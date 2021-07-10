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Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки
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Первые 500 м ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией, построены, преодолеть его без специальных средств невозможно, сообщил командир инженерного батальона имени Юозаса Виткуса полковник-лейтенант Павелас Елькинас.
«Первый участок ограждения протяженностью 500 м в зоне ответственности пограничной заставы в Друскининкай установлен», – приводит ТАСС слова Елкинаса.
По его словам, проволочное ограждение, установленное армией, преодолеть без спецсредств невозможно. «Нужны ножницы, кусачки, можно для разрушения ограждения применить взрывчатые вещества», – сказал он, выразив надежду, что оказавшиеся перед этим препятствием нелегальные мигранты будут вынуждены отказаться от намерения проникнуть на территорию Литвы.
Забор из колючей проволоки, который начали устанавливать в пятницу на участках границы протяженностью около 550 км, станет частью планируемого физического барьера на пути нелегальных мигрантов. На строительство проволочного ограждения правительство выделило из своего резерва 4,8 млн евро. МВД Литвы считает необходимым построить на границе и стену. Стоимость возведения стены может составить около 41 млн евро.
Ранее Еврокомиссия отказала Литве в финансировании строительства «забора» на границе с Белоруссией.
Напомним, сообщалось, что начинается строительство ограждения на границе Литвы с Белоруссией как одно из средств предотвращения нелегальной миграции с территории соседней страны.
Первый этап работ по возведению «физического барьера» на пути нелегальных мигрантов, как называют в Литве это проволочное заграждение, охватит участок границы протяженностью примерно 30 км в зоне ответственности погранзаставы в городе Друскининкай.
С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Правительство республики 2 июля в связи с миграционным кризисом объявило в стране режим чрезвычайной ситуации.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой.
СМИ: Разногласия ФРГ и США по «Северному потоку – 2» могут быть улажены компенсацией Киеву
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Германия может предложить Украине миллиарды на ремонт разрушенной газовой сети страны, чтобы уладить существующие между Берлином и Вашингтоном разногласия по поводу «Северного потока – 2», пишет немецкий журнал Spiegel.
«Одним из выходов может быть предложение Украине компенсации за то, что она теряет значение как транзитная страна для российского газа», – говорится в материале издания, передает РИА «Новости».
Отмечается, что среди прочего обсуждается вариант, при котором Германия может «предложить правительству Киева сотрудничество в производстве водорода». Кроме того, ведутся обсуждения о возможном «обещании» немецкой стороны выделить миллиарды на ремонт «полностью разрушенной» газовой сети Украины.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель обсудит с Зеленским тему «Северного потока – 2».
Тем временем глава правительства Украины Денис Шмыгаль после международной конференции по реформам Украины в Вильнюсе заявил, что газопровод «Северный поток – 2» якобы достроен не будет.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта.
В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке.
Россия потребовала от ОЗХО объяснений нестыковок в «деле Навального»
Российская сторона намерена добиваться разъяснений от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о том, как эксперты могли быть направлены в ФРГ в день инцидента с Алексеем Навальным, но были названы другие даты, сказал постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин.
«Не обошлось в этот раз без драмы и по вопросу о мнимом отравлении Алексея Навального неким боевым отравляющим веществом. Дежурные антироссийские тезисы стали, по-видимому, обязательными к «отработке» странами НАТО на каждом мероприятии ОЗХО», – рассказал постпред о прошедшей в Гааге сессии исполнительного совета ОЗХО РИА «Новости».
Он отметил, что регулярно всплывают новые факты подлога и нестыковки. При подготовке проекта доклада организации о выполнении КЗХО в 2020 году Техсекретариат указал, что направил группу экспертов для оказания техпомощи ФРГ в связи с подозрением на отравление российского гражданина 20 августа прошлого года.
«Что же это получается – в то время как Навальный, находясь на борту самолета по маршруту Томск – Москва, почувствовал первые признаки недомогания, инспекторы ОЗХО уже ждали его в Германии? Потребовали объяснить, как такое вообще возможно и почему ранее государства-участники были введены в заблуждение относительно направления в ФРГ специалистов секретариата лишь 4–5 сентября 2020 года. Примечательно, что техсекретариат нам на это вообще ничего не смог сказать. Одним словом, вопросов накопилась масса, и по каждому такому случаю мы будем, разумеется, добиваться вразумительных разъяснений», – заключил Шульгин.
Ранее Шульгин отмечал, что ситуация с предполагаемым отравлением Навального продолжает вызывать много вопросов: Германия направила группу для оказания помощи в связи с подозрением на отравление еще 20 августа 2020 года, когда блогер был на борту самолета.
В августе 2020 года Навальный отправился на лечение в берлинскую клинику. На Западе утверждают, что блогер был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. В то же время европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен.
17 января блогер вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. 2 февраля суд заменил блогеру Алексею Навальному условный срок на реальный.
Киев выдвинул ультиматум для продолжения переговоров по Донбассу
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Переговоры в Трехсторонней контактной группе по Донбассу будут продолжены только без представителя провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Майи Пироговой, заявил член украинской делегации Денис Казанский.
«Ее (Пирогову) приводят ради провокаций. Наша позиция очень проста: мы говорим, что переговоры будут продолжаться, когда перестанут ее приводить», – приводит слова Казанского РИА «Новости».
Накануне в ЛНР заявили о резком ухудшении ситуации в Донбассе.
Напомним, в апреле Украина сорвала работу политической подгруппы по Донбассу. Тогда глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук потребовал исключить представителя ДНР Пирогову из политической подгруппы. В России указали, что каждая из сторон контактной группы сама определяет состав своей делегации.
В конце марта полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов констатировал, что политическая репутация Украины в переговорном процессе по Донбассу близка к нулю.
В феврале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции. Официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.
В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе. Экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
В начале декабря 2020 года из результатов опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг», стало известно, что большинство жителей Украины поддерживают Минские соглашения и прямые переговоры с ДНР и ЛНР.
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У британского авианосца в Средиземном море заметили российскую подлодку
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Противолодочные морские вертолеты авианосца «Куин Элизабет» (Queen Elizabeth) британских ВМС во время прохода в Средиземном море сбросили в воду гидроакустические буи, полагая, что за боевым кораблем ведется наблюдение со стороны российской подлодки, сообщила The Daily Telegraph.
По словам источников издания, инцидент произошел 27 июня – спустя четыре дня после захода британского эсминца «Дефендер» (Defender), который числится в составе международной авианосной ударной группы (АУГ) во главе с авианосцем «Куин Элизабет» (Queen Elizabeth), в территориальные воды России вблизи Крыма, передает ТАСС.
Отмечается, что один из вертолетов был поднят в воздух непосредственно с авианосца, а другой – с вспомогательного судна обеспечения «Форт Виктория» (Fort Victoria). При этом издание не располагает информацией о том, были ли задействованы в операции фрегат Нидерландов «Эвертсен» (Evertsen) и эсминец ВМС США типа DDG-51 «Эрли Берк» «Салливанс» (Sullivans), которые являются частью АУГ.
В Министерстве обороны Великобритании отказались отвечать на вопрос о том, имел ли действительно место подобный инцидент. В то же время в оборонном ведомстве заявили, что принимают «серьезные меры» для защиты ударной группы. Источники издания утверждают, что российская дизель-электрическая подлодка класса «Варшавянка», которая якобы следила за маневрами авианосца, вероятно, относится к Черноморскому флоту ВМФ России.
Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца «Дефендер», при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
В четверг британский эсминец «Дефендер» покинул Черное море. При этом Британия пообещала продолжить провокации в Черном море. В МИД предупредили, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Адмирал Комоедов в комментарии газете ВЗГЛЯД пригрозил Британии жесткими мерами за провокации.
Напомним также, в конце июня из видеоматериалов Минобороны стало известно, что истребитель F-35 из состава авиагруппы британского авианосца «Королева Елизавета» вел наблюдение за маневрами российских кораблей и самолетов в Средиземном море.
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Росатом протестировал новый маршрут вывоза ядерного топлива в обход Украины
Росатом в прошлом году опробовал новый маршрут вывоза отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) с болгарской АЭС «Козлодуй» по морю в обход Украины, сообщила пресс-служба Росатома.
«В рамках отработки альтернативных маршрутов (минуя территорию Украины) в 2020 году во взаимодействии с пограничной службой ФСБ России, Военно-морским флотом осуществлен пилотный вывоз ОЯТ из Болгарии (АЭС «Козлодуй», Болгария) через порт «Кавказ», – передает РИА «Новости» со ссылкой на годовой отчет Росатома.
