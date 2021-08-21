ЕС заморозит помощь Афганистану на 1 млрд евро

Еврокомиссия сообщила о планах увеличить пакет гуманитарной помощи Афганистану свыше запланированных на 2021 год 57 млн евро, вместе с тем ЕС заморозит предназначенный для страны пакет экономической помощи в 1 млрд евро, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Еврокомиссия намерена расширить пакет гуманитарной помощи для Афганистана сверх запланированных 57 млн евро, конкретные предложения скоро последуют», – цитирует фон дер Ляйен ТАСС.

Вместе с тем ЕС намерен заморозить пакет экономической помощи стране на 1 млрд евро, рассчитанный на ближайшие семь лет. Пакет не будет разморожен до тех пор, пока представители «Талибана» (запрещено в России и признано террористическим) «не начнут соблюдать права человека, меньшинств и женщин».

«Мы предложим рассмотреть на встрече G7 на следующей неделе международную схему приема и размещения беженцев из Афганистана. ЕС намерен организовать легальные и безопасные пути для беженцев из Афганистана, чтобы вырвать их из рук контрабандистов людей», – указала глава ЕК.

По ее словам, в Афганистане беженцами стали уже 3,7 млн человек, 80% из них – женщины и девочки.

Фон дер Ляйен добавила, что Евросоюз поддерживает технические контакты с талибами, но не проводит политических переговоров, а также не намерен их признавать.

Напомним, талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.

Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам пришлось сжечь американские флаги.