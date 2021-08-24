Лидеры G7 обсудили ситуацию в Афганистане

В ходе виртуальной встречи G7 обсуждалась координация эвакуации из Афганистана, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Как G7 мы сегодня согласовали не только совместный подход к эвакуации, но и дорожную карту, при помощи которой мы будем взаимодействовать с «Талибаном», возможно, в Кабуле будет правительство «Талибана». И главное условие, которое мы ставим как G7, – они должны гарантировать до 31 августа и после этой даты безопасное передвижение для выезжающих», – сказал британский прьемьер Борис Джонсон.

«Состоялась важная дискуссия по Афганистану с участием лидеров G7. НАТО продолжает координировать действия для обеспечения эффективной эвакуации. Вместе мы обязаны гарантировать, чтобы террористические группировки не могли вновь свободно действовать из Афганистана», – сообщил Столтенберг, передает РИА «Новости».

Премьер Японии Есихидэ Суга сообщил, что в ходе переговоров сторонам удалось достичь консенсуса. «В первую очередь мы договорились по трем пунктам: вносить вклад в преодоление гуманитарного кризиса, требовать соблюдение прав женщин и других [лиц], тесно взаимодействовать в борьбе с терроризмом», – цитирует японского премьера ТАСС.

По словам дипломатического источника, лидеры G7 не решали продлевать эвакуацию из Афганистана и признавать талибов.

Экстренный саммит G7 был созван по инициативе Британии. Он прошел во вторник в виртуальном формате.

Ранее официальный представитель движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) заявил, что желающим покинуть Афганистан необходимо сделать это до 31 августа.