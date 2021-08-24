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Лидеры G7 обсудили ситуацию в Афганистане
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В ходе виртуальной встречи G7 обсуждалась координация эвакуации из Афганистана, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Как G7 мы сегодня согласовали не только совместный подход к эвакуации, но и дорожную карту, при помощи которой мы будем взаимодействовать с «Талибаном», возможно, в Кабуле будет правительство «Талибана». И главное условие, которое мы ставим как G7, – они должны гарантировать до 31 августа и после этой даты безопасное передвижение для выезжающих», – сказал британский прьемьер Борис Джонсон.
«Состоялась важная дискуссия по Афганистану с участием лидеров G7. НАТО продолжает координировать действия для обеспечения эффективной эвакуации. Вместе мы обязаны гарантировать, чтобы террористические группировки не могли вновь свободно действовать из Афганистана», – сообщил Столтенберг, передает РИА «Новости».
Премьер Японии Есихидэ Суга сообщил, что в ходе переговоров сторонам удалось достичь консенсуса. «В первую очередь мы договорились по трем пунктам: вносить вклад в преодоление гуманитарного кризиса, требовать соблюдение прав женщин и других [лиц], тесно взаимодействовать в борьбе с терроризмом», – цитирует японского премьера ТАСС.
По словам дипломатического источника, лидеры G7 не решали продлевать эвакуацию из Афганистана и признавать талибов.
Экстренный саммит G7 был созван по инициативе Британии. Он прошел во вторник в виртуальном формате.
Ранее официальный представитель движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) заявил, что желающим покинуть Афганистан необходимо сделать это до 31 августа.
«Украденный» в Афганистане украинский самолет оказался выкуплен богатыми афганцами
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Украинский самолет, который якобы был захвачен неизвестными в Афганистане, выкупили богатые афганские бизнесмены за валюту, золото и драгоценные камни, сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники.
По данным «Страна.ua», на украинском самолете в Иран отправились местные бизнесмены с семьями, заплатив за борт.
«То есть никакого похищения не было, а был, по сути, просто выкуплен украинский военный борт. Источники «Страны» в авиационных кругах подтверждают эту информацию и говорят, что на борту были богатые шииты-хазарейцы, которые заплатили за полет в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями. То есть никакого угона не было», – говорится в сообщении.
Отмечается, что большая часть афганских беженцев, которых эвакуировали на украинских самолетах, покупали себе места на борту за большие деньги, а эти «платежи идут мимо официальной кассы».
Ранее замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил, что украинский самолет, который должен был эвакуировать украинцев из Афганистана, на прошлой неделе захватили неизвестные и вывезли на нем других пассажиров в Иран. Позднее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко позже опроверг эту информацию.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что больше всего в работе на посту президента удивляет повсеместный цинизм.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что захват власти в Афганистане участниками движения «Талибан» (организация запрещена в России) может привести к миграционному кризису на Украине.
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В руки талибов попали американские военные самолеты, вертолеты и ракеты
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В руках сторонников радикального движения «Талибан» (запрещено в России) оказались военные самолеты, вертолеты и ракеты, что вызывает озабоченность у руководства США, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник.
Он отметил, что количество техники и вооружений незначительно, но все же вызывает беспокойство у военных США. По его сведениям, к настоящему моменту не принято каких-либо решений относительно того, как поступить с этим вооружением. При этом талибам, по информации телеканала, будет трудно использовать самолеты и вертолеты из-за отсутствия опытных пилотов и невозможности технического обслуживания техники, передает ТАСС.
Как отмечает Al Arabiya, руководство США ожидает завершения эвакуации из Афганистана, чтобы принять решение о проведении операций по уничтожению попавшего в руки талибов вооружения и техники. Рассматривается возможность авиаударов по складам.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны.
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Захарова сравнила слова Столтенберга про Афганистан с монологом из «Полицейской академии»
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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга по Афганистану комическим монологом из «Полицейской академии», указав, что альянс хочет претендовать на место в обеспечении мировой безопасности, но является деструктивной структурой.
