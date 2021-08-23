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Премьер Словении заявил о разногласиях в ЕС из-за афганских беженцев
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Консенсус между странами ЕС по вопросу афганских беженцев отсутствует, в Евросоюзе нет даже большинства в пользу приема вынужденных переселенцев из Афганистана, заявил премьер-министр Словении Янез Янша, чья страна председательствует в Совете ЕС.
«Страны ЕС должны сами решать, хотят ли они получить новую волну мигрантов или нет. Сейчас [в совете ЕС] нет не то что консенсуса, но даже квалифицированного или хотя бы обычного большинства, чтобы это сделать. И мы уже проявляем солидарность с теми, кто работал с нами», – приводит слова политика ТАСС.
Премьер-министр Словении также выразил мнение, что «долг Евросоюза и Словении не в том, чтобы помогать и платить каждому на нашей планете, кто бежит, вместо того чтобы сражаться за свою родину».
В минувшую субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила в Испании центр временного приема афганских беженцев в ЕС, после чего объявила, что на предстоящей 24 августа встрече G7 Евросоюз предложит рассмотреть международную схему приема и размещения беженцев из Афганистана. По словам главы ЕК, «в Афганистане беженцами стали уже 3,7 млн человек, 80% из них – женщины и девочки». Она подчеркнула, что ЕС намерен проявить «максимальную солидарность», принимая беженцев из Афганистана.
Напомним, в прошлое воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства Соединенных Штатов и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. При этом перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги.
Глава Белого дома Джо Байден признал, что движение «Талибан» (запрещено в России) сотрудничает с Соединенными Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства. Он также выразил надежду, что США смогут завершить эвакуацию всех желающих покинуть Афганистан американцев к 31 августа.
Помимо граждан США Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. граждан Афганистана и еще порядка 53 тыс. членов их семей. Однако позже американский президент Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией граждан Афганистана.
Из-за паники среди жителей Афганистана, сотрудничавших с американцами, в воздушной гавани Кабула возникла давка, в результате пострадали по меньшей мере 17 человек. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» во время эвакуации. В соцсетях появилось видео падения с высоты двух человек, уцепившихся за борт американского самолета. Ответственность за хаос в аэропорту Кабула талибы возложили на США.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
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У талибов начали отбирать захваченное
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Министр обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади заявил, что сопротивлению удалось отбить от талибов (запрещенное и признанное террористическим в России движение «Талибан) три района в одной из провинции.
«Сопротивление террористам «Талибана» – мой долг. Районы Пули-Хесар, Дех-Салах и Бану в Баглане оккупированы местными силами сопротивления. Сопротивление все еще живо», – заявил генерал, передает РИА «Новости».
Между тем источник агентства в провинции сообщил, что силы сопротивления убили и ранили десятки талибов во время боев в Баглане.
Ранее сообщалось, что глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла встретился со старейшинами и командирами единственной не подконтрольной талибам провинции Панджшер.
Многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны.
Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Американский лидер Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.
Названа причина массового задержания прихожан мечети в Котельниках
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Задержание около 600 прихожан в мечети в подмосковных Котельниках было связано с поиском нелегальных мигрантов, сообщил источник в полиции.
«Эти мероприятия были направлены на выявление нелегальных мигрантов», – передает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.
Между тем, Духовное управление мусульман Московской области (ДУМ МО) пытается выяснить в правоохранительных органах причины массового задержания мусульман в мечети.
«Происходила стандартная пятничная молитва, которая проходит во всех мечетях и мусульманских центрах Подмосковья. Именно в эти часы собирается максимальное количество прихожан в неделю. Это очень массовое событие, и пятничная молитва является обязательной для мусульман. Поэтому эти цифры, которые звучат, – про 600 человек – тут ничего удивительного, потому что на молитву собирается много людей. <...> Мы сейчас выясняем, что там, какая причина. Но по прошлому опыту взаимодействия с правоохранителями – никогда причину толком выяснять не удается, проверка проводится и проводится», – заявил пресс-секретарь религиозной организации Станислав Токарев.
Он добавил, что такие проверки в мечетях и мусульманских центрах Подмосковья проходили и ранее.
