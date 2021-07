Песков не раскрыл поручения Путина по итогам разговора с Байденом Байден перепутал президента и премьера Черногории 13 июля 2021, 00:45

Президент США Джо Байден в письме президенту Черногории Мило Джукановичу напомнил о встрече в Брюсселе, хотя Джукановича там не было. Письмо Байдена опубликовала пресс-служба Джукановича. Американский лидер поздравил Джукановича с Днем государственности Черногории и с «четвертой годовщиной членства Черногории в НАТО». Байден заявил: «Было важно услышать ваши вводные во время нашего недавнего саммита в Брюсселе». Однако Джуканович не посещал саммит НАТО в Брюсселе 14 июня, Байден встречался там с премьер-министром Черногории Здравко Кривокапичем, передает ТАСС. Напомним, Байден путал Сирию и Ливию, «салон» и «салун», эскалацию и вакцинацию, по ошибке приписал США войну с Ираном. Также он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, трижды запнулся в речи о России. Кроме того, он неправильно произносил аббревиатуры ATF (бюро по контролю за алкоголем, табаком и огнестрельным оружием) и RAF (Королевские ВВС Великобритании).

Руководитель компании – оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что Вашингтон нарушил договоренности по строительству газопровода. По его словам, для принятия проекта США требуют уступок. В качестве примера Варниг привел позицию Германии, которая настаивала на том, что транзит газа через Украину должен быть защищен даже после завершения строительства. В итоге в 2019 году Москва и Киев подписали соглашение, которое гарантирует транзит 40 млрд кубометров природного газа ежегодно до конца 2024 года. «Русских за это не поблагодарили. Русские внесли авансовые платежи – и, хотя соглашение о транзите было заключено, США впоследствии принудили приостановить работы на трубопроводе своими санкциями. Это показало, насколько непредсказуемой может быть американская политика, а также подорвало доверие со стороны России», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Handelsblatt слова Варнига. Глава Nord Stream 2 AG также заявил о риске введения новых санкций Соединенных Штатов против газопровода. «Они задержали нас на полтора года, что обошлось нам в сотни миллионов», – заключил он. Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Украина выбивает щедрую компенсацию за «Северный поток – 2». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Зеленский попросил Раду быстрее легализовать марихуану 12 июля 2021, 11:45

Президент Украины Владимир Зеленский направил обращение спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову с просьбой созвать внеочередное заседание парламента, на котором будет рассмотрен законопроект о легализации медицинского каннабиса, сообщил член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. «Завтра созывается внеочередное заседание Верховной рады по инициативе Зеленского, на котором будет рассматриваться легализация медицинского каннабиса», – написал он в Telegram. Также Гончаренко опубликовал копию обращения главы государства по этому поводу. В нем указано, что президент предлагает включить в повестку внеочередного заседания такие законопроекты: регулирование оборота марихуаны в медицинских и научных целях, особенности реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса, криминализация контрабанды, особенности налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов и совершенствование работы Антимонопольного комитета Украины. 2 июня группа депутатов Верховной рады Украины внесла на рассмотрение парламента законопроект о легализации медицинского каннабиса. В 2013 году, при Викторе Януковиче, Украина приняла Стратегию государственной наркополитики до 2020 года. В ней среди приоритетов было названо изучение перспектив медицинского применения каннабиноидов в качестве обезболивающих и других лекарственных препаратов. А после Евромайдана лоббирование этой темы резко усилилось. В 2016 году группа депутатов Верховной рады во главе с бывшим министром здравоохранения Олегом Мусием зарегистрировала проект закона о внесении каннабиса в перечень препаратов, оборот которых допустим в научных и медицинских целях. Захарова заявила о краже дипломатом США стрелочного указателя на ж/д станции 12 июля 2021, 14:31

