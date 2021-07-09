В Хорватии предупредили о способности штамма «дельта» охватить Европу к концу лета ЕК отказала Литве в финансировании строительства «забора» на границе с Белоруссией 9 июля 2021, 18:22

Фото: REUTERS/Janis Laizans

Текст: Елизавета Булкина

Еврокомиссия не финансирует строительство ограждений на границе Литвы и Белоруссии, сообщил представитель пресс-службы ЕК. «ЕК не финансирует заборы. Наше финансирование направлено на интегрированные решения по управлению границами, которые гарантируют, что незаконные пересечения не останутся незамеченными и которые связаны с эффективным и быстрым управлением миграцией и системой предоставления убежища», – передает его слова РИА «Новости». Но при этом ЕК готова оказать Литве дополнительную финансовую помощь для управления границами на фоне борьбы с нелегальными мигрантами. «Еврокомиссия оказывает поддержку процессу управления границами в Литве как в оперативном, так и в финансовом плане, и при необходимости готова оказывать дальнейшую помощь. Мы обсуждаем с Литвой дальнейшую поддержку, в том числе финансовую», – добавили в Еврокомиссии. Между тем правительство балтийской республики на эти цели выделило почти 5 млн евро. «Кабинет министров направляет на строительство ограждения на участках протяженностью около 550 км из своего резерва 4,8 млн евро», – говорится в сообщении правительства. Напомним, сообщалось, что начинается строительство ограждения на границе Литвы с Белоруссией как одно из средств предотвращения нелегальной миграции с территории соседней страны. Первый этап работ по возведению «физического барьера» на пути нелегальных мигрантов, как называют в Литве это проволочное заграждение, охватит участок границы протяженностью примерно 30 км в зоне ответственности погранзаставы в городе Друскининкай. С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Правительство республики 2 июля в связи с миграционным кризисом объявило в стране режим чрезвычайной ситуации. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой.

Российская делегация покинула заседание ПА ОБСЕ 6 июля 2021, 21:05

Фото: Ronald Zak/AP/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Глава делегации России, вице-спикер Госдумы Петр Толстой покинул заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене в знак протеста в связи с нарушением регламента членами ассамблеи. При этом российская делегация успела проголосовать во время выборов должностных лиц ПА ОБСЕ. «Если вы хотите работать по правилам, нужно их соблюдать. Если не хотите работать по правилам, если хотите принимать политизированные односторонние решения сами с собой, это ваше право, но мы в этом участвовать не можем», – сказал Толстой, покинув после этого зал заседания. Ранее Толстой заявил о готовности покинуть заседание в случае нарушения регламента при голосовании по антироссийской резолюции, предложенной депутатами от Украины, передает ТАСС. От участия в заседании в режиме видеоконференцсвязи отказался и первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Мы поддерживаем своего руководителя и отключаемся от видеоконференции», – сказал он. Как пояснил сенатор, на обсуждение в последний момент в нарушение процедурных правил были внесены неконструктивные резолюции. В частности, одна из них касалась Белоруссии, «а другая, внесенная представителем украинской делегации, носила явно антироссийский характер», отметил он. По его словам, российская делегация выступила против принятия этих резолюций, но голосование состоялось, причем с нарушением регламента ассамблеи. «Никаких дискуссий по резолюциям не было, в том числе в последний момент были отменены общие дебаты по актуальным международным вопросам. Они явно боялись этих дискуссий. Большинством голосов в зале документы были приняты», – сказал Джабаров. «Мы глубоко возмущены ситуацией и в поддержку главы российской делегации приняли решение отключиться от трансляции. И мы, и наши коллеги из Государственной думы», – добавил Джабаров, отметив, что российская делегация успела проголосовать во время выборов должностных лиц ПА ОБСЕ. Как пояснил позже Толстой в своем телеграм-канале, «резолюция была принята с нарушением регламента, так как для принятия документа требуется две трети голосов всех членов ассамблеи, а не присутствующих в зале парламентариев». По его словам, в Парламентской ассамблее ОБСЕ «был действительно жаркий день, как и в самой Вене». «Мы опять боролись с шулерами, бандеровцами и русофобским меньшинством – теми людьми, которые поддерживают неонацистские марши и устроили настоящую вакханалию в информационном пространстве в связи со смертью Владимира Меньшова. Нам не по пути с такими персонажами», – отметил Толстой. «Если и дальше будет продолжаться хамство против России на любой международной площадке, мы просто не будем работать с этими организациями, все просто», – добавил он. Согласно тексту принятой резолюции, ПА ОБСЕ «решительным образом призывает Российскую Федерацию прекратить незаконную оккупацию Крыма», вывести с полуострова свои войска, технику и вооружения, в особенности те, что принимали участие в учениях в апреле 2021 года. Также в текст включен призыв «снять все ограничения на свободу навигации в Черном море, в Азовском море и через Керченский пролив». Франция потребовала не признавать вакцины от COVID из России и Китая 8 июля 2021, 09:41