«Похоже на комический монолог из «Полицейской академии». НАТО – унесенный ветром самоуверенности и деструктива военно-политический блок: альянс потерял ориентацию в пространстве и контроль даже над самим собой, при этом претендует на некое место в обеспечении международной безопасности. Это как сломанными инструментами пытаться делать микрохирургическую операцию – лучше не начинать», – написала Захарова в Telegram.
По ее словам, план для Североатлантического альянса очевиден и заключается в том, чтобы НАТО заняться решением собственных проблем, «обновить теоретическую базу и практический подход, а затем уже задумывать спасение вселенной».
Так Захарова прокомментировала выступление Столтенберга, в котором тот заявил, что НАТО не допустит, чтобы террористы угрожали альянсу из Афганистана, передает РИА «Новости». Он также сказал, что НАТО не знает о том, какая часть вооружения и военной техники альянса была уничтожена при уходе из страны: «Что-то было уничтожено, но что-то осталось на месте».
До этого Столтенберг заявил, что произошедшее в Афганистане является последствиями неспособности политического руководства страны добиться мирного урегулирования, переход власти произошел вопреки «жертвам и вложениям» НАТО.
Также сообщалось, что в руках сторонников радикального движения «Талибан» (запрещено в России) оказались военные самолеты, вертолеты и ракеты, что вызывает озабоченность у руководства США.
Украина заявила о похищении самолета в Афганистане
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Украинский самолет, который должен был эвакуировать украинцев из Афганистана, на прошлой неделе захватили неизвестные и вывезли на нем других пассажиров в Иран, сообщил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.
«Наш самолет захватили другие люди. В минувший вторник у нас фактически украли самолет – он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев», – рассказал Енин «Общественному радио».
По его словам, последующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку украинцам не удавалось попасть на территорию аэропорта. Енин отметил, что последнюю неделю вся дипломатическая служба во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой работала в режиме «краш-теста».
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что захват власти в Афганистане участниками движения «Талибан» (организация запрещена в России) может привести к миграционному кризису на Украине.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны.
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Эксперт оценил способность талибов использовать трофейные самолеты, вертолеты и ракеты
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«Талибан» представляет сейчас хорошо снабженную американской техникой армию», – сказал газете ВЗГЛЯД полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Так он прокомментировал сообщение телеканала Al Arabiya об озабоченности руководства США из–за того, что в руках у «Талибан» (запрещено в России) оказались военные самолеты, вертолеты и ракеты.
«Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) может использовать оставленное американцами оружие, потому что в их рядах есть хорошо подготовленные специалисты, перешедшие из афганской армии. Этой техники достаточно, чтобы позволить талибам вести боевые действия», – считает полковник в отставке, участник операции советских войск в Афганистане Анатолий Матвийчук.
По словам собеседника, у американцев вызывает беспокойство, что эта техника может быть применена против них и их сторонников. «Но это опасно не только для них, – подчеркнул Матвийчук. – Что если талибы вдруг начнут боевые действия против стран СНГ – Таджикистана, Узбекистана».
«Талибан» представляет сейчас хорошо снабженную американской техникой армию. У них есть возможность поражать тяжело бронированные цели, наносить штурмовые удары, вести воздушную разведку, пояснил собеседник.
«Сейчас американцы пытаются показать свое участие, сопереживание тому, что произошло. Но это лицемерие. Ведь они знали заранее, что так произойдет», – резюмировал Матвийчук.
В руках сторонников радикального движения «Талибан» оказались военные самолеты, вертолеты и ракеты, что вызывает озабоченность у руководства США, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник.
По его словам, количество техники и вооружений незначительно, но все же вызывает беспокойство у военных США. Источник констатировал, что к настоящему моменту не принято каких-либо решений относительно того, как поступить с этим вооружением. При этом талибам, по информации телеканала, будет трудно использовать самолеты и вертолеты из-за отсутствия опытных пилотов и невозможности технического обслуживания техники, передает ТАСС.
