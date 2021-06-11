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Байдена раскритиковали за «нецензурную» оговорку о британских ВВС
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Глава американского государства Джо Байден, выступая перед американскими военными на базе Милденхолл в английском графстве Саффолк, неправильно произнес аббревиатуру RAF – Royal Air Force (Королевские ВВС Великобритании), сообщают британские СМИ.
Вместо «RAF» Байден сказал «RFA». Daily Express назвала его ошибку «грубой», «серьезной и постыдной оплошностью». Издание полагает, что первая зарубежная поездка Байдена как президента США началась с «непростительного старта», передает ТАСС.
Daily Mail напомнила, что Байден «известен тем, что во время выступлений или ответов на вопросы допускает ошибки, путается или даже отвлекается». Издание не исключает, что очередная «оплошность может вызвать опасения по поводу умственных способностей Байдена». При этом Daily Mail указывает, что перед выступлением и «досадной оплошностью» супруга президента США Джилл Байден предостерегла его: «Джо, будь внимательнее!».
Произнесенное Байденом «RFA» может в зависимости от контекста переводиться как аббревиатура вспомогательного Королевского флота или обозначать акроним нецензурного выражения, передает РИА «Новости».
В мае Байден заявил, что начал политическую карьеру 180 лет назад. Вероятно, это была попытка пошутить. При этом ранее Байден путал Дональда Трампа с Джорджем Бушем – младшим, «салон» и «салун», а в своей речи о России пару раз оговорился, перепутав эскалацию и вакцинацию, неправильно произнеся фамилию российского лидера Владимира Путина, трижды запнулся в речи о России. Также он оговорился два раза подряд, называя бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами (ATF) – AFT. Кроме того, президент США назвал старшеклассниками пятиклассников в Вирджинии.
Москва назвала условия для восстановления нормальной работы посольств России и США
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Москва готова восстановить нормальную работу посольств хоть на следующий день после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, если американцы проявят готовность, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
По словам Сергея Рябкова, если американцы готовы вернуться к ситуации, которая существовала до начала этой нисходящей спирали с точки зрения и численности дипперсонала, работающего соответственно в России и в США, и выдачи виз, которая все более затруднена. «Если они готовы к этому, мы будем в состоянии буквально на следующий день восстановить норму в наших отношениях. Пока этого не произошло и призывы все-таки озаботиться этим вопросом отклика в Вашингтоне не находят», – уточнил он, передает РИА «Новости».
Ранее американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что с нетерпением ждет возможности присоединиться к президенту Джо Байдену в Женеве на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
Накануне замглавы МИД Сергей Рябков не исключил, что послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет.
7 июня в администрации американского лидера поделились ожиданиями от встречи лидеров России и США, а также объяснили, для чего Байден хочет встретиться с Путиным в Женеве. Президент России также поделился ожиданиями от переговоров с американским президентом, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Байден поговорил с Зеленским о коррупции
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Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудил поддержку Киева в связи с «продолжающейся российской агрессией в Крыму», борьбу с коррупцией и реформы, заявила официальный представитель американской администрации Джен Псаки.
«Байден подтвердил устойчивую поддержку со стороны США суверенитету Украины и территориальной целостности», – приводит РИА «Новости» текст заявления Псаки, распространенного пресс-службой Белого дома.
Кроме того, президенты двух стран, по словам представителя Белого дома, «обсудили стратегическое партнерство в поддержку плана Зеленского по искоренению коррупции и проведению реформ» и «евроатлантические устремления Украины, которые приведут к установлению правосудия и безопасности и процветанию народа страны».
Псаки подтвердила, что Байден «позднее этим летом» ждет Зеленского в Вашингтоне.
Ранее в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома сообщили порталу Axios, что Киев неверно истолковал слова Байдена об идее вступления Украины в НАТО.
Напомним, Байден отклонил настойчивую просьбу Зеленского не встречаться с президентом России Владимиром Путиным до того, как будут проведены американо-украинские переговоры на высшем уровне.
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Байден захотел дать понять России, что «Америка вернулась»
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Глава американского государства Джо Байден заявил, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой, но даст России понять, что «Америка вернулась».
Байден выступил перед военными на американской базе в Британии. Он отметил, что начал свое первое зарубежное турне, в рамках которого встретится с Путиным. «Чтобы дать ему знать, что я хочу, чтобы он знал», – сказал Байден под аплодисменты военных. Он заявил, что на всех этапах своего первого зарубежного турне даст понять: «Америка вернулась».
