Литва стонет от «гибридной агрессии» Лукашенко

В Литве, похоже, готовы признать поражение в борьбе с мигрантами и приступают к строительству городка для размещения 40 тыс. человек. Страна не может отгородиться от пришельцев, ибо в ней не хватает даже колючей проволоки. А незваные гости ведут себя столь чудовищно, что по стране раздаются призывы учиться стрелять, «чтобы очистить Литву от чужеродцев».

23 июля литовские СМИ сообщили, что в Швенченском районе (на юго-востоке государства, у границы с Белоруссией) планируется оборудование контейнерного городка на 40 тыс. жителей. Глава литовской Службы охраны границы Рустам Любаев рассказал, что ведет переговоры с Минфином о финансировании этих работ. «Ситуация на границе прогнозируется с трудом. Мы не знаем, когда и сколько домиков потребуется. Мы должны быть готовы к любому варианту», – подчеркнул Любаев. В свою очередь сотрудница администрации Швенченского района Йовита Руденене сказала, что мигрантов расселят на участке в 16 га в деревне Аугуставас, недалеко от города Швенченеляй. «Там есть заброшенные здания, к которым подведены водопровод и канализация. Недалеко есть электроподстанция», – пояснила представитель муниципалитета.

Напор не ослабевает

На данный момент количество задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана перевалило за 2400. И меньше их не становится: ежедневно у границы перехватывают все новые партии в 40-70 человек. Не факт, кстати, что всех их удается вылавливать.

Кроме того, как рассказали в Службе охраны госграницы Литвы, с начала этого года из лагерей сбежали 70 задержанных на границе нелегалов. Сколько из них позднее было задержано и возвращено в центр, не уточняется. «Судя по тому, что граница с литовской стороны охраняется плохо, можно предположить, что реально задерживается всего 20-30% от тех, кто ее пересекает. То есть по Литве уже бродит несколько тысяч выходцев из Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии. Очевидно, что часть из них надолго останется в Литве по тем или иным причинам. А это значит, что литовскому народу и государству нужно готовиться к серьезной культурной трансформации», – пишет белорусский политолог Алексей Дзермант.

Он напоминает, что все последние годы в странах Балтии проходят учения по ловле «зеленых человечков» – так именуют гипотетических диверсантов, которые якобы в любой момент могут проникнуть в Прибалтику из России и Белоруссии. «Поговорка для новой Литвы: когда очень боишься зеленых человечков, к тебе придут черные», – иронизирует политолог.

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Однако в свалившемся на них бедствии власти Литвы всецело винят именно президента соседней Белоруссии Александра Лукашенко – вплоть до обвинений в «гибридной агрессии». Эту точку зрения разделяют и европейские чиновники. Глава европейской пограничной службы Frontex Фабрис Леджери во время визита в Литву сказал, что режим Лукашенко недаром приглашает иностранцев приезжать без виз (это касается граждан 73 стран, они могут провести в Белоруссии пять дней) для прививки от коронавируса препаратом «Спутник V». А потом, как уверяет Леджери, многие из этих «вакцинных туристов» штурмуют границы Литвы, стремясь попасть в ЕС.

Белорусский политолог Юрий Шевцов отмечает, что литовский контейнерный городок для мигрантов будет возведен примерно в 70 километрах от Вильнюса. Вокруг раскинулись территории Латвии и Литвы, обезлюдевшие после того, как значительная часть местного населения рванула за «длинным евро» в Англию, Ирландию, Германию и Скандинавию. «На полпути вдоль границы с Беларусью в Даугавпилс в Латвии. Недалеко от бывшего городка литовских атомщиков и бывшей Игналинской АЭС с ее ядерными отходами. Сообщение странное: зимовать в контейнерах? Южанам с детьми. Тысячами в одном удаленном месте. Это гарантирует бунты и бегство беженцев в Вильнюс. А также – в Даугавпилс и Ригу. Часть будет разбегаться по пустующим или населенным стариками хуторам. Это как раз опустевшая местность особого исхода населения на Запад по обе стороны литовско-латвийской границы», – констатирует Шевцов.

Он считает, что граница на этом сложном стыке Белоруссии, России, Литвы и Латвии в районе этого лагеря скоро станет очень «дырявой» – поток мигрантов в Прибалтику не прекратится.

«То, что надо строить стационарный большой лагерь для беженцев, это понятно. Нынешнее решение насчет палаток и множества малых лагерей по малым населенным пунктам – это не решение. Понятно стремление разместить лагерь подальше от Вильнюса. 40-тысячный лагерь на окраине Вильнюса – это серьезный политический вопрос для маленькой страны. Но сомневаюсь, что 40-тысячный лагерь в том месте, где он запланирован, будет решением этой проблемы», – заключает политолог.

Судорожные метания

Пытаясь остановить приток мигрантов, Литва строит забор вдоль своей границы с Белоруссией. Однако и тут не слава богу – страна столкнулась с проблемой нехватки колючей проволоки. Для заграждения используется так называемая концертина – проволока с острыми, как бритва, лезвиями. В Литве такой материал никто не производит, власти вынуждены искать его за границей. Но оказалось, что он относится к военной номенклатуре, что создает дополнительные сложности. Тем не менее МВД надеется, что в ближайшее время будет закуплено 20 км концертины.

Пытаясь хоть как-то решить проблему, литовские пограничники перешли к брутальным методам: задержанных выходцев из Азии и Африки стали избивать, отбирать у них и рвать документы и выталкивать обратно в Белоруссию. Что дало Александру Лукашенко повод для нового троллинга Литвы. Он упомянул, что среди тех, кого вытолкнули литовцы, была и беременная женщина. «Вы знаете, что сегодня утром происходит? Как только на Ближнем Востоке, в Ираке и других странах, даже Турции, увидели эти кадры, они рвутся сюда с оружием. «Зачем обидели беременную женщину?» – один вопрос у них. И вы знаете, это радикальные мусульмане. Уже КГБ и МВД по моему поручению работают, чтобы не допустить сюда людей с оружием», – сказал белорусский лидер.

Лукашенко презрительно сказал про европейцев: «И они что, рассчитывают, что я буду держать здесь на границе вооруженных этих иракцев, курдов и других? Не думайте, я их тут держать не буду. Я вас предупреждаю честно и откровенно. Поэтому, прежде чем совершать какие-то шаги, думайте, кто вам противостоит».

Сами литовцы жестокие меры обращения с мигрантами всячески приветствуют. Они обвиняют ныне находящееся у власти правительство «консервов» (Союз отчества – Христианские демократы Литвы, называемые еще «консерваторами») в «соплежуйстве». Когда власти распорядились распределять пойманных мигрантов по территориям приграничных самоуправлений, размещая их в том числе в зданиях школ, взвыли не только простые жители, но и власти этих муниципалитетов. Люди выходят на акции протеста и говорят, что «скоро вся Литва будет плакать от того, что сейчас происходит».

Мэр курортного города Друскининкай Ричардас Малинаускас заявил представителям МВД, что горожане не будут принимать нелегалов, поскольку «не обязаны брать на себя ответственность за исправление ошибок, совершенных столичными бездельниками». Администрация Ширвинтского района отказалась предоставлять места для размещения беженцев. Даже вильнюсский градоначальник Ремигиюс Шимашюс, всегда корчивший из себя либерала западноевропейского толка, заявил прессе: «Беженцам нужно сказать прямо – Литва не та страна, где их ждет теплый прием».

В литовском секторе соцсети Facebook уже появляются радикальные посты такого содержания: «Чем больше мигранты покалечат родственников высокопоставленных сановников, тем будет лучше. Только так придет отрезвление в чиновничьи головы». По стране раздаются призывы учиться стрелять, «чтобы в нужный день очистить Литву от чужеродцев». Журналист из Клайпеды Игорь Черников пишет: «Литовцам хорошо известно, что вытворяют мигранты во Франции, в Германии, Швеции. Мы не на шутку боимся роста этнической преступности, погромов, уличных беспорядков, волны изнасилований, разбоев, краж, неподчинений власти».

Принимай гостей, Литва-красавица!

