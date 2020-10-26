Байден перепутал Трампа с Бушем-младшим

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден забыл имя своего соперника и нынешнего главы американского государства Дональда Трампа и дважды назвал его Джорджем, передает телеканал Fox News.

СМИ предполагает, что Байден мог перепутать Трампа с предыдущим президентом-республиканцем Джорджем Бушем-младшим, передает РИА «Новости».

Трамп в ответ на ошибку Байдена заявил, что не лояльные ему СМИ намерено замалчивают ляпы кандидата от демократов. «Джо Байден вчера назвал меня Джорджем. Не смог вспомнить мое имя. Ведущий помогал ему закончить интервью. Картель фейковых СМИ работает сверхурочно, чтобы замять это дело», – написал Трамп в Twitter.

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Сам Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах страны в городе Уэст-Палм-бич во Флориде, он отдал голос за свою кандидатуру.