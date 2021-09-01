Лавров высмеял заявления Зеленского о «самом грязном российском газе»

Украинские политики упражняются в словесной эквилибристике, их заявления на исторические темы, как и высказывание президента Украины Владимира Зеленского о «самом грязном в мире» российском газе, делаются не от большого ума, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Сейчас украинские коллеги упражняются в какой-то словесной эквилибристике: то считают, что Русь – это их исконное название. <...>. То говорят, что крещение Руси – это как раз праздник именно украинский, и так далее. Это печально. Сам президент Зеленский делает какие-то заявления о том, что наш газ – самый грязный в мире. В общем, это не от большого ума, если честно. Это желание искусственно сохранять и наращивать антироссийскую русофобскую риторику и деятельность, чтобы удерживать Запад на позиции поддержки украинской власти», – передает РИА «Новости» слова министра.

По словам Лаврова, Киев руководствуется желанием искусственно сохранять и наращивать русофобскую риторику и деятельность, «чтобы удерживать Запад на позициях поддержки украинской власти».

«Эта власть пытается играть на очевидном стремлении Запада всячески использовать различные методы, различные действия, чтобы пытаться выводить Российскую Федерацию из равновесия, дестабилизировать, отвлечь внимание от решения главнейших проблем, которые перед нами стоят, ну и, наверное, сделать нашу внешнюю политику менее активной. На этом спекулирует украинский режим, это очевидно для всех. Единожды поставив на него, сейчас Западу как-то не очень комфортно сразу отказываться от этой ставки. Она явно проиграла, осознание этого приходит, но пока еще не выразилось в практических шагах», – отметил министр.

Лавров заявил также, что Киев вместо выполнения Минских соглашений занимается «словесной эквилибристикой». «...Безальтернативность минских договоренностей для урегулирования кризиса в Донбассе, она провозглашается всеми без исключения», – сказал Лавров.

«Минские соглашения не предусматривают никакого принуждения, они были добровольно согласованы, добровольно подписаны», – ответил Лавров на вопрос студентов МГИМО, возможен ли вариант принуждения Украины к миру со стороны России в рамках Минских соглашений. Он добавил, что соглашения были единогласно одобрены Совбезом ООН, «тем самым став частью международного права».

Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ «самым грязным в мире» якобы из-за выбросов метана при добыче и транспортировке.