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Литве на усиление контроля границы понадобилось 500 млн евро
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Только на технические мероприятия по усилению контроля границы Литве требуется 500 млн евро, заявила глава МВД страны Агне Билотайте еврокомиссару по внутренним делам Илве Йоханссон.
Как заявила Йоханссон, в ЕС «понимают, что Литва столкнулась с совершенно новым для себя явлением гибридной агрессии». «Мы с вами едины и сообща найдем ответ на этот вызов», – приводит е слова ТАСС.
Напомним, Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. Правительство республики 2 июля в связи с миграционным кризисом объявило в стране режим чрезвычайной ситуации.
В конце июля сообщалось, что количество задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. В кризисе власти Литвы всецело винят именно президента Белоруссии.
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Захарову привела в шок реакция Франции на украинский нацизм
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Официального представителя МИД Марию Захарову привела в шок реакция Франции на активную деятельность неонацистских группировок на Украине.
«Когда в прошлом месяце французские сенаторы во главе с заместителем председателя комиссии по вопросам конституции и законодательства Сената Н.Гуле увидели в центре Киева, как под присмотром сторонников ультраправой идеологии украинских детей учат собирать автомат и призывают ехать убивать на Донбасс, думаю, у многих из них было состояние, близкое к шоку. Теперь никто из очевидцев той «ярмарки» карательного (неонацистского – прим. ВЗГЛЯД) полка «Азов» на Андреевском спуске не скажет, что разгул неонацизма на Украине – российская пропаганда. И надо отдать должное мадам Гуле, она обеспокоилась и направила запрос в Министерство Европы и иностранных дел Пятой республики. Французские дипломаты запрос не проигнорировали», – написала Захарова в Telegram.
В своем ответе французская сторона констатирует, что «неонацистские группировки на Украине есть», что, как отметила Захарова, «видимо, не особо смущает Париж», однако их «популярность» якобы «не превышает среднюю по Европе», а «антисемитские акции на Украине происходят «реже, чем в Европе». Подпись под ответом – «министр иностранных дел Ж.-И.Ле Дриан».
«Теперь шокирована уже я, потому что про батальон «Азов» давно всем известно, а про то, что в Европе еще хуже – нет (...) Детей приобщают к человеконенавистнической братоубийственной идеологии, а французские чиновники говорят, что в целом, это в порядке вещей: все в Европе так делают. И тут уже возникают вопросы не к Киеву, а к той части Европы, для которой неонацизм, выходит, не является угрозой. И вопросы эти должны задавать не в России, а в международных организациях, которые занимаются подобными проблемами, например, ОБСЕ», – указала Захарова.
Она также заявила, что абсурдно, на ее взгляд, звучит другая часть ответа министра – «якобы то, что Зеленский пришел к власти демократическим путем, доказывает отсутствие неонацизма на Украине».
«Эта часть ответа вызывает не только шок, но и смех. Хочется напомнить французским знатокам истории, что в одной из европейских стран в 30-х годах XX века один человек пришел к власти самым что ни на есть демократическим путем. Тот самый, который потом завоевал пол-Франции – об этом-то в Париже должны помнить. Трудно спорить, что при нем не было неонацизма – при нем был обыкновенный нацизм. Результат демократического отбора уничтожил миллионы людей, и, если бы его не остановил советский народ, отправив нацистскую гадину восвояси и добив ее в ее же логове, то и Франция, и вся Европа, а с ними Азия, Африка и тд были бы порабощены», – отметила представитель МИД.
Захарова подчеркнула, что «с такими познаниями собственной истории полагаться на анализ не стоит, лучше начать верить собственным глазам и законодателям: при попустительстве Запада Украина превратилась в теплицу, где пышным цветом расцвели старые нацистские идеи».
«Хотелось бы уточнить у МИД Франции: где в Европе еще есть неонацистские батальоны (про отдельные экспедиционные роты в Литве мы в курсе)? Хотелось бы уточнить у ЕС: учтена ли столь сенсационная информация Парижа при оценке ситуации с правами человека, законностью и безопасностью в отчетных документах Евросоюза?», – задалась она вопросами.
Напомним, в июне группа французских сенаторов после визита в Киев обратилась к главе МИД Франции Жан-Иву Ле Дриану с просьбой отреагировать на деятельность неонацистских организаций на территории Украины.
Между тем в июле на Украине появилась команда по игре в стритбол под названием «Гитлеровцы». Кроме того, улицу под названием Российская в Киеве переименовали в честь боевика нацбатальона.
После массовой драки со стрельбой в ТЦ в центре Москвы задержали 50 человек
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Полиция задержала около 50 человек после массовой драки со стрельбой в магазине «Ашан» в торговом центре «Тройка» в центре Москвы, сообщил источник в правоохранительных органах.
Источник сообщил, что «после массовой драки со стрельбой полицейскими были задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции порядка 50 человек», передает ТАСС.
По предварительным данным, драка началась после словесной перепалки, за одного из участников конфликта заступились его друзья, напав толпой. Один из участников применил оружие, какое именно – устанавливается.
Предположительно, в инциденте принимали участие иностранные граждане. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»).
Напомним, в МВД отметили рост конфликтов с участием иностранцев в России. Так, в столичном районе Кузьминки произошла массовая драка. Значительная часть ее участников – приезжие из стран Средней Азии. В результате несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые. Несколько человек были госпитализированы.
Было возбуждено уголовное дело. В пресс-службе ГУ МВД по столице сообщали, что иностранцы, участвовавшие в драке, по решению суда будут выдворены за пределы России.
После около 20 мигрантов устроили массовую драку со стрельбой во дворе жилого дома в подмосковной Апрелевке.
МОК начал изучать ситуацию с белорусской легкоатлеткой Тимановской
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Международный олимпийский комитет (МОК) изучает ситуацию, связанную с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской.
«МОК ознакомился с сообщениями в СМИ, изучает ситуацию и обратился в НОК за объяснениями», – сообщили ТАСС в пресс-службе МОК.
Ранее в Национальном олимпийском комитете Белоруссии сообщили, что белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую отправляют из Токио на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием.
Напомним, в белорусских правозащитных и оппозиционных телеграм-каналах появились сообщения о том, что Тимановскую насильно пытаются вывезти с Олимпиады в Токио. Сейчас Тимановская уже находится в аэропорту Токио и на нее оформлен билет на рейс с пересадкой в Стамбуле. Сама спортсменка пытается обратиться к полиции. При этом в понедельник она должна была участвовать в старте на 200 метров, пишет «Московский комсомолец».
В то же время администрация токийского международного аэропорта Ханэда сообщила, что не располагает информацией о пребывании на его территории белорусской легкоатлетки.
СМИ считают, что поводом к вывозу Тимановский из Токио послужило ее выступление в Instagram. «Оказывается, я только что узнала новость о том, что я буду бежать на этой Олимпиаде еще и третий вид – эстафету 4 по 400 метров. Оказывается, что наше очень крутое начальство решило все, как обычно, за нас», – заявила спортсменка.
Она обвинила тренерский штаб и Белорусскую федерацию легкой атлетики в том, что они «накосячили» со спортсменками Кристиной Мулярчик и Анной Михайловой, которые должны были участвовать в этом виде, им не хватило тестов и в итоге их не допустили. «Почему же мы должны расплачиваться за ваши косяки?.. Почему я должна расхлебывать эти проблемы», – заявила Тимановская.
Позже это видео было удалено из ее аккаунта в Instagram.
Государственные СМИ Белоруссии обвинили спортсменку в «несдержанной выходке» и в наплевательском отношении к успехам сборной.
Лукашенко рассказал о том, как помог деньгами Тихановской
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, как на самом деле Светлана Тихановская уезжала из Белоруссии, и о том, кто ей дал денег на выезд из страны.