Надо сказать, что страх литовцев обоснован, ибо уже имеющийся опыт общения с мигрантами не располагает к оптимизму. Сотрудница администрации населенного пункта Капчаместис (Лаздийский район) Раминта Караускене рассказывает: «Были случаи, когда люди, которые собирали грибы в лесу, встречали группы мигрантов – и большие и поменьше. Один такой случай был у озера Анча, в 10 километрах от границы. Женщина собирала ягоды, когда увидела четверых чернокожих мужчин». По словам женщины, наткнувшейся на чернокожих, они подошли к ней и стали разговаривать. «Говорили «туристо», «натуре», вроде как туристы на природе. Это с каких пор леса Капчаместиса входят в прогулочные зоны? Спрашивали, в какой стороне Париж. Другой случай – в лесу. Третий – в окрестностях Лепалингиса, ночью четверо чернокожих мужчин пришли в находящуюся в лесу усадьбу. Факт такой – одних задерживают, а другие идут себе в глубь страны», – сказала Караускене.

Глава Лаздийского района Аусма Мишкинене признает, что удается задержать далеко не всех незваных гостей. «Это значит, что сегодня мы не можем гарантировать жителям, что к ним во дворы не придут мигранты», – откровенно сказала чиновница.

Она не скрывала, что те беженцы, которых разместили в здании школы на территории муниципалитета, уже демонстрируют разницу в культуре. «Самый большой вызов – объяснить, что в унитазы нельзя бросать ни пластик, ни волосы с расчесок. Также приходится объяснять, что унитазы не предназначены для мытья ног. К сожалению, это голый факт, а не попытка оскорбить мигрантов. С пятницы наши сантехники каждый день ездят в школу, чтобы прочистить засорившиеся канализационные трубы», – рассказала Мишкинене.

В последние дни в школе Капчаместиса разместили свыше сотни мигрантов. Повар Жидре Шимеляускене, работающая в фирме, заключившей с властями контракт на питание пришельцев, рассказала, что в полученных назад термосах находят мочу и экскременты. «Нас предупредили – никакой свинины, никаких жиров растительного происхождения, а также соблюдение всех стандартов полноценного меню», – рассказала повар. Говяжье рагу с овощами, морская щука с рисовой кашей, овощной суп-пюре, омлет, макароны с овощами, хлеб, пироги, чай, молоко, творог, йогурт, сладкие творожные сырки, фрукты, мучные изделия с растительными жирами – такой рацион был предложен мигрантам. По словам Шимеляускене, когда беженцы вернули термосы, в них обнаружили жидкость желтого цвета. Сначала работники столовой подумали, что в термосах что-то мыли. Но в следующий раз они обнаружили экскременты – и тогда поняли, что в первый раз в термосе была моча. Такова была «благодарность» мигрантов на пищу, которую им возили.

По словам Шимеляускене, мигранты отвергали предлагавшиеся им пельмени ручной работы с курятиной и громогласно требовали гамбургеров.

«Такое ощущение, что они там ввели свой порядок. Женщины для них – пустое место. Они регулируют, кому есть, что есть и, видимо, там уже формируются какие-то группы: кто лидеры, а кто – прислуживают им», – сказала женщина. Она добавила, что ее не удивляет негативное отношение литовского общества к мигрантам, а сама она чувствует, будто ей плюнули в душу.

Завсегдатаи литовских интернет-порталов выражаются жестче. Многие проклинают правительство «консервов», пытавшихся устроить переворот в Белоруссии – что и повлекло столь жесткую «ответку» со стороны Лукашенко. Кое-кто вспомнил, что Литва посылала в рамках миссий НАТО свои военные контингенты в Ирак и Афганистан, способствуя дестабилизации этих стран – вот и наступила расплата. Впрочем, некоторые националисты высказываются в том духе, что лучше, дескать, жители Конго, нежели «русская вата» – и предлагают недовольным русскоязычным жителям убираться из Литвы.

Что дальше? Юрий Шевцов отмечает, что последние брутальные действия литовских пограничников не испугали остальных беженцев и не снизили их потока. «Кто-то в Литве дает им гарантии. То есть перед нами уже появившиеся в Литве структуры, обеспечивающие этот траффик. Конечно, это было неизбежно. Незаконная миграция всегда приводит к формированию инфраструктуры своего обеспечения на территории страны, куда мигранты бегут. Тут вопрос только: эта инфраструктура в Литве ориентирована на размещение беженцев на литовской территории или на их перемещение в старую Европу дальше?», – задается вопросом Шевцов. И добавляет: «В Литву пошла гуманитарная помощь как минимум из Швеции и Польши. Началась подготовка к приему и зимовке тысяч людей. То есть выходцы из воюющих регионов в Литву пришли надолго. В ЕС очевидно принято решение их оставлять в Литве. Видимо, действительно их скоро станет много».