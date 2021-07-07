Месть Лукашенко заставила Литву защищаться колючей проволокой

Взгляд
7 июля, среда  |  Последнее обновление — 23:00  |  vz.ru
Разделы

Контрсанкции Лукашенко могут ударить по Белорусиии

Контрсанкции Лукашенко могут выйти боком самой Белоруссии Виктор Драчев/ТАСС
В ответ на введенные против Минска секторальные санкции ЕС Александр Лукашенко пригрозил перекрыть транзит товаров из Германии в Россию и Китай. Данная мера может привести пусть к некритичному, но все же подорожанию немецкого импорта в Россию. Впрочем, есть ряд экономических причин, которые могут удержать президента Белоруссии от введения подобных контрсанкций против Берлина. Подробности...
Перейти в раздел…

В Эстонии захотели забрать у России «подарок» Ленина

Ивангород, на который претендует Эстония, был построен русскими еще во времена Ивана Грозного Matthias Graben/Image Broker/Global Look Press
На президентский пост в Эстонии баллотируется политик, открыто заявляющий о территориальных претензиях к России. Бывший спикер парламента Хенн Пыллуаас уверен – «нет никакой необходимости узаконивать преступную оккупацию» городов Печоры, Изборск и территорий к востоку от Нарвы. Имеют ли эти земли хоть какое-то отношение к Эстонии и почему местные политики решили угрожать суверенитету России? Подробности...
Перейти в раздел…

Вред от гей-рекламы «Вкусвилла» будет понятен позднее

Пять дней никакого скандала не было, но на шестой публикацию решили удалить vkusvill.ru
После того, как сеть супермаркетов «Вкусвилл» опубликовала в соцсетях партнерский материал про однополую семью, скандал в Сети и, как считается, угрозы вынудили ее руководство отказаться от этой затеи и принести извинения. И противники, и сторонники гей-рекламы уверены, что бренд «похоронил свою репутацию». Но так ли это на самом деле? Подробности...
Перейти в раздел…

Проект американской «чудо-пушки» обернулся полным провалом

Рельсотрон на испытательном полигоне John F. Williams/U.S. Navy
Пентагон, как выяснилось, потратил гигантские деньги на создание совершенно бесполезного вида вооружений – электромагнитной пушки (иначе называемой рельсотрон). В США возлагали на новую военную технологию большие надежды. Однако 16 лет испытаний показали совершенно иной результат, нежели тот, на который рассчитывали военные. Подробности...
Перейти в раздел…

Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
Перейти в раздел…

Американцы смотрят на «голодомор» с украинских позиций

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Без реквизиции зерна, повлекшего массовый голод и миллионы жертв, мы бы не смогли спасти десятки миллионов жизней и выиграть войну. Тут, конечно, можно сколько угодно спорить об ошибках в процессе зерновой политики, но невозможно оспаривать сам процесс и причинно-следственную связь. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария

В Латвии все не латыши автоматически становятся русскими

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
В Латвии сейчас есть только две национальности – латыш и не латыш. Нас тут примерно 50% на 50%. Свидетельствую: латышом стать невозможно. Даже я, наполовину латыш (мама латышка), настоящим латышом стать не смогу, даже если бы и хотел. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Давайте не превращать собственные свободы в чужую несвободу

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
На постсоветском пространстве гей-парады воспринимают как революцию в морали. А революции, как несложно заметить, порождают не толерантность – только пущую нетерпимость. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
Перейти в раздел…

Лукашенко отомстил Европе за счет России

Эстония требует кусок России

Обсуждение: 5 комментариев

Гей-пропаганда во «Вкусвилле»

Перейти в раздел…

Умер Владимир Меньшов

Режиссер, актер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов умер в Москве на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Россияне запомнят его по работам «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и другим любимым фильмам. Похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище
Подробности...

Названа самая красивая девушка Москвы

23-летняя Аля Саламова стала победительницей конкурса красоты «Мисс Москва – 2021». В театре Et Cetera претендентки демонстрировали не только внешние данные, но и талант и эрудицию. В онлайн-голосовании, которое длилось несколько дней, участвовали десятки тысяч человек
Подробности...