Фото: Yuttachai Kongprasert/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Франция считает, что странам ЕС не следует признавать вакцины от коронавируса, созданные в России и Китае, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон. «Необходимо, чтобы список тех препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на французскую территорию, был ограничен теми вакцинами, в действенности которых мы уверены. В настоящее время их, признанных во Франции и Европе, а также в ряде других стран, всего четыре. В отношении же ряда других вакцин, в частности российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: «Будьте осторожны, скажите нет этим вакцинам», – передает ТАСС слова Бона. Отвечая на вопрос относительно полетов российских самолетов во Францию в условиях пандемии, Бон напомнил, что «Франция постоянно обновляет списки стран, отнесенных в зависимости от ситуации к зеленым, оранжевым и красным. «Каждую неделю мы вносим новые страны в красный и другие списки», – сказал Бон. В то же время он заверил, что Франция «не намерена отменять авиарейсы на ее территорию из других стран при ухудшении там эпидемиологической ситуации». «Мы уже отменяли в срочном порядке авиационное сообщение с Бразилией, но это невозможно делать на долгий срок, это крайне сложная процедура, и при этом остается возможным приезд пассажиров из этих стран во Францию через другие страны», – отметил госсекретарь. «Реальное воздействие, – подчеркнул он, – оказывают строгий контроль, проверка наличия справок о тестах, а при необходимости и проведение таких тестов по прибытии пассажиров. И в крайнем случае соблюдение пассажирами проверяемого властями карантина, что и делается во Франции в отношении приезжающих из стран красного списка». Ранее РФПИ сообщал, что по результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%. Венгрия первой из стран Евросоюза начала использование российской вакцины. Первую партию «Спутника V» доставили в республику в начале февраля. Во вторник министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что завод по производству вакцин, на котором также будут выпускать российский препарат «Спутник V», планируют открыть в конце 2022 года в городе Дебрецен (Венгрия). Власти Белоруссии начали «зачистку» страны от радикалов 9 июля 2021, 06:49

Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В Белоруссии проводится широкомасштабная операция по зачистке страны от радикалов, сообщил замглавы следственного управления КГБ Константин Бычек. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что отряды радикалов объединял Telegram-ресурс с 2,5 тыс. подписчиков. Как сообщил Бычек, «для проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий участники этих Telegram-каналов деанонимизированы, их личности установлены». Сейчас в стране ведутся «следственные и другие процессуальные действия, в том числе обыски и задержания», проверки на причастность «к совершению противоправных деяний», передает РИА «Новости». «Беларусь 1» сообщает, что через Telegram-сообщества велись «вербовка и подбор потенциальных молодчиков для новых массовых беспорядков и даже актов терроризма». При этом правоохранительные органы в результате антитеррористической операции получили доступ к информации для раскрытия преступлений, совершенных в августе 2020 года. Подчеркивается, что работа ведется по всей Белоруссии, осуществлены «десятки обысков и задержаний». Некоторые из участников деструктивных интернет-сообществ рассматриваются как подозреваемые, другие – в качестве свидетелей. Напомним, Лукашенко заявил, что в Белоруссии раскрыли «спящие» ячейки террористов, готовившие насильственную смену власти. Он добавил, что в этом участвовали Германия, Украина, США, Польша и Литва. Киев назвал «Люблинский треугольник» альтернативой «русскому миру» 7 июля 2021, 10:43

