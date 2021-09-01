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Пушков заявил о провале визита Зеленского в США
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Российский сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США пострадал в имиджевом плане на фоне бегства американцев из Афганистана.
«На фоне заявления Байдена об Афганистане и мировой медийной бури, вызванной бегством американцев от талибов (движение «Талибан» запрещено в России как террористическое), совсем затерялся визит Зеленского в США. По сути дела, Белому дому сейчас не до Украины. Там голова болит о другом», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
По словам сенатора, в ходе встреч Зеленскому будут сказаны «дежурные слова», при этом в имиджевом плане поездка украинской делегации в США стала жертвой «афганского синдрома» и выглядит как провал.
«Третьестепенная страна чего-то вновь просит у Америки, у которой большие трудности и которой сейчас не до нее...», – заключил сенатор.
Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где 1 сентября встретится с президентом США Джо Байденом.
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Захарова предложила свое название для Украины
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление пресс-секретаря делегации Киева в Контактной группе по Донбассу и советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что украинское государство должно сменить название на Русь-Украина.
«Во-первых, здорово, что мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского. А то, не скрою, были вопросы. Во-вторых, дарю – Укрусь. Не благодарите», – написала Захарова в Telegram-канале.
Ранее Арестович заявил, что борется над тем, «чтобы мы называли войну правильно – русско-российская война. Сейчас же идет русско-российская война, так чтоб потроллить по-настоящему. Русь – это мы... русы, русины... Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы».
Украинский паралимпиец объяснил отказ от фото с россиянами
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Украинский легкоатлет Игорь Цветов, который завоевал серебро Паралимпиады в Токио, прокомментировал свое решение не фотографироваться с российскими спортсменами.
«Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое... С Украиной в сердце», – написал Цветов на своей странице в Facebook.
Он также поблагодарил всех за поздравления и извинился, что не завоевал золото. «Впереди еще одна дистанция в 200 метров. Сделаю все возможное, чтобы вывести Украину на пьедестал», – написал спортсмен.
Напомним, во время церемонии награждения на Паралимпийских играх в Токио Цветов отказался фотографироваться с россиянами Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном на пьедестале.
До этого украинская легкоатлетка, завоевавшая бронзу Олимпиады в Токио в прыжках в высоту, Ярослава Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с российской спортсменкой, золотой медалисткой Марией Ласицкене. При этом Минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой.
Эксперт сказал, чем польско-украинский газовый хаб угрожает России
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«В этом проекте очень мало экономики и много политики, поэтому вряд ли Польше и Украине удастся реализовать подобную идею», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя рассмотрение Киевом возможности создания украинско-польского газового хаба в Восточной и Центральной Европе.
«Газовый хаб предполагает не только создание точки приемки газа, но и возможность его хранения. На Украине можно хранить достаточно большие объемы газа, поэтому технические возможности для создания такого проекта у стран есть», – полагает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Однако с точки зрения практической реализации идея сталкивается с рядом проблем. Во-первых, если Украина и Польша пытаются позиционировать проект хаба как некую альтернативу российским поставкам, то возникает неизбежный вопрос: чей газ будет туда поступать?
«Вероятно, намек делается на то, что туда будет приходить азербайджанский газ. Но у Азербайджана нет лишних объемов газа, и он не может увеличить добычу. Поэтому говорить о каких-то свободных объемах топлива со стороны Азербайджана не приходится», – отметил Юшков.
Во-вторых, эксперт пояснил, что создание хаба предполагает наличие рыночно-биржевых условий торговли. «У Польши есть возможности принимать СПГ и направлять его в хаб на Украине, но кто будет его покупать, когда цена на СПГ остается крайне высокой?», – задается вопросом Юшков.
«Если предположить гипотетическую ситуацию, что цена на СПГ держится на средней отметке, то после всех этапов перемещения СПГ в хаб возникает проблема его дальнейшей транспортировки европейским потребителям. Им придется заплатить высокую цену за доставку. В итоге получается, что этот хаб станет достаточно дорогим удовольствием для покупателей», – считает собеседник.
