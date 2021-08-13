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Власти США пожаловались на «российскую дезинформацию» о COVID-19
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Министерство внутренней безопасности США утверждает, что связанные с Россией, Китаем и Ираном СМИ якобы распространяют заведомо ложную информацию о коронавирусе и вакцинах.
Оценивая угрозы в террористической сфере для США, МВБ заявило, что страны, которые являются «противниками» Вашингтона, «активизировали попытки посеять разногласия». В частности, как утверждает американское ведомство, «связанные с властями России, Китая и Ирана СМИ неоднократно распространяли теории заговора относительно происхождения COVID-19 и эффективности вакцин». Кроме того, по версии министерства, в ряде случаев они «усиливали призывы к насилию в отношении лиц азиатского происхождения». Доказательств своих заявлений МВБ не приводит, передает ТАСС.
Напомним, что США и Европа и раньше утверждали, что российская сторона якобы занимается распространением «дезинформации» о COVID-19. При этом Запад сам уже долгое время активно ведет кампанию против российской вакцины «Спутник V».
В ВОЗ назвали срок одобрения «Спутника V»
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Российская вакцина «Спутник V» может быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре, заявила помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао.
«По «Спутнику» мы в настоящее время проводим юридические процедуры. Мы также начали анализировать эту вакцину на предмет включения в портфель механизма COVAX», – цитирует Симао ТАСС.
«По срокам мы пока не знаем, когда будет завершен процесс, но мы рассчитываем, что это произойдет в середине сентября», – добавила она.
COVAX является международным механизмом, запущенным ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее благополучных государств. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцины.
Сейчас ВОЗ рекомендует для экстренного применения семь препаратов: вакцины китайских компаний Sinopharm и Sinovac, вакцину Comirnaty, разработанную совместно компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии, препарат компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson, вакцину американской компании Modern, а также два варианта вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca и Оксфордского университета.
От России кандидатами в программу являются «Спутник V», разработанный центром Гамалеи, и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».
В настоящий момент российскому препарату «Спутник V» уже год, в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира».
На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли.
РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
В США назвали условия для «вторжения» России в Прибалтику
Успех гипотетического вторжения России в Прибалтику будет зависеть от захвата данного региона «менее чем за сто часов» – до того, как НАТО успеет дать адекватный ответ, считает обозреватель американского журнала National Interest Себастьен Роблин.
Роблин заявил, что данный сценарий, который он, впрочем, оценивает как маловероятный, подразумевает проход через Сувалкский коридор – участок границы между Польшей и Литвой шириной в сорок миль. На его взгляд, эта «брешь» может стать «ахиллесовой пятой» НАТО при вооруженном конфликте с Москвой, передает РИА «Новости».
«Россия попытается вторгнуться в Прибалтику только в том случае, если почувствует отсутствие возможностей и решимости у НАТО», – утверждает он.
Обозреватель также считает, что Россия может атаковать Сувалкский коридор с нескольких направлений, чтобы перерезать колонны войск Североатлантического альянса, которые отправят на помощь странам Балтии.
«Москва будет делать ставку на то, что страны Западной Европы не захотят рискнуть ядерной войной, чтобы освободить уже завоеванные страны Балтии», – подчеркнул Роблин.
Публицист заключил, что укрепление обороноспособности Сувалкского коридора путем размещения там дополнительных сил НАТО сможет снизить риск разрушительной войны с Россией.
Ранее Себастьен Роблин допустил «осаду и физическую оккупацию» Калининграда в случае вооруженного конфликта с Россией.
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Россия указала Госдепу на ситуацию с правами человека в США
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Посольство РФ в Вашингтоне предложило Госдепартаменту США вместо критики Москвы обратить внимание на ситуацию с правами человека в Соединенных Штатах и ознакомиться с соответствующим докладом российского внешнеполитического ведомства.
«Официальный представитель Госдепартамента [США Нед Прайс] продолжает критиковать Россию за якобы имеющие место нарушения прав человека. Тем временем самое время США обратить внимание на ситуацию внутри своей собственной страны», – подчеркивается в заявлении российских дипломатов, опубликованном в Twitter дипмиссии.
