Зеленский начал встречу с Байденом с обсуждения «Северного потока – 2»

Президент Украины Владимир Зеленский в начале встречи со своим американским коллегой Джо Байденом упомянул «Северный поток – 2», а также другие вопросы, в том числе восстановление экономики, сообщила пресс-службе Белого дома.

В свою очередь Байден пообещал, что обсудит с Зеленским поддержку реформ на Украине со стороны США, а также диверсификацию энергетического сектора Украины, передает ТАСС.

«Начинаем важные переговоры с Джо Байденом. На повестке дня – безопасность, в том числе энергетическая, обновление стратегического партнерства. Спасибо президенту США за поддержку территориальной целостности Украины и помощь в противодействии агрессии РФ. Вместе двигаться будем вперед по пути интеграции в ЕС и НАТО», – написал перед встречей Зеленский в Twitter.

Пресс-служба офиса президента Украины сообщила в Telegram, что «перед переговорами главы государств сделают короткие заявления для СМИ, после этого состоятся переговоры в расширенном формате, а также лицом к лицу».

Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где он встретится с президентом США Джо Байденом. При этом Байден отказался от проведения пресс-конференции вместе с Зеленским.

В рамках визита Зеленский презентовал в Вашингтоне план трансформации Украины, содержащий вопросы безопасности, инфраструктуры, энергетической безопасности и экономического роста. Всего заложено 80 проектов на сумму 277 млрд долларов.

Также Зеленский предложил Всемирному банку финансировать украинские автодороги, призвал начать консультации с США и Германией по транзиту газа, договорился с Вашингтоном о военном сотрудничестве и противодействии России, сообщил о меморандуме по достройке Хмельницкой АЭС с помощью американской компании, назвал российский газ «самым грязным в мире» и рассмешил пользователей соцсетей своими фотографиями.

Глава МИД России Сергей Лавров высмеял заявления о «самом грязном российском газе». Российский сенатор Алексей Пушков заявил о провале визита Зеленского в США, напомнив, что визит к тому же дважды переносили.