Кроме того, «если Киев и Варшава заговорили о трансбалканском газопроводе, то, вероятно, они пытаются помешать работе Газпрома в этом направлении». «Дело в том, что сейчас трансбалканский газопровод, который раньше доставлял газ транзитом через Украину в Молдавию, Румынию, Болгарию и дальше в Турцию, работает в обратном направлении из-за запуска «Турецкого потока». Как следствие – транзит в балканские страны остановлен, потому что газ идет сначала в Турцию, оттуда в Болгарию, а затем отправляется в Румынию, – объяснил Юшков. – Возможно, Польша и Украина хотят как минимум навязать Газпрому конкуренцию в этом направлении либо «запереть» его на украинском транзите хотя бы в плане поставок в Румынию».
Собеседник указал, что «в этом может заключаться интерес Украины к проекту, а поляки поддерживают любой антироссийский проект». Эксперт добавил, что «здесь очень мало экономики и очень много политики».
В то же время Юшков сомневается, что Польше и Украине удастся реализовать эту идею. «Газовые хабы в Европе уже есть, ничего нового они создать не смогут. Обычно такие разговоры возникают в преддверии подписания нового газового контракта или переподписания прежнего. Это определенный вид шантажа и переговорная позиция, но в реальности ни у кого не получалось реализовать эти идеи», – уточнил он.
Собеседник также напомнил, что «украинско-польская идея – это продолжение логики США о необходимости создать газовый коридор из Балтийского моря в Средиземное или Черное моря, и тем самым отсечь Восточную Европу от поставок Газпрома».
«Предполагалось, что таким образом американский СПГ будет заходить вглубь Европы, а у Газпрома появился бы сильный конкурент. Но почему-то все думают о создании инфраструктуры, но не о цене и желании потребителей покупать такой газ. Поэтому, когда доходит до дела, политические мотивы сталкиваются с экономическими условиями. Рынок все расставляет по местам, и подобные проекты, как правило, остаются пустыми», – заключил он.
Ранее стало известно, что Украина и Польша могут создать совместный газовый хаб в Восточной и Центральной Европе. Об этом сообщила пресс-служба ООО «Оператор ГТС Украины».
«Наши газовые рынки являются крупнейшими в регионе – около 50 млрд кубических метров в год. Польша имеет план развития терминалов СПГ, балтийского газопровода и коннекторов с соседями. Украина располагает крупнейшими в Европе газовыми хранилищами и развитой мощной газотранспортной системой, которая соединена с семью соседними странами. С доступом к Трансбалканскому газопроводу наши страны могут создать мощный северо-южный газовый коридор, который обеспечит энергетическую безопасность всей юго-восточной Европы», – сказал директор компании Сергей Макогон.
В его сообщении также говорится, что «главной угрозой энергетической безопасности Восточной и Центральной Европы является проект «Северный поток – 2», поэтому Оператор ГТС Украины будет настаивать на применении требований Третьего энергетического пакета ЕС к трубопроводу.
В прошлую пятницу в Газпроме заявили о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщил, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен.
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В офисе Зеленского предложили сменить название страны на Русь-Украина
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Украинское государство должно сменить название на Русь-Украина, считает пресс-секретарь делегации Киева в Контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
«Надо у них отобрать бренд «русских» в конце концов. Я борюсь над тем, чтобы мы называли войну правильно – русско-российская война. Сейчас же идет русско-российская война, так чтоб потроллить по-настоящему. Русь – это мы... русы, русины... Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим. Это закрыло бы тему в конце концов», – заявил Арестович в интервью журналисту Роману Цимбалюку, которое тот опубликовал в своем YouTube-канале, передает РИА «Новости».
Арестович считает, что Украина – это и есть Русь, а Россия «с натяжкой может претендовать» на Русь и ее наследие.
Ранее украинская писательница Лариса Ницой заявила, что украинцы являются «божьей нацией», которая находится на высшей ступени развития и поэтому не будет спорить с Москвой о происхождении борща.
