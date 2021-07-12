В ЕК заявили об ухудшении ситуации с мигрантами на границе Литвы и Белоруссии Эксперт: Европа не поможет Литве остановить поток нелегалов из Белоруссии 12 июля 2021, 16:46

Фото: JANIS LAIZANS/Reuters

Текст: Наталья Макарова

«Действия ведомства Frontex, в отличие от советской системы погранохраны, обеспечивает не абсолютный контроль над границей, а лишь относительный», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Так он оценил начало срочной операции Европейского пограничного агентства (Frontex) на литовско-белорусской границе из-за растущего потока нелегальных мигрантов в Прибалтику. «К примеру, границу Северной и Южной Кореи перейти сложно – ногу может оторвать на минах. А границу Литвы и Белоруссии мигранты будут переходить и дальше», – убежден руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич. В понедельник стало известно, что Агентство Евросоюза по безопасности внешних границ (Frontex) начало срочную операцию на литовско-белорусской границы из-за растущего миграционного давления. Речь идет о растущем потоке нелегальных мигрантов, в первую очередь из азиатских стран, которые пытаются попасть в ЕС через границу Белоруссии и Литвы. На место направят дополнительный контингент пограничников, патрульные машины и спецофицеров для проведения собеседований с мигрантами, сообщил исполнительный директор Frontex Фабрис Лаггери. Frontex – ведомство, созданное в 2004 году для координации работы национальных погранслужб стран Евросоюза. «Действия ведомства Frontex, в отличие от советской системы погранохраны, обеспечивают не абсолютный контроль над границей, а лишь относительный, – считает Межевич. – Снять проблему прорыва мигрантов невозможно без построения соответствующих защитных сооружений». По мнению эксперта, литовские власти могли бы остановить поток нелегалов, если бы вступили в переговоры с Минском. Межевич напомнил, что открыв возможность для мигрантов, белорусские власти решили «наказать» Евросоюз за введенные санкции – и Литва с ее слабо укрепленной границей оказалась наиболее уязвимой. «Но Вильнюс не может вести переговоры, так как не признает Александра Лукашенко президентом Белоруссии», – считает эксперт. Ранее схема «остановка потока нелегалов взамен на уступки» сработала в отношениях Еврсоюза и Турции, указал Межевич. «Реджеп Тайип Эрдоган угрожал снять препятствия для потока мигрантов из Сирии в Европу. Некий коллективный брюссельский разум действительно боится Турции, но при этом считает, что Белоруссии можно не бояться, – заметил эксперт. – Здесь есть определенная ошибка. В ЕС уверены, что изменить политику Турции они не могут, а в отношении Белоруссии они пока уверены в обратном. Я не уверен, что они правы». Ранее группа депутатов сейма Литвы выступила с предложением объявить нелегальную миграцию из стран Азии с территории соседней Белоруссии гибридной агрессией против государства. Накануне президент Литвы Гитанас Науседа в ходе встречи с лидером Польши Анджеем Дудой заявил о необходимости приложить совместные усилия в разрешении миграционного кризиса. В минувшую субботу Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Правительство республики 2 июля в связи с миграционным кризисом объявило в стране режим чрезвычайной ситуации. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой.

Минск спросил Литву о присяге экс-президента Адамкуса Третьему рейху 11 июля 2021, 23:48

Фото: REUTERS/Pawel Kopczynski

Текст: Антон Антонов

Нужно спросить экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса, присягал ли он на верность Третьему рейху в годы Великой Отечественной войны, заявил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед. Белоруссия ждет реакции Вильнюса на запрос о допросе экс-президента Литвы в качестве свидетеля по уголовному делу о геноциде белорусского населения. Швед сообщил, что «есть список карательных батальонов СС, в том числе литовских, это около тысячи человек, среди них фигурирует известная фамилия Адамкус». Как рассказал генпрокурор, Литве было «направлено поручение об оказании правовой помощи». Он подчеркнул, что есть «соответствующий договор, в рамках которого литовские коллеги приняли на себя обязательство такие поручения выполнять». «Оно достаточно большое, в нем сформулировано очень много вопросов гражданину Адамкусу», – приводит слова генпрокурора ТАСС со ссылкой на канал «Беларусь 1». Швед сказал, что белорусская сторона, в частности, хочет узнать, присягал ли Адамкус на верность фашистскому рейху, вступал ли добровольно в ряды карательного литовского батальона СС и каков был характер взаимоотношений с Минским мясником. Напомним, генпрокуратура Белоруссии обратилась к Литве с просьбой допросить Адамкуса в качестве свидетеля по уголовному делу о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны. Минск считает, что Адамкус может быть причастен к чудовищным преступлениям нацистов на территории Белоруссии. Совет ЕС собрался без обсуждения продлить санкции против России 12 июля 2021, 03:26