«Вот некоторые ориентиры», – указало российское посольство, прикрепив ссылку на сайт МИД России, где размещен доклад «О ситуации с правами человека в отдельных странах», в котором упоминаются в том числе и США.
Напомним, в июне прошлого год официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила власти Соединенных Штатов в нарушении международного права и Конституции США в связи с нападениями американских правоохранителей на журналистов.
Ранее Россия потребовала от США выполнения рекомендаций ООН по соблюдению прав человека. В частности, в МИД подчеркнули, что Соединенные Штаты обязаны закрыть тюрьму в Гуантанамо, отменить масштабные программы слежки со стороны американских спецслужб за своими и иностранными гражданами, прекратить внесудебные казни и убийства, принять немедленные меры по недопущению расовой дискриминации и насилия, искоренить полицейский произвол, навести порядок в пенитенциарной системе, пресечь торговлю детьми под видом усыновления, исправить ситуацию с соблюдением прав мигрантов, остановить похищения людей по всему миру, ввести мораторий на смертную казнь и прекратить нарушения международного гуманитарного права.
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Стало известно о более смертельном йота-штамме коронавируса
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Специалисты департамента здравоохранения города Нью-Йорк и Школы общественного здравоохранения имени Мэйлмана Колумбийского университета пришли к выводу, что «йота»-вариант коронавируса повышает на 46-82% коэффициент летальности при заражении коронавирусом.
В ходе исследования было установлено, по сравнению с другими штаммами «Йота» увеличивает коэффициент летальности у людей в возрасте 45-64 лет – на 46%, 65-74 лет – на 82%, старше 75 лет – 62%. Уточняется, что ученые провели анализ данных, собранных в Нью-Йорке с ноября 2020 года апрель текущего года, передает РИА «Новости».
Также ученые выяснили, что скорость передачи этого штамма на 15-25% выше, чем у ранее выявленных штаммов. При этом он мог преодолевать иммунитет у 0-10% ранее перенесших инфекцию.
Напомним, что «Йота»-штамм был выявлен в Нью-Йорке в ноябре прошлого года. Вирус распространился по всем штатам Америки и впоследствии был зарегистрирован в 27 странах мира.
В список «вызывающих озабоченность» ВОЗ внесла четыре варианта: «альфа» (британский), «бета» (южноафриканский), «гамма» (бразильский) и «дельта» (индийский).
Ранее директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что для инфицирования штаммом коронавируса «дельта» требуется меньше вирусных частиц, чем для инфицирования обычным штаммом.
Напомним, в конце июня в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора сообщали, что случаев заражения новым лямбда-штаммом коронавируса в России нет.
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Изучено влияние коронавируса на репродуктивные способности мужчин
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Российские ученые выяснили, что качество спермы у мужчин, перенесших COVID-19, значительно ухудшается, при этом вакцинация «Спутником V» не оказывает негативного воздействия на репродуктивное здоровье.
Влияние COVID-19 и вакцины «Спутник V» на репродуктивную функцию мужчин с помощью передовых молекулярно-генетических методов изучала группа исследователей под руководством академика РАН, главного внештатного специалиста по гинекологии Минздрава Лейлы Адамян, главного врача ГКБ № 15 Валерия Вечорко и профессора МФТИ Антона Буздина.
На первом этапе было проведено комплексное обследование 50 мужчин в возрасте от 22 до 50 лет, которое включало в себя анализ показателей спермограммы, анализы крови, оценку параметров гормонального профиля, осмотр урологом-андрологом. Затем к работе подключились биологи и биоинформатики, которые провели углубленный генетический анализ.
«Выяснилось, что качество спермы после COVID-19 статистически значимо ухудшается. Главный удар приходится на гены, связанные с процессами энергообразования в митохондриях и с передачей сигналов так называемых Toll-подобных рецепторов. Кроме того, снижается экспрессия всех белок-кодирующих генов митохондриального генома в образцах, полученных после COVID-19», – передает РИА «Новости» текст исследования.
