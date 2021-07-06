Российские архивы впервые покажут документы, опровергающие «агрессию» СССР в 1939

Несколько архивных документов о политической ситуации в Советском Союзе, отношениях между СССР, странами Европы и США перед началом Второй мировой и Великой Отечественной войн вскоре будут представлены впервые в рамках экспозиции «Накануне Великой Отечественной. 1 сентября 1939 — 22 июня 1941».

Выставка откроется 8 июля в Выставочном зале федеральных архивов. На площадке представлены документы из Государственного архива России, Государственного военного архива, Государственного архива социально-политической истории, Архива внешней политики РФ, Центрального архива Министерства обороны России, а также национальных архивов Белоруссии, Германии и других архивных и музейных учреждений, передает ТАСС.

Отмечается, что основная цель демонстрации документов заключается в том, чтобы продемонстрировать объективный взгляд на историю данного периода, представленный в исторических документах.

«Много трофейных документов немецкого и французского происхождения. И именно трофейные документы показывают позиции Германии и Франции не так, как можно трактовать, ориентируясь только на советские документы, а так, как это было на самом деле, которые дополнительно подтверждают, что никаких агрессивных планов у Советского Союза не было», – сказал директор Российского государственного военного архива Владимир Тарасов.

В числе доступных для широкой публики документов – карты генерального штаба СССР. «Две карты из личного архива Иосифа Сталина – это наброски, сделанные им лично, по нашей датировке, в августе 1939 года, то есть накануне визита Риббентропа в Москву. Это карандашные проектировки зоны безопасности СССР. То есть, эти карты говорят о том, как виделись советском руководству красные линии, за которые мы не готовы были пустить агрессивную «третью державу», – сообщил директор Государственного архива социально-политической истории Петр Скороспелов.

Кроме того, на выставке будут представлены рассекреченные, но ранее недоступные для широкой общественности, карты Генерального штаба СССР.

Организаторы рассказали, что важной частью экспозиции являются документы о подготовке нападения Германии на СССР. В частности, имеется документ от знаменитого советского разведчика Рихарда Зорге с информацией о планируемой военной агрессии.

«Там [в документе] уже конкретно говорится, что нападение произойдет во второй половине июня 1941 года. Это документ, который здесь демонстрируется. Сталин в этот период получает информацию из самых разных источников, информацию довольно противоречивую. И в общем-то дипломаты уверяли, что нападение Германии вообще невозможно в этот период. И Сталин тоже был в некотором недоумении», — пояснил Тарасов.

Пока выставка готовилась, организаторы смогли сделать несколько научных научных открытий и уточнений о фактах предвоенного периода, в частности, о переговорах Молотова и Ворошилова с руководством Турции.

«Советский Союз предлагал Турции военно-политический союз, который в том числе предполагал совместную оборону зоны черноморских проливов. Но турецкое руководство предпочло договору с СССР гарантии безопасности со стороны англичан и французов», – отметил Скороспелов.

На выставке будет представлен документ, который проясняет ситуацию в Польше перед нападением на нее Германии.

«1 сентября 1939 года фашистская Германия нападает на Польшу. Мы нашли документ о том, что польские военные руководители, офицеры стали оформлять себе румынские визы до начала всех этих событий. Это свидетельствует о том, что они сами не верили, что Польша сможет выстоять в этой войне с Германией. И поэтому Польша была разгромлена буквально за две недели», – пояснил Тарасов.

Также архивы представят документы о том, что жители восточных районов Польши встречали Красную армию с радостью, поскольку на востоке Польши жили украинцы и белорусы, которые «были в достаточно угнетенном состоянии».

Выставка для посетителей будет работать до 5 сентября.