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В понедельник на заседании Совета Евросоюза главы МИД 27 стран без обсуждения продлят секторальные экономические санкции против России, сообщил источник во внешнеполитической службе ЕС. Источник ТАСС сообщил, что решение о продлении санкций «на полгода» собираются «вынести без дискуссии». Политическое решение о санкциях было утверждено в июне на саммите в Брюсселе. ЕС продлевает санкции дважды в год. Напомним, саммит Евросоюза решил продлить экономические санкции против России, действующие с 2014 года. Послы стран-членов Евросоюза также одобрили продление секторальных экономических санкций против России до 31 января. Экономические санкции ЕС направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России. ЕК отказала Литве в финансировании строительства «забора» на границе с Белоруссией 9 июля 2021, 18:22

Фото: REUTERS/Janis Laizans

Текст: Елизавета Булкина

Еврокомиссия не финансирует строительство ограждений на границе Литвы и Белоруссии, сообщил представитель пресс-службы ЕК. «ЕК не финансирует заборы. Наше финансирование направлено на интегрированные решения по управлению границами, которые гарантируют, что незаконные пересечения не останутся незамеченными и которые связаны с эффективным и быстрым управлением миграцией и системой предоставления убежища», – передает его слова РИА «Новости». Но при этом ЕК готова оказать Литве дополнительную финансовую помощь для управления границами на фоне борьбы с нелегальными мигрантами. «Еврокомиссия оказывает поддержку процессу управления границами в Литве как в оперативном, так и в финансовом плане, и при необходимости готова оказывать дальнейшую помощь. Мы обсуждаем с Литвой дальнейшую поддержку, в том числе финансовую», – добавили в Еврокомиссии. Между тем правительство балтийской республики на эти цели выделило почти 5 млн евро. «Кабинет министров направляет на строительство ограждения на участках протяженностью около 550 км из своего резерва 4,8 млн евро», – говорится в сообщении правительства. Напомним, сообщалось, что начинается строительство ограждения на границе Литвы с Белоруссией как одно из средств предотвращения нелегальной миграции с территории соседней страны. Первый этап работ по возведению «физического барьера» на пути нелегальных мигрантов, как называют в Литве это проволочное заграждение, охватит участок границы протяженностью примерно 30 км в зоне ответственности погранзаставы в городе Друскининкай. С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Правительство республики 2 июля в связи с миграционным кризисом объявило в стране режим чрезвычайной ситуации. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой. В Германии предложили заменить ЕС на «новое европейское пространство» с Россией 12 июля 2021, 05:55

Фото: Winfried Rothermel/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Германии следует выйти из ЕС и создать «новое европейское пространство», в которое войдет и Россия, заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла. По словам политика, ЕС «попросту не может быть реформирован», так что стране «необходимо выйти» из него. Хрупалла посетовал на то, что психологическая война союзников после Второй мировой войны оказала сильное влияние на национальную идентичность немцев. В частности, он указал на «стратегию по дезинформации», которую США используют против газопровода «Северный поток – 2». Однако другой сопредседатель партии Йорг Мойтен счел идею выхода из Евросоюза «слабо продуманной», передает РЕН ТВ со ссылкой на Die Welt. В апреле на съезде немецкой партии «Альтернатива для Германии» в Дрездене большинство делегатов выступили за выход Германии из ЕС. Депутат бундестага Вальдемар Гердт, комментируя призыв партии, заявил газете ВЗГЛЯД, что у Брюсселя «сейчас больше власти и полномочий, чем у Москвы в самый расцвет СССР». На границе Литвы и Белоруссии началась срочная операция ЕС 12 июля 2021, 12:27 Текст: Евгения Шестак