Ученые также провели аналогичную оценку репродуктивной функции 44 мужчин, привитых вакциной «Спутник V». Полученные данные говорят об отсутствии воздействия вакцины на уровень гормонов и показателей спермограммы. Генетический анализ не выявил аномалий, подобных тем, что были обнаружены у перенесших коронавирус.
Ранее в РАН назвали способ восстановить функции мозга после COVID.
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Грузия останавливает транспорт из-за пандемии коронавируса
В Грузии в связи с резким ростом случаев заболевания коронавирусом с 14 августа по 4 сентября останавливается общественный транспорт, заявил в четверг глава правительственного координационного штаба по борьбе с пандемией Георгий Гвибрадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Полностью запрещаются фестивали, концерты и иные увеселительные мероприятия, сокращается срок работы ресторанов, кафе и баров – сейчас они закрываются в полночь, а с 14 августа будут работать до 23 часов.
К процессу вакцинации будут подключены военные врачи, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленный режим работы. Не исключено развертывание полевых госпиталей.
В минувший вторник Грузия поставила суточный рекорд заболеваемости и смертности от коронавируса – число выявленных случаев заражения составило 5 697, скончалось 54 человека. В среду и четверг показатель заболеваемости также превышал 5 тыс. случаев, численность летальных исходов в эти дни приближалась к 50.
По данным Национального центра по контролю за заболеваниями, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 466 326 случаев заражения, скончались 6 279 человек.
В стране с населением в 3,7 млн человек прививки сделали немногим более 715 тыс. человек. Темпы считаются невысокими, поэтому в сентябре, возможно, в рестораны и спортивные залы будут пускать только привитых или сделавших тесты.
Министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе называет ситуацию «катастрофической». По решению правительства Грузии, с 10 августа стало обязательным ношение масок на открытых площадках при встрече пяти и более человек. С 22 июня это требование было отменено. Также запрещены с 10 августа свадьбы и поминки. Нарушение обернется для физического лица штрафом в 2 тыс. лари (645 долларов), для юридического – 10 тыс. лари (3225 долларов).
По данным СМИ, многие прибывшие в Грузию туристы из-за ограничений начали покидать страну раньше времени.
Ранее власти Грузии заявили о чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.
Польша продаст Украине вакцину от COVID-19 с истекающим сроком годности
Польша поставит на Украину вакцину от коронавируса, у которой заканчивается срок годности, сообщил заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска в эфире радиостанции RMF FM.
«Те вакцины, у которых короткий срок годности, будут переданы на Украину. Уже в августе мы передадим первую партию – более 650 тысяч, а планируем – 1,2 млн», – цитирует РИА «Новости» Краску.
Министр подчеркнул, что это будет именно продажа, а не безвозмездная передача. По его словам, речь идет о препарате производства AstraZeneca.
Ранее исследование центра «Социальный мониторинг» показало, что большая часть украинцев считают проваленной кампанию вакцинации, проводимую киевскими властями.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
Шойгу обсудил с главой Пентагона меры по снижению потенциальных рисков
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Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел по телефону переговоры с американским коллегой, главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщили в российском оборонном ведомстве.
«Состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина. Обсуждены итоги двусторонних консультаций по стратегической стабильности, а также вопросы глобальной и региональной безопасности», – цитирует сообщение Минобороны РИА «Новости».
Между тем пресс-секретарь Пентагона Джон Кибри сообщил, что беседа между главами ведомств проводилась для обеспечения открытости в этой области.
«Цель телефонного разговора заключалась в поддержке усилий по обеспечению транспарентности и снижению рисков после возобновления 28 июля диалога по стратегической стабильности между США и Россией в Женеве (Швейцария)», – отметил Кирби, передает ТАСС.
Напомним, в конце июля в Женеве состоялся первый в 2021 году раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности.
В ходе переговоров стороны обсудили новый формат контроля за ядерным оружием. В ходе встречи Россия призвала учитывать в переговорах ядерное оружие Британии и Франции.
В Госдепе назвали задачи спецпосланника США по «Северному потоку – 2»
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Непосредственной задачей Амоса Хохштейна на посту старшего советника Госдепартамента США по энергетической безопасности будет принятие мер, направленных на «снижение рисков», которые несет трубопровод «Северный поток – 2», говорится в заявлении госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена.
«Я назначаю Амоса Хохштейна на пост старшего советника Госдепартамента по энергетической безопасности, что подчеркивает приверженность администрации укреплению энергетической безопасности Соединенных Штатов, а также наших союзников и партнеров», – приводит текст заявления ТАСС.
«Его непосредственной задачей будет принятие мер, направленных на снижение рисков, которые несет трубопровод «Северный поток – 2», – отметил Блинкен.
«Это назначение демонстрирует готовность администрации использовать энергетическую дипломатию для обеспечения безопасности поставок в этот жизненно важный период перехода к новым технологиям в сфере энергетики, давать отпор использованию Кремлем энергетики в качестве геополитического оружия, а также способствовать более безопасному и устойчивому будущему в сфере энергетики для Украины и находящихся на передовой линии стран НАТО и Евросоюза», – утверждает Блинкен.
Накануне стало известно, что американский президент Джо Байден назначил Хохштейна спецпосланником США по «Северному потоку – 2». В связи с назначением Хохштейна в МИД России заметили, что ранее уже было «много номинаций, было много деклараций, было много намерений, которые, к сожалению, дальше декларативной формы никуда не шли», потому «будем исходить из практических шагов американской стороны».
Американист Дмитрий Дробницкий в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Новый спецпосланник США по «Северному потоку-2» Амос Хохштейн был в группе тех, кто говорил: только дайте мне на пять дней в руки ресурсы, я остановлю газопровод. Если бы в задачи Хохштейна входило противодействие России, то у нас бы появился очень опасный враг».
Напомним, в июле Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США пообещали не накладывать санкции на немецкого оператора проекта Nord Stream 2 AG, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
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РФПИ предложил Pfizer использовать «Спутник» в качестве бустерного укола
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил Pfizer использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник лайт» в качестве бустерного, третьего укола для усиления эффекта от вакцинации.
«Рост числа случаев нового штамма ковида в США и Израиле показывает, что вакцины с мРНК нуждаются в гетерогенном бустере для усиления и продления иммунного ответа. Сегодня РФПИ предлагает Pfizer использовать «Спутник Лайт» в качестве бустерного, третьего укола», – говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте вакцины.
Однокомпонентная «Спутник Лайт», отметили в РФПИ, была специально разработана как самостоятельная вакцина и для бустирования.
«Спутник V» первой из вакцин против коронавируса применил гетерогенное бустирование («вакцинный коктейль»), предполагающее использование двух разных аденовирусных векторов для двух инъекций (в отличие от других вакцин от коронавируса, использующих одну инъекцию дважды)», – передает сообщение РФПИ РИА «Новости». По данным Минздрава, эффективность «Спутника V» против штамма «дельта» составила 83,1%.
При этом РФПИ первым предложил сотрудничество другим производителям вакцин. На сегодняшний день многие производители следуют примеру «Спутника V», исследуя возможности комбинирования разных вакцин. Также в ряде стран проводятся исследования со «Спутником».
Ранее в РФПИ заявили, что опыт использования российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в ведущих странах мира доказал высочайшую безопасность и эффективность препарата.
В Литве непривитым от COVID-19 запретили посещать ТЦ, кафе и рестораны
Правительство Литвы одобрило ограничения для людей, у которых нет иммунитета к коронавирусу, они вступят в силу с 13 сентября, сообщает портал литовского национального радио и телевидения LRT.
«Правительство Литвы утвердило ряд ограничений для людей без иммунитета к COVID-19... Сертификаты об иммунитете потребуются для доступа в магазины и организации сферы услуг не первой необходимости, а также на мероприятия в помещении», – приводит сообщение РИА «Новости».
Отмечается, что людям старше 16 лет, которые не были полностью вакцинированы против COVID-19 или не переболели, будет запрещено посещать торговые центры, салоны красоты, кафе и рестораны, а также общественные мероприятия, проводимые в помещениях.