По словам Байдена, США «не ищут конфликта с Россией», желая «стабильных предсказуемых отношений». Он подчеркнул, что обе «нации разделяют великую ответственность среди прочего в стратегической стабильности». Однако, по его словам, «США ответят крепко и значимо на вовлеченность российского правительства во вредоносные действия», передает РИА «Новости».
При этом США «привержены тому, чтобы вести за собой с силой», защищая американские «ценности». Байден заявил, что «демократические страны мира объединяются, чтобы решать самые трудные задачи». Он подчеркнул, что Вашингтон «имеет больше возможностей для укрепления национальной безопасности и экономического процветания», если объединяется с союзниками. По его словам, «несравненная сеть альянсов и партнерств» – «ключ к американскому преимуществу». США «собираются отвечать на вызовы сегодняшнего дня с позиции силы», передает ТАСС.
Он полагает, что мир переживает «переломный момент истории», когда необходимо «доказать, что демократии не только выживут, но и добьются успеха», а также «развенчать тех, кто считает, что эпоха демократий закончилась». Байден заявил, что «демократии не могут объединиться и достичь консенсуса, чтобы дать (совместный) ответ, как это могут делать авторитарные режимы».
Ни одно государство не способно решать в одиночку нынешние международные проблемы, признал президент США. Он призвал «строить общее будущее». В нем, заявил Байден, США не будут пытаться навязывать свою волю другим нациям, а международные морское, воздушное и космическое пространство будут оставаться «свободными и доступными на благо всех».
Напомним, Байден находится в Великобритании, где примет участие в саммите G7. 16 июня в Женеве должна состояться встреча президентов России и США.
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В США призвали Байдена заключить сделку с Путиным
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Соединенным Штатам нужно пойти навстречу России, поскольку конфронтация не сделает мир более безопасным, сближение Москвы и Пекина угрожает Вашингтону, заявил обозреватель журнала The American Spectator и бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.
«Он (Байден) может «поехать в Россию» в переносном смысле (саммит проходит в Швейцарии) и стабилизировать отношения, которые слишком важны, чтобы разрушить их окончательно», – отметил автор материала, передает РИА «Новости».
Обозреватель добавил, что странам необходимо договориться о невмешательстве в выборы. При этом, по его словам, США несут за это больше ответственности, чем Россия. Также Москва и Вашингтон должны запретить «операции» в киберпространстве, тех же принципов следует придерживаться и европейским странам.
Бэндоу отметил, что важным условием прекращения конфронтации должна быть остановка расширения НАТО. «Самое главное, США должны пообещать, что в списке стран-членов Альянса не появится ни Грузия, ни Украина. Это не входит в интересы Америки», – указал автор.
Напомним, президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня.
Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Названо место встречи Путина и Байдена в Женеве
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 16 июня встретятся в Женеве на вилле «Ла Гранж», сообщила официальный представитель МИД Швейцарии.
«Встреча пройдет на вилле «Ла Гранж» в Женеве 16 июня», – отметила она, передает ТАСС.
Позже в Кремле подтвердили, что переговоры президента России и его американского коллеги пройдут 16 июня на женевской вилле Ла Гранж, передает РИА «Новости».
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков не исключил, что послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет. После этого американский посол в Москве заявил, что с нетерпением ждет возможности присоединиться к Байдену в Женеве.
7 июня в администрации американского лидера поделились ожиданиями от встречи лидеров России и США, а также объяснили, для чего Байден хочет встретиться с Путиным. Президент России также поделился ожиданиями от переговоров с американским президентом, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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Киев объяснил искажение слов Байдена стремлением передать «атмосферу двухстороннего тет-а-тета»
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Украинская сторона пояснила, что исказила слова американского президента Джо Байдена в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским, чтобы передать особую атмосферу во время диалога лидеров стран.
«Пожалуйста, абсолютно не нужно искать что-то темное там, где светло. Разговор между двумя президентами был максимально доверительным, предметным и с вполне конкретными определениями тех или иных рисков», – цитирует советника руководителя офиса Зеленского Михаила Подоляка УНИАН.
Он пояснил, что тема вхождения Украины в состав Североатлантического альянса чрезвычайно спекулятивна, она часто используется в пропаганде теми, кто не заинтересован в таком исходе событий.