Один из сотрудников американского посольства в России весной похитил стрелочный указатель на железнодорожной станции Осташков Тверской области, тем самым подвергнув опасности пассажиров проходящих на этом участке пути поездов, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Курьезный», как писали раньше в газетах, случай произошел на железнодорожной станции Осташков Тверской области. Весной этого года на разъезде пропал стрелочный указатель. Полиция, как положено, провела доследственные мероприятия и обнаружила по камерам видеонаблюдения, что неизвестный тридцатилетний мужчина действительно похитил стрелку и убрал к себе в багажник машины. Что было необычно в практике тверских правоохранителей, так это то, что номера на машине были красного цвета», – написала Захарова в Telegram. Она добавила, что в тот же день точно такую же машину с точно такими же номерами сотрудники ДПС по Тверской области остановили за нарушение ПДД. За рулем находился служащий американского посольства, по всем параметрам подходящий под ориентировки. Официальный представитель МИД сравнила ситуацию с рассказом Антона Чехова «Злоумышленник». «Вопрос. Зачем сотруднику американской дипмиссии стрелочный указатель? Грузила из него, как делал герой рассказа «Злоумышленник» Чехова, не получатся. Это была какая-то тайная сверхсекретная шпионская операция по похищению железнодорожного стрелочного указателя из Тверской области? Сказали бы нам, мы бы открыли страшную тайну о том, что в каждом музее железнодорожного транспорта такие посмотреть можно», – сыронизировала она. При этом Захарова указала, что американец подверг жизни и здоровье пассажиров поездов опасности. «Осташковский узел – довольно оживленный участок пути. Железная дорога – это зона повышенной опасности. Если бы пропажу вовремя не обнаружили, могла бы случиться трагедия. В этом как раз сотрудники посольства полностью повторяют логику чеховского героя. Чего не скажешь о наказании: снимать с сотрудника иммунитет американцы не стали и отправили его в Штаты», – добавила представитель МИД. «Дураком каким прикидывается! Точно вчера родился или с неба упал. Разве ты не понимаешь, глупая голова, к чему ведет это отвинчивание? Не догляди сторож, так ведь поезд мог бы сойти с рельсов, людей бы убило! Ты людей убил бы!» – разъяснял следователь из чеховского рассказа мужику с железнодорожными гайками. Сложно было вообразить, что сотруднику иностранной дипмиссии так же разъяснять надо. Кстати, рассказ Чехова «Злоумышленник» на английский переведен», – подытожила Захарова. Совет ЕС собрался без обсуждения продлить санкции против России 12 июля 2021, 03:26

В понедельник на заседании Совета Евросоюза главы МИД 27 стран без обсуждения продлят секторальные экономические санкции против России, сообщил источник во внешнеполитической службе ЕС. Источник ТАСС сообщил, что решение о продлении санкций «на полгода» собираются «вынести без дискуссии». Политическое решение о санкциях было утверждено в июне на саммите в Брюсселе. ЕС продлевает санкции дважды в год. Напомним, саммит Евросоюза решил продлить экономические санкции против России, действующие с 2014 года. Послы стран-членов Евросоюза также одобрили продление секторальных экономических санкций против России до 31 января. Экономические санкции ЕС направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России. Опубликовано видео кражи железнодорожной стрелки американским дипломатом 12 июля 2021, 17:48

В Сети опубликовано видео, на котором запечатлен момент, когда сотрудник американского посольства снимает указатель на железной дороге. Материал опубликовал телеканал НТВ. На кадрах видно, как мужчина отсоединил устройство, бросил его рядом с путями, но затем все-таки поднял и унес с собой, уходя в лес. По данным СМИ, это был американский дипломат Паркер Уилсон, передает РИА «Новости». Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что один из сотрудников американского посольства в России весной похитил стрелочный указатель на железнодорожной станции Осташков Тверской области, тем самым подвергнув опасности пассажиров проходящих на этом участке пути поездов. Меркель отказалась давить на Россию по «Северному потоку – 2» 12 июля 2021, 20:50