Александр Лукашенко рассказал подробности об отъезде Светланы Тихановской в Литву в августе 2020 года на встрече с активом местной власти по актуальным вопросам общественно-политической обстановки.
«Она говорит, что ее заставили. Это я сегодня прочитал в докладе, что ее заставили выехать из Беларуси и угрожали, что там чуть ли не детей схватят и еще чего-то. Слушайте, дети для меня всегда запредельно, и вы это знаете. Дети за родителей не должны нести вот такую ответственность, что я поеду в Литву, схвачу детей. Ну, если вы их туда вывезли, защищайте. Никогда, поверьте, никогда я не ставил так вопрос. Она пришла (вот генерал Павлюченко) к нему (начальник оперативно-аналитического центра при президенте Республики Беларусь Андрей Павлюченко. - прим. ВЗГЛЯД) и просит: «Скажите президенту, я хочу уехать». Так было дословно. Ты мне доложил. Я говорю: пусть едет. Это после того, Валерий Павлович (Валерий Вакульчик, который в тот период руководил КГБ Беларуси. - прим. ВЗГЛЯД), как их хотели сжечь в этом доме. Помнишь, когда я тебе приказал «Альфу» снять с улиц. Он кричал: «Александр Григорьевич, как «Альфу» снять, они Дворец Независимости..?» – «Снимай, – говорю. – С тобой будем стоять с автоматами, но защити этот дом (где 9 августа 2020 года в день выборов собрались представители оппозиции. - прим. ВЗГЛЯД). Сожгут же негодяи и нас обвинят», – приводит слова Лукашенко БелТА.
«Это все было спровоцировано спецслужбами, когда они собрали весь этот координационный совет и повели в отдельный дом, и она туда пошла. Благо, что у нее в окружении был кто-то из наших военных и охранял ее, и он сообразил, что быть беде, и он позвонил в МВД. И тогда я приказал Валерию Павловичу немедленно снять «Альфу» и переодеть, чтобы не военные были, а в гражданке. Продемонстрируй, что мы увидели, что они хотят. И это нас спасло», – рассказал Лукашенко.
По словам главы Белоруссии, Тихановская прибежала на следующий день после этого инцидента.
«Я сказал: передайте ей, что МВД тебе поможет выехать к детям. Про мужика своего ни слова не обмолвилась. Не успела она выехать, как мне звонят и говорят, что у нее денег нет. Я сказал, чтоб попросили у одной государственной компании, чтобы выделили 15 тыс. долларов, это все-таки дети. Вот, что было. И она говорит, что ей угрожали, что детей отбирали. Первый раз о ней говорю, хоть с женщинами не воюю».
Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что считает ошибочным решение покинуть страну во время протестов.
Напомним, в среду президент США Джо Байден встретился с Тихановской в Белом доме, угостив ее «печеньками». До этого Тихановская встречалась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен.
После этого Тихановская выразила надежду на введение Соединенными Штатами «самых сильных» санкций против властей Белоруссии.
Песков ответил на вопрос о размещении российских военных в Белоруссии
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Москва не получала обращений от Минска насчет возможности размещения российских военных в Белоруссии, это возможно только после официального обращения руководства страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Никаких обращений на этот счет от Белоруссии не было. Вы знаете, что это возможно только после официального обращения руководства одной страны к руководству другой страны. На этот счет существуют определенные законом процедуры, определенные законом полномочия. Каких-либо обращений от Белоруссии на этот счет не было», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, допускают ли в Кремле возможность размещения российских вооруженных сил в Белоруссии.
Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что для безопасности Союзного государства готов принять в Белоруссии российских военных, передает РИА «Новости».
«Сейчас в этом нет никакой необходимости, у нас достаточно крепкие, сплоченные, компактные вооруженные силы. Не считая «территориалов», мы можем в нужный момент, в короткий промежуток времени, 500 тысяч человек поставить под ружье, а это уже сила. Если будет мало, сюда будут введены все Вооруженные силы Российской Федерации. Такого никогда не будет. Но если нужно, мы раздумывать не будем», – заявил Лукашенко, передает БелТА.
Также Лукашенко заявил, что Белоруссия впервые столкнулась с масштабными санкциями Запада, который хочет оставить граждан без пенсий и зарплат, спровоцировав недовольство политикой властей республики.
Стало известно о намерении белорусской легкоатлетки просить об убежище
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую тренерский штаб сборной Белоруссии решил вернуть с Олимпиады на родину, хочет подать прошение об убежище, сообщило спортивное издание «Споцу Хоти» со ссылкой на представителя неназванной правозащитной организации.
Издание сообщает, что в настоящий момент Тимановскую перевозят в безопасное место, передает ТАСС.
Также сообщается, что представительница Всеяпонской ассоциации адвокатов по делам беженцев прибыла к полицейскому участку в токийском аэропорту Ханэда. Предполагается, что там находится Тимановская.
Адвокат заявила, что Тимановская с ней не связывалась, она не знает, находится ли спортсменка внутри участка. Адвокат добавила, что прибыла в аэропорт по собственной инициативе.
Ранее СМИ сообщали, что Тимановская должна вылететь из Японии рейсом Токио – Стамбул. В представительстве компании Turkish Airlines, которая выполняла запланированный на этот день перелет по данному маршруту, сообщили, что пассажирка с таким именем на рейс не регистрировалась.
В Национальном олимпийском комитете Белоруссии сообщили, что белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую отправляют из Токио на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием.
Напомним, в белорусских правозащитных и оппозиционных телеграм-каналах появились сообщения о том, что Тимановскую насильно пытаются вывезти с Олимпиады в Токио. Сейчас Тимановская уже находится в аэропорту Токио и на нее оформлен билет на рейс с пересадкой в Стамбуле. Сама спортсменка пытается обратиться к полиции. При этом в понедельник она должна была участвовать в старте на 200 метров, пишет «Московский комсомолец».
В то же время администрация токийского международного аэропорта Ханэда сообщила, что не располагает информацией о пребывании на его территории белорусской легкоатлетки.
СМИ считают, что поводом к вывозу Тимановский из Токио послужило ее выступление в Instagram. «Оказывается, я только что узнала новость о том, что я буду бежать на этой Олимпиаде еще и третий вид – эстафету 4 по 400 метров. Оказывается, что наше очень крутое начальство решило все, как обычно, за нас», – заявила спортсменка.
Она обвинила тренерский штаб и Белорусскую федерацию легкой атлетики в том, что они «накосячили» со спортсменками Кристиной Мулярчик и Анной Михайловой, которые должны были участвовать в этом виде, им не хватило тестов и в итоге их не допустили. «Почему же мы должны расплачиваться за ваши косяки?.. Почему я должна расхлебывать эти проблемы», – заявила Тимановская.
Позже это видео было удалено из ее аккаунта в Instagram.
Государственные СМИ Белоруссии обвинили спортсменку в «несдержанной выходке» и в наплевательском отношении к успехам сборной.
Тихановская выступила за «самые сильные» санкции США против Белоруссии
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Экс-кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская выразила надежду на введение Соединенными Штатами «самых сильных» санкций против властей Белоруссии.
«Я надеюсь, что США наложат самые сильные санкции на белорусский режим и закроют лакуны, которые остались после санкций ЕС», – приводит слова Тихановской РИА «Новости».
На вопрос о том, что обсуждалось на ее встрече с президентом США Джо Байденом, Тихановская ответила без конкретики. «Обсуждалось многое, и я уверена, что все, что мы обсуждали, будет выполнено», – сказала Тихановская в интервью CNN.
На вопрос о том, получила ли она какие-либо обещания, она ответила отрицательно и добавила, что это прерогатива Байдена и его команды. «Мы не ищем обещаний... Вместе мы пытались найти пути выхода из ситуации», – сказала Тихановская.
Напомним, в среду президент США Джо Байден встретился с Тихановской в Белом доме, угостив ее «печеньками». До этого Тихановская встречалась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен.
Тихановская говорила о намерении обсудить введение новых американских санкций против Белоруссии, в том числе секторальных. Кроме того, по словам Тихановской, в ходе визита в Вашингтон она собиралась обсудить необходимость проведения международного расследования и организации справедливого судебного процесса в отношении совершавших преступления против жителей Белоруссии.
Напомним, 24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии. Кроме того, с 3 июня действие санкций против ряда экспортных компаний Белоруссии возобновили США. Также президент США Джо Байден продлил санкции против властей Белоруссии. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими, экономическими и военными мерами.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил введения военного положения из-за санкций Запада. Власти Белоруссии допустили возможность введения военного или чрезвычайного положения в качестве ответа на кризисную ситуацию.
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Лукашенко заявил о попытках Запада оставить белорусов без пенсий
Белоруссия впервые столкнулась с масштабными санкциями Запада, который хочет оставить граждан без пенсий и зарплат, спровоцировав недовольство политикой властей республики, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«С таким размахом ограничительных мер мы еще не сталкивались, хотя мы это не драматизируем. Да, Запад понимает ущербность санкционной тактики для самого себя. Но главная цель – оставить народ без пенсий, зарплат, пособий, образования, медицинского обслуживания и вызвать недовольство белорусов», – сказал Лукашенко, которого цитирует агентство БелТА.
По его словам, вводя поэтапно пакеты санкций, их инициаторы нащупывают «болевые точки» республики. «Бьют прежде всего по экспортным отраслям белорусской экономики: нефтехимия, машиностроение, калийная отрасль и прочее», – отметил Лукашенко.
Он также заявил, что наступательная военная инфраструктура НАТО методично наращивается вдоль границ Белоруссии. «Наша страна, будучи связующим звеном между Западом и Востоком, попала в эпицентр цивилизационного противостояния. Мы не сгущаем краски, а констатируем факт: вдоль наших границ методично наращивается наступательная военная инфраструктура НАТО», – сказал глава государства.
Кроме того, Лукашенко заявил, что события в республике после выборов 2020 года являются следствием скоординированной политики Запада, и попытки расшатать общество продолжатся на всех «тактических направлениях». «Я хочу, чтобы вы понимали: все, что мы прошли, - это не спонтанные атаки, а последовательная и скоординированная политика Запада. Попытки расшатать общество, дезориентировать людей продолжаются и будут продолжаться на всех тактических направлениях», – заявил Лукашенко, передает РИА «Новости».
Ранее Лукашенко назвал действия ЕС против Минска подталкиванием к третьей мировой войне. Он также заявил, что президентские выборы в Белоруссии в 2020 году и последовавшие за ними санкции Запада продемонстрировали, что внешнеполитическая стратегия республики нуждается в серьезной корректировке.
Чехия предложила визу белорусской легкоатлетке Тимановской
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Чехия готова помочь белорусской спортсменке Кристине Тимановской и предоставить ей визу, чтобы легкоатлетка могла попросить о международной защите, сообщил глава МИД страны Якуб Кулганек.
Он назвал ситуацию вокруг спортсменки «скандальной». Кулганек сообщил, что данный вопрос обсуждался с главой правительства Чехии Андреем Бабишем и руководителем МВД страны Яном Гамачеком. Тимановской предлагают «визу к вступлению на территорию» Чехии, чтобы спортсменка могла уже в Чехии «обратиться за международной защитой». «Наше посольство в Токио также готово ей помочь», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, в белорусских правозащитных и оппозиционных Telegram-каналах появились сообщения о том, что Тимановскую насильно пытаются вывезти с Олимпиады в Токио. В Национальном олимпийском комитете Белоруссии сообщили, что ее отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием.
СМИ считают, что поводом к вывозу Тимановский послужило выступление в Instagram, в котором она подвергла критике тренерский штаб и Белорусскую федерацию легкой атлетики. Позже видео было удалено. Государственные СМИ обвинили спортсменку в «несдержанной выходке». В СМИ также появилась информация о том, что Тимановская хочет подать прошение об убежище.