«В прошлом тоже бывали проверки мусульманских центров и мечетей, это не в первый раз правоохранители приходят в мечеть или мусульманский центр. Это открытая информация, они есть в открытом доступе. Мы к этому относимся штатно. Силовики уполномочены приходить куда-либо, проверять что-либо, это в их компетенции. Мусульманские общины, мечети – это открытые организации, нам нечего скрывать, мы работаем официально. Поэтому если что-то правоохранители от нас требуют – документы, еще что-то, – мы, конечно, все это предоставляем, никаких препятствий мы не чиним», – пояснил Токарев.
Ранее сообщалось, что 20 августа правоохранительные органы задержали для проверки документов 600 человек в мечети в подмосковных Котельниках. Россиян, которые там были, отпустили после проверки паспортов. Иностранных граждан отвезли в отдел полиции, где взяли ДНК-тесты, к ночи всех задержанных отпустили. Со слов адвоката Марии Красовой, оказывавшей юридическую помощь задержанным, ни на кого из них не составили никаких протоколов – ни о задержании, ни о доставлении, ни об административном правонарушении.
WSJ: Путин выступил против идеи Байдена разместить войска США в Средней Азии
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После вывода войск из Афганистана власти США рассчитывали временно разместить свои войска вблизи этой страны, однако президент России Владимир Путин на встрече с американским коллегой Джо Байденом выступил против этой идеи, пишет Wall Street Journal.
Во время встречи на высшем уровне в Швейцарии 16 июня Путин выступил против идеи Байдена разместить войска США в Средней Азии. Такое решение также сделало невозможным размещение беспилотных летательных аппаратов и других сил США по борьбе с терроризмом в странах, граничащих с Афганистаном.
Как отмечают высокопоставленные официальные лица США, это «подрывает усилия американских военных по противодействию новым террористическим угрозам после вывода войск из Афганистана». «Москва решительно настроена сохранить влияние в Средней Азии и не планирует расширять сотрудничество с новым американским президентом, несмотря на беспорядки в Афганистане», пишет WSJ со ссылкой на официальные лица США.
«Русские не заинтересованы в том, чтобы США вернулись туда», – заявил бывший эксперт Госдепартамента по Евразии Пол Гобл.
Еще в июле CША попросили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить на своей территории около 9 тыс. граждан Афганистана – это люди, которые активно помогали американцам и теперь боятся мести со стороны талибов. Просьба исходила лично от главы Белого дома Джо Байдена. Более того, Вашингтон обсуждал возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. При этом сообщалось, что страны обговаривают детали соответствующего соглашения.
Талибы вошли в Кабул 15 августа и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру. В российском МИДе поставили провал НАТО в Афганистане в один ряд с Югославией и Ливией.
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Польша обвинила Россию в миграционном кризисе на границе страны
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Министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в миграционном кризисе на границе страны с Белоруссией.
Блащак написал в Twitter, что «проблема на границе – это грязная игра (президента Белоруссии Александра) Лукашенко и Кремля», передает РИА «Новости».
Он также заявил, что белорусские силовики намеренно повредили ограждение на границе с Польшей.
«Повреждение ограждения – это также результат деятельности спецслужб», – написал министр, проиллюстрировав свою публикацию фотоснимками ограды из колючей проволоки.
Также Блащак резко раскритиковал депутатов оппозиции, которые пытались доставить мигрантам спальные мешки и провизию.
«Депутаты оппозиции и их спектакль на границе вписываются в сценарий Лукашенко. Не будьте политическими идиотами. Опомнитесь», – указал он.
В данный момент несколько десятков нелегальных мигрантов заблокированы на границе у польской деревни Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве. Мигранты нелегально пытались перейти в Польшу из Белоруссии, но пограничники обеих стран окружили их кордонами.
По данным польских пограничников, с начала августа нелегально перейти границу со стороны Белоруссии пытались 2,1 тыс. человек, тогда как за весь прошлый год их было 120.
Ранее заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что ситуацию с кочующими на границе беженцами спровоцировал Лукашенко.
До этого официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Антон Бычковский обвинил Варшаву в попытке насильно выдворить на белорусскую территорию большую группу беженцев, среди которых в основном граждане Афганистана.
По данным МВД Польши, с начала августа на границе с Белоруссией произошло 2 тыс. 100 попыток нелегального проникновения в Польшу. Пограничники предотвратили 1 тыс. 342 попытки пересечения границы, в итоге 758 иностранцев задержаны и помещены в закрытые центры.
Эксперт объяснил отказ Испании пустить корабли ВМФ России в Сеуту
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«Испанцы и пять-семь лет назад не давали нам возможности осуществить демонстрацию флага. Но сейчас ситуация особая», – сказал газете ВЗГЛЯД капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев. Так он прокомментировал отказ Испании разрешить кораблям ВМФ России заход в порт Сеута, при этом стоянка была заранее согласована с испанскими властями.
«С технической точки зрения то, что испанские власти не разрешили стоянку в порту Сеута на африканском побережье, не скажется на морском походе отряда наших кораблей по Средиземноморью. Отряд кораблей всегда включает вспомогательные суда, которые способны во время переходов заправить корабли и водой, и топливом. Кроме того, для заправки в данном районе Средиземноморья корабли могут зайти в Алжир», – отметил капитан первого ранга запаса, председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев.
Но, добавил эксперт, сам по себе заход в Сеуту был бы демонстрацией российского флага и намерений Москвы политически взаимодействовать со всеми странами Средиземноморья, в том числе в борьбе с терроризмом и нелегальной миграцией. «Но проблема в том, что испанские власти сами себе не хозяева. Им подсказывают решения из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. А в целом всем дирижируют американцы», – убежден Ненашев.
«Испанцы и пять-семь лет назад не давали нам возможности осуществить демонстрацию флага», – напомнил собеседник. Но сейчас, отметил он, ситуация особая – США, чья репутация в мире пошатнулась после бегства американских войск из Афганистана, будут особенно рьяно демонстрировать эффективность в «противодействии российским провокациям».
Со своей стороны, истерию подстегивают британцы – подогревая опасения по поводу того, что россияне во время стоянки в Сеуте якобы могут узнать некие секреты с британской базы ВМС в Гибралтаре, отметил Ненашев. «Я сам неоднократно ходил на кораблях через Гибралтар, и могу сказать – там нет никаких секретов, все видно как на ладони», – подчеркнул капитан первого ранга запаса.
МИД Испании не разрешил российским военным кораблям стоянку в порту Сеута – испанском анклаве на африканском побережье Средиземного моря. Как сообщает мадридское издание El Pais, российская сторона запрашивала разрешение для стоянки в Сеуте с 18 по 20 августа для большого противолодочного корабля (БПК) «Вице-адмирал Кулаков» и буксира «Алтай».
По имеющимся у El Pais сведениям, испанское Минобороны не увидело никаких препятствий для выдачи разрешения, однако МИД страны дополнительно запросил Москву о конечной цели похода, передает РИА «Новости».
Издание полагает, что МИД Испании таким образом хотел избежать какой-либо конфликтной ситуации, связанной с маршрутом российских кораблей. Не получив ответа, внешнеполитическое ведомство Испании отклонило заявку, говорится в статье. В материале делается акцент на политическом характере этого решения, на которое в первую очередь оказала влияние позиция Мадрида как будущего организатора саммита НАТО весной 2022 года. Ранее сообщалось, что власти Испании оказались в замешательстве из-за запроса флота России на дозаправку в Сеуте.
Мадридский журналист Игнасио Рейес, специализирующийся на военной тематике, в беседе с DW напомнил, что корабли ВМФ России останавливались в Сеуте в последние десятилетия довольно регулярно. Эти заходы вызывали в последние годы критику со стороны союзников Испании по НАТО и Евросоюзу – в частности Европарламент просил правительство Испании разъяснить, как «гостеприимство» по отношению к военным кораблям согласуется с антироссийскими санкциями ЕС.
Кроме того, отмечает DW, несогласие с заходом российских кораблей неоднократно высказывала Британия – Лондон указывал, что испанская Сеута находится недалеко от базы британских ВМС в Гибралтаре. По мнению Лондона, российский флот может использовать свою стоянку для сбора информации об этой стратегически важной базе.