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос функционирования газопровода «Северный поток – 2» следует обсудить на будущей встрече лидеров «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия и Украина) по урегулированию ситуации в Донбассе. «Я заявил госпоже (Ангеле) Меркель, что нам мало будет таких гарантий, потому что субъектом во всех этих переговорах является РФ. И если мы говорим об энергетической безопасности, мы должны иметь гарантии ЕС, гарантии Германии, гарантии Франции. Вопрос «Северного потока – 2», я считаю, что это часть вопросов в будущем на «нормандской» встрече», – сказал он на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине, сообщает РИА «Новости». По мнению Зеленского, строительство «Северного потока – 2» угрожает энергетической безопасности страны. «Я действительно считаю, что нормандский формат может быть одной из площадок, где могут подниматься энергетические вопросы. Риск того, что Украина будет отключена от газа, от транзита газа, это может случится – рискует вся территория Украины и временно оккупированная. То есть газ может не получить и временно оккупированная часть Донбасса, а это уже вопрос о гарантиях безопасности на тех территориях, которые на себя брали все участники нормандского формата», – добавил Зеленский. В свою очередь Меркель отметила, что транзит газа через Украину может быть предметом переговоров «нормандской четверки», но не является частью процесса урегулирования конфликта в Донбассе. Также Зеленский заявил, что хочет привлечь США к процессу мирного урегулирования в Донбассе. «Что касается привлечения президента Байдена к нормандскому формату, мы не успели об этом поговорить. И я действительно хотел бы, чтобы США помогали нам в решении вопроса мирного урегулирования в Донбассе и деоккупации наших территорий. Это будет в нормандском формате, если участники нормандского формата будут за, ну Украина точно поддерживает такой формат. Или это будет в другом формате – это уже вопрос переговоров и госпожи Меркель (с Байденом), и также у меня будет встреча с президентом Байденом, и я также буду поднимать этот вопрос», – сказал Зеленский. Ранее сообщалось, что Зеленский во время визита в Германию и запланированных на вечер понедельника переговоров с канцлером Ангелой Меркель планирует добиться остановки проекта «Северный поток – 2». Автогонщик Иван Куренбин заживо сгорел в собственном авто 12 июля 2021, 12:14

Блогер и автогонщик Иван Куренбин заживо сгорел в собственном автомобиле вместе с подругой Татьяной Игушиной в Выборгском районе Ленинградской области. Трагедия произошла в воскресенье после того, как Куренбин на Porshe врезался в линию электропередачи, передает «Пятый канал». По словам очевидцев, машина на большой скорости улетела в кювет и врезалась в опору ЛЭП. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Иван Куренбин был мастером спорта по шоссейно-кольцевым мотогонкам и многократным победителем дрифт-соревнований. Он также владел отелем в Санкт-Петербурге. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ivan Kurenbin (@kurenbin) Минпромторг предложил потратить 1,8 трлн рублей на выпуск 735 самолетов 12 июля 2021, 10:23

Минпромторг подготовил план вывода на рынок и поддержки продаж 735 отечественных самолетов за 1,8 трлн рублей, сообщили СМИ. Минпромторг разработал план создания линейки «конкурентоспособной продукции авиационной промышленности», пишет «Коммерсант». Проект, который должен войти в новую стратегию социально-экономического развития РФ до 2030 года, предусматривает производство 735 новых гражданских самолетов. В первую очередь речь идет о выводе на рынок Ил-114, МС-21 и «Байкала» (ЛМС-901). Также в планах поставок паспорта проекта от 28 мая фигурируют Sukhoi Superjet 100, L-410 и пять типов вертолетов. Министерство рассчитывает, что это позволит обеспечить закупку российской авиатехники авиакомпаниями с госучастием и доведет загрузку гражданского сегмента промышленных предприятий отрасли до 80-90%. Суммарные поступления от налогов и сборов поставочной программы по самолетам достигнут к концу периода 450 млрд рублей, говорится в документе. Реализация проекта потребует около 1,84 трлн рублей на 2021–2030 годы. Около 244 млрд рублей из этой суммы – средства федерального бюджета, причем треть (79,48 млрд рублей) значится как уже предусмотренная, но Минпромторг предлагает дополнительно выделить из бюджета 165 млрд рублей в 2025–2030 годах. Основную часть средств – более 1,59 трлн рублей – планируется привлечь до 2030 года из ФНБ. В этом году речь идет о 9,4 млрд рублей. Еще 537,9 млрд рублей хотят привлечь до 2024 года, свыше 1 трлн рублей – с 2025 по 2030 год. К концу 2022 года программа предполагает выпуск 36 самолетов МС-21 в год и начало серийных поставок. К декабрю 2027 года «Иркут» должен поставить 120 воздушных судов и производить уже 72 самолета в год. В декабре 2023 года планируется сертификация МС-21 в EASA. Напомним, в мае глава ведомства Денис Мантуров сообщил, что Минпромторг ожидает, что отечественный пассажирский самолет МС-21 с российским крылом поднимется в небо до конца 2021 года. Открывший дверь самолета в Шереметьево пассажир рассказал свою версию 12 июля 2021, 16:08

Пассажир рейса Москва – Анталья Владимир Кузнецов заявил, что непреднамеренно открыл аварийный люк в самолете. «Я уже начал терять сознание, пот градом, сердце в районе горла остановилось, начал падать от нехватки кислорода и схватился за ручку аварийного выхода. Очнулся уже на четвереньках перед открытой дверью», – рассказал он «Москве 24». Кузнецов отметил, что самолет изначально был в неисправном состоянии: вылет задержали почти на час, двери в салон были закрыты, а кондиционер не работал. «Дети плакали, им нечем было дышать, кто-то уже начал задыхаться», – добавил он. Ранее сообщалось, что авиакомпания «Россия» в судебном порядке планирует взыскать убытки с пассажира рейса Москва – Анталья, который открыл дверь аварийного выхода при подготовке к вылету. Следственный комитет организовал проверку после инцидента. Эксперт: В своей статье об Украине Путин дал четкий сигнал Западу 12 июля 2021, 19:01 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«В статье Путина говорится о том, что исторический ареал, где рождался некогда единый русский народ, не должен никогда использоваться внешними силами против России», – сказал газете ВЗГЛЯД политтехнолог Марат Баширов, комментируя опубликованную на сайте Кремля статью Владимира Путина, посвященную Украине. «В своей статье российский президент проводит четкую линию разграничения между тем, что думает украинский народ, и что делают нынешние киевские власти, – подчеркнул политтехнолог Марат Баширов. – Когда Путин указывает, что при Владимире Зеленском ситуация в Донбассе деградировала, он также отмечает то, что первопричины этой деградации заложил Петр Порошенко, а Зеленский эту деградацию усугубил». Примечательно, что президент России указывает на то, что наша страна многое сделала для того, чтобы украинское государство состоялось после распада СССР, отметил собеседник. «По словам Путина, если бы Украина оставалась в формате экономического взаимодействия с Россией, это принесло бы десятки миллиардов долларов в бюджет Украины и пошло бы во благо украинским гражданам», – указал Баширов. Еще один важный аспект, который президент осветил в своей статье – аспект безопасности страны, подчеркнул эксперт. «В статье Путина говорится о том, что исторический ареал, где рождался некогда единый русский народ, не должен никогда использоваться внешними силами против России, – отметил эксперт. – Путин говорит, что Россия этого никогда не допустит. В этом содержится четкий сигнал западным партнерам». По мнению Баширова, если суммировать тезисы статьи главы государства, то можно выделить основной посыл – российский лидер считает русских, украинцев и белорусов одним народом. «При этом президент признает, что эти части русского народа образовали с течением исторического времени свои нации. Путин считает украинцев отдельной нацией, имеющей общие корни с русскими и белорусами», – отметил политтехнолог. Публикация под заголовком «Об историческом единстве русских и украинцев» была размещена в понедельник на сайте Кремля на русском и украинском языках. В своей статье президент Путин назвал большой общей трагедией возникновение «стены» между Россией и Украиной. По оценке, которую дал глава государства, это не только последствия собственных ошибок, допущенных в разные периоды, но и результат целе­направ­ленной работы тех сил, «которые всегда стремились к под­рыву нашего единства». Президент напомнил о ключевых и поворотных моментах в истории, о которых важно помнить в России и на Украине. В Германии предложили заменить ЕС на «новое европейское пространство» с Россией 12 июля 2021, 05:55

