Месть Лукашенко заставила Литву защищаться колючей проволокой

Литва срочно ищет ответ на «гибридную агрессию», предпринятую против этой страны Белоруссией - нашествия ближневосточных мигрантов. Дело дошло до обсуждения планов строительства стены между этими странами, причем с обустройством колючей проволокой. Все это явный признак того, что месть, которую Лукашенко задумывал против Литвы, удалась.

В среду премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что республика построит «дополнительный физический барьер, который разделит Литву и Белоруссию, и это станет явным знаком и определенным сдерживающим фактором для тех, кто организует поток нелегальных мигрантов». По словам Шимоните, пограничникам помогут военные, что увеличит количество людей, которые физически следят за порядком на границе.

«Речь идет о заборе с колючей проволокой, который в своих целях использует армия. Такое решение может быть применено, особенно на отдельных участках», – цитирует премьера «Спутник Литва».

Ранее Шимоните пожаловалась, что с 1 июня «на восточной границе Евросоюза» были задержаны 1044 нелегальных мигранта, притом что за весь прошлый год там был остановлен 81 беженец, сообщает «Коммерсант». В результате наплыва беженцев 2 июля власти Литвы ввели в стране режим ЧС. А на следующий день литовские пограничники применили против мигрантов, – преимущественно граждан Ирака и Сирии - слезоточивый газ.

Шимоните рассматривает поток нелегалов из Белоруссии как «гибридную агрессию» против всего ЕС. «Мы видим цель нанести ущерб нашему государству, возможно, дестабилизировать положение. Эта ситуация особенно чувствительна из-за военных учений «Запад», являющихся дополнительным контекстом, который необходимо иметь в виду», – заявила она. На следующей неделе премьер-министр отбудет в Грецию, чтобы перенять опыт этой страны в борьбе с потоками нелегалов.

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Как уже писала газета ВЗГЛЯД, все дело - в обострении отношений между Белоруссией и Литвой. Можно сказать, что белорусский лидер придумал нестандартный способ мести Литве за все, что эта страна делает против Белоруссии, включая организацию новых антибелорусских санкций. Еще 26 мая президент республики Александр Лукашенко, выступая в парламенте, зловеще намекнул: «Мы остановили наркотики и мигрантов – теперь будете сами их есть и ловить». А 22 июня Лукашенко недвусмысленно пригрозил, что Белоруссия в условиях усиливающегося давления на себя со стороны ЕС не будет больше защищать Европу от нелегальной миграции, наркотрафика и контрабанды. И вслед за этим действительно - тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока через Белоруссию стали проникать в Литву.

«Против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция – одно из средств», - сразу же стала жаловаться министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. И вот теперь контрмеры Литвы против спровоцированного Лукашенко вторжения мигрантов дошли до забора с колючевой проволокой.

Однако поможет ли этот забор и каковы реальные мотивы действий властей Литвы? И главное - как отреагирует на такие события Евросоюз?

Как известно, Венгрия в 2017 году тоже возвела забор на границе с Сербией, чтобы остановить поток нелегалов, пытавшихся проникнуть в Евросоюз. Тогда представитель Еврокомиссии осудил этот шаг и ответили отказом на просьбу Будапешта оплатить расходы на строительство стены. В Брюсселе мотивировали отказ тем, что «европейская солидарность по беженцам – не улица с односторонним движением: страны не могут требовать поддержки для охраны границ и одновременно отказываться принимать беженцев».

У Литвы тоже есть соответствующий опыт – в 2018 году она возвела двухметровый забор на всем протяжении российского участка своей границы, а именно – с Калининградской областью. Это 45 километров двухметрового ограждения, которые обошлись стране в 1,3 млн евро.

«Стоит отметить, почему ближневосточные беженцы пробираются через белорусско-литовскую, а не польскую границу, – пояснил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич. – Польская – во времена СССР была границей классического типа с укреплениями и охраной, – и такой и осталась. Граница Белоруссии и Литвы с советских времен не была усилена.

Этого и не требовалось, пока отношения двух стран были нормальными. Но сейчас Вильнюс взял курс на конфронтацию с Минском и теперь получил обратно «дивиденды».

Как напоминает Eadaily, первым к строительству стены еще 7 июня призвал глава комитета национальной безопасности и обороны литовского сейма Лауринас Кащюнас. При этом он сетовал, что мигранты выучили «волшебное» слово «убежище» – и после произнесения ими этого слова литовские пограничники, в соответствии с международными обязательствами, начинают процедуру проверки ходатайства о политическом убежище.

Интересно, что Шимоните поначалу наотрез отвергла идею строительства стены. «Если кто-то сейчас представляет, что правительство установит забор от одной точки границы Литвы до другой, то точно такого не будет», – говорила она 17 июня. Похоже, глава правительства быстро передумала. Случилось это сразу после отъезда главы Евросовета Шарля Мишеля. В понедельник-вторник лидер ЕС побывал в Литве и даже лично съездил на границу. «Граница Литвы – это граница ЕС, – цитирует его Delfi.ru. – Поэтому мне было важно приехать сюда, чтобы лучше представить, какие есть потребности и что можно сделать со стороны ЕС, чтобы помочь Литве».

Текущая же позиция Шимоните обусловлена не заботой о своих гражданах, а политикой, направленной против законного правительства Белоруссии. Поэтому и поддержка Евросоюзом этой позиции неудивительна, считает бывший уполномоченный МИДа России по правам человека, ныне сенатор Константин Долгов.

«Но сомневаюсь, что на строительство стены Вильнюсу выделят хоть один евро. Все ограничится словами. Это лишняя демонстрация двойных стандартов, принятых в ЕС – и в сфере прав человека, и в сфере социальных обязательств, и по мигрантам», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

Сенатор напомнил, как в свое время Венгрия также построила на своей границе забор, защищая внешнюю границу Евросоюза от потока нелегалов. Брюссель тогда подверг ее за это резкой критике. «В отличие от многих стран Евросоюза, правительство Виктора Орбана ориентировано на защиту национальных интересов. Понятие суверенитета и национальных интересов в ЕС за последние годы максимально обесценили», – подчеркнул Долгов.

Что касается заявления премьер-министра Литвы о том, что поток нелегалов каким-то образом связан с предстоящими в сентябре учениями «Запад», то Долгов счел его попросту несерьезным. «Возможно, в Вильнюсе насмотрелись низкопробных боевиков про шпионов и проецируют это на современные международные отношения», – предположил сенатор.

Николай Межевич уверен, что никакой реальной помощи от ЕС Вильнюсу в этом вопросе не дождаться. «Финляндия, например, сообщила, что поможет одной машиной и пятью пограничниками. И вся остальная помощь будет такой же. «Европейская солидарность» – это очень громкие заявления и очень «тихие» действия», – констатирует Межевич.

Таким образом, Лукашенко по сути добился того, чего и хотел. Минск отомстил Вильнюсу за антибелорусскую политику, а Евросоюз в силу собственных противоречий не сможет адекватно помочь Литве в данной ситуации.

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