Москвичи спасаются от аномальной жары

В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какой фильм Владимира Меньшова у вас самый любимый?
  • «Розыгрыш»

  • «Любовь и голуби»

  • «Москва слезам не верит»

  • «Ширли-мырли»
Довольны ли вы качеством капремонта, проведенного в вашем доме?
  • Да

  • Нет

  • Еще не сталкивались
Вы радуетесь успехам сборной Украины на чемпионате Европы по футболу?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Эстонии заявили о симметричном ответе на высылку консула из Петербурга
    Голикова призвала продлить меры против коронавируса в Москве Задержанного в Петербурге консула Эстонии объявили персоной нон грата Протасевичу разрешили вести аккаунт в Twitter Алентову выписали из больницы
    Стало известно о состоянии заболевшей COVID Москальковой Разработчики «КовиВак» заявили о его эффективности против штамма «дельта» Альбац раскритиковала Кураева и «Дождь» за анекдот про еврея и геев Продажи книги об иудаизме выросли на 200% благодаря Моргенштерну
    Из-за COVID приостановили церемонию развода караулов Президентского полка 204 млрд руб из бюджета пойдут на выплату в 10 тысяч руб на детей от 6 до 18 лет Специалист по протоколу оценила этичность конспирации президента Израиля Жена Мамонова рассказала о состоянии музыканта

    индийский штамм


    Инфекционист: COVID обходит иммунные барьеры и заражает людей по третьему разу

    киевская аналитика


    На Украине предсказали сроки «нападения» со стороны России

    «Никто меня не выгонял»


    Сухоруков назвал имена ответственных за его уход из театра

    Видео

    Советское наследие


    Белоруссия поможет спасти российскую военную электронику

    создать с нуля


    В России готовят замену второму по популярности самолету

    из семей боевиков ИГИЛ


    Российских детей спасают из сирийских тюрем

    исторические мифы


    Как чиновники воровали при Сталине

    военные спутники


    Американцы создают ПРО против гиперзвуковых российских ракет

    латыш и не латыш


    Юрий Алексеев: В Латвии все не латыши автоматически становятся русскими

    нетерпимость


    Алексей Алешковский: Давайте не превращать собственные свободы в чужую несвободу

    существующая реальность


    Геворг Мирзаян: Американцы смотрят на «голодомор» с украинских позиций

    на ваш взгляд


    Какой фильм Владимира Меньшова у вас самый любимый?

    Месть Лукашенко заставила Литву защищаться колючей проволокой

    Евросоюз разлюбил нелегалов и теперь воспринимает их приток как «гибридную агрессию»    7 июля 2021, 23:00
    Фото: Mindaugas Kulbis/AP/ТАСС
    Текст: Андрей Самохин,
    Николай Васильев

    Литва срочно ищет ответ на «гибридную агрессию», предпринятую против этой страны Белоруссией - нашествия ближневосточных мигрантов. Дело дошло до обсуждения планов строительства стены между этими странами, причем с обустройством колючей проволокой. Все это явный признак того, что месть, которую Лукашенко задумывал против Литвы, удалась.

    В среду премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что республика построит «дополнительный физический барьер, который разделит Литву и Белоруссию, и это станет явным знаком и определенным сдерживающим фактором для тех, кто организует поток нелегальных мигрантов». По словам Шимоните, пограничникам помогут военные, что увеличит количество людей, которые физически следят за порядком на границе.

    «Речь идет о заборе с колючей проволокой, который в своих целях использует армия. Такое решение может быть применено, особенно на отдельных участках», – цитирует премьера «Спутник Литва».

    Ранее Шимоните пожаловалась, что с 1 июня «на восточной границе Евросоюза» были задержаны 1044 нелегальных мигранта, притом что за весь прошлый год там был остановлен 81 беженец, сообщает «Коммерсант». В результате наплыва беженцев 2 июля власти Литвы ввели в стране режим ЧС. А на следующий день литовские пограничники  применили против мигрантов, – преимущественно граждан Ирака и Сирии - слезоточивый газ.

    Шимоните рассматривает поток нелегалов из Белоруссии как «гибридную агрессию» против всего ЕС. «Мы видим цель нанести ущерб нашему государству, возможно, дестабилизировать положение. Эта ситуация особенно чувствительна из-за военных учений «Запад», являющихся дополнительным контекстом, который необходимо иметь в виду», – заявила она. На следующей неделе премьер-министр отбудет в Грецию, чтобы перенять опыт этой страны в борьбе с потоками нелегалов.

    Как уже писала газета ВЗГЛЯД, все дело - в обострении отношений между Белоруссией и Литвой. Можно сказать, что белорусский лидер придумал нестандартный способ мести Литве за все, что эта страна делает против Белоруссии, включая организацию новых антибелорусских санкций. Еще 26 мая президент республики Александр Лукашенко, выступая в парламенте, зловеще намекнул: «Мы остановили наркотики и мигрантов – теперь будете сами их есть и ловить». А 22 июня Лукашенко недвусмысленно пригрозил, что Белоруссия в условиях усиливающегося давления на себя со стороны ЕС не будет больше защищать Европу от нелегальной миграции, наркотрафика и контрабанды. И вслед за этим действительно - тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока через Белоруссию стали проникать в Литву.

