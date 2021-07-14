К санкциям ЕС против Белоруссии присоединились пять стран Польша не исключила новых санкций против Белоруссии из-за наплыва мигрантов в Литву 14 июля 2021, 11:38 Текст: Алина Назарова

Евросоюз может ввести новые санкции против Белоруссии в связи с наплывом мигрантов из республики в Литву, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. «Если процедура по привлечению мигрантов, можно сказать, коммерческих туристов из разных мест мира продолжится, то, думаю, не только Польша, но и все страны ЕС убедятся в идее наложения очередных санкций на Минск. Это нападение на общие границы ЕС абсолютно организованным образом», – заявил Рау, передает РИА «Новости». Он отметил, что в данном случае, говоря о мигрантах, которые пытаются нелегально перейти границу Литвы из Белоруссии, не может быть и речи о «спонтанной, отчаянной попытке спастись от репрессивного политического режима или попытке попасть в лучший мир, где можно осуществить мечты». «Это чистый бизнес, организованный белорусским государством, которое выполняет роль большой туристической фирмы, которая организует это мероприятие, начиная с посадки на самолет в разных местах мира, до трансфера до белорусско-литовской границы, с указанием, где и когда эту границу успешно перейти. Это комплексные, циничные действия», – заявил польский министр. По его словам, то, какими будут санкции, – вопрос пока открытый. «Дискуссия на эту тему началась. До сих пор никто не ставил под сомнение легитимность возможных санкций», – резюмировал Рау. Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что организаторы нелегальной миграции якобы проводят инструктаж выходцев из стран Азии и Африки перед их проникновением на территорию Литвы из Белоруссии. 12 июля на литовско-белорусской границе началась срочная операция европейского пограничного агентства Frontex из-за растущего миграционного давления. Тем временем Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой.

Устроивших массовую драку в Москве иностранцев выдворят из России 13 июля 2021, 16:07

Фото: кадр из видео

Текст: Наталья Ануфриева

Иностранцы, участвовавшие в драке у метро «Кузьминки» в Москве, по решению суда будут выдворены за пределы России, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице. В сообщении на сайте ведомства говорится, что «иностранные граждане по решению суда будут выдворены за пределы территории России с наложением административного штрафа, также в отношении ряда лиц будет принято решение о неразрешении въезда на территорию России». Отмечается, что после драки «в территориальные отделы полиции доставлены 103 человека, участвовавшие в конфликте». В данный момент сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законом. Напомним, на Зеленодольской улице в столичном районе Кузьминки произошла массовая драка. Значительная часть ее участников – приезжие из стран Средней Азии. В результате драки несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые. Несколько человек госпитализированы. При этом выяснилось, что полицию Москвы заранее предупредили о предстоящей массовой драке мигрантов. Эксперт указал на острейшую проблему миграционной политики России 13 июля 2021, 13:34

Фото: кадр из видео

Текст: Наталья Макарова

«Массовые драки говорят о проблеме социальной интеграции мигрантов в России», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области межнациональных отношений Иосиф Дискин, комментируя драку с участием до 200 человек между трудовыми мигрантами на юго-востоке Москвы. «В первую очередь это говорит о том, что налицо сбой социальной интеграции мигрантов. Из-за этого у них нет понимания, что они обязаны соблюдать российские законы и требования общественного порядка», – убежден профессор НИУ ВШЭ, эксперт в области межнациональных отношений Иосиф Дискин. «При этом, – подчеркнул эксперт, – ключевая проблема касается не столько мигрантов в целом, сколько мигрантов второго поколения – молодежи. Люди постарше помнят, от какой нищеты у себя на родине они уезжали. А молодежь этого не помнит, и здесь у них не удовлетворена бездна проблем». «Поэтому, – полагает собеседник, – нужны развернутые программы социнтеграции. Нужно вовлекать мигрантов в культурные и спортивные секции, где они волей-неволей будут интегрироваться и лучше понимать нормы нашего общества. Тогда мы получим активных граждан, которые будут вносить вклад в наше социальное и культурное развитие». По словам Дискина, «денег на это нужно не так много». «Здесь явно недорабатывают социальные и культурные автономии. Их задача ровно в этом и состоит, – пояснил собеседник. – Кроме того, социальной интеграцией мигрантов должно заниматься Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН). Они это делают плохо, так как у них нет на это серьезных ресурсов. Дело в том, что они не совсем понимают свою миссию, ответственность и не выходят с предложениями о реализации такой важной масштабной программы». Дискин также отметил, что «ФАДН должно прогнозировать напряжение среди мигрантов, которое потом приводит к дракам», а органы правопорядка обязаны их наказывать – «высылать тех, кто участвовал в драках, на родину». Собеседник подчеркнул, что «сбой социальной интеграции мигрантов – острейшая проблема». «Мы видим, что происходит в некоторых странах Евросоюза. В той же Франции есть районы, куда не ступает нога полицейского», – заключил Дискин. Ранее сообщалось, что на Зеленодольской улице в столичном районе Кузьминки произошла Ранее сообщалось, что на Зеленодольской улице в столичном районе Кузьминки произошла массовая драка . Значительная часть ее участников – приезжие из стран Средней Азии. В результате драки несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые. Несколько человек госпитализированы. Позже стало известно о том, что полицию Москвы предупредили о предстоящей драке. «12 июля около 19.44 в УВД на метрополитене поступило сообщение, что у станции метро «Кузминки» готовятся драться выходцы из Средней Азии, ориентировочно около 200-400 человек», – сообщил источник РИА «Новости». После сообщения сотрудники правоохранительных органов обследовали станцию метро и прилегающие к ней районы, но скопления людей не обнаружили. Однако уже ночью конфликт у станции метро «Кузьминки» действительно состоялся, прошли задержания. «После массовой драки задержано более 100 человек. В настоящее время все они проверяются на причастность к драке, их имена проверяют по базам данных», – сообщил источник ТАСС. Ранее президент России заявлял, что число детей мигрантов в школах России должно быть таким, чтобы позволять адаптировать этих учеников к российской среде и избежать перекосов, которые случаются в школах Европы и США с учениками из других стран. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин и Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки Белоруссии 13 июля 2021, 19:45