Как отмечает Al Arabiya, руководство США ожидает завершения эвакуации из Афганистана, чтобы принять решение о проведении операций по уничтожению попавшего в руки талибов вооружения и техники. Рассматривается возможность авиаударов по складам.
Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане?
Как сообщил в среду портал «Военное обозрение
», талибы заявили о формировании бригады спецназа «Бадр», которая экипирована трофейными американскими вооружениями – от стрелкового оружия до бронемашин и противотанковых ракетных комплексов (ПТРК). Утверждается, что бригада получила поддержку с воздуха в виде нескольких американских ударных вертолетов. Представители «Талибана» заявили, что на вооружении спецназа есть не только военная техника США, но и инструкции по ее эксплуатации, которые американцы в свое время передали правительственной армии.
По оценке источников Reuters, есть вероятность, что после ухода американской армии под контроль талибов попало более двух тысяч БТР и до 40 единиц боевой авиации, включая боевые БПЛА ScanEagle и многоцелевые вертолеты UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»). Ранее лондонская Daily Mail сообщала о том, что в ходе своего наступления талибы захватили в аэропорту Кандагара несколько машин Black Hawk на общую сумму 6 млн долларов.
Сообщение о попадании подобных вертолетов в руки талибов вызвало резкую реакцию у экс-президента США Дональда Трампа. Новейшие вертолеты теперь будут изучать Россия и Китай, высказал опасение бывший глава американской администрации.
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Лидеры талибов решили создать совет для управления Афганистаном
Лидеры движения «Талибан» (запрещено в России) намерены сформировать совет из 12 человек для управления Афганистаном, сообщили источники американского издания Foreign Policy.
В совет войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани» Халиль аль-Рахман Хаккани, передает РИА «Новости».
Источник, близкий к Барадару и Якубу, заявил, что они хотели бы включить в совет Ахмада Масуда, сына Ахмада Шаха Масуда – убитого террористами 20 лет назад лидера «Северного альянса», противостоявшего талибам. Издание считает включение в совет Масуда, возглавившего сопротивление талибам в Панджшере, маловероятным. При этом, по словам источников издания, некоторым членам прошлой администрации Афганистана будет предложено управление министерствами на их выбор.
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Накануне талибы взяли в осаду оставшиеся в Афганистане силы сопротивления в провинции Панджшер. В минувшее воскресенье талибы дали четыре часа на капитуляцию лидеру местного сопротивления Ахмаду Масуду, сыну Ахмад Шаха Масуда – убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского «Северного альянса». В ответ Масуд заявил, что Панджшер не будет сдан, его жители готовы к сопротивлению. Движение «Талибан» (запрещено в России) попросило российских дипломатов передать лидерам ополчения в Панджшере «политический сигнал» о желании достичь соглашения. В Москве предупредили о возможности начала очередной гражданской войны в Афганистане.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства Соединенных Штатов и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. При этом перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
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Глава ЦРУ тайно встретился в Кабуле с лидером политического крыла талибов
Директор ЦРУ США Уильям Бернс в понедельник провел тайную встречу с лидером политического крыла афганского радикального движения «Талибан» (запрещено в России) Абдул Гани Барадаром, пишет Washington Post.
По информации источников издания, президент США Джо Байден направил Бернса в Кабул с связи с проведением там эвакуационной операции, передает ТАСС.
В ЦРУ, как отмечает издание, отказались предоставить комментарии, однако на встрече, вероятно, затрагивался вопрос продления сроков вывоза американских граждан из Афганистана.
Накануне в администрации Байдена признались в ежедневных контактах с талибами по политическим каналам и каналам служб безопасности. В Белом доме также заявили, что США якобы перевыполняют планы по темпам эвакуации людей из Афганистана. При этом Пентагон открестился от выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана.
Кроме того, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что возможность проведения переговоров американского президента Джо Байдена с руководством движения «Талибан» об эвакуации из Афганистана не рассматривается.
Между тем талибы отказались дать США и Британии дополнительное время для эвакуации и пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.