Германии следует выйти из ЕС и создать «новое европейское пространство», в которое войдет и Россия, заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла. По словам политика, ЕС «попросту не может быть реформирован», так что стране «необходимо выйти» из него. Хрупалла посетовал на то, что психологическая война союзников после Второй мировой войны оказала сильное влияние на национальную идентичность немцев. В частности, он указал на «стратегию по дезинформации», которую США используют против газопровода «Северный поток – 2». Однако другой сопредседатель партии Йорг Мойтен счел идею выхода из Евросоюза «слабо продуманной», передает РЕН ТВ со ссылкой на Die Welt. В апреле на съезде немецкой партии «Альтернатива для Германии» в Дрездене большинство делегатов выступили за выход Германии из ЕС. Депутат бундестага Вальдемар Гердт, комментируя призыв партии, заявил газете ВЗГЛЯД, что у Брюсселя «сейчас больше власти и полномочий, чем у Москвы в самый расцвет СССР». Девушки сорвались с качелей на краю обрыва в Дагестане 12 июля 2021, 18:00 Текст: Елена Мирошниченко

В Дагестане у обрыва Сулакского каньона две девушки раскачивались на качелях, трос которых оборвался и девушки улетели в каньон, сообщает Telegram-канал True Dagestan. Как сообщает Рен ТВ, девушкам удалось отделаться ушибами. Туристкам помогли выбраться очевидцы. Момент падения случайно попал на камеру. По факту случившегося начали проверку. Ранее сообщалось, что россиянка погибла в американском заповеднике, сорвавшись в обрыв. Танк упал на дорогу на Сахалине 12 июля 2021, 09:49

В Южно-Сахалинске танк упал с трала на проезжую часть, сообщили местные СМИ. Как передает «Сахалин.Инфо», тяжеловозная техника двигалась со стороны Анивы и поворачивала на улицу Фархутдинова. https://t.co/f8DxpWOTzQ — Sakhalin.info (@sakhalin_info) July 12, 2021 Как рассказали в УГИБДД по Сахалинской области, военные при транспортировке танка не уследили за его закреплением на седельном тягаче, в результате чего боевая техника соскользнула на дорогу на въезде в Южно-Сахалинск. «Уронили танк. Лежит на дороге», – сообщил источник ТАСС. По предварительным данным, никто не пострадал. Проезжавшие мимо автомобили также не получили повреждений. На место необычного происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Ранее танк упал с трала при перевозке в Петербурге. Путин: Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной» 12 июля 2021, 17:12

Российский лидер Владимир Путин написал статью об историческом единстве русских и украинцев, в которой назвал большой общей трагедией возникновение «стены» между Россией и Украиной, сообщила пресс-служба Кремля. Публикация под названием «Об историческом единстве русских и украинцев» опубликована на сайте Кремля на русском и украинском языках. «Недавно, отвечая в ходе «Прямой линии» на вопрос о российско-украинских отношениях, сказал, что русские и украинцы – один народ, единое целое. Эти слова – не дань какой-то конъюнктуре, текущим поли­ти­ческим обстоятельствам. Говорил об этом не раз, это мое убеждение. Поэтому считаю необходимым подробно изложить свою позицию, поделиться оценками сегод­няшней ситуации», – сказал президент. Глава государства указал, что возникновение в последние годы «стены» между Россией и Украиной является большой общей бедой и трагедией. По его словам, это не только последствия собственных ошибок, допущенных в разные периоды, но и результат целе­направ­ленной работы тех сил, «которые всегда стремились к под­рыву нашего единства». Президент напомнил о ключевых и поворотных моментах в истории, о которых важно помнить в России и на Украине. О Древней Руси В статье Путин указал, что и русские, и украинцы, и белорусы являются наследниками Древней Руси, которая была крупнейшим государством Европы. Славянские и другие племена на громадном прост­ранстве – от Ладоги, Новго­рода, Пскова до Киева и Чернигова – были объединены одним языком, хозяй­ст­венными связями, властью князей династии Рюриковичей. «Позднее, как и другие европейские госу­дарства того времени, Древняя Русь столкнулась с ослаблением центральной власти, раздроб­ленностью. При этом и знать, и простые люди воспри­нимали Русь как общее пространство, как свою Отчизну. После разру­ши­тельного нашествия Батыя, когда многие города, вклю­чая Киев, были разорены, раз­дроб­ленность усилилась», – говорится в статье. Глава государства отметил, что и в западных, и в восточных рус­ских землях говорили на одном языке, вера была право­славной, вплоть до середины XV века сохра­ня­лось единое церковное управление. Путин напомнил, что с XII века название «Украина» использовалось чаще в значении древне­русского слова «окраина», а слово «украинец», если судить также по архивным документам, перво­началь­но означало пограничных слу­жилых людей, обеспечивав­ших защиту внешних рубежей. «Во второй половине XVIII века, после войн с Османской империей в состав России вошли Крым, а также земли Причерноморья, получившие наз­ва­ние «Новороссия». Они заселялись выходцами из всех российских губер­ний. После разделов Речи Пос­по­литой Российс­кая империя возвратила западные древнерусские земли, за исключением Галиции и Закарпатья, кото­рые оказались в Австрийской, а впоследствии – в Австро-Венгерской империи», – указал Путин. По его словам, интеграция западно-русских земель в общее госу­дар­ственное прост­ранство являлась не только резуль­та­том политических и диплома­тических решений, она проходила на основе общей веры, культурных традиций и языковой близости. «Юго-западные земли Российской империи, Мало­россия и Новороссия, Крым разви­вались как много­образные по своему этническому и религиозному составу. Здесь жили крымские татары, армяне, греки, евреи, караимы, крымчаки, болгары, поляки, сербы, немцы и другие народы. Все они сохраняли свою веру, традиции, обычаи», – пишет президент. О досоветском и советском периоде Путин напомнил, что осенью 1918 года украинские национа­листы про­воз­гла­сили Западно-Украинскую Народную Респуб­лику (ЗУНР), а в январе 1919 года объявили о ее объединении с Украинской Народной Респуб­ликой. В июле 1919 года украинские части были раз­громлены польскими войс­ками, террито­рия быв­шей ЗУНР оказалась под властью Польши. В 1922 году при создании СССР, одним из учреди­телей которого выступила УССР, после достаточно ост­рой дискуссии среди лидеров большевиков был реали­зован ленинский план образования союз­ного госу­дарства как феде­рации равноправных республик. В текст Декларации об образовании Союза ССР, а затем в Конституцию СССР 1924 года внесли право свободного выхода республик из Союза. Таким образом, в основание нашей государственности была заложена самая опасная «мина замедленного действия». Она и взорва­лась, как только исчез страховочный, предохра­нитель­ный механизм в виде руководящей роли КПСС, указал Путин. «Коренизация», безусловно, сыграла большую роль в развитии и укреп­лении украинской культуры, языка, идентичности. Вместе с тем под видом борьбы с так называемым русским великодержавным шовинизмом украинизация зачастую навязывалась тем, кто себя украинцем не считал. Именно советская национальная поли­тика – вместо большой русской нации, трие­диного народа, состояв­шего из вели­ко­россов, мало­россов и белорусов – закрепила на государственном уровне по­ложение о трех отдельных славян­ских народах: русском, украин­ском и бело­рус­ском», – говорится в статье. Он отметил, современное украинское государство – «целиком и полностью детище советской эпохи», которое создавалась во многом за счет исторической России. «Большевики относились к русскому народу как неисчерпаемому материалу для социальных экспериментов. Они грезили мировой революцией, которая, по их мнению, вообще отменит нацио­нальные государства. Поэтому произ­вольно нарезали границы, раздавали щедрые террито­риальные «подарки». В конечном счете, чем именно руководствовались лидеры большевиков, кромсая страну, уже не имеет значения. Можно спорить о деталях, о подоплеке и логике тех или иных решений. Очевидно одно: Россия фактически была ограблена», – указывает Путин. Глава государства подчеркнул, что в основе его статьи лежат не какие-то секретные документы, а факты, подтверждение которым можно найти в открытых источниках. «Руководители современной Украины и их внешние покровители предпочитают об этих фактах не вспоминать», – отметил президент. Путин напомнил об оценке, которую дал первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. По его мнению, любое решение должно быть легитимно, и потому в 1992 году он высказал следующее мнение: «республики-учре­дители Союза после того, как они сами же аннулировали Договор 1922 года, должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав Союза. Все же остальные террито­риальные приоб­ретения – это пред­мет для обсуж­дения, пере­говоров, потому что аннулировано основание». При этом президент указал, что Россия признала новые геополитические реалии. «И не просто признала, а многое сделала, чтобы Украина состоялась как независимая страна. В трудные 90-е годы и в новом тысячелетии мы оказывали Украине весомую поддержку», – подчеркнул Путин. О нашем времени По его словам, нынешний курс официального Киева на насильственную ассимиляцию и формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, «по своим последствиям сравним с приме­нением против нас оружия массового поражения». «В результате такого грубого, искус­ственного разрыва русских и украинцев – русский народ может совокупно уменьшиться на сотни тысяч, а то и на миллионы», – предупредил российский лидер. Путин заявил, что Россия никогда не позволит использовать против себя свои исторические территории и живущих там «близких для нас» людей: «А тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну». По словам главы государства, Россия по-прежнему входит в тройку главных торговых партнеров Украины. «Такая вот получается «страна-агрессор», – отметил он. «Для многих на Украине проект «анти-Россия» просто неприемлем. И таких людей – мил­лионы. Но им не дают поднять голову. У них практически отняли легальную возможность защитить свою точку зрения. Их запу­гивают, загоняют в подполье. За убеждения, за сказанное слово, за открытое выражение своей позиции не только подвергают пресле­дованиям, но и убивают. Убийцы, как правило, остаются безна­казанными», – отметил президент, указав, что Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной». В июне российский президент во время прямой линии назвал результаты работы украинского руководства разрушительными и сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Также Путин отметил, что видит недружественное отношение к России только со стороны властей Украины, а не ее жителей. В Германии заявили, что вторая нитка «Северного потока – 2» почти готова 12 июля 2021, 16:00

Вторая нитка газопровода «Северный поток – 2» почти готова, проект проходит процесс технической экспертизы и приемки, говорится в заявлении минэкономики Германии. «В настоящее время происходит процесс так называемой технической приемки – строительство первой нитки завершено, вторая почти построена. Сейчас должна последовать техническая экспертиза и приемка», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что работы по «Северному потоку – 2» будут завершены в конце августа, сейчас трубопровод построен на 98%. В начале июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта. В то же время в Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита.