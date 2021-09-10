Лавров услышал «отголоски КВН» в заявлениях Зеленского о возможной войне с Россией

Огульные комментарии президента Украины Владимира Зеленского о возможности войны с Россией не заслуживают внимания, в них слышны отголоски КВН, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«То, как он выполняет то, что обещал, мы прекрасно видим... Я вижу здесь еще отголоски КВН. Может быть, таким образом нужно завоевывать сердца своих избирателей? Но это печально, если другого способа не осталось», –сказал Лавров на форуме современной журналистики «Вся Россия-2021», передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что заявления Зеленского о возможной войне с Россией не заслуживают внимания.

«Мы привыкли к этим огульным заявлениям, проникнутым русофобией насквозь», – заявил министр.

Он высказал сожаление, что Зеленский, который пришел к власти совсем под другими лозунгами и получил поддержку в том числе и на востоке Украины, теперь заявляет, что тот, кто живет на Украине и считает себя русским, должен уехать в Россию.

Кроме того, Лавров считает, что законодательные инициативы Киева подрывают положения минских договоренностей.

Вместе с тем, министр подчеркнул, что Москва готова возобновить нормальные отношения с Киевом. «Мы постоянно подчеркиваем нашу готовность возобновить нормальные отношения с Украиной, потому что украинский народ нам является очень близким, братским. Об этом не раз говорил президент, написал специальную статью»,– приводит ТАСС слова Лаврова.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности войны с Россией нелогичным и оторванным от реальности.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что между Россией и Украиной может начаться полноценная война, но, по его словам, это было бы «наибольшей ошибкой».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с сожалением восприняли подобное заявление украинского лидера, а рассуждения о возможности войны России и Украины являются апокалиптическими.