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Договорились также об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром в России», – приводит его слова РИА «Новости». Встреча Путина и Лукашенко прошла в Петербурге. Также Песков рассказал, что лидеры государств решили, что цена на газ для Минска в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года. «Было решено, что цена на газ для Белоруссии в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года», – сказал Песков. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что переговоры президентов двух государств продолжались более пяти часов. Ранее Лукашенко заявил, что на встрече с Путиным в Сочи была достигнута принципиальная договоренность по минимизации потерь белорусских НПЗ от налогового маневра в России с 1 января 2022 года. Кремль назвал темы переговоров Путина и Лукашенко 13 июля 2021, 12:57 Текст: Алина Назарова

Запланированная на вторник встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не является неожиданной, договоренность о ней была достигнута некоторое время назад. Лидеры стран обсудят попытки Запада раскачивать ситуацию в Белоруссии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что глава российского государства во вторник работает в Санкт-Петербурге. Там у него запланирована встреча с Лукашенко, который находится в России с кратким рабочим визитом, указал представитель Кремля, передает ТАСС. «Сразу скажу, что лидеры достигли договоренности об этой встрече уже какое-то время назад. Она никакая не неожиданная. Просто мы не делали каких-то традиционных объявлений», – подчеркнул Песков. По его словам, Путин и Лукашенко обсудят попытки Запада и дальше раскачивать ситуацию в Белоруссии. «Конечно же, (на повестке дня будет) обсуждение попыток коллективного Запада дальше раскачивать ситуацию в Белоруссии. Меры по противодействию», – отметил представитель Кремля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник утром прибыл в Санкт-Петербург для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры президентов стартовали днем в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Лидер партии «Родина» призвал наказать работодателей мигрантов, устроивших драку в Москве 13 июля 2021, 17:27 Текст: Евгения Шестак

Депутат Госдумы, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев предложил меры, которые необходимо предпринять, чтобы наказать мигрантов, устроивших массовую драку в Москве, а также их работодателей. «Этот случай – наглядный аргумент в пользу наших свежих партийных инициатив: ввести для иностранцев отдельный Уголовный кодекс и ограничить активность гастарбайтеров трудовыми лагерями. Вы приехали сюда работать? Так работайте, а не шляйтесь толпами по улицам, устраивая побоища! Миграция должна быть безопасной для граждан РФ и строго контролируемой, другой нам не надо», – заявил он в Facebook. По его словам, «зачинщиков» и основных участников драки надо посадить в тюрьму, остальных депортировать навсегда, а их работодателей – оштрафовать. Ранее Журавлев предложил решить проблему трудовой миграции путем создания структуры Интернациональных трудовых лагерей (ИнтерЛаг). Напомним, на Зеленодольской улице в столичном районе Кузьминки произошла массовая драка. Значительная часть ее участников – приезжие из стран Средней Азии. В результате драки несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые. Несколько человек госпитализированы. При этом выяснилось, что полицию Москвы заранее предупредили о предстоящей массовой драке мигрантов. В пресс-службе ГУ МВД по столице сообщили, что иностранцы, участвовавшие в драке у метро «Кузьминки» в Москве, по решению суда будут выдворены за пределы России. Путин заявил о сохранении триединства народа России, Украины и Белоруссии 13 июля 2021, 23:43 Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин выразил уверенность, что триединство народа России, Украины и Белоруссии никуда не исчезло и не исчезнет, «как бы кто ни старался». Таким образом российский лидер прокомментировал свою статью, в которой упоминал триединый народ из великороссов, малороссов и белорусов. «Нет, конечно», – приводит ТАСС ответ президента России на вопрос о том, остался ли триединый народ в истории. Путин рассказал, что разговаривал на этот счет с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, и тот обратил внимание, что даже во время игры в хоккей белорусы, когда ошибаются или не понимают друг друга, в сердцах кричат: «Ты что, не русский?». «Это идет на автомате, от души, от сердца, – подчеркнул российский лидер. – И на Украине много таких людей, миллионы». «Поэтому никуда это не делось и никуда не денется», – выразил уверенность глава государства. Он провел аналогию с религиозным сознанием, которое никуда не исчезло, несмотря на попытки советской власти его выкорчевать. «Как только Великая Отечественная война началась, [председатель Совета народных комиссаров СССР, министр иностранных дел СССР Вячеслав] Молотов, выступая по радио, сказал «граждане и гражданке», а Сталин, когда выступал, когда осознали всю надвигающуюся катастрофу начатой фашисткой Германией войны, он сказал уже «братья и сестры», это почти церковное обращение», – напомнил Путин, отметив, что затем советские власти восстановили патриаршество, и теперь «церковь заняла свое достойное место в жизни общества». «И вот это триединство нашего народа тоже никуда не делось и никуда не денется, как бы кто ни старался и как бы кто ни пытался реализовывать эти планы по лекалам еще XVII–XVIII веков», – подчеркнул Путин. Отвечая на вопрос о том, когда начался проект «анти-Россия» по разделению единого русского народа и связан ли он только с Украиной, Путин сказал: «Конечно, нет. Я об этом достаточно подробно пишу [в статье]. Он начался еще в XVII–XVIII веке, в Речи Посполитой». Затем, заметил президент России, этот проект использовался польским национальным движением, а перед Первой мировой – и Австро-Венгрией, причем цель у такой политики была простой: «разделять и властвовать», ослабить Россию. «Скажем, перед Первой мировой войной стояла простая цель у потенциальных противников России – просто ослабить страну. Они этого и добивались активно, продвигая эту идею, отделяя часть единого народа от общего целого, для того чтобы противник был послабее», – отметил Путин. Напомним, президент Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала статью Путина. Путин сравнил уровень интеграции России и Белоруссии с ЕС 14 июля 2021, 03:57

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

В Европейском союзе достигнут куда более глубокий уровень интеграции, нежели в Союзном государстве России и Белоруссии, заметил президент Владимир Путин. «Там (в Европейском союзе – прим. ВЗГЛЯД) единая валюта есть и фактически очень мощный таможенный союз, и так далее, и так далее. И единое пространство передвижения. Там все есть такое, чего мы [в Союзном государстве России и Белоруссии] пока не достигли», – приводит слова Путина ТАСС. Как отметил российский лидер, Союзное государство России и Белоруссии представляет из себя разновидность интеграции при полном сохранении суверенитета. «В прямом смысле слова это не государство. Это просто определенный уровень интеграции <…>. И при полном сохранении суверенитета. Но тем не менее это облегчает людям жизнь, создает определенные условия для экономического развития, повышает нашу общую конкурентоспособность», – сказал Путин. Накануне президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Константиновском дворце Петербурга предложил подвести итоги работы правительств и определить направления дальнейшего движения. Позже в Кремле сообщили, что Путин и Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки Белоруссии в связи с налоговым маневром России. Также лидеры государств решили, что цена на газ для Минска в 2022 году сохранится на уровне 2021 года. Кроме того, по словам Лукашенко, никаких проблем с поставками российской нефти в Белоруссию на фоне санкций Запада не будет, как и с поставками нефтепродуктов на рынок России и на внешний рынок, поставки будут осуществляться в запланированных объемах. Напомним, 4 июля глава правительства Белоруссии Роман Головченко заявлял, что в ближайшие месяцы будет сформирован весь пакет союзных программ с Россией. 1 июля Лукашенко предложил разработать долгосрочную стратегию союза России и Белоруссии. Путин предложил Лукашенко подвести итоги работы правительств 13 июля 2021, 13:57 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко предложил подвести итоги наработок правительств и определить направления дальнейшего движения. «Александр Григорьевич, мы можем подвести с вами сегодня в ходе встречи некоторые итоги того, что было наработано правительством. Мне правительство, как я уже говорил, докладывало и вчера, и сегодня с утра еще, справки читал. Ну и посмотреть, по каким направлениям, как мы должны двигаться дальше», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Ранее Путин заявил, что Белоруссия остается для России большим и надежным партнером в сфере экономики. В свою очередь Лукашенко заявил, что Белоруссия выдержит санкции, введенные против республики странами Запада, и будет выполнять обязательства по кредитам, представленным республике Россией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник утром прибыл в Санкт-Петербург для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры президентов стартовали в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Лукашенко пообещал, что Белоруссия выдержит санкции Запада 13 июля 2021, 13:42 Текст: Алина Назарова

Белоруссия выдержит санкции, введенные против республики странами Запада, и будет выполнять обязательства по кредитам, представленным республике Россией, заявил президент Белоруссии на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. «Благодаря этому, что мы не порвали эти связи (с Россией), нам удается в это очень сложное время как-то карабкаться в экономике. Дело даже не только в этих, как вы очень точно сказали, «вирусах извне», этих санкциях, дело в том, что ведь мировая экономика здорово припала… И все эти накаты, которые идут, и по ценообразованию… Конечно, все страны подвержены этому влиянию, даже в Китае инфляция небывалая, с их точки зрения. Поэтому мы выдержим», – заявил Лукашенко. Он добавил, что Белоруссия будет выполнять обязательства по кредитам, представленным Россией, чего бы ей это ни стоило. «Да, в финансовом отношении нам всегда было непросто, вы же понимаете, почему. Здесь поддержка была очень серьезная со стороны России (оказана Белоруссии). Но мы свято стараемся выполнять свои обязательства по кредитам, которые выданы, и будем их выполнять, чего бы нам это ни стоило», – заявил Лукашенко. При этом он заявил, что внешние силы перешли к «индивидуальному террору» в отношении тех, кто поддерживает белорусскую власть, передает РИА «Новости». Ранее Путин заявил, что Белоруссия остается для России большим и надежным партнером в сфере экономики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник утром прибыл в Санкт-Петербург для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры президентов стартовали в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Путин назвал Белоруссию надежным партнером России 13 июля 2021, 13:34 Текст: Алина Назарова

Белоруссия остается для России большим и надежным партнером в сфере экономики, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко. «Хотел бы отметить, что Республика Белоруссия в целом остается для нас большим и надежным партнером в сфере экономики. Обращаю внимание на то, что товарооборот в прошлом году, мы с вами это уже обсуждали, немного припал из-за коронавирусной инфекции, где-то на 17%. В этом году за первые 4-5 месяцев он (товарооборот) значительно вырос, на 37 с лишним процентов», – сказал Путин, передает ТАСС. Он также добавил, что несмотря на коронавирус и вызовы, связанные с санкциями, внешний долг Белоруссии сократился на 2,5%, передает РИА «Новости». «Несмотря на коронавирус, на другие ситуации, в том числе связанные с внешними вызовами, я имею в виду санкционные всякие события, республика обслуживает все кредиты. Более того, на 2,5% сократился внешний долг Республики Белоруссия, на 0,5 млрд. В этом смысле Белоруссия – надежный и стабильный партнер, золотовалютные резервы значительно превышают необходимый уровень для обслуживания внешнеторговых операций», – сказал Путин. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник утром прибыл в Санкт-Петербург для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры президентов стартовали в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. КГБ Белоруссии возбудил дело о терроризме после попытки поджога дома депутата 13 июля 2021, 13:45 Текст: Алексей Дегтярев

В Белоруссии после попытки поджога дома депутата Олега Гайдукевича возбуждено уголовное дело по статье «акт терроризма», сообщили в КГБ страны. «Следственным управлением Комитета государственной безопасности Республики Белоруссия 12.07.2021 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 289 Уголовного кодекса Республики Белоруссия («Акт терроризма»), по факту попытки поджога дома депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Белоруссия Олега Гайдукевича», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. «Виновные будут найдены и привлечены к установленной законом ответственности», – добавили в КГБ. До этого Гайдукевич сообщал, что ночью в его дом неизвестный кинул три бутылки с зажигательной смесью. Одна попала в дом, две – на стоянку возле него. Одна из бутылок разбилась и загорелась, никто не пострадал. Ранее в КГБ сообщали, что в Белоруссии все фигуранты вскрытых «спящих» террористических ячеек, которыми управляли из-за границы, задержаны и дают признательные показания. Начались переговоры Путина и Лукашенко 13 июля 2021, 12:44 Текст: Алина Назарова

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко стартовали в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику, передает БелТА. Как отметили в пресс-службе Лукашенко, данный визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник утром прибыл в Санкт-Петербург для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Напомним, на переговорах Путина и Лукашенко в Сочи в конце мая президенты согласовали вопрос о перечислении республике 500 млн долларов второго транша госкредита с российской стороны. Также Лукашенко детально проинформировал Путина о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair. Кроме того, Путин поручил МИД России внимательно отслеживать судьбу задержанной в Белоруссии российской гражданки Софьи Сапеги. Лукашенко сравнил погоду в Петербурге и Минске 13 июля 2021, 13:27 Текст: Евгения Шестак

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, прилетевший с визитом в Россию, высказался о погоде в Санкт-Петербурге и сравнил ее с погодой в Минске. «У вас еще терпимо. У нас невыносимо! +30 в тени!» – сказал Лукашенко, выйдя из самолета, передает RT. Президент Белоруссии во вторник утром прибыл в Санкт-Петербург для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры президентов стартовали днем в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что лидеры стран обсудят попытки Запада раскачивать ситуацию в Белоруссии. К санкциям ЕС против Белоруссии присоединились пять стран 14 июля 2021, 11:27 Текст: Евгения Шестак

Санкции в отношении Белоруссии, введенные Евросоюзом, поддержали еще пять стран, не входящих в ЕС, заявил глава внешнеполитической службы содружества Жозеп Боррель. По его словам, ограничительные меры против Минска поддержали страны – кандидаты на вступление в ЕС Северная Македония, Черногория и Албания, также к решению Евросоюза присоединились Исландия и Норвегия, передает Deutsche Welle. Пакет штрафных мер, к которым присоединились эти страны, подразумевает запрет на ввоз ряда нефтепродуктов, включая бензин, моторные масла и природный газ, если те «происходят из Белоруссии или были экспортированы из Белоруссии». Лицам и компаниям в ЕС также запретили предоставлять финансирование, посреднические услуги либо техническую помощь, касающиеся импорта или транспортировки нефтепродуктов. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия выдержит санкции, введенные против республики странами Запада, и будет выполнять обязательства по кредитам, представленным республике Россией. По его словам, санкции Запада представляют собой бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и «наложить лапу» на ресурсы России и Белоруссии. Арестованный в Белоруссии россиянин Дудников признал вину 14 июля 2021, 11:18 Текст: Алина Назарова

Арестованный в Белоруссии 20-летний россиянин Егор Дудников обвиняется в «организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок», он признал вину, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок более двух лет, говорится в постановлении Следственного комитета Белоруссии. «Дудников Е.А. (Егор) 06.05.2021 задержан по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 342 УК Республики Белоруссия. Он обвиняется в совершении преступления, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет», – говорится в документе, передает РИА «Новости». Там же отмечается, что Дудников признал вину в предъявленных ему обвинениях. «В отношении подозреваемого Дудникова Е.А. (Егора) 07.05 2021 применена мера пресечения в виде заключения плод стражу. 14.05.2021 ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 342 УК Республики Беларусь, вину в совершении которого он признал полностью», – говорится в документе. При этом Следственный комитет Белоруссии отказал Дудникову в переводе под домашний арест, «Учитывая, что вина обвиняемого Дудникова Е.А. в инкриминируемом ему преступлении полностью доказана, основания для изменения меры пресечения в виде заключения под стражу, примененной к обвиняемому Дудникову Е.А., отсутствуют», – указывается в постановлении. В ведомстве считают, что «собранные по уголовному делу доказательства дают достаточные основания полагать, что обвиняемый, находясь на свободе, может скрыться от органа уголовного преследования, ввиду того, что не имеет постоянного места жительства на территории Республики Беларусь, может воспрепятствовать предварительному расследованию уголовного дела, в том числе путем оказания незаконного воздействия на лиц, участвующих в уголовном процессе, сокрытия или фальсификации материалов, имеющих значение для дела, неявки без уважительных причин по вызовам органа, ведущего уголовный процесс». Дудников был задержан в Минске 5 мая. Россиянину предъявлено обвинение по статье об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, по которой ему грозит до трех лет лишения свободы. Срок содержания под стражей Дудникову продлен до 6 августа.