Строящаяся в Турции российская атомная электростанция является уникальным проектом сразу по нескольким параметрам. Впервые Росатом применяет здесь новую модель работы, которая вызвала зависть в рядах американских и европейских конкурентов. Более того, эта станция обещает России и Турции целый век тесного сотрудничества. Одновременно с этим эксперты называют проект непростым. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем же его уникальность и риски.
На Украине захотели получить от России и Германии «репарации»
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Более половины жителей Украины выступают за требование от Германии и России «репараций», свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.
Согласно результатам опроса, 61% опрошенных (34,5% полностью и 26,6% частично) поддержали требование компенсаций от Германии за преступления нацистов во время Великой Отечественной войны, при этом 31,5% респондентов выступили против подобной инициативы, передает РИА «Новости».
Кроме того, 55,3% опрошенных жителей Украины (36,2% полностью и 19,1% частично) одобрили идею потребовать «репарации» от России за депортацию крымских татар и украинцев в сталинские времена. Больше всего сторонников этой идеи оказалось в западных областях Украины (66,7%). Не поддержали инициавтиву 35,7% опрошенных.
Опрос проводился в мае-июне методом телефонного интервью, в исследовании приняли участие 2 тыс. респондентов.
Напомним, в конце мая посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от России выплаты «репараций». В ответ сенатор Алексей Пушков предложил Украине выплатить России компенсацию за переданные русские земли – Донбасс, Харьковскую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Днепропетровскую области.
В июне прошлого года президент России Владимир Путин напомнил, как республики «тащили» из СССР «подарки» от русского народа».
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Назван первый штатный носитель гиперзвуковых ракет «Циркон»
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Фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» станет первым штатным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Планируется, что первым штатным носителем [«Цирконов»] станет фрегат «Адмирал Головко», – приводит слова источника ТАСС.
«Адмирал Головко» – третий по счету и второй в серии фрегат проекта 22350, его планируется отправить на ходовые испытания весной 2022 года. В боевом составе Северного флота сейчас два фрегата этого проекта – «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов». Основное ударное оружие фрегатов – ракетный комплекс «Калибр-НК».
В конце июня президент России Владимир Путин анонсировал поставку на боевое дежурство уникальных систем вооружений, в том числе гиперзвуковых ракет «Циркон».
Напомним, в мае стал известен срок начала госиспытаний «Цирконов». В апреле глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что испытания планируется завершить в 2021 году. В марте стало известно, что госиспытания начнутся с борта фрегата «Адмирал Горшков».
В феврале также стало известно, что фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» станут носителями гиперзвукового оружия и будут способны нести в общей сложности по 32 крылатых ракеты.
Британцы решили, что в России «умрут от смеха» при виде армии США
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Читатели Daily Mail не согласились с выводами Пентагона о риске начала новой ядерной войны из-за Москвы и Пекина, а также заявили, что Россия буквально «умрет от смеха», когда американская армия «предстанет на линии фронта в юбках».
По мнению большинства пользователей, в сложившейся ситуации виновата новая администрация Белого Дома, а не Китай и Россия, передает РИА «Новости».
«У нас сейчас слабейшая администрация в истории!», – считает levis502.
Некоторые комментаторы отметили, что, пока КНР и Россия беспокоятся о своей защите, американская армия занимается другим.
«Когда наша армия и морпехи предстанут на линии фронта в юбках, противник упадет замертво от смеха», – написал один из них.
«В сумасшедшем клоунском мире, где мы живем, Китай и Россия вполне обойдутся без серьезного оружия. Они могут просто обратиться к нашим солдатам «неправильным» местоимением – и этого вполне хватит, чтобы вывести их из строя», –пояснил второй.
Читатель под ником YassieMan напомнил, что при республиканце Дональде Трампе США не воевали несколько лет, а «демократы войну обожают».
Пользователь под ником Man from Kent призвал не вестись «на промывание мозгов»: «Кого мы считаем «врагами»? Я поработал по всему миру с большинством национальностей – в том числе с русскими, китайцами и иранцами. Все дружелюбные и приветливые».
Ранее Министерство обороны США опубликовало документ, согласно которому Россия, Китай и Северная Корея якобы продолжают наращивать ядерные вооружения, тогда как Америка уже более десяти лет ведет переговоры об их сокращении. Также в Пентагоне назвали армию России «экзистенциальной угрозой».
В Москве поймали нарушивших ПДД 800 раз блогеров-лихачей
Сотрудники Госавтоиспекции привлекли к ответственности троих блогеров-лихачей, которые в 2021 году свыше 800 раз нарушали правила дорожного движения, одного из них собрал 582 нарушения, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Сотрудниками столичной Госавтоинспекции задержаны и привлечены к ответственности представители блогосферы, допустившие неоднократные нарушения правил дорожного движения Российской Федерации», – цитирует РИА «Новости» Ирину Волк.
Так, 6 июля на 8-м километре Кутузовского проспекта сотрудники ДПС остановили молодого человека на авто премиум-класса. Установлено, что за 2021 год водитель привлекался к административной ответственности 582 раза. Кроме того, он неоднократно публиковал в интернете видеоролики с демонстративными нарушениями ПДД.
«В отношении гражданина составлено 253 административных протокола за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 12.5 (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак («Инвалид»), 19.3 (неповиновение сотруднику полиции) и 20.25 (уклонение от исполнения административного наказания)», – добавила Волк.
По ее словам, при досмотре в авто нашли госзнаки, зарегистрированные на машину другого человека и находящиеся в архивном учете. Суд арестовал мужчину на 7 суток.
В этот же день на Ярославском шоссе была остановлена иномарка москвича, который за 2021 год привлекался к административной ответственности 151 раз. В отношении мужчины составлено три административных протокола по статьям 12.1 (управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке или не прошедшим техосмотр), 12.5 и 12.7 (управление ТС водителем, не имеющим прав) КоАП РФ.
«Автомобиль был помещен на специализированную стоянку, а водитель отстранен от управления транспортным средством. Водительское удостоверение изъято. По решению суда мужчине назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток», – добавила Волк.
Инспектор ДПС ЦАО задержал еще одного лихача, который ранее допустил ряд нарушений ПДД и опубликовал видео об этом в интернете.
«При проверке базы данных было установлено, что в текущем году он привлекался к административной ответственности 71 раз. В отношении гражданина были составлены административные протоколы за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 12.5, 12.6 и 12.23 (нарушение правил перевозки людей) КоАП РФ, – заявила Волк.
Кроме того, в отношении него составлен административный протокол по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ (управление ТС без госзнаков). Материал будет направлен в суд.
«Госавтоинспекция продолжит мероприятия по выявлению в сети интернет видеороликов, демонстрирующих нарушения правил дорожного движения, а также оперативному реагированию на данные материалы и принятию мер административного воздействия на причастных к ним лиц», – отметила официальный представитель МВД России.
Напомним, 1 апреля на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате серьезно пострадала женщина. Виновником ДТП, предположительно, стал пранкер Эдвард Бил, сидевший за рулем спорткара Audi RS6 одного из последних поколений, оценочная стоимость которого превышает 9 млн рублей.
Решением Тверского суда Москвы блогеру избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ему запретили выходить из дома в ночное время, а также пользоваться интернетом и садиться за руль. 5 апреля на блогера надели электронный браслет. В этот же день пострадавшая в аварии сотрудница Госдумы Мария Артемова была отключена от аппарата искусственной вентиляции легких, через три дня она вышла из комы.
Блогер полностью выплатил компенсацию, в связи с чем защита пострадавшей в ДТП просила прекратить дело, но суд отказался.
Британия внезапно отказалась оснащать украинские катера
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Британская компания Rolls-Royce отказалась продавать Киеву комплектующие для украинских десантно-штурмовых катеров «Кентавр» за пять дней до поставки, заявил бывший советник экс-президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Бирюков сообщил в Facebook, что ситуация с постройкой «Кентавров» «начинает походить на закрученный детектив».
«Тут и Rolls-Royce, которые должны были поставить водометы на корабли. Вот только они за пять дней до поставки отказались это делать, сославшись на отсутствие разрешения на поставку товаров двойного назначения», – заявил экс-советник.
Кроме того, по его словам, два построенных «Кентавра» не могут принять на вооружение в течение двух последних лет, так как за это время командование не может подписать приказ о создании комиссии по приемке.
«У причальной стенки уже два года стоят пять кораблей. Без движения. Детектив ли? Или саботаж?», – задался вопросом Бирюков.
Катера «Кентавр» производились во времена президентства Порошенко на заводе «Кузница на Рыбальском», передает РИА «Новости».
В начале июля бывший замминистра обороны Украины и глава правления «Кузницы на Рыбальском» стали подозреваемыми по делу поставок для украинской армии техники ненадлежащего качества. Речь идет, в частности, о закупках военных автомобилей, малых бронированных артиллерийских катеров «Гюрза-М» и «Кентавр».
Ранее военный эксперт, руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» ВМС Украины не оправдали возложенных на них ожиданий и стали «тяжелой и несбалансированной» техникой.
ЕК отказала Литве в финансировании строительства «забора» на границе с Белоруссией
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Еврокомиссия не финансирует строительство ограждений на границе Литвы и Белоруссии, сообщил представитель пресс-службы ЕК.
«ЕК не финансирует заборы. Наше финансирование направлено на интегрированные решения по управлению границами, которые гарантируют, что незаконные пересечения не останутся незамеченными и которые связаны с эффективным и быстрым управлением миграцией и системой предоставления убежища», – передает его слова РИА «Новости».
Но при этом ЕК готова оказать Литве дополнительную финансовую помощь для управления границами на фоне борьбы с нелегальными мигрантами.
«Еврокомиссия оказывает поддержку процессу управления границами в Литве как в оперативном, так и в финансовом плане, и при необходимости готова оказывать дальнейшую помощь. Мы обсуждаем с Литвой дальнейшую поддержку, в том числе финансовую», – добавили в Еврокомиссии.
Между тем правительство балтийской республики на эти цели выделило почти 5 млн евро. «Кабинет министров направляет на строительство ограждения на участках протяженностью около 550 км из своего резерва 4,8 млн евро», – говорится в сообщении правительства.
Напомним, сообщалось, что начинается строительство ограждения на границе Литвы с Белоруссией как одно из средств предотвращения нелегальной миграции с территории соседней страны.
Первый этап работ по возведению «физического барьера» на пути нелегальных мигрантов, как называют в Литве это проволочное заграждение, охватит участок границы протяженностью примерно 30 км в зоне ответственности погранзаставы в городе Друскининкай.
С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Правительство республики 2 июля в связи с миграционным кризисом объявило в стране режим чрезвычайной ситуации.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой.
Власти предупредили о появлении пьяных пчел в Подмосковье
В комитете лесного хозяйства Подмосковья предупредили, что в жару можно встретить пьяных пчел.
«В жаркую погоду можно часто увидеть пьяных пчел, потому что нектар цветов под воздействием высокой температуры начинает бродить», – говорится в телеграм-канале ведомства.
Пьяные пчелы ведут себя в состоянии опьянения почти как люди. Насекомое болтает в разные стороны во время полета, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе комитета.
В Москве установилась жаркая погода, по данным синоптиков, температура воздуха поднимется до 30–32 градусов тепла.
Ранее Британия подверглась нападению гигантских немецких «пьяных» ос, которые очень агрессивны и могут без причины нападать на людей. Причиной «опьянения» около 200 млрд ос стали забродившие из-за жары фрукты.
Чехия захотела одолжить у Венгрии 200 тыс. доз вакцины от коронавируса
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обратился к министру иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петеру Сийярто с просьбой предоставить Праге в долг 200 тыс. доз вакцины от коронавируса, сообщило издание Pravo.
За время пандемии в Чехии с населением около 10,7 млн граждан было выявлено свыше 1,6 млн инфицированных коронавирусом, 30331 человек умер. Республика испытывает недостаток вакцин от коронавируса, в связи с чем Израиль, Сербия и Словакия безвозмездно предоставили Праге препараты. Чехия также получила вакцины в долг от Австрии, Венгрии и Словении, передает ТАСС.
Напомним, в начале мая Чехия попросила ЕС обеспечить республику вакцинами от коронавируса. В начале мая премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага якобы не испытывает недостатка в вакцинах и потому якобы не нуждается в препаратах, которые не прошли сертификацию в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА).
29 апреля чешский фармацевтический регулятор – Государственный институт по контролю за лекарственными препаратами –объявил о прекращении изучения российской вакцины «Спутник V» якобы из-за недостатка полученной от производителя документации.
17 апреля Чехия отменила визит вице-премьера, и.о. главы МИД Яна Гамачека в Москву для обсуждения возможности приобретения «Спутника V». Позже Гамачек уволил одного из местных чиновников за напоминание о том, что в апреле вице-премьер, и.о. главы МИД Чехии говорил о планах посетить Россию и привезти оттуда вакцину «Спутник V». Сам Гамачек назвал отмененные переговоры частью операции против России.
2 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявлял, что Евросоюз «непрямо вынуждает» республику начать переговоры с Россией о приобретении вакцины от коронавируса «Спутник V» до получения сертификата европейского регулятора.
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Украине предрекли сокращение населения из-за «зернового проклятия»
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Открытие рынка земли и «зерновое проклятие» приведут к дальнейшему сокращению населения на Украине, заявил политолог, директор украинского института глобальных стратегий Вадим Карасев.
По его словам, в случае сохранения тренда, который был на Украине в последние годы, население страны будет уменьшаться, так как оно будет «просто не нужно», приводит РИА «Новости».
«Если мы деиндустриализируемся, то нам не нужны заводы большие, самолетостроение, авиастроение. Машиностроение уже почти загнулось, мы его довели до ручки, автомобилестроение мы уже убили окончательно. Значит уже не надо столько рабочей силы, не надо 40 млн», – отметил Карасев в эфире телеканала «Наш».
Он также обратил внимание, что из-за реформы образования на Украине сокращается количество вузов, в результате чего возникает недостаток специалистов.
«Дальше мы берем сельскохозяйственное производство, это же понятно, что закон о земле (об открытии рынка земли) – это не закон о животноводстве, это зерновое хозяйство. Зерновое проклятие Украины, что главное тут – зерно, и [возможность] поставлять его на рынок», – заявил Карасев.
Как отметил политолог, этим будут заниматься крупные предприятия с развитыми технологиями и высокой автоматизацией, из-за чего граждане продолжат уезжать из страны. «Если такие тенденции будут продолжаться и дальше, и мы не получим людей с системным, глобальным пониманием того, что такое Украина и какое ее место в мире, оно конечно будет идти по тренду деградации, а нам нужен тренд модернизации», – заключил он.
В прошлую пятницу бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил жителей страны о риске начала голода из-за передачи сельскохозяйственных земель иностранным собственникам.
Напомним, 1 июля на Украине открылся рынок сельхозземель, который Рада приняла 31 марта 2020 года, а президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 апреля 2020 года Зеленский заявлял, что МВФ потребовал от Украины открыть рынок земли ради кредита.
В марте российский сенатор Алексей Пушков предрек Украине демографический кризис, который может оказаться даже более серьезным, чем в странах Прибалтики.
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Музыкант Шнурова превратил обращение Покровского к Билану в музыкальный трек
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Музыкант Федор Локшин, работающий с Сергеем Шнуровым и другими звездами, сделал музыкальный трек из фрагментов обращения фронтмена группы «Ногу Свело!» Максима Покровского к Диме Билану, которого он обвиняет в отмене своего концерта в Петербурге.
Локшин опубликовал Metal Remix обращения в своем Instagram.
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«Это шедевр!» – восхитились в комментариях подписчики музыканта.
«Вот эту хочу себе в айтюнс», – написал один из комментаторов.
«Мне кажется, это лучшее из творчества «Ногу свело!», – добавил другой подписчик.
«Хоть на звонок ставь!» – продолжили в комментариях.
Напомним, конфликт произошел после того, как Покровский обвинил Билана в отмене выступления группы «Ногу Свело!» на площадке Roof Place 2 июля. Днем ранее там выступал Билан. После его выступления из-за несоблюдения антиковидных мер городской комитет по культуре отозвал разрешение и на концерт группы Покровского. Лидер группы «Ногу Свело!» в Сети обматерил Билана. Позднее Покровский заявил, что стороны решили не углублять конфликт, хоть и не достигли согласия
Однако через некоторое время Покровский в Instagram обратился к «команде Билана». По его словам, «продюсер Яна Рудковская выражает сожаление», что он «не выражает свою точку зрения посредством музыки». Лидер группы «Ногу Свело!» заявил, что «это не так». «Песня уже готова», – объявил он и включил на ноутбуке отрывок трека, в котором прозвучали слова: «Я понял твой план, Дима Билан!». Он пояснил, что песню «не публикуют по той же самой причине», то есть из-за достигнутых договоренностей.
После этого Билан лично ответил на претензии Покровского. По версии Билана, Покровский «пиарится» на его «питерском концерте и снимает свой хайповый сериал под названием «Билан».