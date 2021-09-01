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1 сентября, среда | Последнее обновление — 13:21 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Цена газа в Европе превысила 640 долларов за 1 тыс. кубометров
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И вот идет афганский моджахед в средневековой одежде, с современным смартфоном и оружием, а в голове у него набор мыслей из пещерных времен. И ни у кого не возникает никакого когнитивного диссонанса, а менее всего – у самого моджахеда.
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Демократический выбор – это приговор, который выносит большинство. А большинство, как мы понимаем, не всегда право. Демократия хороша, если чаша с идеологией равенства перевешивает чашу с идеологией превосходства.
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Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Лавров высмеял заявления Зеленского о «самом грязном российском газе»
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Украинские политики упражняются в словесной эквилибристике, их заявления на исторические темы, как и высказывание президента Украины Владимира Зеленского о «самом грязном в мире» российском газе, делаются не от большого ума, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Сейчас украинские коллеги упражняются в какой-то словесной эквилибристике: то считают, что Русь – это их исконное название. <...>. То говорят, что крещение Руси – это как раз праздник именно украинский, и так далее. Это печально. Сам президент Зеленский делает какие-то заявления о том, что наш газ – самый грязный в мире. В общем, это не от большого ума, если честно. Это желание искусственно сохранять и наращивать антироссийскую русофобскую риторику и деятельность, чтобы удерживать Запад на позиции поддержки украинской власти», – передает РИА «Новости» слова министра.
По словам Лаврова, Киев руководствуется желанием искусственно сохранять и наращивать русофобскую риторику и деятельность, «чтобы удерживать Запад на позициях поддержки украинской власти».
«Эта власть пытается играть на очевидном стремлении Запада всячески использовать различные методы, различные действия, чтобы пытаться выводить Российскую Федерацию из равновесия, дестабилизировать, отвлечь внимание от решения главнейших проблем, которые перед нами стоят, ну и, наверное, сделать нашу внешнюю политику менее активной. На этом спекулирует украинский режим, это очевидно для всех. Единожды поставив на него, сейчас Западу как-то не очень комфортно сразу отказываться от этой ставки. Она явно проиграла, осознание этого приходит, но пока еще не выразилось в практических шагах», – отметил министр.
Лавров заявил также, что Киев вместо выполнения Минских соглашений занимается «словесной эквилибристикой». «...Безальтернативность минских договоренностей для урегулирования кризиса в Донбассе, она провозглашается всеми без исключения», – сказал Лавров.
«Минские соглашения не предусматривают никакого принуждения, они были добровольно согласованы, добровольно подписаны», – ответил Лавров на вопрос студентов МГИМО, возможен ли вариант принуждения Украины к миру со стороны России в рамках Минских соглашений. Он добавил, что соглашения были единогласно одобрены Совбезом ООН, «тем самым став частью международного права».
Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ «самым грязным в мире» якобы из-за выбросов метана при добыче и транспортировке.
Захарова предложила свое название для Украины
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление пресс-секретаря делегации Киева в Контактной группе по Донбассу и советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что украинское государство должно сменить название на Русь-Украина.
«Во-первых, здорово, что мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского. А то, не скрою, были вопросы. Во-вторых, дарю – Укрусь. Не благодарите», – написала Захарова в Telegram-канале.
Ранее Арестович заявил, что борется над тем, «чтобы мы называли войну правильно – русско-российская война. Сейчас же идет русско-российская война, так чтоб потроллить по-настоящему. Русь – это мы... русы, русины... Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы».
Фото «одинокого» Зеленского в США рассмешило интернет-пользователей
Пользователи Сети высмеяли фотографию президента Украины Владимира Зеленского во время подписания ряда документов участниками украинско-американских переговоров в ходе визита делегации из Киева в США.
В офисе президента Украины сообщили, что «в присутствии Зеленского» было подписано два документа в энергетической отрасли. На фото, опубликованном его офисом в Facebook, украинский лидер стоит один сложа руки возле флагов двух стран позади участвующих в подписании документов, передает РИА «Новости».
«Унизительное какое–то фото. Президент стоит один, а от США нет никого», – написала пользователь Леся.
«Очень насыщенный визит – [госсекретарь США Энтони] Блинкен [в этот момент находится] у [президента США Джо] Байдена на закрытом совещании. [Помощник государственного секретаря по делам Европы и Евразии Виктория] Нуланд занята. Остальные в отпусках до 20 сентября. Ну, хоть постоит, пофоткается», – сыронизировала Тетяна Червоненька.
«Ой, а что, нашему президенту даже стула не предложили? Стоит, бедненький» – пошутил Oleksandr Kravchenko.
«Официант наш величайший. Не перетрудился, пока стоял?» – сыронизировала Daria Sidorenko.
«В присутствии Зеленского»: стоит какой–то мальчик из обслуги и чего–то ждет, в то время как взрослые подписывают важные документы», – написал Сергей Мастеров.
«Авторы не замечают, как забавно это звучит: «в присутствии президента Украины... подписано два документа», – заметила Ruma Andreeva.
«Ну, реально же смешное фото», – добавил Dmitriy Drapov.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил о провале визита Зеленского в США, который во вторник прибыл в Вашингтон для встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.
Пушков заявил о провале визита Зеленского в США
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Российский сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США пострадал в имиджевом плане на фоне бегства американцев из Афганистана.
«На фоне заявления Байдена об Афганистане и мировой медийной бури, вызванной бегством американцев от талибов (движение «Талибан» запрещено в России как террористическое), совсем затерялся визит Зеленского в США. По сути дела, Белому дому сейчас не до Украины. Там голова болит о другом», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
По словам сенатора, в ходе встреч Зеленскому будут сказаны «дежурные слова», при этом в имиджевом плане поездка украинской делегации в США стала жертвой «афганского синдрома» и выглядит как провал.
«Третьестепенная страна чего-то вновь просит у Америки, у которой большие трудности и которой сейчас не до нее...», – заключил сенатор.
Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где 1 сентября встретится с президентом США Джо Байденом.
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В офисе Зеленского предложили сменить название страны на Русь-Украина
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Украинское государство должно сменить название на Русь-Украина, считает пресс-секретарь делегации Киева в Контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
«Надо у них отобрать бренд «русских» в конце концов. Я борюсь над тем, чтобы мы называли войну правильно – русско-российская война. Сейчас же идет русско-российская война, так чтоб потроллить по-настоящему. Русь – это мы... русы, русины... Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим. Это закрыло бы тему в конце концов», – заявил Арестович в интервью журналисту Роману Цимбалюку, которое тот опубликовал в своем YouTube-канале, передает РИА «Новости».
Арестович считает, что Украина – это и есть Русь, а Россия «с натяжкой может претендовать» на Русь и ее наследие.
Ранее украинская писательница Лариса Ницой заявила, что украинцы являются «божьей нацией», которая находится на высшей ступени развития и поэтому не будет спорить с Москвой о происхождении борща.
Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире»
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ «самым грязным в мире» якобы из-за выбросов метана при добыче и транспортировке.
«В рамках визита в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром энергетики Соединенных Штатов Америки Дженнифер Гренхольм. Во время встречи были обсуждены актуальные вопросы энергетической безопасности Украины и региона. Состоялся подробный обмен мнениями относительно угроз «Северного потока – 2» для безопасности нашего государства и энергетической безопасности в Европе. Была констатирована общность подходов Украины и США относительно рисков, которые представляет этот проект», – говорится в сообщении на сайте офиса.
Отмечается, что во время встречи украинский лидер назвал российский газ «самым грязным в мире» из-за выбросов метана.
«Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляции», – приводит слова Зеленского сайт офиса президента.
Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где 1 сентября встретится с президентом США Джо Байденом.
Лавров заявил о тупиковости действующего режима на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что не знает, чего еще ожидать от действующего режима на Украине, потому что каждый новый режим становится все тупиковее.
«Что касается украинского кризиса, там, в принципе, каждый режим становится все тупиковее и тупиковее. Я ж даже не знаю, чего ожидать», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
Ранее Лавров, комментируя заявления украинского президента Владимира Зеленского о Дне крещения Руси, пошутил, что в скором времени можно ожидать приватизации Киевом Нового года.
Президент Украины в своем поздравлении украинцев с Днем Крещения Киевской Руси заявил, что 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети и являются по праву наследниками, а «двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство». Позже в Крыму нашли ошибку в словах Зеленского о Киевской Руси.
Зеленский представил в США «план трансформации Украины» на 277 млрд долларов
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Президент Украины Владимир Зеленский презентовал в Вашингтоне проект трансформации Украины, содержащий вопросы безопасности, инфраструктуры, энергетической безопасности и экономического роста. Всего заложено 80 проектов на сумму 277 млрд долларов.
«Мы имеем четкое видение, какой должна стать Украина через пять-десять лет. Это амбициозный план трансформации нашего государства. Больше справедливости, больше возможностей – строим успешную и устойчивую Украину», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.
Отмечается, что документ определяет видение развития Украины на ближайшие годы как «форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба». Зеленский пояснил, что план определяет амбициозные цели относительно развития человеческого капитала, обеспечения «зеленой» трансформации и энергетической безопасности страны.
«Заложенные в плане более 80 проектов – это амбициозные проекты на общую сумму 277 млрд долларов. Они предусматривают финансирование за счет государственного бюджета Украины, а также привлечения программ международной помощи, кредитов, инвестиций», – сказал президент.
Ранее пользователи Сети высмеяли фотографию президента Украины Владимира Зеленского во время подписания ряда документов участниками украинско-американских переговоров в ходе визита делегации из Киева в США.
Российский сенатор Алексей Пушков заявил о провале визита Зеленского в США, который во вторник прибыл в Вашингтон для встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Белый дом сообщил, что совместной пресс-конференции по итогам встречи в расписании американского лидера нет.
Украина и США договорились о военном сотрудничестве и противодействии России
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Соглашение нацелено на расширение сотрудничества в противостоянии «агрессии» России, проведении военных реформ на Украине, обеспечении «безопасности в Черном море», кибербезопасности и обмене разведданными, заявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По словам Остина, «рамочное соглашение» позволит «расширить сотрудничество и продвинуть общие приоритеты», в число которых входит «противостояние российской агрессии», а также «осуществление оборонных реформ и реформ в сфере оборонной промышленности, поддерживающих стремление Украины к членству в НАТО, углубление сотрудничества в таких сферах, как безопасность в Черном море, кибербезопасность и обмен разведданными», передает ТАСС.
Кроме того, как отметил Остин, еще один документ, который подписывается в Вашингтоне – это соглашение «в сфере научных исследований и разработок, испытаний и оценки», которое создаст условия для двустороннего технологического военного сотрудничества, в том числе за счет привлечения частного сектора.
«Наша поддержка суверенитета Украину, ее территориальной целостности и евроатлантических устремлений является непоколебимой», – заявил Остин. «США и наши союзники привержены поддержке права Украины определять свою будущую внешнюю политику без внешнего вмешательства. Вы можете рассчитывать на нашу продолжающуюся поддержку перед лицом российской агрессии, направленную на то, чтобы помочь Украине реализовать ее евроатлантические устремления», – добавил глава Пентагона.
В свою очередь Зеленский назвал новые соглашения «еще одним очень важным шагом на пути к укреплению» сотрудничества между Вашингтоном и Киевом. «Это правда, что помощь США, военная помощь [США Украине] становится все серьезнее», – добавил президент Украины. Он также выразил Остину соболезнования в связи с гибелью 13 американских военнослужащих в результате теракта в Кабуле 26 августа.
Накануне Зеленский приехал на встречу с министром обороны США Ллойдом Остином в Пентагоне. Во вторник президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где 1 сентября встретится с президентом США Джо Байденом.
Ранее во вторник глава представительства НАТО на Украине Александр Винников заявил, что боевые действия в Донбассе якобы не мешают Украине стать членом НАТО, так как нормы, которая не позволяла бы вступление страны в альянс во время войны на ее территории, в Североатлантическом договоре нет. В июле Зеленский заявлял, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС.
Киев призвал Google блокировать российский контент для украинцев в YouTube
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Вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров предложил американской корпорации Google привлечь «независимых» украинских редакторов для блокирования российского контента в украинском сегменте YouTube.
«Сегодня в Вашингтоне встретился с вице-президентом Google Караном Бхатия. (...) Обсудили результаты сотрудничества и дальнейшие совместные планы. В частности, вопросы подбора и рекомендаций контента для главной страницы украинского YouTube Music и YouTube», – написал Федоров на своей странице в соцсети Facebook.
При этом он назвал недопустимым, что украинским пользователям предлагается российский контент в то время, «когда на Украине идет война». «Чтобы больше не повторялись такие кейсы, мы предложили компании привлечь независимых украинских редакторов, которые будут подбирать контент. Это откроет возможности для развития украинской музыкальной и креативной индустрии», – добавил вице-премьер, который находится в США в составе украинской делегации во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, 23 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва расценивает заявления президента Украины Владимира Зеленского в отношении русского населения как разжигание межнациональной розни. Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что на Украине проживают многие миллионы русских, а русским языком владеют и пользуются подавляющее большинство жителей страны. «Продолжим добиваться от Киева выполнения его обязательств по соблюдению прав человека, включая культурные и образовательные права национальных меньшинств», – подчеркнул Лавров.
Напомним также, 30 июня президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Ранее глава государства сравнил украинский законопроект о «коренных народах» с практикой нацистской Германии.
Вопреки этому 1 июля Верховная рада окончательно приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых не включены русские. При этом в тексте закона отдельно прописаны как коренные народы те, что сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Глава ДНР Денис Пушилин раскритиковал закон, подчеркнув, что «оставшаяся часть Украины продолжает двигаться дальше к еще большему разделению».
Госдума приняла постановление с осуждением инициативы президента Украины Владимира Зеленского по исключению русского и других народов из числа коренных народов Украины. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала украинский закон «О коренных народах Украины» «циничным неприкрытым нацизмом».
Зеленский призвал начать консультации с США и Германией по транзиту газа
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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм в Вашингтоне отметил важность скорейшего начала трехсторонних консультаций с Германией и Соединенными Штатами по продолжению транзита газа через территорию Украины, сообщила пресс-служба политика.
Зеленский подчеркнул важность разработки эффективных мер против «использования Россией газа в качестве оружия». «В этом контексте он отметил важность скорейшего начала регулярных трехсторонних консультаций в формате Украина – Германия – США по вопросам сохранения украинского транзита и обеспечения европейской энергетической безопасности», – приводит выдержку из сообщения пресс-службы ТАСС.
Зеленский и Грэнхолм «подробно обменялись мнениями относительно угроз «Северного потока – 2» для безопасности Украины и энергетической безопасности в Европе». «Была констатирована общность подходов Украины и США относительно рисков, которые представляет этот проект», – продолжала пресс-служба.
Стороны детально обсудили пути активизации двустороннего сотрудничества в сфере энергетики, противодействия климатическим изменениям и в сфере зеленой трансформации. Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в области ядерной энергетики и реализации проектов строительства дополнительных реакторов на украинских АЭС, а также использованию малых модульных реакторов.
Накануне глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко призвал обсудить с США остановку строительства газопровода «Северный поток – 2». Ранее Витренко говорил, что Киев будет «очень громко» просить США ввести санкции против оператора «Северного потока – 2» – компании Nord Stream AG, если германский регулятор разрешит эксплуатацию газопровода.
Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон для встречм с президентом США Джо Байденом. На встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире» якобы из-за выбросов метана при добыче и транспортировке.
В прошлую пятницу в Газпроме заявили о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщал, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен.
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Байден отказался от пресс-конференции после встречи с Зеленским
Президент США Джо Байден примет украинского коллегу Владимира Зеленского в Овальном офисе, но совместной пресс-конференции по итогам встречи в расписании американского лидера нет, сообщил Белый дом.
Как говорится в расписании Байдена на предстоящий день, президент США примет Зеленского в Овальном кабинете, встреча «подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму», а также сотрудничество в сфере энергетики и поддержку реформ на Украине.
Следом за этим в расписании Байдена идет еженедельный экономический брифинг, передает РИА «Новости».
Ранее пользователи Сети высмеяли фотографию президента Украины Владимира Зеленского во время подписания ряда документов участниками украинско-американских переговоров в ходе визита делегации из Киева в США.
Российский сенатор Алексей Пушков заявил о провале визита Зеленского в США, который во вторник прибыл в Вашингтон для встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.
На Украине решили обсудить с США остановку «Северного потока – 2»
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Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко выразил мнение, что строительство газопровода «Северный поток – 2» все еще можно остановить.
«Даже несмотря на то, что он (проект «Северный поток – 2») может быть, я не знаю, на 99% завершен, мы по-прежнему считаем, что его можно и нужно остановить... И со своей стороны мы будем обсуждать, что США могут сделать в этом отношении, например, санкции США против Nord Stream AG», –заявил Витренко Reuters, передает РИА «Новости».
Ранее глава компании «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко говорил, что Киев будет «очень громко» просить США ввести санкции против оператора «Северного потока – 2» – компании Nord Stream AG, если германский регулятор разрешит эксплуатацию газопровода.
Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон для встречм с президентом США Джо Байденом. На встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире» якобы из-за выбросов метана при добыче и транспортировке.
В прошлую пятницу в Газпроме заявили о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщал, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен.
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Украинский генерал призвал готовиться к «нападению» России
Экс-замначальника Генштаба украинских Вооруженных сил Игорь Романенко заявил о якобы возможном захвате Россией острова Змеиный, который находится в Черном море.
По его мнению, остров – «лакомый кусочек» для России, его захват приведет к блокировке портов Одесской и Николаевской областей. «Российскими силами его можно захватить за сутки. Если это произойдет, то они нам перекроют судоходство. По Азову его почти закрыли, а если и это направление перекроют, то это будет иметь очень серьезные экономические и военно-политические последствия. В этом плане остров играет стратегическую роль», – рассказал он в интервью для РБК Украина.
Романенко рассказал, что на Украине уже прорабатывают план обороны острова. Он также выразил мнение, что от нападения Россию останавливает лишь возможная негативная реакция мирового сообщества.
Ранее пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что для военного наступления на востоке Украины необходимо, чтобы на них «напали россияне».
Зеленский сообщил о меморандуме по достройке Хмельницкой АЭС с помощью американской компании
Украинская сторона подписала меморандум с американской компанией о строительстве нового энергоблока Хмельницкой атомной электростанции, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
Меморандум был подписан между украинской госкомпанией НАЭК «Энергоатом» и Westinghouse Electric, сообщил Зеленский, передает ТАСС.
Первый энергоблок Хмельницкой АЭС будет пилотным проектом, в дальнейшем планируется построить еще четыре блока по американской технологии. Общая стоимость проекта – до 30 млрд долларов, сообщил Зеленский.
Он не уточнил, откуда планируется финансировать проект.
Напомним, Хмельницкая АЭС располагается в городе Нетешин. В 2010 году Украина и Россия договорились о сотрудничестве Росатома и Минтопэнерго Украины в постройке третьего и четвертого энергоблоков ХАЭС, строительством должна была заниматься ЗАО «Атомстройэкспорт».
США пообещали Украине комплексы «Джавелин»
Новый пакет американской военной помощи Украине включает противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» (Javelin), заявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.
«Как вам известно, президент [США Джо] Байден одобрил новый [пакет] военной помощи [Украине] на 60 млн долларов, который включает противотанковые ракетные комплексы Javelin и многое другое, чтобы помочь Украине лучше защититься от российской агрессии», – приводит слова Остина ТАСС.
«С 2014 года США выделили более 2,5 млрд долларов на поддержку украинских ВС», – напомнил Остин. Трансляцию из Пентагона вел телеканал C-SPAN.
Ранее Украина и США договорились о военном сотрудничестве и противодействии России.
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