На Украине раскритиковали газовый контракт России и Венгрии
Контракт России и Венгрии на поставку газа направлен на лишение Украины транзита «голубого топлива», заявил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Вместо прямого маршрута Россия – Украина – Венгрия, который десятилетиями бесперебойно поставлял газ в Венгрию, теперь газ будет идти по маршруту РФ – Турция – Болгария – Сербия – Венгрия, который значительно дольше... Финальная цель Кремля – несмотря на затраты полностью лишить Украину транзита, чтобы усилить политическое и милитаристское давление на Украину», – написал Макогон в Facebook.
По его словам, транспортировка газа в Венгрию по новому маршруту будет стоить дороже, чем по украинскому маршруту, но Газпром якобы «прячет транспортные расходы в конечную цену газа».
«Правильное решение для ЕС было бы заставить Газпром продавать газ на границах Энергетического сообщества, чтобы европейски трейдеры имели возможность самостоятельно выбирать маршруты дальнейшей транспортировки», – заключил он.
Ранее Москва и Будапешт согласовали условия нового долгосрочного соглашения о поставках российского газа, которое вступит в силу с 1 октября этого года.
В данный момент между российской компанией Газпром и венгерской Panrusgaz действуют два контракта до конца 2021 года. В рамках этих контрактов экспорт природного газа осуществляется по двум направлениям – через пункты «Берегово» на украинско-венгерской границе и «Баумгартен» на стыке границ Венгрии, Словакии и Австрии.
Лавров заявил о тупиковости действующего режима на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что не знает, чего еще ожидать от действующего режима на Украине, потому что каждый новый режим становится все тупиковее.
«Что касается украинского кризиса, там, в принципе, каждый режим становится все тупиковее и тупиковее. Я ж даже не знаю, чего ожидать», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
Ранее Лавров, комментируя заявления украинского президента Владимира Зеленского о Дне крещения Руси, пошутил, что в скором времени можно ожидать приватизации Киевом Нового года.
Президент Украины в своем поздравлении украинцев с Днем Крещения Киевской Руси заявил, что 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети и являются по праву наследниками, а «двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство». Позже в Крыму нашли ошибку в словах Зеленского о Киевской Руси.
Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире»
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ «самым грязным в мире» якобы из-за выбросов метана при добыче и транспортировке.
«В рамках визита в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром энергетики Соединенных Штатов Америки Дженнифер Гренхольм. Во время встречи были обсуждены актуальные вопросы энергетической безопасности Украины и региона. Состоялся подробный обмен мнениями относительно угроз «Северного потока – 2» для безопасности нашего государства и энергетической безопасности в Европе. Была констатирована общность подходов Украины и США относительно рисков, которые представляет этот проект», – говорится в сообщении на сайте офиса.
Отмечается, что во время встречи украинский лидер назвал российский газ «самым грязным в мире» из-за выбросов метана.
«Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляции», – приводит слова Зеленского сайт офиса президента.
Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где 1 сентября встретится с президентом США Джо Байденом.
Погребинский: НАТО повышает ставки перед визитом Зеленского к Байдену
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«Если бы в НАТО хотели принять Украину в альянс – уже бы приняли», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал заявления посла НАТО в Киеве о том, что война в Донбассе не мешает Украине стать членом альянса. При этом ранее президент Эстонии сочла прекращение войны одной из предпосылок для вступления Украины в НАТО.
«Противоречивые заявления представителей НАТО по Украине означают, что в альянсе нет согласованной позиции по этому вопросу. Но это может быть и сознательным вбросом с целью повысить ставки перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По его словам, заявление посла НАТО в Киеве Александра Винникова может служить сигналом Москве, мол, «бойтесь, вот сейчас Байден примет Украину в НАТО». «Но разве можно к этому серьезно относиться? – удивляется собеседник. – Я считаю, что нельзя».
В то же время политолог указал, что слова посла о том, что война в Донбассе не является помехой для вступления в альянс, – «абсолютная правда». «Главный документ, регламентирующий возможность или невозможность включения Украины в НАТО, – это Североатлантический договор. В нем никаких ограничений для вступления в альянс вроде наличия конфликта с соседями нет, – пояснил Погребинский. – Если бы члены НАТО хотели принять Украину – так и приняли бы, несмотря на то что она ведет войну».
Ранее глава представительства НАТО на Украине Александр Винников заявил, что боевые действия в Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как нормы, которая не позволяла бы вступление страны в альянс во время войны на ее территории, в Североатлантическом договоре нет.
По его словам, Украине важно готовиться к членству в НАТО. «Это политическое решение. В Вашингтонском договоре НАТО нет такой нормы. Впрочем, все союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность альянса. Именно поэтому это решение принимается коллективно», – сказал он в интервью изданию «Европейская правда».
Кроме того, посол рассказал, как НАТО может помочь Украине восстановить территориальную целостность и контроль над территориальными водами. Он отметил, что Киев существенно нарастил присутствие в Черном море, силы НАТО размещены в Румынии, корабли НАТО заходят в украинские порты, проводятся совместные учения, например летние Sea Breeze. «Все это – четкие, конкретные шаги солидарности и поддержки, которые мы планируем продолжать», – сказал Винников.
В прошлую среду президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «восстановление территориальной целостности Украины» предпосылкой для принятия страны в НАТО.
В июле президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО.
Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где 1 сентября встретится с президентом США Джо Байденом. При этом встречу президентов дважды переносили.
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Лавров заявил о провокациях Украины против российских выборов
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Множество провокаций в отношении России перед выборами проводится со стороны Украины, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Я знаю, что многие провокации осуществляют сейчас через Украину. Это уже стало известно, что они веером разослали по всем странам требование, чтобы послы сходили к правительственным чиновникам и настаивали на том, чтобы не направляли наблюдателей на наши выборы. Вот в Белоруссии такой заход, по моим сведениям, уже состоялся, но смешно на самом деле. При чем здесь российские выборы и Украина?» – цитирует Лаврова РИА «Новости».
Он также затронул тему голосования россиян, проживающих в самопровозглашенных республиках Донбасса. «Там живут наши граждане. Наши граждане имеют право голосовать, где бы они ни жили. И обязанность государства – предоставить им такую возможность», – указал глава ведомства.
Он призвал Украину «не обижаться». «300 тыс. граждан Украины имеют венгерские паспорта, 300 тыс. – румынские, 200 тыс. – болгарские. И они имеют полное право участвовать в выборах, которые проходят, соответственно, в Венгрии, Болгарии, Румынии, в Польше», – отметил Лавров.
Министр также убежден, что украинское руководство давно поняло все насчет Крыма.
«Если их волнует, как они заявляют, проведение выборов в Крыму и в Донбассе, в Донецкой и Луганской областях, в тех частях, которые неподконтрольны центральному правительству, то Крым – дело решенное, мы на этот счет уже давным-давно всем все объяснили, и все поняли, включая, я убежден, самих украинских руководителей», – подчеркнул глава ведомства.
Киев призвал Google блокировать российский контент для украинцев в YouTube
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Вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров предложил американской корпорации Google привлечь «независимых» украинских редакторов для блокирования российского контента в украинском сегменте YouTube.
«Сегодня в Вашингтоне встретился с вице-президентом Google Караном Бхатия. (...) Обсудили результаты сотрудничества и дальнейшие совместные планы. В частности, вопросы подбора и рекомендаций контента для главной страницы украинского YouTube Music и YouTube», – написал Федоров на своей странице в соцсети Facebook.
При этом он назвал недопустимым, что украинским пользователям предлагается российский контент в то время, «когда на Украине идет война». «Чтобы больше не повторялись такие кейсы, мы предложили компании привлечь независимых украинских редакторов, которые будут подбирать контент. Это откроет возможности для развития украинской музыкальной и креативной индустрии», – добавил вице-премьер, который находится в США в составе украинской делегации во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, 23 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва расценивает заявления президента Украины Владимира Зеленского в отношении русского населения как разжигание межнациональной розни. Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что на Украине проживают многие миллионы русских, а русским языком владеют и пользуются подавляющее большинство жителей страны. «Продолжим добиваться от Киева выполнения его обязательств по соблюдению прав человека, включая культурные и образовательные права национальных меньшинств», – подчеркнул Лавров.