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Алина Назарова

«Люблинский треугольник» является альтернативой «русскому миру», к нему должна присоединиться «демократическая Белоруссия», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Люблинский треугольник» – это, по сути, альтернатива «русскому миру» в этой части Европы», – сказал Кулеба в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook. Он добавил, что хотел бы присоединения к этому формату «демократической Белоруссии». «Но пока ее нет, мы будем работать втроем, но будем работать так, чтобы приближать тот момент, когда и Белоруссия вместо «русского мира» выберет «Люблинский треугольник», выберет пространство демократии, свободы и общего европейского будущего», – заявил министр, передает РИА «Новости». Ранее в России оценили перспективы присоединения Белоруссии к «Люблинскому треугольнику». Формат «Люблинского треугольника» был создан совместной декларацией министров иностранных дел Литвы, Польши и Украины летом 2020 года в польском городе Люблин. Стороны намерены в рамках этого формата обсуждать такие вопросы, как безопасность, экономика, торговля, инвестиции, туризм и инфраструктура. Премьер Украины назвал сроки вступления страны в ЕС и НАТО 8 июля 2021, 16:05

Фото: Artur Widak/Zuma/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Украина может стать членом Евросоюза и НАТО в течение ближайших 5-10 лет, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью литовскому радио LRT. «Украина стремится вступить в ЕС и НАТО в ближайшее время. Надеемся на членство [в этих структурах] через пять-десять лет», – цитирует ТАСС Шмыгаля. По его словам, Украина проводит все необходимые для этого реформы, однако вступление в ЕС зависит не только от Киева, но и от 27 стран – членов сообщества. При этом Шмыгаль отметил, что усилия Украины в процессе реформ по достоинству оценены ЕС. «Украина на пути реформ демонстрирует очевидный прогресс, что зафиксировано в ежегодном отчете ЕС о реализации нашей страной соглашения об ассоциации с сообществом», – заявил премьер. Также глава кабмина добавил, что очередной целью Киева является получение доступа на внутренний рынок ЕС, а также либерализация торговали с сообществом и обновление части договора об ассоциации, посвященной торговле. Ранее экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что регулярные заявления Киева по вопросу членства страны в НАТО и ЕС являются свидетельством истерики властей Украины и президента страны Владимира Зеленского. До этого спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявил, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО. В июне Зеленский призвал «решать немедленно» вопрос о членстве Украины в НАТО. При этом посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что Киев не станет членом НАТО в ближайшее время. Лукашенко пообещал ответить «играющему мускулами» Западу 8 июля 2021, 12:05 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов к диалогу со всеми странами, однако у республики есть чем ответить тем, кто «играет мускулами» на Западе. Лукашенко заявил в четверг на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, что Белоруссия не хочет воевать, «у нас нет такой цели», однако «мы не встанем на колени», передает БелТА. «Мы люди военные, поэтому мы знаем цену мира (...) (Но) мы не можем сделать то, что они (оппоненты) хотят. Мы защищаем себя, свои семьи, своих детей, свою землю. Мы больше ничего не хотим», – подчеркнул он. Глава государства отметил, что Минск готов к честному, равноправному диалогу и сотрудничеству с любой страной. В то же время республике есть чем ответить тем силам, которые «пытаются играть мускулами на ее западных рубежах». С этой целью развивается военная организация государства, основу которой составляют вооруженные силы, пояснил он. «Белорусская армия мобильная, достаточно хорошо оснащенная, способна противодействовать современным вызовам и угрозам. По крайней мере, мы можем нанести противнику неприемлемый ущерб. Даже наши оппоненты признают, что у нас одна из сильных армий в регионе», – сказал Лукашенко. Ранее Лукашенко назвал санкции Запада шантажом в международном масштабе. Также он указывал, что данные меры представляют собой бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и «наложить лапу» на ресурсы России и Белоруссии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Литва решила построить стену на границе с Белоруссией 7 июля 2021, 14:48

Фото: Mindaugas Kulbis/AP/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Литва запустит строительство барьера на границе с Белоруссией, чтобы сдержать поток мигрантов, заявил премьер-министр республики Ингрида Шимоните. «Мы начнем строить дополнительный физический барьер, который разделит Литву и Белоруссию, и это станет явным знаком и определенным сдерживающим фактором для тех, кто организует поток нелегальных мигрантов», – заявила премьер, передает ТАСС. Глава правительства также отметила, что страна задействует силы армии для усиления патрулирования на границе. Ранее Служба охраны государственной границы при МВД Литвы предложила объявить режим чрезвычайной ситуации из-за резкого роста нелегальной миграции в Литву с территории соседней Белоруссии. Перед этим президент республики Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов, однако с учетом политического давления Запада на белорусские власти Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать. В Литве призвали незамедлительно строить ограждение на границе с Белоруссией 8 июля 2021, 09:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Ограждение на границе Литвы с Белоруссией, как одно из средств предотвращения нелегальной миграции с территории соседней страны, необходимо установить как можно быстрее, заявила советник президента Литвы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите. «Контроль на границе не на всем ее протяжении осуществляется должным образом. Физический барьер в виде ограждения должен быть построен как можно быстрее», – передает ТАСС слова Скайсгирите. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой. Литва начала строительство ограждения на границе с Белоруссией 9 июля 2021, 12:21 Текст: Наталья Ануфриева