    «Против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция – одно из средств», - сразу же стала жаловаться министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. И вот теперь контрмеры Литвы против спровоцированного Лукашенко вторжения мигрантов дошли до забора с колючевой проволокой. 

    Однако поможет ли этот забор и каковы реальные мотивы действий властей Литвы? И главное - как отреагирует на такие события Евросоюз?

    Как известно, Венгрия в 2017 году тоже возвела забор на границе с Сербией, чтобы остановить поток нелегалов, пытавшихся проникнуть в Евросоюз. Тогда представитель Еврокомиссии осудил этот шаг и ответили отказом на просьбу Будапешта оплатить расходы на строительство стены. В Брюсселе мотивировали отказ тем, что «европейская солидарность по беженцам – не улица с односторонним движением: страны не могут требовать поддержки для охраны границ и одновременно отказываться принимать беженцев».

    У Литвы тоже есть соответствующий опыт – в 2018 году она возвела двухметровый забор на всем протяжении российского участка своей границы, а именно – с Калининградской областью. Это 45 километров двухметрового ограждения, которые обошлись стране в 1,3 млн евро.

    «Стоит отметить, почему ближневосточные беженцы пробираются через белорусско-литовскую, а не польскую границу, – пояснил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич. – Польская – во времена СССР была границей классического типа с укреплениями и охраной, – и такой и осталась. Граница Белоруссии и Литвы с советских времен не была усилена.

    Этого и не требовалось, пока отношения двух стран были нормальными. Но сейчас Вильнюс взял курс на конфронтацию с Минском и теперь получил обратно «дивиденды».

    Как напоминает Eadaily, первым к строительству стены еще 7 июня призвал глава комитета национальной безопасности и обороны литовского сейма Лауринас Кащюнас.  При этом он сетовал, что мигранты выучили «волшебное» слово «убежище» – и после произнесения ими этого слова литовские пограничники, в соответствии с международными обязательствами, начинают процедуру проверки ходатайства о политическом убежище.

    Интересно, что Шимоните поначалу наотрез отвергла идею строительства стены. «Если кто-то сейчас представляет, что правительство установит забор от одной точки границы Литвы до другой, то точно такого не будет», – говорила она 17 июня. Похоже, глава правительства быстро передумала. Случилось это сразу после отъезда главы Евросовета Шарля Мишеля. В понедельник-вторник лидер ЕС побывал в Литве и даже лично съездил на границу. «Граница Литвы – это граница ЕС, – цитирует его Delfi.ru. – Поэтому мне было важно приехать сюда, чтобы лучше представить, какие есть потребности и что можно сделать со стороны ЕС, чтобы помочь Литве».

    Текущая же позиция Шимоните обусловлена не заботой о своих гражданах, а политикой, направленной против законного правительства Белоруссии. Поэтому и поддержка Евросоюзом этой позиции неудивительна, считает бывший уполномоченный МИДа России по правам человека, ныне сенатор Константин Долгов.

    «Но сомневаюсь, что на строительство стены Вильнюсу выделят хоть один евро. Все ограничится словами. Это лишняя демонстрация двойных стандартов, принятых в ЕС – и в сфере прав человека, и в сфере социальных обязательств, и по мигрантам», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

    Сенатор напомнил, как в свое время Венгрия также построила на своей границе забор, защищая внешнюю границу Евросоюза от потока нелегалов. Брюссель тогда подверг ее за это резкой критике. «В отличие от многих стран Евросоюза, правительство Виктора Орбана ориентировано на защиту национальных интересов. Понятие суверенитета и национальных интересов в ЕС за последние годы максимально обесценили», – подчеркнул Долгов.

    Что касается заявления премьер-министра Литвы о том, что поток нелегалов каким-то образом связан с предстоящими в сентябре учениями «Запад», то Долгов счел его попросту несерьезным. «Возможно, в Вильнюсе насмотрелись низкопробных боевиков про шпионов и проецируют это на современные международные отношения», – предположил сенатор.

    Николай Межевич уверен, что никакой реальной помощи от ЕС Вильнюсу в этом вопросе не дождаться. «Финляндия, например, сообщила, что поможет одной машиной и пятью пограничниками. И вся остальная помощь будет такой же. «Европейская солидарность» – это очень громкие заявления и очень «тихие» действия», – констатирует Межевич.

    Таким образом, Лукашенко по сути добился того, чего и хотел. Минск отомстил Вильнюсу за антибелорусскую политику, а Евросоюз в силу собственных противоречий не сможет адекватно помочь Литве в данной ситуации.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •