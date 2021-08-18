В Лондоне рассказали об отказе от планов создания новой коалиции в Афганистане после ухода США

Британия рассматривала возможность формирования новой международной коалиции в Афганистане после объявления о вывода войск США, однако позже от этого варианта отказались, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

Он уточнил, что Лондон задумывался о варианте с «увеличением британского военного присутствия». «Нужно отказаться от иллюзий о том, что наши партнеры желали продолжать операцию в Афганистане. Мы изучили различные сценарии в связи с решением США вывести войска и в итоге отказались от них. Страны Запада не могли продолжать действия в Афганистане, после того как США стали выводить войска», – передает слова британского премьера ТАСС.

«Я не верю, что размещение десятков тысяч британских военных для борьбы с «Талибаном» (организация запрещена в России) вообще вариант. Я не верю, что это вообще вариант», – заявил Джонсон.

Британия участвовала в военном конфликте в Афганистане против движения «Талибан» с 2001 по 2014 год. Последние боевые подразделения британской армии покинули Афганистан в октябре 2014 года, передает РИА «Новости».

Сейчас в Афганистане находятся 900 британских военных, которые обеспечивают эвакуацию британцев и лиц с двойным гражданством, а также тех, кто работал с британскими войсками.

Ранее Джонсон заявил, что новая схема переселения граждан Афганистана поможет наиболее нуждающимся безопасно и законно приехать в Британию.

Между тем глава минобороны Британии испугался наплыва беженцев из Афганистана. Президент США Джо Байден распорядился выделить до 500 млн долларов на помощь афганским беженцам.

Также стало известно, что Эстония «готова внести свой вклад» в разрешение гуманитарного кризиса в Афганистане, приняв 10 беженцев. Президенту Украины Владимиру Зеленскому посоветовали послать Ан-225 «Мрия» для спасения беженцев из Афганистана.

Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.

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