Британия призвала к «неудобному» сотрудничеству с Россией в Афганистане
Для урегулирования ситуации в Афганистане нужно сотрудничать с Россией и Китаем, «как бы неудобно это ни было», заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
Он заявил о планах подключить к переговорам «страны, которые могут оказать умиротворяющее воздействие на ситуацию, например, Россию и Китай». Лондон инициировал заседание СБ ООН, рассчитывая организовать «контактную группу по Афганистану», чтобы «сильнее влиять на талибов и лучше доносить до них общие идеи».
Для «максимального умиротворяющего воздействия» на радикальное дивжение «Талибан» (запрещено в России) требуется «работать с Индией, Пакистаном, Китаем и другими странами, которые озабочены вопросами терроризма и беженцев», сказал министр. По его словам, подобные инициативы Великобритании были положительно восприняты G7, передает РИА «Новости».
Напомним, глава минобороны Великобритании Бен Уоллес также осудил США за «гнилую сделку» с талибами. Он заявил, что Великобритания пыталась, но не смогла сформировать коалицию НАТО, чтобы сохранить военное присутствие в Афганистане.
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Талибы попросили Россию помочь договориться с ополчением в Панджшере
Движение «Талибан» (запрещено в России) попросило российских дипломатов передать лидерам ополчения в Панджшере «политический сигнал» о желании достичь соглашения, сообщил российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов.
Он отметил, что Панджшерское ущелье – единственная «точка, которая неподконтрольна талибам» в Афганистане. Посольство России посетил «высокопоставленный представитель политического офиса талибов». Поскольку Россия «пользуется большим авторитетом в Афганистане у разных политических сил», он попросил «передать панджшерцам политический сигнал», рассказал посол в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
Как пояснил Жирнов, «дословно» панджшерцам попросили передать следующее: «До настоящего времени талибы не предпринимали ни одной попытки войти в Панджшер силой, группировка рассчитывает на нахождение мирного пути разрешения ситуации, например через достижение политического соглашения». «Талибы не хотят кровопролития и настроены на диалог», – приводит его слова РИА «Новости».
Жирнов считает, что «талибы хотят урегулировать ситуацию более цивилизованно, чем то, как хочет поступить бывший первый вице-президент Салех».
Тем временем источник ТАСС в силах сопротивления сообщил, что в субботу талибы вернули контроль над районом Андараб провинции Баглан, который ранее ополчение отбило у боевиков.
Напомним, вице-президент Амрулла Салех объявил себя временным главой Афганистана. Салех – таджик-панджшерец. Он перебрался в Панджшер из Кабула. Там же находится один из лидеров антиталибского сопротивления Ахмад Масуд – сын Ахмад Шаха Масуда, многолетнего лидера сопротивления советским войскам.
В Совфеде прокомментировали намерение США разместить войска в Средней Азии
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«После бегства из Афганистана у американцев есть возможности для усиления позиций в Пакистане, но им этого мало. В их интересах – возвращение военного присутствия в Узбекистане и Киргизии», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя информацию о планах США после вывода войск из Афганистана временно разместить их в Центральной Азии.
«У Соединенных Штатов более 800 военных объектов за рубежом. У нас примерно в сто раз меньше. Это говорит о том, что наша политика направлена на обеспечение безопасности России вдоль ее огромных границ, а политика США – на обеспечение военно-политического превосходства в любой точке земного шара. Конечно, Средняя Азия не может быть исключением для стратегов США», – отметил член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
После спешного ухода из Афганистана, у США осталась возможность сохранить и усилить позиции в соседнем Пакистане, но американцам этого очевидно мало – в их интересах возвращение военного присутствия в двух среднеазиатских странах: Узбекистане и Киргизии, подчеркнул собеседник.
«Россия же, как ранее СССР, категорически против военного присутствия в Центрально-Азиатском регионе держав, которые находятся за многие тысячи миль от этого региона. Китай и Россия находятся в непосредственной близости, – отметил Климов. – Мы рассчитываем на то, что проблемы данного региона должны решаться, во-первых, политическими средствами, во-вторых, без незваных вооруженных гостей из далеких мест и таким образом, чтобы это не несло дополнительных угроз, в данном случае России».
