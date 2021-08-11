Суд арестовал «Бентли» бывшей жены футболиста Мамаева по его иску

Первомайский районный суд Ростова-на-Дону арестовал по иску о разделе совместно нажитого с футболистом Павлом Мамаевым имущества два автомобиля его бывшей жены Аланы Мамаевой, сообщил представитель суда.

По его словам, в суде находятся два иска от Мамаева к бывшей супруге. Один из них – о разделе совместно нажитого имущества – был принят к производству во вторник. «В рамках иска были приняты меры по его обеспечению – был наложен арест на имущество Аланы Мамаевой, а именно на автомобили Range Rover и Bentley Continental», передает РИА «Новости».

Уточняется, что владелец не сможет продать или подарить эти машины до вынесения решения по иску.

Второй иск, который находится в производстве суда, касается спора об определении места жительства ребенка, порядка общения и взыскания алиментов. Заседание по нему назначено на 18 августа.

В марте Алана Мамаева в Instagram сообщила о том, что разводится с Павлом «мирно и без скандалов»: она не претендует на раздел имущества, не просит алиментов, разрешает видеть детей в любое время.

Напомним, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев содержались в ИК-4 Белгородской области за две драки в центре Москвы. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. Позже в кафе они избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.

В декабре прошлого года Виталий Соловчук, выступающий в качестве потерпевшего по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, направил в суд иск о взыскании со своих обидчиков 1 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба.