингтон создает почву для гибридной войны против России в Арктике», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее США назначили отставного генерал-майора ВВС США Рэнди Ки командующим шестым региональным центром министерства обороны США в Арктике для обеспечения «порядка, основанного на правилах». «США фактически создают свой центр управления в Арктике. Его цель – обеспечение всестороннего американского присутствия в этом регионе», – считает доктор военных наук Константин Сивков. «А это подразумевает вытеснение России из Арктики. Американцы понимают: чисто военным путем эту задачу не решить, поэтому подошли к ней комплексно, – пояснил он. – Во-первых, проведение научно-исследовательских разработок призвано дать США представление о том, каковы возможности России по развитию своего военного и экономического присутствия в Арктике». Во-вторых, «центр будет заниматься изучением физико-географических условий в Арктике с целью размещения там вооруженных сил США». «Кроме того, центр будет разрабатывать экономические меры для проникновения США в Арктику, – полагает эксперт. – Это может быть как поиск партнеров для создания совместных проектов, так и формирование каких-то некоммерческих организаций или даже налаживание контактов с российскими компаниями, которые впоследствии могут переориентироваться на США». «Таким образом Вашингтон создает почву для заблаговременной подготовки к гибридной войне против России», – считает Сивков. Также США будут активнее вмешиваться в зоны ответственности других стран в Арктике – Канады, Норвегии, Дании. Сивков предполагает, что США будут наращивать контроль над Гренландией вопреки суверенитету Дании над этой территорией. «Не стоит забывать, что в 2019 году экс-президент США Дональд Трамп уже предлагал Дании выкупить этот остров, чтобы американцы смогли там разместить военные базы, но Дания отказалась. Возможно, в будущем США вновь актуализируют этот вопрос», – заключил собеседник. Ранее Пентагон сообщил о назначении отставного генерал-майора ВВС США Рэнди Ки старшим советником по вопросам безопасности в Арктике, где он должен обеспечить «порядок, основанный на правилах». Отмечается, что Ки должен «помогать в создании Центра имени Теда Стивенса по исследованию вопросов безопасности Арктики». Это «шестой и новейший региональный центр министерства обороны США». Как сообщает ведомство, Ки «отвечает за поддержку создания и начальной деятельности нового института». Ему также предстоит взаимодействовать с «партнерами для обеспечения стабильного и основанного на правилах порядка в Арктике, который принесет пользу США и всем арктическим странам». Центр, как сообщили в Пентагоне, должен будет решать «вопросы региональной и глобальной безопасности посредством исследований, взаимодействия и образования», установить «международные сети лидеров в сфере безопасности для продвижения приоритетов национальной безопасности США» в регионе, передает ТАСС. Ранее глава Северного командования вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк, который также возглавляет американо-канадское Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), заявил, что Россия представляет для США основную военную угрозу. Напомним, о создании центра Пентагон объявил в июне. О том, где центр будет находиться, пока не сообщается. Россия неоднократно критиковала западные страны за то, что они пытаются заместить Устав ООН и существующие нормы международного права так называемым миропорядком, «основанным на правилах». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Кремле назвали условие встречи Путина и Зеленского 23 сентября 2021, 14:00

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся, когда оба будут к этому готовы и будут понимать, о чем разговаривать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Безусловно, два президента встретятся, когда оба будут готовы, когда будет повестка дня для их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать. Тогда они и встретятся», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Президент Украины на ГА ООН заявил о том, что Россия якобы нарушает свои же утверждения о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странами и свободы слова. Далее он на русском языке привел слова Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН, но неверно указал, из какой речи он взял цитату президента России. Зеленский заявил, что встретится с Путиным, когда тот будет готов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что тема Крыма будет в повестке дня встречи Путина и Зеленского. До этого он заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины. В Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Россией по вопросу встречи президентов, а Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений. Польша отказалась оплачивать наложенные судом ЕС штрафы 23 сентября 2021, 11:09

Фото: Martin Divisek/EPA/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Власти Польши пока не выполняют решение суда ЕС, который обязал Польшу платить по 500 тыс. евро за каждый день работы угледобывающей шахты «Туров», заявил представитель правительства республики по европейским делам Конрад Шиманьский. Шиманьский заявил в утренней программе радиостанции RMF, что «на данном этапе Польша не платит никаких штрафов», передает ТАСС. «Польша не может допустить, чтобы какие-либо акты, в том числе европейские, провоцировали нарушение энергетической безопасности и безопасности всего региона в целом», – отметил он. Шиманьский заявил, что Варшава предпримет «дальнейшие процессуальные шаги, включая, конечно, переговоры с чешской стороной». Напомним, в понедельник Европейский суд юстиции в Люксембурге постановил, что Польша должна выплачивать Евросоюзу 500 тыс. евро в день по делу об угольной шахте «Туров». Эта мера представляется необходимой для повышения эффективности временных мер, принятых в постановлении от 21 мая 2021 года, и для того, чтобы не позволить стране ЕС задерживать приведение своего поведения в соответствие с этим решением. При этом власти Польши останавливать работу шахты отказались, раскритиковав решение о штрафе и назвав его несоразмерным ситуации. В конце февраля Чехия подала жалобу в суд ЕС против Польши, обвинив ее в том, что из-за расширения угледобывающей шахты в приграничных районах республики резко понизился уровень подземных вод. 21 мая суд ЕС удовлетворил просьбу Чехии и обязал Польшу приостановить добычу на шахте в Богатыне (Дольношленское воеводство) до тех пор, пока вопрос не будет решен по существу. Однако Польша это решение выполнять отказалась, заявив, что решение суда является недопустимым вмешательством в обеспечение безопасности республики. В Германии уже призвали исключить Польшу из Евросоюза. Политолог: Америка успокоила Францию как взволнованную даму 22 сентября 2021, 21:50

Фото: Stefan Puchner/dpa/Global Look Press

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Поведение Франции классическое: дама обиделась из-за невнимательности кавалера, после чего ее приласкали, и она успокоилась», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя итоги телефонного разговора президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона. «Сообщение Парижа о возвращении своего посла в США на следующей неделе лишнее тому доказательство. Пошумели и успокоились. Причем, я уверен, что Вашингтону даже не пришлось что-то обещать Парижу в утешение», – отметил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Президенты США и Франции Джозеф Байден и Эммануэль Макрон в среду обсудили по телефону проблемы, которые возникли в связи с отменой французского контракта по подводным лодкам для Австралии, сообщил ТАСС. В Белом доме по итогам разговора сообщили, что посол Франции в течение недели вернется в США и начнет углубленные консультации – после трений из-за создания AUKUS. Байден и Макрон также договорились встретиться в Европе в конце октября, уточнили в Белом доме. За несколько часов до этого телефонного звонка глава французского Минобороны Флоранс Парли, выступая в парламенте, заявила о том, что партнеры по Североатлантическому альянсу по предложению Парижа и Берлина уже согласились пересмотреть стратегическую концепцию. «Причина существования НАТО – трансатлантическая безопасность. Это то, о чем мы хотим напомнить США. Поэтому наши партнеры решили по нашей инициативе, а также по инициативе ФРГ, пересмотреть стратегическую концепцию альянса», – указала Парли. «Быть союзниками это не значит быть заложниками интересов другой страны», – добавила она. По словам Парли, основной задачей НАТО является не противостояние с Китаем, как думают в США, а обеспечение трансатлантической безопасности. Напомним, на прошлой неделе после объявления о создании альянса AUKUS (Австралия, Великобритания и США), Париж отозвал для консультаций своих послов из Вашингтона и Канберры. Глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан назвал «неприемлемым» подобное «поведение в отношениях между союзниками и партнерами», передает ТАСС. «Не думаю, что за этим заявлением Флоранс Парли стоит что-либо реальное. Подобные разговоры звучат давно. Макрон с самого начала своего правления выступал с громкими призывами к изменениям в НАТО, к стратегической автономии Европы. Но после этого ничего не происходило», – напомнил Федор Лукьянов. «Весь этот скандал в отношениях Парижа и Вашингтона послужил лишним доказательством того, что Североатлантический альянс в нынешнем виде себя изжил. Однако альтернативы ему нет. Ни Франция, ни Германия не имеют представления о том, как устроить европейскую безопасность без США», – пояснил эксперт.