Напомним также, 30 июня президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Ранее глава государства сравнил украинский законопроект о «коренных народах» с практикой нацистской Германии.
Вопреки этому 1 июля Верховная рада окончательно приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых не включены русские. При этом в тексте закона отдельно прописаны как коренные народы те, что сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Глава ДНР Денис Пушилин раскритиковал закон, подчеркнув, что «оставшаяся часть Украины продолжает двигаться дальше к еще большему разделению».
Госдума приняла постановление с осуждением инициативы президента Украины Владимира Зеленского по исключению русского и других народов из числа коренных народов Украины. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала украинский закон «О коренных народах Украины» «циничным неприкрытым нацизмом».
Украина и США договорились о военном сотрудничестве и противодействии России
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Соглашение нацелено на расширение сотрудничества в противостоянии «агрессии» России, проведении военных реформ на Украине, обеспечении «безопасности в Черном море», кибербезопасности и обмене разведданными, заявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По словам Остина, «рамочное соглашение» позволит «расширить сотрудничество и продвинуть общие приоритеты», в число которых входит «противостояние российской агрессии», а также «осуществление оборонных реформ и реформ в сфере оборонной промышленности, поддерживающих стремление Украины к членству в НАТО, углубление сотрудничества в таких сферах, как безопасность в Черном море, кибербезопасность и обмен разведданными», передает ТАСС.
Кроме того, как отметил Остин, еще один документ, который подписывается в Вашингтоне – это соглашение «в сфере научных исследований и разработок, испытаний и оценки», которое создаст условия для двустороннего технологического военного сотрудничества, в том числе за счет привлечения частного сектора.
«Наша поддержка суверенитета Украину, ее территориальной целостности и евроатлантических устремлений является непоколебимой», – заявил Остин. «США и наши союзники привержены поддержке права Украины определять свою будущую внешнюю политику без внешнего вмешательства. Вы можете рассчитывать на нашу продолжающуюся поддержку перед лицом российской агрессии, направленную на то, чтобы помочь Украине реализовать ее евроатлантические устремления», – добавил глава Пентагона.
В свою очередь Зеленский назвал новые соглашения «еще одним очень важным шагом на пути к укреплению» сотрудничества между Вашингтоном и Киевом. «Это правда, что помощь США, военная помощь [США Украине] становится все серьезнее», – добавил президент Украины. Он также выразил Остину соболезнования в связи с гибелью 13 американских военнослужащих в результате теракта в Кабуле 26 августа.
Накануне Зеленский приехал на встречу с министром обороны США Ллойдом Остином в Пентагоне. Во вторник президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где 1 сентября встретится с президентом США Джо Байденом.
Ранее во вторник глава представительства НАТО на Украине Александр Винников заявил, что боевые действия в Донбассе якобы не мешают Украине стать членом НАТО, так как нормы, которая не позволяла бы вступление страны в альянс во время войны на ее территории, в Североатлантическом договоре нет. В июле Зеленский заявлял, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС.
Зеленский прилетел в Вашингтон на переговоры с Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где 1 сентября встретится с президентом США Джо Байденом, сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства.
«Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Вашингтон в рамках рабочего визита главы украинского государства в Соединенные Штаты Америки по приглашению президента США Джозефа Байдена. В повестке дня визита – встреча лидеров двух стран в формате один на один и в расширенном составе делегаций», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
По данным пресс-службы, также состоится ряд важных встреч Зеленского с американскими чиновниками. Как планируется, представители Украины и США подпишут ряд документов. Зеленский пробудет в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, после чего отправится в Калифорнию, где у него запланированы встречи с американскими бизнесменами.
