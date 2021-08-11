Байден удивил пользователей Сети поведением у Белого дома

Новая волна критики обрушилась на президента США Джо Байдена после того, как он якобы проигнорировал указания спецагента перед входом в Белый дом.

Издание The Hill опубликовало кадры, на которых американский лидер возвращается в свою резиденцию по прилету из Уилмингтона, передает РИА «Новости».

President Biden returns to the White House after spending time in Wilmington, Delaware pic.twitter.com/RopGCgStGR — The Hill (@thehill) August 10, 2021

На записи видно, как представитель Секретной службы указывает Байдену на дорожку, ведущую к Белому дому, после чего президент решил последовать за агентом вверх по лужайке в президентское поместье.

Издание Daily Mail пишет, что критики президента в Республиканской партии и пользователи Сети в очередной раз предположили, что политик страдает от деменции.

Однако были и те, кто посчитал, что спецагент на самом деле предупредил американского лидера о том, что нужно проследовать обходным путем.

Ранее Байден попал в неловкую ситуацию после того, как один из его помощников указал ему на «остаток завтрака» на подбородке.

Отметим, что американский лидер довольно часто допускает неумышленные оговорки и совершает неловкие поступки. Например, он перепутал Обаму с Трампом, путал Сирию и Ливию, «салон» и «салун», эскалацию и вакцинацию, президента и премьера Черногории, по ошибке приписал США войну с Ираном.

Также он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, трижды запнулся в речи о России. Кроме того, Байден неправильно произносил аббревиатуры ATF (бюро по контролю за алкоголем, табаком и огнестрельным оружием) и RAF (Королевские ВВС Великобритании).

В июне экс-врач Белого дома конгрессмен Ронни Джексон призвал Байдена срочно пройти тест на выявление нарушений когнитивных функций, указав, что «снижение умственных способностей» и забывчивость американского лидера стали более заметными.