«Именно поэтому важно было обозначить общность позиций и общность оценок сразу по факту разговора. Передать, скажем так, атмосферу двухстороннего тет-а-тета. А уже чуть позже, как это принято, начались консультации сторон по уточнению именно дипломатических формулировок. На мой взгляд, абсолютно рабочий формат и абсолютно адекватные правки. Нет никаких существенных итоговых разногласий и близко», – указал Подоляк.
У него вызвала изумление попытка «пройтись» по «крайне успешному» разговору и «низвести его ценность».
Напомним, Белый дом и украинское правительство сначала опубликовали противоречивые заявления по итогам состоявшегося в понедельник телефонного разговора президентов США и Украины. Согласно версии Киева, глава американской администрации «подчеркнул важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО», но Белый дом отрицает, что Байден высказался в поддержку этого плана.
После этого Зеленский заявил, что «слова не важны, важны конкретные поступки».
Ранее президент Украины заявил, что, если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, вопрос нужно решать немедленно. В альянсе заявили об отсутствии консенсуса по вопросу членства Украины в НАТО. Как ожидается, вопрос Украины будет обсуждаться в ходе саммита НАТО 14 июня.
Пушков дал совет Байдену перед встречей с Путиным в Женеве
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков посоветовал американскому президенту Джо Байдену во время саммита в Женеве не пытаться навязывать российскому лидеру Владимиру Путину какие-либо требования и не пытаться «играть мускулами».
«Будем надеяться, что 50 лет опыта, накопленного Байденом, ему подскажут, что не надо пытаться навязать Путину свои требования и условия. Это не даст Байдену результата и провалит саммит. Надеюсь, он не будет пытаться «играть мускулами». У его она они в любом случае крепче», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Ранее президент России поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле указали на риски для всего мира из-за спада в отношениях России и США, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита. В администрации Байдена также поделились ожиданиями от встречи, объяснив, для чего Байден хочет встретиться с Путиным.
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Французы раскритиковали Байдена за слова о возвращении Америки
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Читатели французского издания Le Figaro обрушились с критикой на заявление президента США Джозефа Байдена о том, что «Америка вернулась».
Один из пользователей под никнеймом FrancoisX отметил, что Америка вернулась, «чтобы вмешиваться в то, что их не касается», передает РИА «Новости».
«Байден прибыл с визитом в свои европейские колонии», – добавил Doms.
Комментатору alfe75 показалось, что такие слова Байдена «не очень обнадеживают».
«Только чтобы развязать войны по всему миру», – указал он.
«Макрон говорил то же самое. И посмотрите, что мы имеем. Вернулась – это сделала шаг назад, так что ли?» – написал alexandre004005.
Другой пользователь отметил, что слова Байдена могут говорить только об «объявлении войны России». «А также Китаю, Ирану, Венесуэле, Кубе...», – продолжил он.
«Он намерен провести последние дни жизни в Ирландии? Кажется, он уже и правда «кончился», – пошутил yron.
«Прекрасно! Америка возвращается с новым бургером!» – написал Fabien Gintoki Henkinet.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой, но даст России понять, что «Америка вернулась».
После этого канцелярия британского премьера Бориса Джонсона сообщила, что в результате переговоров главы британского правительства и президента намерены принять новую Атлантическую хартию по «защите демократии».
Стало известно о возможном участии Лаврова во встрече Путина и Байдена
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров может принять участие в саммите Россия – США, который состоится 16 июня в Женеве, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Исхожу из того, что да. Но пока до конца не проведено согласование формата и состава», – сказал Рябков в ответ на соответствующий вопрос, передает ТАСС.
Замминистра добавил, что согласование повестки и места встречи президентов также находится в работе. «Думаю, что в любом случае информация будет распространяться не по линии МИД», – отметил он.
Рябков также не исключил, что посол России в США Анатолий Антонов и посол США в России Джон Салливан примут участие, но окончательного решения пока нет.
Вместе с тем Рябков заявил, что США проводят безответственную политику в отношении Украины, поэтому напряженная ситуация в стране сохранится, передает РИА «Новости».
«Это неизбежный элемент американо-украинских попыток продемонстрировать высокую степень взаимопонимания. Ничего нового, удивительного или меняющего общую диспозицию в этом мы не видим. Неважно когда, в каком формате лидеры этих двух стран встречаются. Содержание американской политики на украинском направлении нам понятно. Эта политика не несет элемент воздействия на Киев с целью обеспечить хотя бы минимальное выполнение Украиной Минского пакета мер», – сказал дипломат.