Чтобы получить доступ к услугам, людям необходим «паспорт возможностей», который выдается привившимся от коронавируса или переболевшим, или его европейский эквивалент. Отрицательный тест ПЦР также будет действителен в качестве пропуска в течение 48 часов. Однако тестируемым придется платить за это самим.
Правила вступят в силу 13 сентября.
На портале отмечается, что правительство рассматривало возможность включить в число ограничений пользование общественным транспортом и медицинскими услугами, не являющимися жизненно важными.
Людям без сертификатов об иммунитете разрешат совершать покупки в продовольственных, ветеринарных магазинах, оптиках и аптеках (менее 1500 квадратных метров и с прямым выходом на улицу). Они также могут посещать художественные и музейные выставки и библиотеки, публичные мероприятия на открытом воздухе вместимостью до 500 человек.
Напомним, во вторник у здания парламента Литвы в Вильнюсе прошла акция протеста против решения властей ввести ограничения для тех, кто не привился от коронавируса. К вечеру она переросла в беспорядки. Митингующие заблокировали депутатов внутри здания Сейма, полиции пришлось применить слезоточивый газ, передает Delfi.
Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал действия протестующих. «Граждане могут протестовать и выражать свое мнение. Да, политикам не следует вешать ярлыки на граждан, нужно аргументировать и объяснять свои решения. <...> Но демократия – это не анархия. Я призываю цивилизованно – без оскорблений и нападок – позволить представителям Сейма покинуть здание парламента», – написал он в Facebook.
По подсчетам полиции, у парламента собралось около 4,5 тыс. человек, передает LRT. Полиция, чтобы разогнать протестующих, применила слезоточивый газ и начала оттеснять их от входов в парламент. Против митингующих была применена сила.
В связи с беспорядками были задержаны 26 человек, сообщил департамент полиции при МВД республики.
В июле в Литве отменили карантин, действующий с ноября 2020 года в рамках мер по борьбе с пандемией. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что жители стран Прибалтики мечтают о российской вакцине.
В США призвали вернуть НАТО к истокам для «устрашения» России
Пренебрежение критическими проблемами безопасности и смещение фокуса на тему глобального изменения климата подрывают способность НАТО защищать стран-участников; необходимо вернуться к истокам, чтобы «держать Россию в страхе», заявил старший политический аналитик по европейским делам фонда «Наследие» Дэниэл Кочис.
Кочис пишет в статье на портале 19fortyfive, что недавний саммит альянса вызвал сильное разочарование, так как его самым большим «достижением» стало принятие в качестве повестки дня изменение климата на Земле. Он считает, что это лишь попытка перевести внимание от трудностей, с которыми в настоящее время сталкивается организация, передает РИА «Новости».
Так, в течение некоторого времени члены НАТО не могли согласовать свои представления о существующих угрозах безопасности, и вместо того, чтобы найти компромисс, альянс выбрал зонтичный подход, при котором каждая проблема считается одинаково острой. Однако рано или поздно нужно будет расставить приоритеты, подчеркнул аналитик.
«После прихода Джо Байдена НАТО стала рассматривать климатические изменения в качестве величайшей угрозы, по крайней мере, такой же важной, как и противостояние с Россией, Китаем, нестабильность в ближнем зарубежье Европы и распространение оружия массового уничтожения», – пишет Кочис.
Он выразил опасение, что США и их партнеры по альянсу практически перестанут инвестировать в развитие вооружений и техники, сделав выбор в пользу инвестиций в «зеленые» технологии. Это, на его взгляд, значительно ослабит трансатлантическую безопасность.
Таким образом, администрация Байдена стоит перед выбором: принять менее боеспособные вооруженные силы, направив средства на экологические инновации, или сосредоточиться на модернизации вооруженных сил США в будущем.
Кочис считает, что организация должна вернуться к своим истокам, поставив главной целью территориальную оборону, в первую очередь, чтобы «держать Россию в страхе» и сдерживать использование ею обычных и ядерных вооружений.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу указал на рост боевого потенциала НАТО у границ России.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как НАТО ведет подрывную пропаганду в России.