После вывода войск из Афганистана власти США рассчитывали временно разместить свои войска вблизи этой страны. Но президент России Владимир Путин на женевской встрече с американским коллегой Джо Байденом 16 июня выступил против этой идеи, пишет Wall Street Journal.
Такое решение также сделало невозможным размещение беспилотных летательных аппаратов и других сил США по борьбе с терроризмом в странах, граничащих с Афганистаном, утверждают источники издания. Как отмечают высокопоставленные официальные лица США, это «подрывает усилия американских военных по противодействию новым террористическим угрозам после вывода войск из Афганистана».
«Москва решительно настроена сохранить влияние в Средней Азии и не планирует расширять сотрудничество с новым американским президентом, несмотря на беспорядки в Афганистане», указывает The Wall Street Journal. «Русские не заинтересованы в том, чтобы США вернулись туда», – заявил бывший эксперт Госдепартамента по Евразии Пол Гобл.
При этом еще в июле CША попросили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить на своей территории около 9 тысяч граждан Афганистана – это люди, которые активно помогали американцам и теперь боятся мести со стороны талибов. Просьба исходила лично от президента Байдена. Более того, Вашингтон обсуждал возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. При этом сообщалось, что страны обговаривают детали соответствующего соглашения.
Напомним, что в 2001–2014 годах американские военные размещались на территории международного аэропорта Манас близ столицы Киргизии Бишкека. В 2001–2010 здесь находилась база антитеррористической коалиции, в 2009–2014 годах – база транзитных перевозок ВВС США.
В 2001–2005 годах база американских ВВС действовала на военном аэродроме Карши-Ханабад в южном Узбекистане.
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На Украине испугались прекращения поддержки Запада после Афганистана
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Неудача в борьбе за «новый Афганистан» может привести к свертыванию борьбы за «новую Украину», выразил мнение бывший глава МИД Украины Павел Климкин.
«Вывод прост: неудача в борьбе за «новый Афганистан» может привести к свертыванию борьбы за новые демократии, в частности, за новую Украину», – написал Климкин на своей странице в соцсети Facebook.
Он также предостерег украинских политиков от попыток «получить что-либо» от США, воспользовавшись «затруднениями» Вашингтона из-за ситуации в Афганистане.
Накануне бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер назвал итоги операции в Афганистане катастрофой для США и НАТО. Во вторник президент Чехии Милош Земан усомнился в необходимости существования НАТО после «драматического» провала в Афганистане.
В минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру. В российском МИДе поставили провал НАТО в Афганистане в один ряд с Югославией и Ливией.
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Пушков ответил на «истерику» Климкина из-за борьбы с Россией
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Российский сенатор Алексей Пушков высказывание экс-главы МИД Украины Павла Климкина, назвав его слова «истерикой».
Пушков написал в Telegram, что «главная черта нынешней украинской элиты – постоянное предистерическое состояние, по любому поводу переходящее в истерику», не избежал этого и Климкин из-за угрозы ухода США из Украины после того, как они ушли из Афганистана.
Парламентарий отметил, что экс-главу МИД не смутило ни сравнение Украины с государством, которое Пушков назвал «полусредневековым», ни принципиальное различие между ситуациями в этих двух странах.
«Не смущает даже откровенное признание, что без США «новая Украина» – ноль без палочки. Ведь именно это следует из его заявления. Но это все для него не важно. А важно одно: как бы США не бросили Украину! Тогда все пропало (...) У страхов украинской элиты глаза особенно велики», – добавил сенатор.
По мнению Пушкова, такие высказывания демонстрируют, что в Киеве очень хорошо понимают реальное положение дел в украинским государстве.
Ранее Климкин выразил опасение, что неудача США в борьбе за «новый Афганистан» может привести к свертыванию борьбы за «новую Украину».
Напомним, талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги.
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Трамп заявил о «возвращении» России в Афганистан
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Россия «возвращается» в Афганистан, США тоже «придется вернуться», заявил экс-глава американского государства Дональд Трамп.