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Лавров ответил на слова Борреля о недопустимости влияния России на Афганистан
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя высказывания главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о недопустимости влияния России и Китая на Афганистан, выразил сожаление, что такие люди вырабатывают линию Брюсселя.
«Если глава внешней политики Евросоюза думает такими категориями, тогда мне жалко страны-члены, которые вынуждены такую философию слышать и, видимо, поддерживать. Не о том заботится господин Боррель, надо заботиться о том, чтобы афганцы как можно скорее успокоили свою страну. А такой менталитет – нельзя отдавать Афганистан России и Китаю – из той же серии «или–или»: «Пускай страны выбирают, либо они с Западом, либо они с Россией и Китаем». Печально, если именно такие люди вырабатывают внешнеполитическую линию Европейского союза», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».
Ранее высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не должен позволить России и Китаю распространить свое влияние на Афганистан.
Лавров также указал, что Россия готова к обсуждению ситуации в Афганистане на площадке Совета Безопасности ООН. «Президент Франции (Эммануэль Макрон) на днях в разговоре с президентом (России Владимиром) Путиным предложил собраться в составе пяти постоянных членов Совета Безопасности, провести обмен мнениями по Афганистану. Мы готовы», – сказал он, передает ТАСС.
Кроме того, министр заявил, что Москва имела контакты с главами МИД расширенной «тройки» по Афганистану, все они настроены на то, чтобы продолжать работу.
«Мы занимались содействием афганским сторонам, афганским политикам, этноконфессиональным группам уже много лет. Был создан в Российской Федерации так называемый московский формат с участием всех пяти стран Центральной Азии, Китая, Пакистана, Индии, Ирана, США и РФ, и естественно с участием бывшего правительства и движения «Талибан» (запрещено в России). В контексте продвижения такого всеохватывающего формата был создан более узкий формат, мы его называем «тройка»: Россия, Китай и США, а затем сложилась расширенная «тройка», к которой присоединился Пакистан», – сказал Лавров.
По его словам, у России были контакты с главами внешнеполитических ведомств США, Китая и Пакистана. «У всех есть заинтересованность, чтобы эту работу продолжать. Называйте это посредничеством, называйте это «взаимодействием с целью создать благоприятные условия для того, чтобы афганцы сами между собой договорились», от этого ничего не меняется. Мы остаемся приверженными задаче установления мира и стабильности на территории Афганистана, чтобы с этой территории больше не исходили угрозы для всего региона – угрозы терроризма, угрозы незаконного наркотрафика», – заключил Лавров.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
Талибы дали неделю на эвакуацию иностранцев из Афганистана
Желающим покинуть Афганистан необходимо сделать это до 31 августа, заявил официальный представитель движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) Забихулла Муджахид.
«Мы не допустим никакие операции по эвакуации после 31 августа», – заявил Муджахид в эфире канала «Аль-Джазира», передает ТАСС.
Он добавил, что дорога в международный аэропорт Кабула закрыта для всех, кроме иностранных граждан.
По его словам, «Талибан» гарантирует безопасность всем иностранцам, пытающимся покинуть страну из аэропорта Кабула, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию Al Arabiya.
До этого представитель катарского политического офиса движения Мохаммад Наим заявлял, что талибы не желают оставлять провинцию Панджшер без своего контроля над ней.
Российский пилот оценил действия украинского экипажа, подкупленного богатыми афганцами
При украинском уровне зарплат уговорить экипаж киевского самолета забыть про эвакуацию соотечественников и взять местных пассажиров было несложно, заявил заслуженный пилот России Юрий Сытник, комментируя сообщения о возможном подкупе экипажа эвакуационного самолета украинского Минобороны в Афганистане.
По словам Сытника, даже в подкупе украинского экипажа вполне мог присутствовать элемент насильственного угона. «Это было легко. Один человек держит у виска пилота пистолет или другое оружие, а другой показывает вознаграждение – мол, выбирайте. Благо экипаж, скорее всего, прибыл в Афганистан невооруженным», – предположил пилот в беседе с «Ридусом».
