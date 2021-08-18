Джонсон предложил «наиболее нуждающимся» афганцам переселиться в Британию

Новая схема переселения граждан Афганистана поможет наиболее нуждающимся безопасно и законно приехать в Британию, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Джонсон написал в Twitter, что у Лондона «есть непоколебимая приверженность афганскому народу и мы будем ее уважать».

«Новая схема переселения создаст безопасный и законный путь для того, чтобы наиболее нуждающиеся могли приехать и жить в безопасности в Великобритании», – указал он.

До этого глава МВД Британии Прити Пател заявила, что страна в долгосрочной перспективе предоставит убежище 20 тыс. афганских беженцев, спасающимся от радикального движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД), передает РИА «Новости».

Уже известно, что приоритетом будут пользоваться женщины и девочки, а также меньшинства, подвергающиеся «угнетению» со стороны талибов. При этом полиция и разведка будут проводить проверки в отношении каждого, кто прибудет в Британию.

Напомним, Великобритания была вовлечена в военный конфликт в Афганистане против движения «Талибан» и террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) в период с 2001 по 2014 год. Последние боевые подразделения британской армии покинули страну в октябре 2014 года.

На данный момент в Афганистане находятся 900 британских военных, которые помогают в эвакуации около 3 тыс. британских граждан и лиц с двойным гражданством, а также примерно такого же числа граждан Афганистана, которые работали с британскими войсками.

Британские вооруженные силы содействуют эвакуации граждан Британии и тех, кто имеет право на переселение в рамках программы переселения и помощи Афганистану (Аfghan Relocations and Assistance Policy, ARAP).

Между тем глава минобороны Британии испугался наплыва беженцев из Афганистана. Президент США Джо Байден распорядился выделить до 500 млн долларов на помощь афганским беженцам.

Также стало известно, что Эстония «готова внести свой вклад» в разрешение гуманитарного кризиса в Афганистане, приняв 10 беженцев. Президенту Украины Владимиру Зеленскому посоветовали послать Ан-225 «Мрия» для спасения беженцев из Афганистана.

Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.

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