На литовско-белорусской границе начинается срочная операция европейского пограничного агентства Frontex из-за растущего миграционного давления. «Ситуация <...> продолжает вызывать беспокойство. Я решил отправить в Литву экстренную пограничную интервенцию, чтобы укрепить внешнюю границу ЕС», – цитирует РИА «Новости» исполнительного директора организации Фабрис Леггери. По его словам, ситуация на границе Литвы с Беларусью продолжает вызывать беспокойство. В связи с этим на место направят дополнительный контингент пограничников, патрульные машины и спецофицеров для проведения собеседований с мигрантами. Отмечается, что только за первую неделю июля власти Литвы зафиксировали более 800 незаконных переходов границы на границе с Беларусью. Если в первой половине года большинство мигрантов прибывало из Ирака, Ирана и Сирии, то в последнее время власти заметили изменение в составе миграционных потоков. В июле большинство прибывших составили граждане Республики Конго, Гамбии, Гвинеи, Мали и Сенегала. Тем временем министр иностранных дел балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Литва призвала ЕС ввести пятый пакет санкций против Белоруссии, которая якобы организует переброску нелегальных мигрантов из стран Азии в Литву. «Белоруссия использует нелегальных мигрантов как политическое орудие с намерением заставить нас изменить свою политику в отношении Минска. Это не должно оставаться без ответа. Мы призываем ЕС принять пятый пакет санкций против режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко», – сказал он, отметив, что миграционная атака является проблемой не только Литвы, но и всего ЕС. Ранее группа депутатов сейма (парламента) Литвы выступила с предложением объявить нелегальную миграцию из стран Азии с территории соседней Белоруссии гибридной агрессией против государства. Накануне президент Литвы Гитанас Науседа в ходе встречи с лидером Польши Анджеем Дудой заявил о необходимости приложить совместные усилия в разрешении миграционного кризиса. В минувшую субботу Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Правительство республики 2 июля в связи с миграционным кризисом объявило в стране режим чрезвычайной ситуации. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой. ЕС решил направить на границу с Белоруссией вертолеты 10 июля 2021, 23:57 Текст: Антон Никитин

Агентство ЕС по контролю внешних границ Frontex направит вертолеты в помощь пограничникам Литвы, сообщила республиканская президентская пресс-служба по итогам разговора президента Литвы Гитанаса Науседы и руководителя агентства Фабриса Леггери на тему борьбы с нелегальной миграцией. «Для контроля с воздуха границы с Белоруссией Frontex направит в Литву вертолет из Польши. Согласуется также прибытие еще одной такой машины из Германии», – приводит текст сообщения ТАСС. Еще на этой и на следующей неделе, как утверждала пресс-служба, в Литву будут командированы дополнительные вооруженные патрули, переводчики, персонал по работе с мигрантами. Численность этого пополнения не уточняется. В субботу Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. При этом Еврокомиссия отказала Литве в финансировании строительства «забора» на границе с Белоруссией. С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. 2 июля погранслужба Литвы предложила ввести режим ЧС из-за потока нелегальных мигрантов из Белоруссии. В июне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Западе развязали против Минска гибридную войну, в связи с этим республика не станет защищать, «как прежде», Евросоюз от нелегальной миграции, контрабанды и наркотиков. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Кремле оценили продление санкций ЕС против России 12 июля 2021, 13:16

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Решение Евросоюза продлить санкции в отношении России не дает перспектив для нормализации отношений Москвы и Брюсселя, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Да, решение принято о продлении санкций, здесь никакой новизны нет, пока действительно нам приходится работать в сложных условиях», – сказал пресс-секретарь, добавив, что, «конечно, такие решения никоим образом не открывают новых перспектив в нормализации отношений между Москвой и Брюсселем», передает ТАСС. Ранее в понедельник министры иностранных дел Европейского союза формально оформили продление экономических санкций против России еще на шесть месяцев – до 31 января 2022 года. Минск заявил о попытках Запада сделать из Белоруссии «вторую Украину» 12 июля 2021, 11:27 Текст: Алина Назарова

Внешние силы хотели сделать из Белоруссии «вторую Украину», а затем перенести этот опыт на Россию, которая превращается в мощную мировую державу, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей. «Я думаю, что цель состояла в том – я имею в виду цель тех, кто организовывал соответствующие действия в Белоруссии – состояла в том, чтобы создать здесь вторую Украину. Поэтому было намного жарче и намного горячее. И затем перенести этот опыт на Россию. Потому что сегодня цель даже не в первую очередь Белоруссия, а цель – Россия. Почему – потому что Россия сегодня превращается на наших глазах в такую мощную мировую державу», – заявил Макей в интервью телеканалу RT. Министр также заметил, что в стране «есть ряд организаций, которые под благовидными предлогами пытались и пытаются обосноваться здесь с какими-то деструктивными целями». «Должен признать, что ситуация, поствыборная ситуация прошлого года (протесты оппозиции) – она является в определенной мере следствием того, что наши спецслужбы, наверное, просмотрели активность вот этих деструктивных организаций, которые попытались организовать соответствующий переворот в Белоруссии», – сказал он. По словам главы МИД, в республике создана четкая система мониторинга деятельности соответствующих организаций, контроля за финансированием. «Но события прошлого года, скажем, научили нас еще более жестко смотреть на эти вещи. И предпринят ряд шагов по ограничению деятельности подобного рода деструктивных организаций в Белоруссии. Это и на законодательном уровне. И с учетом того, что против Белоруссии были введены санкции, определенные санкции», – сказал глава МИД Белоруссии. По его словам, Минск решил закрыть ряд иностранных неправительственных организаций на территории республики из-за деструктивного характера их деятельности. «Было принято соответствующее решение о закрытии ряда иностранных неправительственных организаций в Белоруссии. Это касается различных политических фондов, партийных фондов, например, Германии, ряда НПО Соединенных Штатов Америки. Да и всех иных… и иных европейских государств. Поэтому мы намерены впредь уделять серьезное внимание работе иностранных неправительственных организаций в Белоруссии», – сказал Макей. В то же время он заявил, что белорусские власти будут «продолжать взаимодействие с теми организациями, которые работают во благо государства и общества». Так, указал он в республике продолжают работать ряд неправительственных организаций, которые реализуют выгодные проекты в сфере экологии, охраны окружающей среды, жилищно-коммунального хозяйства, культуры, образования, медицины. «И мы не намерены разрывать сотрудничество с этими организациями», – заключил министр. Также, по его словам, Минск не намерен отказываться от принципа многовекторности во внешней политике. «Мы заинтересованы… в том, чтобы иметь сбалансированную политику с теми странами, которые хотят видеть нас в качестве партнера. Поэтому в сухом остатке понятие многовекторности остаётся. И считаю, что мы не должны отказываться от этого принципа», – сказал Макей. Вместе с тем, по его словам, «векторы могут быть разной длины и направленности». «И, скажем, есть направления, где мы просто обязаны иметь более тесные интеграционные контакты, связи во всех сферах и областях», – пояснил глава внешнеполитического ведомства. Говоря о возможности организации рейсов в Крым, Макей заявил, что данном вопросе надо учитывать экономику и возможные санкции против Минска. «Что касается сути вашего вопроса, то я должен сказать, что надо смотреть на экономику. Если это будет выгодно, скажем так, для общества, для страны, для государства, то, я думаю, решение соответствующее будет принято. Но в данной ситуации мы должны учитывать и некоторые иные аспекты, связанные с возможными санкциями, которые могут быть введены по отношению к Белоруссии», – заявил Макей. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал санкции Запада шантажом в международном масштабе. Также он указывал, что данные меры представляют собой бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и «наложить лапу» на ресурсы России и Белоруссии. В США выразили надежду на готовность Словении бороться с «влиянием» России 10 июля 2021, 13:09

Фото: REUTERS/Octavio Jones

Текст: Наталья Ануфриева

Председатель группы за американо-словенскую дружбу в палате представителей США Пол Госар выразил, что Любляна, принявшая председательство в Совете ЕС, будет бороться с «влиянием» Москвы и Пекина. В ходе выступления в конгрессе Госар напомнил, что 1 июля Словения стала председателем Совета ЕС – одного из главных органов интеграционного объединения, принимающих решения в Европе, передает RT. По его словам, это произошло в достаточно сложное время как для ЕС, так и для всего мира. «Под руководством Словении Европа будет работать над сдерживанием пандемии коронавируса, восстановлением экономического и социального ущерба, нанесенного этим вирусом, а также заниматься актуальными и ключевыми вопросами, стоящими перед ЕС и США, – противостоянием китайскому и российскому влиянию, укреплением кибербезопасности и выработкой экономического пути на будущее», – отметил конгрессмен. Он считает, что из председательской программы Словении следует: страна готова решить среди прочих еще одну «беспрецедентную задачу» – «стратегически продумать повышение устойчивости Европы в будущем». Напомним, США решили потратить на борьбу с влиянием России в 2021 году 290 млн долларов. В Эстонии усилили охрану границы с Россией и Латвией 11 июля 2021, 12:27 Текст: Елена Мирошниченко

Рост нелегальной миграции из Беларуси в Литву привел к тому, что Эстония усилила охрану границы с Россией, Латвией, а также контроль в портах, сообщил руководитель пограничного контроля Департамента полиции и пограничной охраны Эгерт Беличев. «На юго-востоке, близ границы с Россией сейчас спокойно, но новости из Литвы, где поток беженцев по сравнению с прошлым годом вырос в 20 раз, вызывал озабоченность у тамошних жителей», – приводятся его слова на сайте эстонского телеканала «Актуальная камера». Беличев отметил, что в его пограничном ведомстве «не верят, что в Эстонии может повториться литовско-белорусский сценарий. Но если миграционные потоки изменят направление на север, то Эстония окажется на пути следования нелегалов. В департаменте полиции и погранохране уже приняли соответствующие меры». «Мы строим новую пограничную инфраструктуру на восточной границе. Мы хотим, чтобы нелегально попасть в Эстонию было сложно. Это касается не только ограждения, но и всего мониторингового оборудования. Оно дает нам полное представление о том, что происходит на границе. К тому же, сегодня мы увеличили уровень готовности, частоту патрулирования и количество патрулей как на внешней границе ЕС, так и на внутренней», – добавил он. Между тем жители приграничной с Россией волости Сетомаа заявляют, что никакой угрозы не чувствуют, так как жители знают друг друга, а информация о появлении чужаков распространяется быстро. «У нас хорошие отношения с пограничниками. Конечно, мы сразу передадим информацию, что мы видели и знаем. Все так и делают», – рассказала хозяйка хутора Крийза Ингрид Кала. В среду премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что республика запустит строительство барьера на границе с Белоруссией, чтобы сдержать поток мигрантов. Ранее Служба охраны государственной границы при МВД Литвы предложила объявить режим чрезвычайной ситуации из-за резкого роста нелегальной миграции в Литву с территории соседней Белоруссии. Перед этим президент республики Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов, однако с учетом политического давления Запада на белорусские власти Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать. В РПЦ не исключили церковного раскола в Белоруссии 10 июля 2021, 19:02 Текст: Алексей Дегтярев

В Белоруссии вполне могут провести церковный раскол, подобный украинскому, но вероятность этого невелика, заявил Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. «Вероятность того, что события в Белоруссии будут развиваться по украинскому сценарию, пока, слава Богу, невелика. Никакой поддержки в народе церковном, в иерархии, в клире, идея автокефалии не находит. Но, конечно, те силы, которые заинтересованы в расшатывании политической ситуации, увидев то, что произошло на Украине, и поняв, что церковный фактор в этом может играть немаловажную роль, будут заинтересованы в том, чтобы продвигать идею белорусской автокефалии», – сказал он в эфире «России 24», передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что нельзя исключать того, что «направленные на расчленение РПЦ силы», показавшие себя на Украине, захотят показать себя в Белоруссии. Митрополит отметил, что есть «некие раскольничьи структуры», именующие себя «автокефальной церковью», но сейчас они «совершенно незаметны». «В основном эти люди находятся вне пределов Белоруссии – в США и других странах», – сказал священнослужитель. В 2019 году константинопольский патриарх Варфоломей вручил раскольнической церкви – Православной церкви Украины – томос об автокефалии. Однако Русская православная церковь назвала томос «результатом неумелых политических и личных амбиций». Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки 10 июля 2021, 15:21 Текст: Вера Басилая

Первые 500 м ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией, построены, преодолеть его без специальных средств невозможно, сообщил командир инженерного батальона имени Юозаса Виткуса полковник-лейтенант Павелас Елькинас. «Первый участок ограждения протяженностью 500 м в зоне ответственности пограничной заставы в Друскининкай установлен», – приводит ТАСС слова Елкинаса. По его словам, проволочное ограждение, установленное армией, преодолеть без спецсредств невозможно. «Нужны ножницы, кусачки, можно для разрушения ограждения применить взрывчатые вещества», – сказал он, выразив надежду, что оказавшиеся перед этим препятствием нелегальные мигранты будут вынуждены отказаться от намерения проникнуть на территорию Литвы. Забор из колючей проволоки, который начали устанавливать в пятницу на участках границы протяженностью около 550 км, станет частью планируемого физического барьера на пути нелегальных мигрантов. На строительство проволочного ограждения правительство выделило из своего резерва 4,8 млн евро. МВД Литвы считает необходимым построить на границе и стену. Стоимость возведения стены может составить около 41 млн евро. Ранее Еврокомиссия отказала Литве в финансировании строительства «забора» на границе с Белоруссией. Напомним, сообщалось, что начинается строительство ограждения на границе Литвы с Белоруссией как одно из средств предотвращения нелегальной миграции с территории соседней страны. Первый этап работ по возведению «физического барьера» на пути нелегальных мигрантов, как называют в Литве это проволочное заграждение, охватит участок границы протяженностью примерно 30 км в зоне ответственности погранзаставы в городе Друскининкай. С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Правительство республики 2 июля в связи с миграционным кризисом объявило в стране режим чрезвычайной ситуации. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой. Литва отказала Белоруссии в выдаче Тихановской 11 июля 2021, 21:41 Текст: Елизавета Булкина

Вильнюс отказал Минску в выдаче экс-кандидата в президенты и лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, заявил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед эфире телеканала «Беларусь 1». «Мы направили и направляем соответствующие документы (другим странам о выдаче оппозиционеров, проходящих в Белоруссии по уголовным делам – ред.), пока реакции не наблюдаем, за исключением гражданки Тихановской. Действительно, пришли документы, могу это официально подтвердить, об отказе Литвы в ее выдаче», – передает его слова РИА «Новости». Швед добавил, что «в этом отказе нет никакой мотивировки – на основании чего нам отказали». «То есть правовых оснований мы в этом не увидели», – заключил генпрокурор. Напомним, генеральная прокуратура Белоруссии сообщила, что направила Литве просьбу о выдаче Тихановской для ее привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, комментируя запрос генпрокуратуры Белоруссии об экстрадиции экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, заявил, что «раньше замерзнет ад», чем Вильнюс рассмотрит требование Минска. Евросоюз продлил санкции против России на полгода 12 июля 2021, 11:42

Фото: REUTERS/Yves Herman

Текст: Алина Назарова

Министры иностранных дел Европейского союза формально оформили продление экономических санкций против России еще на шесть месяцев – до 31 января 2022 года, сообщил европейский источник. «Да, санкции были продлены», – сообщил источник РИА «Новости». Политическое решение о продлении ограничительных мер было принято лидерами ЕС еще на саммите Евросоюза 24-25 июня. Экономические санкции ЕС, введенные семь лет назад, направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России. В частности, для ряда российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Кроме того, Евросоюз ограничил доступ российской стороны к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти. Изначально эти санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год. В марте 2015 года срок действия санкций был увязан с «полным выполнением Минских соглашений». С этого момента ограничения продлеваются каждые полгода уже шесть лет подряд. Перед решением о продлении санкций страны ЕС оценивают выполнение Минских соглашений. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию. Новый аккаунт Протасевича в Twitter заблокировали 12 июля 2021, 10:31 Текст: Евгения Шестак

Новый аккаунт в Twitter основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича заблокирован. «Действие учетной записи приостановлено. Твиттер приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают правила Твиттера», – сообщается на его новой странице. На прошлой неделе Протасевич сообщил, что вернулся в соцсеть Twitter с новым аккаунтом. Напомним, Протасевич и задержанная вместе с ним россиянка Софья Сапега направили ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. 23 мая самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич, автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.