Сытник добавил, что при украинском уровне зарплат уговорить экипаж забыть про эвакуацию соотечественников и взять местных пассажиров в соседнюю страну было несложно. Но на вопрос, можно ли представить в такой ситуации российский экипаж, летчик ответил, что с россиянами вполне могло приключиться то же самое: «Хотя закваска у наших летчиков крепче».
Пилот поделился своими соображениями о том, как военное правосудие могло бы квалифицировать действия экипажа из России, если бы он вопреки всем распоряжениям перегнал самолет для эвакуации за рубеж. «Во-первых, нарушена присяга. Во-вторых, неисполнение приказа. В-третьих, их действия теоретически можно было бы расценить как пособничество террористам. До тюрьмы бы дошло однозначно», – высказался пилот.
Во вторник утром замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил, что украинский самолет, который должен был эвакуировать украинцев из Афганистана, на прошлой неделе захватили неизвестные и вывезли на нем других пассажиров в Иран. Позднее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко позже опроверг эту информацию. Выяснилось, что украинский самолет, который якобы был захвачен в Афганистане, выкупили богатые афганские бизнесмены за валюту, золото и драгоценные камни.
Пентагон открестился от выплат талибам за эвакуацию американцев
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Соединенные Штаты не предлагали представителям радикального движения «Талибан» (запрещено в России) деньги за безопасную эвакуацию американских граждан из Афганистана, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
На вопрос о том, платят ли американские власти талибам за поддержание безопасности при транспортировке граждан США, Кирби ответил отрицательно. Он уточнил, что «не в курсе» каких-либо планов по осуществлению подобных выплат, передает ТАСС.
Ранее в администрации президента США Джо Байдена заявили, что Соединенные Штаты якобы перевыполняют планы по темпам эвакуации людей из Афганистана и до 31 августа смогут вывезти из республики всех выразивших желание американцев.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства Соединенных Штатов и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. При этом перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги.
Из-за паники среди жителей Афганистана, сотрудничавших с американцами, в воздушной гавани Кабула возникла давка, в результате пострадали по меньшей мере 17 человек. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» во время эвакуации. В соцсетях появилось видео падения с высоты двух человек, уцепившихся за борт американского самолета. Ответственность за хаос в аэропорту Кабула талибы возложили на США.
Президент США Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана. При этом он признал, что движение «Талибан» (запрещено в России) сотрудничает с Соединенными Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства. Байден назвал вывод войск из Афганистана «логичным и правильным решением» и выразил надежду, что Соединенные Штаты смогут завершить эвакуацию американцев из республики к 31 августа. В ответ талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.
В июле Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. При этом в администрации Байдена хотели растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
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Названо количество погибших в результате столкновения у аэропорта Кабула
Семь человек погибли в результате столкновений у аэропорта Кабула, сообщил источник.
«Из-за большого скопления людей у ворот аэропорта Кабула люди начали теснить иностранных военных, что вызвало ответную реакцию, сначала со стороны «Талибана» (движение запрещено в России), затем – со стороны иностранных сил», – сообщил источник РИА «Новости».
Он также добавил, что жертвами столкновений стал сотрудник сил безопасности, два боевика «Талибана» (запрещена в России) и четыре человека, которые пытались покинуть страну. Очевидец подтвердил, что талибы и иностранные военнослужащие стреляли друг в друга.
Ранее в результате перестрелки недалеко от аэропорта Кабула погиб служащий афганских сил безопасности и трое пострадали.
Движение «Талибан» (запрещено в России) попросило российских дипломатов передать лидерам ополчения в Панджшере «политический сигнал» о желании достичь соглашения.
Напомним, боевики вошли в Кабул практически без сопротивления и объявили о полном контроле над страной. Руководство «Талибана» (запрещено в России) начало консультации по формированию «инклюзивного исламского правительства».
