США решили взаимодействовать с талибами ради продолжения эвакуации

Властям США необходимо взаимодействовать с «Талибаном» (движение запрещено в России) в рамках продолжения эвакуации из Афганистана американцев, граждан третьих стран и афганцев с визами, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы рассматриваем пути <…> продолжения взаимодействия [с запрещенным в России движением «Талибан»]. Президент США поручил госсекретарю [Энтони Блинкену] продолжать дипломатические усилия с международными партнерами по обеспечению вывоза граждан третьих стран и афганцев с визами даже после завершения нашего военного присутствия [в Афганистане]. Частью этого будет наличие скоординированного подхода к взаимодействию с «Талибаном» (запрещенное в России движение). Потому что в рамках продолжения эвакуации граждан США, третьих стран и афганцев с визами нам необходимо взаимодействовать с «Талибаном», – приводит слова Псаки ТАСС.

«Продолжение координации не означает дипломатического присутствия», – указала Псаки, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о том, что Вашингтон обсуждает с талибами сохранение посольства в Афганистане. «Мы заявили, что уходим 31 августа, это не изменилось», – подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

По словам главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, одним из самых главных условий дальнейшего присутствия США в Афганистане, особенно после терактов в Кабуле, является обеспечение безопасности американского персонала.

«Президент [США Джо Байден], госсекретарь и вся команда администрации хотят быть уверены, что наши сотрудники за рубежом – дипломаты, военные и другие – могут работать в безопасности, насколько это возможно, – отметил Прайс. – Мы также обсуждаем эти вопросы с международными партнерами. Это не вопрос, который приходится решать только США: каждой стране необходимо принять свое решение о дипломатическом присутствии в Кабуле».

Ранее появилась информация, что талибы попросили оставить американских дипломатов в Афганистане после 31 августа, чтобы повторно открыть посольство США в Кабуле.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.

В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. В результате терактов в Кабуле также погибли не менее 28 талибов. Кроме того, жертвами терактов стали 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения

Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России). Посол России назвал теракт в Кабуле «следствием хаоса и бардака», который установился там с момента начала эвакуации американскими военными.

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