Сам Зеленский заявил, что надеется подписать в США три оборонительных и энергетическое соглашения. «В общей сложности три оборонительных соглашения должны быть. Также важные вещи относительно экономических договоренностей. Будет большой диспут по «Северному потоку». Должно быть энергетическое соглашение и договоренности. Я говорю: должно быть потому, что дьявол в деталях. Надо подождать немного», – сказал Зеленский.
Также украинский президент рассказал, что у его супруги Елены в США отдельная программа. «Открываться будут важные аудиогиды для нашего государственного языка. Украинский дом мы откроем наконец в Вашингтоне. В the Capital of the USA будет наш украинский дом – очень крутой», – сказал президент.
Известно, что в Вашингтоне Зеленский остановился в пятизвездочном отеле Hay-Adams. «Президент и вся украинская делегация остановились в пятизвездочном отеле Hay-Adams. Он расположен буквально через дорогу от Белого дома. Сегодня здесь можно встретить чуть ли не все украинское правительство и офис президента», – говорится в сообщении «Телевизионной службы новостей» (ТСН).
Согласно данным на сайте отеля, стоимость номера на двоих на одну ночь составит от 379 до почти 2 тыс. долларов.
Напомним, встречу президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского дважды переносили.
Пушков заявил о развитии «афганского синдрома» у США
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Вашингтон ранее уже испытывал внутренние проблемы после неудачной войны во Вьетнаме, а теперь у США развился «афганский синдром», заявил сенатор Алексей Пушков.
«Его главная черта – крах веры в военную мощь и эффективность действий США. Причем как в самих США, так и во всем мире», – написал Пушков в Twitter.
По его словам, провал признают «практически все», кроме госсекретаря США Энтони Блинкена, который по-прежнему считает его «успехом».
Ранее представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане. Он добавил, что «Талибан» намерен установить хорошие отношения с Соединенными Штатами.
Накануне США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России).
В прошлую пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США и их союзники в ближайшее время не собираются признавать за движением «Талибан» (запрещено в России) какой-либо законный статус после захвата власти в Афганистане.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Афганское сопротивление предложило странам региона объединяться для борьбы с ИГ* (запрещенная в России террористическая организация) после достижения соглашения с движением «Талибан» (запрещено в России).
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В Кремле объяснили, чего ждут от переговоров Байдена и Зеленского
Соединенные Штаты могут использовать влияние на украинского президента Владимира Зеленского, чтобы побудить его пойти на реализацию минских договоренностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы очень внимательно отслеживаем результаты этой поездки [Зеленского в Вашингтон] с той точки зрения, что США действительно могут использовать свое влияние на господина Зеленского с тем, что побудить его все-таки пойти по пути реализации минских договоренностей, а также договоренностей, которые позже были достигнуты в Париже, и отказаться от тех действий, которые способны нанесите такой сокрушительный вред всему процессу минского урегулирования», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Вместе с тем Песков отметил, что Москва не считает себя вправе вмешиваться в отношения двух суверенных государств – США и Украины.
«Не собираемся это делать, единственное, что мы очень внимательно отслеживаем результаты этой поездки», – указал представитель Кремля.
Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где 1 сентября встретится с президентом США Джо Байденом.
На Украине решили обсудить с США остановку «Северного потока – 2»
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Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко выразил мнение, что строительство газопровода «Северный поток – 2» все еще можно остановить.
«Даже несмотря на то, что он (проект «Северный поток – 2») может быть, я не знаю, на 99% завершен, мы по-прежнему считаем, что его можно и нужно остановить... И со своей стороны мы будем обсуждать, что США могут сделать в этом отношении, например, санкции США против Nord Stream AG», –заявил Витренко Reuters, передает РИА «Новости».
Ранее глава компании «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко говорил, что Киев будет «очень громко» просить США ввести санкции против оператора «Северного потока – 2» – компании Nord Stream AG, если германский регулятор разрешит эксплуатацию газопровода.
Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон для встречм с президентом США Джо Байденом. На встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире» якобы из-за выбросов метана при добыче и транспортировке.
В прошлую пятницу в Газпроме заявили о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщал, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен.
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