Однако, по его словам, пока не получается внедрить в сознание администрации США безальтернативность движения по этому пути, отметил Рябков. «Поэтому мы исходим из того, что напряженность, создаваемая этой линией, сохранится, а кто, где и когда встречается на уровне лидеров – это момент вторичный, содержание нужно менять подхода», – подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие в двусторонней встрече президентов России и США Путина и Байдена в Женеве.
Накануне в администрации американского лидера поделились ожиданиями от встречи лидеров России и США, а также объяснили, для чего Байден хочет встретиться с Путиным в Женеве.
Президент России также поделился ожиданиями от переговоров с американским президентом, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США.
В Кремле заявляли о готовности обсудить с Байденом любые темы, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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Псаки напомнили о скандальном интервью Байдена перед встречей с Путиным
Президент США Джо Байден будет откровенен на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Ее спросили, не будет ли саммит в Женеве «неловким» из-за скандального интервью Байдена. Псаки ответила, что тот «давно знает» Путина и «никогда не сдерживался в выражении своих опасений или беспокойств» по поводу «поведения» Москвы, если оно «не отвечало демократическим ценностям».
По ее словам, Байден «будет откровенен в этом и на предстоящей встрече». Она подчеркнула, что «дело не в дружбе» и не в «доверии», а в «интересах» США. В интересах США, как заявила Псаки, двигаться «к более стабильным и предсказуемым отношениям», передает РИА «Новости».
Напомним, Байден в интервью телеканалу ABC News позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. МИД России сообщал, что на предстоящей встрече Путина и Байдена «повестки дня США и РФ не совпадают».
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Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok
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Белый дом отменил указ бывшего президента США Дональда Трампа, направленный на запрет использования приложений TikTok и WeChat, а также других приложений.
«Отменены следующие указы: указ 13942 от 6 августа 2020 г. («Об устранении угрозы, создаваемой TikTok...»); указ 13943 от 6 августа 2020 г. («Об устранении угрозы, создаваемой WeChat...»); и указ 13971 от 5 января 2021 г. («Об устранении угрозы, создаваемой приложениями и другими ПО, разработанными или контролируемыми китайскими компаниями»)», – цитирует указ РИА «Новости».
Уточняется, что администрация действующего главы США Джо Байдена намеревается провести собственную проверку приложений, разработанных и контролируемых «иностранными противниками», в том числе КНР.
«На основании этой оценки министр торговли должна принять соответствующие меры», – говорится в сообщении.
Напомним, Трамп подписал указ об ограничении работы китайского мобильного приложения TikTok в США. Утверждается, что существуют «достоверные данные», свидетельствующие о том, что ByteDance «может предпринять действия», которые создают угрозу для нацбезопасности США. Владельцы TikTok обратились в суд Вашингтона с требованием заблокировать решение администрации Трампа о запрете приложения на территории США. Позиция ByteDance заключается в том, что Трамп запретил TikTok по политическим причинам, а не для предотвращения угрозы от приложения для США.
Также Трамп подписал исполнительный указ, в котором запретил транзакции с лицами, контролирующими восемь китайских приложений мобильных платежей. Под запрет попадают приложения Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay и WPS Office.
Зеленский пояснил несоответствие докладов Украины и США о разговоре с Байденом
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал исправление слов американского коллеги Джо Байдена о плане действий по членству Украины в НАТО в пресс-релизе своего офиса. По словам Зеленского, слова не важны, важны поступки.
«Слова не важны, важны конкретные поступки. Получит Украина наконец ПДЧ или нет – это вопрос желания только самого альянса. Если получит – значит, нас там действительно видят. Если не получит – это тоже вполне конкретный ответ», – передает слова президента Украины РИА «Новости» со ссылкой на издание «Украинская правда».
Зеленский заявил, что гораздо важнее максимально эффективная реформа вооруженных сил Украины, поскольку «только это является сегодня абсолютной гарантией мира в нашей стране и гарантией защиты каждого украинца».
В Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома сообщили порталу Axios, что Киев неверно истолковал слова президента США Джо Байдена об идее вступления Украины в НАТО.
Как пояснил портал, Белый дом и украинское правительство «изначально опубликовали противоречивые» заявления по итогам состоявшегося в понедельник телефонного разговора президентов США и Украины. Согласно версии Киева, глава американской администрации «подчеркнул важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО».
Белый дом отрицает, что Байден высказался в поддержку такого шага во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, вопрос нужно решать немедленно. В альянсе заявили об отсутствии консенсуса по вопросу членства Украины в НАТО. Как ожидается, вопрос Украины будет обсуждаться в ходе саммита НАТО 14 июня.
Порошенко приписал себе организацию встречи Байдена и Зеленского
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что предпринимал все возможное для организации встречи действующего главы государства Владимира Зеленского и президента США Джозефа Байдена.
«Сам лично делал все возможное, чтобы способствовать организации визита на высшем уровне, потому что это крайне необходимо для укрепления стратегического партнерства между нашими странами. Об этом же на прошлой неделе говорил с американскими сенаторами», – сообщил он на своей странице в Facebook.
При этом имен американских сенаторов и подробностей переговоров он не раскрыл. Порошенко также пожелал успехов украинским властям. «Когда дело касается наших интересов в мире, мы одна сборная, а не политические соперники», – добавил он.
Накануне в Белом доме сообщили, что Байден в ходе телефонного разговора Зеленским сообщил, что ждет его визита в Вашингтон этим летом.
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Джонсон и Байден собрались принять новую Атлантическую хартию
В результате переговоров главы британского правительства Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена в четверг стороны должны принять новую Атлантическую хартию по «защите демократии», сообщила канцелярия премьера Великобритании.
Как утверждается, документ по духу будет похож на Атлантическую хартию 1941 года, подписанную премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем и президентом США Франклином Рузвельтом о послевоенном мире, передает ТАСС.
В документе будут перечислены восемь сфер, в которых Великобритания и США договорятся сотрудничать «на благо человечества». Среди приоритетов называются защита демократии, обеспечение коллективной безопасности и построение справедливой и надежной системы торговли, передает РИА «Новости».
«В Хартии будет говориться и о более современных проблемах, в том числе об угрозах, исходящих от кибератак, о необходимости срочных действий в вопросе перемены климата и защите биоразнообразия, а также о мерах по прекращению пандемии и восстановлению после нее», – отмечает канцелярия премьера.
Напомним, Байден находится в Великобритании, где примет участие в саммите G7. Президент США проводит первое зарубежное турне. Байден заявил, что на всех его этапах даст понять: «Америка вернулась».
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Байден собрался обсудить с Меркель «Северный поток – 2»
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Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель обсудят тему газопровода «Северный поток – 2» на саммите G7, сообщил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.
По его словам, указанная тема «будет подниматься в ходе разговора с германской стороной», но Салливан «не хотел бы говорить публично об этом вопросе». США хотят обсудить с Германией, что «будет означать реализация проекта для энергетической безопасности в Европе и для Украины», передает ТАСС.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что украинцам компенсируют финансовые потери за утерянные транзитные сборы, если сохранить прокачки российского раза по территории Украины не удастся. «Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – считает Блинкен.
Салливан также заявил, что США озабочены проблемой финансируемых на уровне правительств хакерских атак и намерены обсудить эту тему с российским руководством в ходе предстоящего 16 июня саммита Россия – США, передает РИА «Новости».
Кроме того, США в процессе переговоров с Россией решат, включать ли в повестку по стратегической стабильности, помимо ядерного вооружения, вопросы, связанные с космосом и киберсферой. Салливан сообщил, что и «Сирия будет в повестке дня». По его словам, Байден рассмотрит на переговорах вопросы доставки гуманитарной помощи в Сирию. Он отказался «вдаваться в детали по этой теме», чтобы Вашингтон сохранил «пространство для тех обсуждений, которые состоятся в Женеве».
Сейчас Байден находится в Великобритании, где в предстоящие дни проведет встречи с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном и примет участие в саммите G7. Его самолет приземлился на авиабазе королевских ВВС Милденхолл, расположенной в английском графстве Саффолк.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выразила надежду, что президенты России и США проведут совместную пресс-конференцию по итогам встречи 16 июня в Женеве. Она также пояснила, что обсуждения по поводу того, в каком формате пройдет встреча президентов США и России в Женеве – узком или расширенном – еще не окончены. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к любому формату общения с прессой по итогам саммита.
Напомним, американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что с нетерпением ждет возможности присоединиться к Байдену в Женеве на встрече с российским лидером. Замглавы МИД Сергей Рябков не исключил, что послы России и США примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет.
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