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Врача поликлиники поймали в Москве на незаконной выдаче сертификатов о вакцинации от COVID-19
В Москве сотрудник поликлиники занимался незаконным оформлением и выдачей сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщил департамент здравоохранения города.
«Совместно с представителями правоохранительных органов выявлены факты незаконного оформления и выдачи сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции сотрудником городской поликлиники №64. Возбуждено уголовное дело», – сообщается на сайте департамента.
Сейчас ведомство и руководство поликлиники помогают правоохранителям установить виновных в произошедшем, и причины инцидента.
В департаменте заверили, что метод организации вакцинации в Москве исключает возможность таких ситуаций, также применяется метод «контрольной закупки» и проводится сотрудничество с правоохранительными органами.
Ранее в Кремле призвали бороться с поддельными сертификатами о вакцинации. За использование поддельных QR-кодов для посещения ресторанов можно получить до двух лет лишения свободы.
Привитый вакциной от COVID в виде капель рассказал об ощущениях
Один из привившихся вакциной от коронавируса в виде капель для носа, разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи, рассказал о своих ощущениях после вакцинации: побочных эффектов нет, вакцина с чуть сладковатым вкусом.
«Вакцину капают в нос, при этом нужно глубоко вдохнуть. Вся процедура занимает меньше минуты. Препарат практически не имеет вкуса и запаха, совсем чуть-чуть сладковатый привкус, совершенно не противно», – сообщил источник РИА «Новости».
Он уточнил, что на вид вакцина прозрачная, из ампулы ее набирают в шприц со специальной насадкой и капают в нос.
Каких-то побочных эффектов после применения препарата ни в день вакцинации, ни на следующий не отмечалось. Температура была в норме, мышечной боли, головной, кашля и насморка не было, отметил привитый.
«Все прошло незаметно, как будто ничего и не делали», – подчеркнул он.
Напомним, в начале апреля в России начались испытания вакцины от COVID-19 в виде капель для носа.
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В Москве отменили требование о переводе на удаленную работу 30% сотрудников
С 13 августа в Москве отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Собянин сообщил об этом в своем блоге. При этом он указал, что работодателям рекомендуется и в дальнейшем сохранять «удаленку», если это возможно без ущерба для деятельности организаций.
При этом работодатели «по-прежнему обязаны проводить термометрию работников перед началом рабочего дня и ни в коем случае не допускать на рабочие места сотрудников с признаками ОРВИ». Однако «отменяются требования о проведении термометрии в течение рабочего дня (каждые четыре часа) и регулярном тестировании сотрудников на COVID-19 (не менее 10% персонала каждые 15 дней)».
Вместе с тем в Москве отменяются все ограничения на посещение зоопарков, включая расположенные в них крытые павильоны.
«Благодаря массовой вакцинации и другим профилактическим мерам пандемия продолжает отступать. Число новых госпитализаций уменьшилось более чем в два раза по сравнению с пиковым значениями второй половины июня. На сегодня в коронавирусных госпиталях занято менее семи тысяч коек – минимальное количество с начала апреля (...) Число москвичей, получивших первый компонент вакцины, на этой неделе превысило 4,5 млн человек», – сообщил мэр.
Он отметил, что за последние дни столичные власти провели уже несколько этапов смягчения ограничений, в целом Москва «вернулась к обычному ритму жизни».
«Вместе с тем многие профилактические меры пока остаются в силе. Мы по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Нельзя проводить массовые мероприятия. Сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино», – указал Собянин.
Он добавил, что «очень хочется как можно скорее снять эти ограничения», но «нельзя допустить, чтобы поспешные шаги спровоцировали рост заболеваемости и тем самым отбросили нас назад».
«Мы по-прежнему будем действовать осторожно, исходя из анализа складывающейся ситуации и прогноза развития пандемии. Многое зависит от возможных мутаций коронавируса, которые очень сложно прогнозировать. Но еще больше зависит от нас. Берегите себя и своих близких! Это самый надежный путь к победе над пандемией», – заключил мэр российской столицы.
Ранее в Москве отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах. До этого мэр заявил, что российская столица прошла пики по коронавирусу, заболеваемость в Москве идет вниз, но число госпитализаций снижается медленнее.
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