Трамп связал с событиями в Афганистане распад СССР. «Спросите Россию, – сказал он. – Они разорились, потратив много лет и денег и не одержав победу в Афганистане». «Я слышал, что теперь они возвращаются», – заявил Трамп. Экс-президент считает, что США тоже «придется вернуться», когда наступит «подходящий момент», передает ТАСС.
Однако «теперь» американцы «могут быть вынуждены войти», так как «человек, который управляет» США «принял ужасающее решение, вывести всю сильную армию» Соединенных Штатов. «Может, и не будем, но, может, и будем. Если вы не готовы войти, вы никогда не увидите те 45 тыс. человек снова», – приводит его слова РИА «Новости».
Трамп считает, что в период его президентства в США «воссоздали армию, самую сильную и многочисленную за всю историю», но сейчас он «видит, как все это улетучилось и отдано врагу». По словам Трампа, «бездарный выход Байдена из Афганистана стал ярчайшим проявлением некомпетентности».
Бывший президент США заявил, что администрация Джо Байдена оставила в Афганистане оборудования на 83 млрд долларов, военные базы и дорогостоящее здание посольства. По его словам, «Байден ушел в отпуск, в то время как Афганистан отправился в ад», ситуация там стала «величайшим военным унижением в истории США». «Ужасная некомпетентность национального лидера, ни в какой стране такого не видели», – заявил он, добавив, что «вы никогда не выводите войска первыми, войска уходят последними».
Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане?
Трамп сказал, что из-за Байдена на 20-летие теракта 11 сентября в Нью-Йорке над зданием посольства США в Афганистане будет развиваться флаг «Талибана» (запрещен в России). Байдена он считает «клоуном», который даже не знает, сколько американцев нужно вывезти из Афганистана: «Может быть, 10, а может быть 45 тыс. американцев осталось, они (в администрации Байдена) не знают».
Напомним, на посту президента Трамп выступал за возвращение всех военных США из Афганистана. При нем Соединенные Штаты заключили мир с «Талибаном» (запрещенной в России террористической организацией), пообещав снять с членов движения санкции и вывести войска из Афганистана. Байден заявил, что сохранение присутствия ВС США в Афганистане положило бы конец договоренностям администрации Трампа с талибами о ненападении на американцев. Трамп же утверждает, что Байден «убегает из Афганистана вместо того», чтобы «следовать плану», который оставила администрация Трампа. Этот план, по его словам, защищал американские «персонал и собственность».
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В Германии рассказали об ожиданиях от последнего визита Меркель в Москву
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«Немецкие СМИ пытаются максимально очернить визит Меркель в Москву, чтобы свести на нет конструктивные договоренности, которые могут быть достигнуты на встрече», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя начавшийся визит канцлера ФРГ в Москву и предстоящее посещение Киева.
«Накануне приезда Меркель в Москву повестка дня кардинально поменялась», – считает немецкий политолог Александр Рар. «Сначала планировалось обсуждение транзита газа, Минских соглашений, украинского вопроса, а также ситуации с Белоруссией, где через ее границу с Литвой идет огромный поток беженцев в Европу. В этой связи Меркель хотела попросить Путина помочь ЕС его остановить», – пояснил он.
Однако, по мнению эксперта, сейчас главной темой переговоров стал Афганистан. «Теперь в той части истеблишмента Германии, которая не разучилась думать, зреет понимание того, что геополитика в мире на глазах изменилась. Американцы проиграли на Ближнем Востоке так же, как они проиграли во Вьетнаме. И это событие имеет громадные последствия для всей мировой политики, – уверен Рар. – Поэтому в интересах Германии сотрудничать с Россией и Китаем, чтобы не позволить радикальному исламизму развиваться в этом регионе».
По его словам, канцлер настроена выделить крупные суммы денег странам Центральной Азии, чтобы они приняли поток беженцев из Афганистана на себя. «Но все это скорее разговоры будущего. В первую очередь нужно наладить отношения с Россией», – уверен собеседник.
Вторым важным вопросом на повестке дня в Москве, по мнению Рара, станет попытка Меркель спасти Минские соглашения. «Она не хочет войти в историю как политик, который проиграл европейскую внешнюю политику. Ведь именно на Украине решается вопрос, смогут ли европейцы самостоятельно навести порядок на своем континенте, предотвратить войну и играть роль примирителя», – подчеркнул эксперт.