Германия ввела обязательные тесты на COVID при въезде в страну
Правительство ФРГ ввело c 1 августа обязательные тесты на COVID для въезжающих в страну из-за роста заболеваемости коронавирусом на фоне массового возращения немецких туристов из отпуска за рубежом.
«Кабинет министров сегодня... принял постановление, представленное минздравом ФРГ, о защите от угроз в связи с коронавирусом SARS-CoV-2... В рамках него все въезжающие с 1 августа 2001 года должны предъявить при въезде удостоверение, им может стать свидетельство о вакцинации, тестировании или перенесенном заболевании. Исключение: при въезде из регионов распространения вариантов коронавируса тест должны предъявить также вакцинированные и выздоровевшие», – передает РИА «Новости» со ссылкой на кабмин ФРГ.
Правила распространяются на всех въезжающих в Германию в возврате старше 12 лет. Ранее они касались только авиапассажиров. Оплата тестов за рубежом производится за счет граждан. При въезде из региона, признанного институтом Роберта Коха областью распространения вариантов коронавируса, негативный тест необходимо предъявить, вне зависимости от наличия вакцинации или антител. Россия включена в список регионов распространения вариантов COVID, сообщили ранее в институте Коха.
Ранее Ангела Меркель заявила, что в стране могут ужесточить антиковидные меры. Канцлер подчеркнула, что ситуация требует дальнейшего соблюдения мер безопасности (ношения масок, соблюдения дистанции, регулирование тестирование). Она призвала граждан активнее вакцинироваться от COVID-19, отметив, что чем больше будет привито граждан, тем больше свобод будет у всех жителей страны, имея в виду отсутствие дополнительных ограничительных мер.
Внучка Лукашенко вышла замуж
Виктория Лукашенко, дочь президента Национального олимпийского комитета Белоруссии Виктора Лукашенко и внучка президента страны Александра Лукашенко, вышла замуж, сообщают СМИ.
На церемонии присутствовал сам глава государства. Поздравляя внучку и ее супруга, он заявил: «Вы пишете вашу историю». На торжество в ресторане были приглашены около 70 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Пул первого».
Виктория Лукашенко родилась в 1998 году, сообщает Пятый канал.
В 2008-м Виктория сыграла одну из главных ролей в белорусском фильме «На спине у черного кота», а в 2010-м снялась в российском сериале «Гадание при свечах», где исполнила роль героини-гадалки в детстве.
Напомним, всего у Лукашенко трое сыновей и семеро внуков.
Песков прокомментировал встречу Байдена и Тихановской
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя встречу президента США Джо Байдена с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, заявил, что контакты американского лидера – его суверенное дело, они не влияют на ситуацию в Белоруссии.
«Здесь вопрос один – кого представляет госпожа Тихановская. С кем встречается президент США - это его суверенное право, и здесь мы не можем, и не собираемся, и не имеем возможности никак вмешиваться. Это не наше дело», – сказал Песков.
Он добавил, что такого рода встречи не влияют на ситуацию в Белоруссии, передает РИА «Новости».
Напомним, в среду президент США Джо Байден встретился с Тихановской в Белом доме, угостив ее «печеньками». До этого Тихановская встречалась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен.
После этого Тихановская выразила надежду на введение Соединенными Штатами «самых сильных» санкций против властей Белоруссии.
Лукашенко вернул на доработку правки в конституцию Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вернул на доработку представленные ему изменения в конституцию республики.
«Замечаний аж на 170 листов Наталья Ивановна с Миклашевичем и Владимир Павлович выкатили президенту (речь о председателе Совета республики Наталье Кочановой, председателе Конституционного суда Петре Миклашевиче и председателе Палаты представителей Владимире Андрейченко)», – сказал Лукашенко, передает БелТА.
«Я сегодня вернул все это писание вам. Собирайтесь и попробуйте это до чтения на уровне президента привести в соответствие. А потом вместе со мной (я обещал это), мы сядем и пойдем по каждому разделу, по каждой статье. А потом вынесем на всенародное обсуждение – пусть люди ознакомятся. И не позже февраля мы проведем референдум», – добавил он.
По его словам, предлагаемые в Основной закон изменения – это концепт будущего Белоруссии. «Будущего, которое обсуждалось на диалоговых площадках, в общественных объединениях, трудовых и учебных коллективах. Все, кто хотел принять в этом обсуждении участие, были услышаны», – сказал Лукашенко.
Ранее Конституционная комиссия Белоруссии выступила с инициативой ограничить двумя число президентских сроков для одного человека, а также повысить возрастной ценз для занятия высшего государственного.
Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занимается подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Руководит работой комиссии председатель Конституционного суда Петр Миклашевич. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения. Лукашенко заявлял, что проект новой конституции Белоруссии вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года.
Тимановская собралась рассказать о дальнейших планах через адвоката
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую тренерский штаб сборной захотел вернуть с проходящей в Токио Олимпиады в Белоруссию, собралась рассказать о дальнейших планах через адвоката.
В интервью телеканалу «Асахи-ТВ» Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». Она не уточнила, покинула ли она отделение полиции в токийском международном аэропорту Ханэда. Источник ТАСС сообщил, что Тимановская все еще находится в отделении. Сейчас перед участком по-прежнему стоят журналисты, ожидающие появления легкоатлетки.
Источники Nippon TV заявили, что Тимановская может обратиться с прошением убежища к властям Германии. Tokyo Sports пишет, что легкоатлетка намерена просить убежище в Австрии.
Напомним, в белорусских правозащитных и оппозиционных Telegram-каналах появились сообщения о том, что Тимановскую насильно пытаются вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства.
В Национальном олимпийском комитете Белоруссии сообщили, что ее отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. В СМИ также появилась информация о том, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Чехия предложила ей визу.
НОК Белоруссии объявил об отправке легкоатлетки Тимановской домой по решению врачей
Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую отправляют из Токио на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием, сообщили в Национальном олимпийском комитете Белоруссии, комментируя сообщения ряда СМИ о якобы насильном вывозе спортсменки из Японии.
«По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской тренерским штабом национальной команды по легкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на Играх XXXII Олимпиады. Следовательно, отозвана заявка спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м», – говорится в сообщении НОК, передает ТАСС.
Сама Тимановская сообщила Еврорадио, что собирается просить политического убежища в Европе.
Ранее в белорусских правозащитных и оппозиционных Telegram-каналах появились сообщения о том, что Тимановскую насильно пытаются вывезти с Олимпиады в Токио. Сейчас Тимановская уже находится в аэропорту Токио и на нее оформлен билет на рейс с пересадкой в Стамбуле. Сама спортсменка пытается обратиться к полиции. При этом в понедельник она должна была участвовать в старте на 200 метров, пишет «Московский комсомолец».
В то же время администрация токийского международного аэропорта Ханэда сообщила, что не располагает информацией о пребывании на его территории белорусской легкоатлетки.
СМИ считают, что поводом к вывозу Тимановский из Токио послужило ее выступление в Instagram. «Оказывается, я только что узнала новость о том, что я буду бежать на этой Олимпиаде еще и третий вид – эстафету 4 по 400 метров. Оказывается, что наше очень крутое начальство решило все, как обычно, за нас», – заявила спортсменка.
Она обвинила тренерский штаб и Белорусскую федерацию легкой атлетики в том, что они «накосячили» со спортсменками Кристиной Мулярчик и Анной Михайловой, которые должны были участвовать в этом виде, им не хватило тестов и в итоге их не допустили. «Почему же мы должны расплачиваться за ваши косяки?... Почему я должна расхлебывать эти проблемы», – заявила Тимановская.
Позже это видео было удалено из её аккаунта в Instagram.
Государственные СМИ Белоруссии обвинили спортсменку в «несдержанной выходке» и в наплевательском отношении на успехи сборной.