Путин: Россия извлекла уроки из опыта пребывания СССР в Афганистане
Российская сторона внимательно наблюдает за ситуацией в Афганистане, заявил президент России Владимир Путин в ходе съезда «Единой России».
«Вы знаете, какая сложная, тревожная ситуация сложилась сегодня в Афганистане. Мы внимательно следим за этой ситуацией, активно взаимодействуем с нашими союзниками по ОДКБ», – сказал президент, передает ТАСС.
Российская сторона не намерена вмешиваться во внутренние дела Афганистана, подчеркнул глава государства. «Тем более втягивать наши вооруженные силы в конфликт всех против всех. Там, по-моему, это и происходит», – указал он.
Россия имеет эффективные возможности по обеспечению безопасности, в том числе от международного терроризма. «К сожалению, эта угроза сохраняется. Надо это понимать и предельно ответственно к этому относиться», – добавил Путин.
Глава государства в связи с ситуацией в Афганистане поручил усилить меры для безопасности россиян.
«Крайне важны и слаженные действия всех органов власти. Я прошу правительство, МИД, силовые структуры совместно с парламентариями усилить работу по всем ключевым направлениям обеспечения безопасности страны и граждан», – сказал он.
Путин напомнил, что конфликт в Афганистане длится уже несколько десятилетий. «У СССР был свой опыт пребывания в этой стране. Мы извлекли необходимые уроки», – сказал президент.
Согласованы семь кандидатур совета для руководства Афганистаном
Руководить Афганистаном будет совет из 12 членов, в его состав войдут представители движения «Талибан» (запрещено в России) и бывший президент Хамид Карзай, семь кандидатур совета уже согласованы, заявил близкий к талибам источник.
«Пока совет согласовал (кандидатуры) Абдул Гани Барадара, муллы Якуба, Халиля аль-Рахман Хаккани, доктора Абдуллы Абдуллы, Хамида Карзая, Ханифа Атмара и Гульбеддина Хекматияра (лидер «Исламской партии Афганистана», член координационного совета по мирной передаче власти в Афганистане)», – заявил источник РИА «Новости».
Также он добавил, что в совет не войдет президент Ашраф Гани, бежавший и страны. Сейчас ведутся переговоры о назначении других пяти членов совета, но маршал Абдул-Рашида Дустум и Мохаммад Нур, по всей видимости, не войдут в состав этого органа управления.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
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Белый дом признался в ежедневных контактах с талибами
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Власти Соединенных Штатов поддерживают контакты с представителями движения «Талибан» (запрещено в России) на ежедневной основе, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Мы ведем переговоры с талибами на ежедневной основе как по политическим каналам, так и по каналам [служб] безопасности», – приводит слова Салливана ТАСС.
Как уточнил помощник президента США по национальной безопасности, подобные обсуждения «охватывают целый спектр вопросов», однако из соображений безопасности отказался уточнить, чему именно они посвящены. Салливан вновь выразил мнение, что США смогут эвакуировать всех американцев, которые этого захотят, до 31 августа.
Ранее в администрации президента США Джо Байдена заявили, что Соединенные Штаты якобы перевыполняют планы по темпам эвакуации людей из Афганистана и до 31 августа смогут вывезти из республики всех выразивших желание американцев. При этом Пентагон открестился от выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства Соединенных Штатов и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. При этом перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги.
Из-за паники среди жителей Афганистана, сотрудничавших с американцами, в воздушной гавани Кабула возникла давка, в результате пострадали по меньшей мере 17 человек. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» во время эвакуации. В соцсетях появилось видео падения с высоты двух человек, уцепившихся за борт американского самолета. Ответственность за хаос в аэропорту Кабула талибы возложили на США.
Президент США Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана. При этом он признал, что движение «Талибан» (запрещено в России) сотрудничает с Соединенными Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства. Байден назвал вывод войск из Афганистана «логичным и правильным решением» и выразил надежду, что Соединенные Штаты смогут завершить эвакуацию американцев из республики к 31 августа. В ответ талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.
В июле Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. При этом в администрации Байдена хотели растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
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