По его словам, европейская внешняя политика пока бездействует. «Более того, ЕС проиграл в Афганистане, потому что без США Европа не в состоянии что-либо там изменить. То же самое относится и к Украине: Меркель изначально была против американского присутствия там, поскольку планировала вместе с французами решить эту проблему. Но, как мы видим, это оказалось сложной задачей, и сейчас все зашло в тупик», – считает эксперт.
Отдельно Рар выделил немецкие СМИ, которые оказывают существенное влияние на атмосферу переговоров Ангелы Меркель с Владимиром Путиным. «В Германии СМИ фактически настроены русофобски. Они во многом связаны с американскими структурами, но зачастую играют и собственную роль в политических процессах как некая инквизиция либеральных ценностей. И сейчас они пытаются максимально очернить визит Меркель в Москву, – рассказывает он. – Для этого они напоминают только плохое: что это день отравления оппозиционера и блогера Алексея Навального, что Путин преследует российскую оппозицию и многие другие бездоказательные истории».
Рар убежден, что «все это делается с целью нагнетания атмосферы на переговорах, чтобы пресса, которая с ней поедет, задавала вопросы только о плохом и свела на нет конструктивные договоренности, которые могут быть достигнуты на встрече».
Что касается предстоящего визита Меркель в Киев, то, по мнению эксперта, там все уже обговорено в ходе недавнего посещения Владимиром Зеленским Берлина. «Там он пытался получить всевозможные гарантии за запуск в эксплуатацию «Северного потока – 2». Конечно, он надеялся на то, что партия «Зеленые» как можно быстрее придет к власти и остановит трубопровод. Но это ему не удается, потому что «Северный поток – 2» будет достроен еще до окончания выборов в бундестаг», – утверждает Рар.
Эксперт отметил, что «украинская дипломатия, по сути, вертится вокруг одной темы – невозможности проводить собственные реформы, чтобы модернизировать экономику, потому что ее якобы обижает Россия». «Роль жертвы, которую бесконечно играет Украина, уже начала утомлять. Я думаю, что Меркель ему, конечно, скажет, что Минские соглашения должны выполнять все стороны – и Украина, и ДНР с ЛНР. Формула Штайнмайера о предоставлении автономии Донбассу – главенствующая в решении этого вопроса», – уверен Рар.
Кроме того, он предполагает, что Меркель будет предлагать Украине «зеленую сделку». «Украина, вероятно, надеется на то, что Германия предоставит ей денежные компенсации за «Северный поток – 2», но мы же не живем в «банановой» республике. Германия просто так не будет давать никому деньги. Она будет требовать, чтобы Украина начала перестраивать свою экономику и двигалась в русле зеленой энергетики», – полагает эксперт. «Почему-то Украина требует, чтобы национальные интересы Германии полностью соответствовали украинским. Но так не бывает», – посетовал он.
Касательно итогов переговоров Меркель с Путиным эксперт не ожидает особенных прорывов. «Во-первых, от Германии не так много уже зависит, как это кажется. Все-таки она встроена в трансатлантический и европейский консенсус. Если бы Меркель хотела завершить свое пребывание на посту канцлера каким-то позитивным прорывом, то ее немедленно бы остановили наиболее антироссийские страны – Польша, страны Прибалтики, Румыния, а также США», – отметил Рар.
«Поэтому максимум, который может сделать Меркель – это постараться проложить некий путь сотрудничества с Россией для своего приемника. Она надеется, что им будет Армин Лашет. Поэтому она постарается хотя бы нащупать какие-то позитивные моменты, на которых стратегическое сотрудничество могло бы опять посодействовать европейской безопасности вместе, а не против России», – заключил он.
Последняя зарубежная поездка Ангелы Меркель в качестве канцлера ФРГ начинается с визита в Москву. Запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, прощальная поездка Меркель приходится на момент, когда важный для обеих стран проект строительства газопровода «Северный поток-2» находится на финальной стадии.
