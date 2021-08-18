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Джонсон предложил «наиболее нуждающимся» афганцам переселиться в Британию
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Новая схема переселения граждан Афганистана поможет наиболее нуждающимся безопасно и законно приехать в Британию, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.
Джонсон написал в Twitter, что у Лондона «есть непоколебимая приверженность афганскому народу и мы будем ее уважать».
«Новая схема переселения создаст безопасный и законный путь для того, чтобы наиболее нуждающиеся могли приехать и жить в безопасности в Великобритании», – указал он.
До этого глава МВД Британии Прити Пател заявила, что страна в долгосрочной перспективе предоставит убежище 20 тыс. афганских беженцев, спасающимся от радикального движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД), передает РИА «Новости».
Уже известно, что приоритетом будут пользоваться женщины и девочки, а также меньшинства, подвергающиеся «угнетению» со стороны талибов. При этом полиция и разведка будут проводить проверки в отношении каждого, кто прибудет в Британию.
Напомним, Великобритания была вовлечена в военный конфликт в Афганистане против движения «Талибан» и террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) в период с 2001 по 2014 год. Последние боевые подразделения британской армии покинули страну в октябре 2014 года.
На данный момент в Афганистане находятся 900 британских военных, которые помогают в эвакуации около 3 тыс. британских граждан и лиц с двойным гражданством, а также примерно такого же числа граждан Афганистана, которые работали с британскими войсками.
Британские вооруженные силы содействуют эвакуации граждан Британии и тех, кто имеет право на переселение в рамках программы переселения и помощи Афганистану (Аfghan Relocations and Assistance Policy, ARAP).
Между тем глава минобороны Британии испугался наплыва беженцев из Афганистана. Президент США Джо Байден распорядился выделить до 500 млн долларов на помощь афганским беженцам.
Также стало известно, что Эстония «готова внести свой вклад» в разрешение гуманитарного кризиса в Афганистане, приняв 10 беженцев. Президенту Украины Владимиру Зеленскому посоветовали послать Ан-225 «Мрия» для спасения беженцев из Афганистана.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны.
Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.
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Американцы бросили в Афганистане военных Украины и Грузии
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Группа из 12 военнослужащих Украины остается на территории бывшей военной базы США в Кабуле после того, как американцы полностью покинули объект, сообщил украинский МИД.
По словам пресс-секретаря ведомства, посольство поддерживает с ними связь и работает над их эвакуацией, сообщает телеграм-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
При этом в минобороны Украины заверили, что украинских военнослужащих в Афганистане нет. По словам замминистра обороны Анны Маляр, они покинули территорию бывшей военной базы еще 8 июня.
По данным украинских СМИ, на одной из американских баз в Афганистане бросили более 40 военных, среди которых украинцы, грузины, румыны и болгары. Сестра одного из украинских контрактников рассказала, что всех американцев забрали, но никто не собирается эвакуировать застрявших на базе иностранцев.
Она утверждает, что на базу уже приходили члены «Талибана» и обезоружили всех солдат. Женщина заявила, что Киев провел ночную эвакуацию граждан самолетом, но не предупредил о ней военных. По словам украинки, с ними никто не связывался. На борту самолета оказалось всего лишь восемь граждан страны, 72 были иностранцами.
Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Газета ВЗГЛЯД писала, что бегство США из Афганистана станет уроком для Украины.
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Талибы назвали виновных в падении людей с самолета при эвакуации из Кабула
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Соединенные Штаты несут ответственность за падение людей с самолета, покидавшего аэропорт Кабула после захвата города «Талибаном» (признано террористическим и запрещено в России), заявил представитель движения Сухейл Шахин.
«Это американцы должны были поддерживать безопасность, не допускать, чтобы все те люди вошли в аэропорт, а наших сил там не было. Мы не несем ответственность. Отвечали там они, это был их самолет, а не наш», – сказал Шахин в эфире Sky News, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что после того, как талибы начали обеспечивать безопасность аэропорта, «такие происшествия перестали происходить».
В понедельник агентство France Press со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. Затем появились сообщения о гибели нескольких человек.
Позднее в соцсетях появилось видео падения с высоты по меньшей мере двух человек, уцепившихся за борт военного самолета в районе аэропорта Кабула.
Талибы объявили о прекращении производства наркотиков в Афганистане
В Афганистане более не будут производить наркотики, заявил представитель запрещенного и признанного террористическим в России движения «Талибан» Забихулла Муджахид.
«Афганистан не будет производить никаких видов наркотиков... Теперь никто не сможет участвовать в организации контрабанды наркотиков... С данного момента Афганистан будет государством, свободным от наркотиков», – сказал Муджахид в эфире канала Al-Jazeera, передает РИА «Новости».
Он добавил, что для этого будет нужна международная помощь, это позволит жителям страны выращивать другие культуры.
Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Около 10 тыс. противников талибов направились в Панджшер для борьбы с ними
В афганскую провинцию Панджшер отправились около 10 тыс. бойцов, которые будут воевать против сил захватившего страну движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России).
«10 тыс. бойцов – силы генерала [Абдул-Рашида] Дустума и военнослужащие афганской армии с оружием - направляются в Панджшер для поддержки находящихся там сил», – сообщил источник РИА «Новости».
Также собеседник агентства сообщил, что силы вице-президента Афганистана Амруллы Салеха отбили район Чарикар в провинции Парван, они ведут бои с талибами в Панджшере.
Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Президент Чехии усомнился в смысле существования НАТО
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В интервью сетевому изданию Parlamentní listy чешский президент Милош Земан заявил, что США с уходом из Афганистана потеряли престиж мирового лидера и возникают сомнения о смысле существования НАТО.
«По моему мнению, своим уходом из Афганистана американцы потеряли престиж мирового лидера, и само НАТО сейчас вызывает сомнения по поводу своего существования», – приводит его слова РИА «Новости».
Он считает, что необходимо понимать, что если повышаются расходы на оборону, то в ответ тоже следует чего-то ожидать, а в данном случае – именно защиты от международного терроризма.
«Но если НАТО потерпело неудачу, то это должно вести к переоценке наших военных расходов и к акцентированию внимания на национальной обороне», – отметил чешский президент.
По словам Земана, деятельность в Афганистане была для НАТО единственной возможностью вести боевые действия.
«Это была единственная возможность, где НАТО могло воевать. А такое некое «побрехивание» на Россию и Китай неинтересно. При этой единственной возможности (в Афганистане), повторюсь, НАТО драматически потерпело неудачу», – сказал он.
Чешский президент отметил, что недоверие к НАТО со стороны входящих в состав альянса стран после нынешних событий в Афганистане будет усиливаться.
Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Трамп испугался доступа России к брошенным в Афганистане Black Hawk
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Переданные афганской армии вертолеты США Black Hawk теперь будет изучать Россия, заявил бывший президент США Дональд Трамп.
«Миллиарды, миллиарды долларов. Новейшие вертолеты Black Hawk, которые теперь будут изучать Россия, и Китай, и кто угодно, потому что это лучшая техника в мире», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News слова Трампа.
Трамп возмутился тем, что США не уничтожили военную технику перед тем, как уходить из Афганистана, и теперь она оказалась в руках движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России).
По его словам, афганская армия воевала за американские деньги. «Я спрашивал, почему афганские солдаты воюют против «Талибана» (запрещено в России). Мне сообщили разные люди весьма ужасную информацию: у них самая большая зарплата среди солдат в мире. Они делали это ради зарплаты. Потому что как только мы перестали платить, как только ушли, они перестали сражаться», – сказал Трамп.
Он также сравнил годовые расходы США на операцию в Афганистане с военным бюджетом России. «Мы тратили 42 млрд долларов в год. Подумайте, 42 млрд. Я так понимаю, Россия тратит 50 млрд в год на всю армию, а мы 42 млрд», – сказал Трамп.
Он подчеркнул, что это происходило из года в год и ничего не принесло США взамен. «Я слышал, что 40 тыс. американцев... 40 тыс. американцев, не говоря о тех, кто помогал нам в Афганистане. 40 тыс. потенциальных заложников», – сказал Трамп. Он подчеркнул, что точного числа американских граждан, которым предстоит покинуть республику, не знает никто.
Трамп заявил, что всегда считал ушедшего в отставку президента Афганистана Ашрафа Гани «большим мошенником», а «Талибан» (запрещено в России) – хорошими бойцами с тысячелетним опытом.
В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
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Талибы обязали США вывести войска из Афганистана до 11 сентября
Представитель «Талибана» (запрещено в России) Сухейль Шахин заявил, что США должны вывести свои войска из Афганистана до 11 сентября, движение не намерено атаковать американских военных.
«Они объявили, что выведут свои войска до 11 сентября. То есть они должны вывести все свои силы, а мы привержены тому, чтобы не атаковать их. И мы на них не нападали», – заявил Шахин в эфире телеканала Sky News, его слова приводит РИА «Новости».
Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Глава МИД Украины назвал «страшным ударом по Западу» приход талибов к власти
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Установление власти «Талибана» (запрещено в России и признано террористическим) стало страшным ударом для Запада, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«Сейчас это все происходит накануне 20-й годовщины атаки на башни-близнецы. 11 сентября (2001 года), и тогда при власти в Афганистане был «Талибан». После этой атаки началась война в Афганистане, и «Талибан» вытеснили. Сейчас, через 20 лет, будут вспоминать имена погибших (во время теракта в США), и опять «Талибан» будет при власти в Афганистане», – сказал Кулеба в эфире украинского канала, передает РИА «Новости».