Начинается строительство ограждения на границе Литвы с Белоруссией как одно из средств предотвращения нелегальной миграции с территории соседней страны, сообщил представитель по печати Службы охраны госграницы при МВД республики Гедрюс Мишутис. Мишутис заявил, что «военные уже сегодня должны приступить к установке ограждения». По его словам, пограничники непосредственно в этих работах не заняты, «они лишь указывают наиболее небезопасные участки, чтобы ограждение появилось там в первую очередь», передает ТАСС. Первый этап работ по возведению «физического барьера» на пути нелегальных мигрантов, как называют в Литве это проволочное заграждение, охватит участок границы протяженностью примерно 30 км в зоне ответственности погранзаставы в городе Друскининкай. С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Правительство республики 2 июля в связи с миграционным кризисом объявило в стране режим чрезвычайной ситуации. Напомним, Литва на сухопутном участке границы с Калининградской областью построила в 2018 году проволочный забор высотой два метра с дополнительными средствами электронного контроля. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой. Протасевичу разрешили вести аккаунт в Twitter 7 июля 2021, 17:50 Текст: Елизавета Булкина

Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич сообщил, что вернулся в социальную сеть Twitter с новым аккаунтом. «Привет, чат! Я снова с вами! Ну-ка рассказывайте, что я пропустил за это время?» – написал он в своем новом Twitter. Привет, чат! Я снова с вами!



Ну-ка рассказывайте, что я пропустил за это время? :) pic.twitter.com/vMkU99uC3Z — Roman Protasevich (@protas_by) July 7, 2021 При этом Протасевич пояснил, что его процессуальный статус не изменился, он по-прежнему находится под домашним арестом. «Веду, пишу и отвечаю сам, без присмотра», – уточнил он. Старый аккаунт, по его словам, заблокирован из-за «подозрительных действий». При этом, как заметил Telegram-канал «Желтые сливы», «пытки Протасевича продолжаются. На этот раз ему издевательски разрешили вести Twitter». «Такое глумление над личностью продолжать нельзя! Каким будет следующий шаг – ему реально отдадут ТUТ.BY или скоро в «Телеграме» появится новый канал с прогосударственной повесткой? В общем, ужас, что творится», – саркастично написали авторы канала. «Кстати, Протасевич в ролике обещает «отвечать всем». То есть неудобных вопросов станет еще больше. Неудобных не для Романа, а для тех, кто прежде его курировал», – говорится в сообщении. Напомним, Протасевич и задержанная вместе с ним россиянка Софья Сапега направили ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. 23 мая самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич, автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. Закон о запрете «гей-пропаганды» вступил в силу в Венгрии 8 июля 2021, 11:24 Текст: Алина Назарова

Закон, ограничивающий информирование о гомо- и транссексуальности, вступил в силу в Венгрии, что вызвало протесты со стороны властей ЕС. Будапешт заявляет, что всего лишь возвращает родителям право решать, как воспитывать собственных детей. Закон в том числе запрещает соответствующие просветительские программы и рекламу крупных компаний, выражающих солидарность с гомо- и транссексуалами. Запрещаются также книги, информирующие о гомо- и транссексуальности, передает Deutsche Welle. Официальная цель нового закона – защитить несовершеннолетних, однако активисты называют происходящее ударом по ЛГБТ-сообществу. Закон, проведенный при поддержке правительства премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, подвергается в Европе резкой критике. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила Будапешту правовыми последствиями, а депутаты Европарламента призвали урезать Венгрии финансовые средства ЕС. Правительство Венгрии, со своей стороны, обвинило Брюссель в «беспрецедентной кампании». Оно подчеркивает, что новый закон всего лишь призван вернуть родителям право решать, как воспитывать собственных детей. После того, как в Варшаве и Будапеште были приняты законы, ограничивающие пропаганду и навязывание ценностей секс-меньшинств, ЕС пригрозил двум государствам санкциями, штрафами и прочими наказаниями вплоть до исключения из Евросоюза. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему этот вопрос так принципиален для Брюсселя и каким будет результат такого давления. Захарова назвала гибридом расизма и неонацизма призыв Франции не признавать вакцины России и Китая 8 июля 2021, 17:25 Текст: Вера Басилая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала гибридом «расизма, имперского гегемонизма и неонацизма» высказывания госсекретаряпри МИД Франции Клемана Бона, призвавшего страны ЕС не признавать российские и китайские вакцины от COVID-19. «Неприемлемые высказывания! Это гибрид расизма, имперского гегемонизма и неонацизма: целым народам отказывают в равных правах и возможностях, делая это вопреки законам, этике и морали, толкая мир к конфронтации в тот момент, когда он проходит тяжелейшие испытания пандемией», – написала Захарова в своем Telegram-канале. По словам Захаровой, поражает хладнокровие, цинизм и жестокость, с которыми западные страны в период борьбы человечества с эпидемией, перечеркивая свои же собственные гуманистические идеалы, борются за прибыль, не задумываясь о судьбах миллионов жителей нашей планеты. «Люди, которым принадлежит авторство этих строк, не имеют отношения к той Франции, которая подарила человечеству идеалы свободы, равенства и братства», – отметила она. Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко назвал политиканством призыв Франции не признавать «Спутник V». Напомним, госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что страна считает, что другим членам Евросоюза не следует признавать созданные в России и Китае вакцины от коронавируса. Он подчеркнул, что список препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на французскую территорию, должен быть ограничен теми вакцинами, в действенности которых они уверены. Власти Украины захотели ввести санкции против сына Лукашенко 8 июля 2021, 22:25 Текст: Антон Антонов

Правительство Украины предлагает Совету национальной безопасности и обороны страны ввести санкции против 52 граждан Белоруссии, сообщил кабмин. В частности, в список вошли старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктор Лукашенко, возглавляющий Национальный олимпийский комитет. Также предлагается ввести санкции против пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт, главы КГБ Ивана Тертеля и командира спецназа ведомства «Альфа» Сергея Зубкова, главы МВД Ивана Кубракова и его зама Геннадия Казакевича. Кроме того, в предлагаемый санкционный список включены руководитель администрации президента Игорь Сергеенко, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, члены ЦИКа, председатель СК Иван Носкевич, глава центра изоляции правонарушителей на Окрестина Иван Соколовский, передает ТАСС. В СНБО список направят в течение месяца. Санкции предлагается ввести на три года. Отмечается, что санкции разработаны с учетом решений Совета ЕС. Накануне сообщалось, что правительство Украины согласовало список санкций в отношении граждан Белоруссии. Отметим. что в июне Минск заявлял о готовности сесть за стол переговоров с Киевом ради возвращения к «партнерскому формату». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На Украине согласовали список санкций в отношении Белоруссии 7 июля 2021, 14:43 Текст: Евгения Шестак

Правительство Украины согласовало список санкций в отношении граждан Белоруссии для последующего их утверждения на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. На заседании украинского правительства было принято соответствующее распоряжение под названием «О внесении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам Республики Белоруссии», передает ТАСС. Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины собирается попросить мировых лидеров признать режим президента Белоруссии Александра Лукашенко угрозой международной безопасности. В Хорватии предупредили о способности штамма «дельта» охватить Европу к концу лета 9 июля 2021, 16:15 Текст: Алексей Дегтярев

Индийский штамм коронавирусной инфекции, известный как «дельта», может к концу августа охватить все страны Европы, заявила член Национального штаба гражданской защиты Хорватии, директор Загребской инфекционной клиники Алемка Маркотич. «Ожидается, что к концу августа он [дельта-штамм] полностью завладеет Европой. На данном этапе дельта-штамм быстро распространяется среди молодежи, при этом в худшей ситуации находятся Португалия, Кипр и Испания», – цитирует Маркотич ТАСС. Она отметила, что очень важно как можно скорее завершить вакцинацию, чтобы обеспечить защиту людей, в том числе от нового штамма. На данный момент в Хорватии первым компонентом вакцины привиты 45% взрослого населения. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что россияне привозят дельта-штамм коронавируса с Мальдив, из нескольких европейских стран и США. Вирусолог Евгений Тимаков отмечал, что анализ ситуации с распространением дельта-штамма коронавируса показывает, что он приобрел свойство «маскироваться» под сезонные инфекции.