В предстоящее воскресенье Меркель посетит Киев – и этот визит связывают с обсуждением вопроса газового транзита. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что канцлер Германии сможет дать гарантии Киеву в энергетическом вопросе. Одновременно на Украине обвинили Меркель в воровстве газового транзита. «Она у дурных украинцев забрала весь транзит газа, на котором зарабатывала Украина 5 млрд (долларов) ежегодно, на Германию», – заявил украинский экономист Юрий Атаманюк.
Кроме того, в канун визита немецкого руководителя Зеленский выразил обиду по поводу нежелания Германии поставлять оружие Украине.
Ранее в Германии предупредили о семи препятствиях на пути реализации проекта «Северный поток – 2».
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Талибы собрались представить новую систему управления Афганистаном
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В ближайшие недели планируется представить новую систему управления Афганистаном, сообщило радикальное движение «Талибан» (запрещено в России).
По словам талибов, систему представят «эксперты в области права, религии и внешней политики». Утверждается, что новая форма правления будет направлена на защиту интересов всего населения, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Талибы заявили о непричастности к беспорядкам в аэропорту Кабула, объяснив их возникновение отсутствием четкого плана эвакуации. Представитель движения сказал, что «Запад мог бы разработать план эвакуации получше». Сообщается, что талибы на переговорах обсуждают обеспечение вывода западных войск из Афганистана на дружественных условиях.
Напомним, боевики вошли в Кабул практически без сопротивления и объявили о полном контроле над страной. Руководство «Талибана» (запрещено в России) начало консультации по формированию «инклюзивного исламского правительства».
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Путин заявил о необходимости принять факт захвата талибами Афганистана
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Террористическое движение «Талибан» (запрещено в России) контролирует почти весь Афганистан, и нужно исходить из этих реалий, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
«Движение «Талибан» контролирует сегодня практически всю территорию страны, включая столицу. Это реалии, именно из этих реалий нужно исходить, не допуская, безусловно, развала афганского государства», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По его словам, одной из приоритетных тем на переговорах с Меркель стала тема Афганистана. Также он отметил, что важно не допустить проникновение террористов в сопредельные с Афганистаном страны, в том числе под видом беженцев.
«На наш взгляд, особенно важно сейчас не допустить проникновения террористов всех мастей на территории сопредельных с Афганистаном государств, в том числе под видом беженцев», – сказал президент.
«Что касается Афганистана, то хотела бы напомнить об исходной точке – теракты 11 сентября [2001 года] на территории США. Это привело к тому, что началась борьба с терроризмом, последовали операции миссии НАТО. И положение с терроризмом в Афганистане улучшилось по сравнению с тем временем. Но международное сообщество должно бороться с восстановлением терроризма Афганистане», – сказала Меркель по итогам переговоров Путиным.
Ранее в Кремле завершились переговоры Путина и Меркель, которые длились три часа. Отмечается, что лидеры планировали обсудить отношения России и Германии, коронавирус, ситуацию в Афганистане и минские договоренности. Путин после переговоров заявил, что их взгляды не всегда совпадали, но диалог всегда был нацелен на результат и поиск компромисса.
Канцлер ФРГ в пятницу приехала в Москву с последней поездкой в Россию в этом статусе – в сентябре в Германии пройдут выборы в бундестаг, в которых она не будет участвовать. В пятницу Меркель провела встречу с Путиным, а 22 августа посетит Киев. Перед началом переговоров канцлер ФРГ возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
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«Талибан» позвал страны мира разрабатывать природные ресурсы Афганистана
Официальный представитель катарского политического офиса радикального движения «Талибан» (запрещено в России) Мохаммад Сохаил Шахин пригласил страны мира участвовать в восстановлении Афганистана и разработке его природных ресурсов, сообщают СМИ.
Шахин заявил, что «мы только что вышли из этапа войны и разрушения и вошли в новую фазу, когда народу Афганистана необходима помощь других стран», иностранным государствам «нужно прийти к нам помочь со здравоохранением, инфраструктурой, образованием, другими секторами», также «они могут прийти и разрабатывать наши природные ископаемые», передает ТАСС со ссылкой на телеканал Ariana News.
Он отметил, что «это приглашение (движения) ко всем странам», и талибы «ценят помощь любого государства в такой критичный момент в истории Афганистана».
Напомним, в минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день боевики объявили о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Москва готова приручить новую власть Афганистана.
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