По его словам, эти события стали для Запада «страшным ударом», от него будет «очень тяжело оправиться», это ставит вопрос об «эффективности Запада как мировой силы».
Украинский министр добавил, что приход талибов к власти откатил развитие страны на 20 лет.
Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Рейтинг Байдена обвалился после захвата Афганистана талибами
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На фоне ситуации в Афганистане рейтинг одобрения деятельности американского президента Джо Байдена снизился в США до 46%, свидетельствуют данные опроса, проведенного Reuters и Ipsos.
Поддержка Байдена снизилась сразу на 7 процентных пунктов – прежде о его политике положительно отзывались 53% респондентов (аналогичный опрос Reuters и Ipsos проводили в пятницу). Нынешний показатель – самый низкий за время президентства Байдена. В опросе принимали участие совершеннолетние американцы. Их число, а также величина статистической погрешности не указываются, передает ТАСС.
Напомним, по данным Trafalgar Group, 69,3% американцев не одобряют действия Байдена в сфере военных операций США в Афганистане. Байден заявлял, что готов к критике из-за решения о выводе американских войск из Афганистана.
Многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Движению «Талибан» (запрещено в России) потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию Афганистана.
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Эксперт оценил перспективы партнерства России и Китая в Афганистане
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«Возможно, Россия и Китай превратятся в важных ключевых партнеров нового Афганистана, а его связи с Европой и США будут потеряны», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Василий Кашин. Так он прокомментировал разговор глав МИД России и КНР о ситуации в Афганистане и опасения ЕС, что Москва и Пекин решили заполнить политический вакуум в Афганистане.
«При оптимальном стечении обстоятельств дипломатические усилия, которые предпринимают Россия и Китай, сработают. В таком случае «Талибан» и Афганистан в его нынешнем виде будут заниматься собственным развитием, а не будут служить источником угроз для окружающих стран», – убежден эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин.
«Возможно, – предполагает эксперт, – Россия и Китай превратятся в важных ключевых партнеров нового Афганистана, а его связи с Европой и США будут потеряны».
«Но речь не будет идти о чьем-либо иностранном доминировании, – отмечает собеседник. – Дело в том, что победившая сторона в Афганистане шла к власти под лозунгами избавления от любого внешнего доминирования».
«Афганистан – не поле для борьбы за влияние. Скорее это серьезная потенциальная проблема, и все страны региона будут заняты сначала тем, чтобы обезопасить себя, – считает Кашин. – Если талибам удастся установить стабильную власть и наладить управление экономикой, то могут возникнуть варианты для крупных экономических проектов».
Эксперт напомнил, что на территории Афганистана есть запасы полезных ископаемых, которые особенно важны для современной экономики – цветные металлы и литий. Но пока что их разработка – отдаленная перспектива, отметил Кашин.
Глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым отметил: Пекину и Москве необходимо защищать свои законные интересы в Афганистане и содействовать тому, чтобы движение «Талибан» (запрещено в России) брало на себя ответственность за ситуацию в стране.
В свою очередь Лавров заявил, что Россия по развитию ситуации в Афганистане готова своевременно сверять часы с Китаем и совместно реагировать на изменения.
Представитель МИД КНР Хуа Чуньин в свою очередь сообщил: представители «Талибана» ранее заверяли правительство Китая в том, что они намерены бороться с «Исламским движением Восточного Туркестана» (запрещено на территории России) и другими действующими в Афганистане террористическими организациями, сообщает ТАСС. «Исламское движение Восточного Туркестана» – сепаратистское движение в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, связанное с «Аль-Каидой» (запрещена в России) и также запрещенным «Исламским движением Узбекистана» – региональным подразделением ИГ.
Ранее группа депутатов Европарламента заявила о том, что Евросоюзу нужна новая стратегия по Афганистану, так как Россия и Китай «быстро попытаются заполнить политический вакуум».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Россия готова «приручить» новую афганскую власть. По мнению экспертов, пришедшие к власти талибы будут рассматривать запрещенные в России «Аль-Каиду» и «Исламское государство* – Хорасан» как своих непосредственных врагов.
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Талибы объявили о временной приостановке всех вылетов из аэропорта Кабула
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Радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) объявило во вторник о приостановке вылетов всех самолетов из международного аэропорта столицы Афганистана, сообщил телеканал «Скай ньюс – Арабия».
Как передает катарский телеканал «Аль-Джазира», отряды «Талибана» подошли вплотную к аэропорту афганской столицы.
Для разгона собравшихся там людей талибы несколько раз стреляли в воздух, передает ТАСС.
Напомним, в понедельник агентство France Press со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. Между тем появились сообщения о том, что несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь по гражданским лицам в аэропорту Кабула.
Позднее всоцсетях появилось видео
падения с высоты по меньшей мере двух человек, уцепившихся за борт военного самолета в районе аэропорта Кабула.
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В шасси вылетевшего из Кабула американского самолета нашли останки человека
В стойке шасси американского военно-транспортного самолета С-17 обнаружили человеческие останки – предположительно, афганца, пытавшегося сбежать из страны после захвата власти талибами, пишет Politico со ссылкой на источники.
По информации издания, из-за инцидента система опор воздушного судна оказалась выведена из строя. Появилось фото из иллюминатора самолета, на котором запечатлен застрявший снаружи человек, передает РИА «Новости».
Агентство France Press со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. Между тем появились сообщения о том, что несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь по гражданским лицам в аэропорту Кабула. Позднее всоцсетях появилось видео, предположительно, падения с высоты по меньшей мере двух человек, уцепившихся за борт военного самолета в районе аэропорта Кабула.
В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили
в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь
флаги Соединенных Штатов.
Москву шокировала реакция демократического мира на гуманитарный кризис в Афганистане
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Реакция демократического мира на гуманитарный кризис в Афганистане вызывает шок, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила в эфире Youtube-канала «Соловьев Live», что она с ужасом наблюдает «те заявления, которые сейчас раздаются по этому поводу».
«Например, премьер-министр Эстонии заявила, что гуманитарный кризис в Афганистане шокирует весь демократический мир, – запевка хорошая, действительно так, – и Эстония готова внести свой вклад в его разрешение, приняв 10 беженцев из Афганистана», – сказала она.
Представитель МИД подчеркнула, что «шокирует не только гуманитарный кризис, который разворачивается в Афганистане, шокирует реакция демократического мира на этот кризис».
«Что делает западный мир? Вот те самые страны НАТО, ЕС, которые 20 лет там наводили порядок (...) Направляют самолеты? (...) Разве они занимаются тем, что они начинают разворачивать какие-то лагеря для беженцев, выделять средства соответствующим НПО, которые оказывали помощь? (...) Нет, все намного интереснее – они публикуют заявление на сайте госдепартамента, призывающее не закрывать погранпереходы, оставлять открытыми дороги и аэропорты», – подчеркнула она.
Напомним, в воскресенье отряды талибов (движение «Талибан» запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
После афганские СМИ распространили кадры, на которых видно, как с американского транспортного самолета, вылетающего из Кабула, падают люди – предположительно, афганцы, которые пытались бежать из захваченной террористами страны, зацепившись за шасси. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд после этого инцидента заявила, что «друзья и союзники» США «не виснут на самолетах».
Между тем автомобили гражданских лиц и военных Афганистана, брошенные у моста Термез – Хайратон, создали пробку и мешают вернуться грузовикам в Узбекистан.
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Евросоюз признал победу талибов в войне в Афганистане
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Евросоюзу нужны контакты с «Талибаном» (террористическая организация, запрещенная в России) для решения экстренных вопросов, при этом речь об официальном признании движения со стороны ЕС не идет, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Талибан» выиграл войну, поэтому мы должны разговаривать с новыми властями в Кабуле, кем бы они ни были, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризисы. Об официальном признании речь не идет, но необходимо решать практические вопросы, к примеру иметь доступ в аэропорт Кабула для проведения эвакуации. Для этого необходимо вести контакты с властями на местах», – сказал он на пресс-конференции по итогам видеоконференции глав МИД Евросоюза по ситуации в Афганистане, передает РИА «Новости».
Ранее движение «Талибан» (запрещено в России) провело первую пресс-конференцию, представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что движение контролирует все границы страны, а также не намерено сводить счеты со своими соперниками, издан акт о всеобщем помиловании.
Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Столтенберг обвинил руководство Афганистана в сдаче страны талибам
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Произошедшее в Афганистане является последствиями неспособности политического руководства страны добиться мирного урегулирования, переход власти произошел вопреки «жертвам и вложениям» НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
«Мы в последние недели наблюдали провал – как политический, так и военный – с такой скоростью, которую мы не предвидели. Некоторые силы безопасности смело сражались, но они не сумели поддержать безопасность страны, потому что в конечном итоге политические лидеры Афганистана не сумели противостоять талибам (признанное террористическим и запрещенное в России движение «Талибан» – прим. ВЗГЛЯД) и добиться мирного урегулирования. Этот провал руководства Афганистана и привел к трагедии», – цитирует генсека РИА «Новости».
По его словам, провал произошел вопреки усилиям Североатлантического альянса, несмотря на «жертвы и значительные вложения», на которые пошли ради Афганистана.
«Необходимо извлечь уроки из этого», – сказал Столтенберг.
По его словам, в НАТО не собирались оставлять войска на «вечное присутствие». «В последние годы мы сократили свое присутствие со 100 тыс. до менее двух, а затем и до нуля», – заключил он.
Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.