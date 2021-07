На Олимпиаде в Токио выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом Роспотребнадзор назвал возможные последствия острой фазы COVID-19 Мурашко назвал сроки подготовки итоговых данных об исследовании «Спутника V» 23 июля 2021, 10:03 Текст: Алина Назарова

Итоговый отчёт об исследовании российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будет готов к октябрю, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе» российского общества «Знание». «Сегодня завершаются наблюдения, к октябрю месяцу по вакцине «Спутник V» будут подготовлены уже отчёты, промежуточные были как раз все опубликованы», – сказал Мурашко, передает РИА «Новости». Министр добавил, что итоговые данные об исследовании вакцины от коронавируса «КовиВак» ожидаются к концу 2021 года – началу 2022 года. «Мы планируем, что конец 2021 – начало 2022 года первый квартал – это (итоговые данные) по «КовиВаку», – сказал Мурашко. Ранее все вакцины от коронавируса, зарегистрированные в России, признали эффективными против известных мутаций коронавируса.

Врач предупредил об опасности витамина D 21 июля 2021, 09:59 Текст: Наталья Ануфриева

Чрезмерное употребление витамина D может оказать пагубное воздействие на организм из-за повышения уровня кальция в крови, рассказала врач-аллерголог-иммунолог, заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН Евгения Паршина. Паршина отметила, что многие люди привыкли самостоятельно назначать себе такие препараты без рекомендации врача, однако далеко не всем это необходимо, передает газета «Аргументы и Факты». «Дополнительный прием витаминов показан только при выявленных недостатках или наличии сопутствующих хронических или острых заболеваний, при которых нарушается синтез или усвоение витаминов из продуктов питания», – пояснила она. Кроме того, современный человек имеет доступ к множеству продуктов, богатых витаминами и микроэлементами, которых достаточно для поддержания здоровья, отметила медик. «За тысячелетия организм людей приобрел способность самостоятельно синтезировать витамины. За исключением нескольких, таких как витамин С. Поэтому людям необходимо получать его с пищей», – добавила она. Врач также посоветовала не увлекаться приемом витамина D «для профилактики», так как его гипервитаминоз способствует повышению кальция и последующей тяжелой интоксикации организма. «Для кого-то достаточно в качестве профилактики 500МЕ, кому-то нужно 5000МЕ, соответственно, и ожидаемого клинического эффекта человек не почувствует, а может, и ухудшит состояние», – заключила Паршина. Ранее доктор телеведущий Александр Мясников назвал «необъяснимый» симптом дефицита витамина D. «Единая Россия» призвала подписать соглашение за безопасные выборы 20 июля 2021, 12:06 Текст: Алина Назарова

«Единая Россия» призывает все политические партии и участников избирательной кампании подписать соглашение за безопасные выборы, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. В рамках соглашения предлагается взять на себя «добровольные и осознанные обязательства» по организации избирательного процесса с соблюдением всех антиковидных норм для защиты здоровья граждан, говорится в Telegram «Единой России». «Выборы в этом году проходят в необычных условиях. Все массовые мероприятия в рамках предвыборной кампании должны быть сокращены до минимума. Те из них, которые невозможно отменить – перевести в онлайн формат или проводить с минимальным количеством участников», – заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на брифинге, который он провел вместе с главврачом Коммунарки Денисом Проценко в московской больнице №40. Турчак также призвал кандидатов, агитаторов, сотрудников избирательных штабов обеспечить средствами индивидуальной защиты, неукоснительно соблюдая требования региональных властей. «Безусловно, выборы важны, но еще важнее – безопасность наших граждан», – указал он. В свою очередь Проценко призвал кандидатов, агитаторов и сотрудников предвыборных штабов вакцинироваться в условиях работы с людьми. «Для меня и нашей команды тяжелые больные, смерти – это не пустые слова. Мы не можем сказать, что пандемия завершена. Я призываю к соблюдению социальной дистанции, правильному ношению масок с их регулярной сменой и вакцинации. И, конечно, в современном мире должны быть использованы электронные площадки», – сказал главврач больницы в Коммунарке, который входит в пятерку лидеров списка «Единой России» на выборах в Госдуму. Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком серьезно относится к эпидемиологической ситуации в стране и придает большое значение вакцинации. В то же время Роспотребнадзор разработал рекомендации по выборам, среди них – вакцинация всех, кто будет на участке в течение продолжительного периода – членов избирательных комиссий и наблюдателей. В Британии зарегистрировали возникновение паралича Белла после вакцинации Pfizer 20 июля 2021, 17:00

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Текст: Наталья Ануфриева

Вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech связали с двукратным возникновением паралича Белла, поражающего лицевые мускулы, после того как подобная побочная реакция дважды появлялась у 61-летнего пациента из Великобритании – как после первой прививки, так и после второй, следует из материала в научном журнале BMJ Case Reports. В статье описывается «первый случай паралича Белла, возникающего после каждой дозы какой-либо одобренной в Великобритании вакцины против COVID-19», передает РИА «Новости». Впервые «правосторонняя слабость лица» возникла у 61-летнего мужчины через пять часов после введения ему первой дозы вакцины Pfizer/BioNTech 18 января. Ему был поставлен диагноз паралич Белла, после лечения стероидами симптомы паралича прошли. Через шесть недель после первой дозы пациент получил вторую, через два дня у него развился уже «более тяжелый левосторонний паралич лицевого нерва». Мужчине вновь был назначен курс стероидов. В пользу наличия взаимосвязи между вакцинацией и возникновением паралича Белла свидетельствует короткий промежуток времени, прошедшего с момента введения препарата до проявления указанного побочного эффекта. Этот промежуток времени был короче, чем в ряде известных случаев возникновения паралича после вакцинации (к примеру, в Лос-Анджелесе у 57-летней женщины паралич Белла развился через 36 часов после введения второй дозы вакцины). «Возникновение эпизодов сразу после каждой дозы вакцины убедительно свидетельствует о том, что паралич Белла был обусловлен вакциной Pfizer/BioNTech, хотя причинно-следственная связь не может быть установлена», – говорится в публикации. При параличе Белла возникает внезапная слабость или паралич мышц с одной стороны лица. В ряде случаев односторонний паралич лицевого нерва возникал ранее в ходе первоначальных клинических испытаний всех трех вакцин, одобренных к использованию в Великобритании (таковыми являются Moderna, Pfizer/BioNTech и AstraZeneca), однако теперь речь впервые идет о двукратном возникновении паралича Белла – после каждой дозы препарата. Ранее был обнаружен опасный для сердца побочный эффект вакцин Pfizer и Moderna. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин призвал не навязывать прививку от COVID 21 июля 2021, 17:15 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в России необходимо повышать, но навязывать прививку нельзя. «Наша основная задача сейчас – это повышение темпов вакцинации в стране. Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон эпидемии», – заявил он в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции, передает ТАСС. Он отметил, что «ничего нельзя навязывать». По словам президента, необходимо «подробно, квалифицированно разъяснять те сложные вопросы, которые возникают у граждан по поводу вакцинации». «Часто в большинстве своем люди понимают – прививки сделать нужно, чтобы спасти себя, своих родных, близких, здесь ничего нельзя навязывать, нужно объяснять», – цитирует Путина РИА «Новости». Ранее Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса, однако регионы, которые вводят эту процедуру для отдельных категорий граждан, действуют в соответствии с нормой закона. ВОЗ предупредила об угрозе появления более опасного штамма коронавируса 21 июля 2021, 07:49

Фото: WHO/Handout/Xinhua/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил об угрозе появления более опасного, чем дельта-вариант, штамма нового коронавируса. «Чем шире распространение (вируса), тем больше его вариантов появится с потенциалом стать еще более опасными, чем дельта-вариант, который сейчас наносит столько ущерба. И чем больше вариантов, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин – и мы все вернемся в самое начало», – передает ТАСС слова Гебрейесуса на 138-й сессии Международного олимпийского комитета в Токио. Директор ВОЗ рассказал, что ему часто задают вопрос о том, «когда же закончится пандемия». «Действительно, ковид и пандемия поставили перед нами много вопросов... Пандемия – это испытание, и мир с ним не справляется», - отметил он. «За время моего выступления сто людей умрут от COVID-19, а к том моменту, как 8 августа погаснет олимпийский огонь, по всему миру от коронавируса умрет более 100 тыс. людей», – сказал глава ВОЗ. Гебрейесус выразил уверенность в том, что причина, по которой мир не может положить конец пандемии, несмотря на то, что «обладает всеми необходимыми для этого инструментами» – «отсутствие реальных политических обязательств». «Правительства стран, особенно G20, должны проявить коллективную волю и использовать средства для спасения человеческих жизней. Если ведущие экономики мира захотят, то смогут поставить пандемию под контроль в течение месяцев, если они поделятся и вакциной и будут создавать стимулы для масштабирования ее производства», – добавил он. «Вместе с Международным валютным фондом, Всемирным банком и Всемирной торговой организацией я призвал к вакцинации по крайней мере 10% населения каждой страны к сентябрю этого года, по крайней мере 40% населения до конца этого года и 70% – к середине следующего года. Если мы сумеем достичь этих показателей, мы не только сможем остановить пандемию, но и сможем перезапустить мировую экономику», – отметил Гебрейесус. Напомним, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что у новых штаммов коронавируса появились новые симптомы, а выраженное поражение легких наступает через три-четыре дня, а не шесть-семь, как раньше. Военно-морской парад в Петербурге пройдет без зрителей 21 июля 2021, 18:00

Фото: Ирина Мотина/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Главный военно-морской парад в Петербурге пройдет без зрителей из-за ситуации с коронавирусом, сообщила руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова. «Роспотребнадзор и власти города предупреждают, что парад пройдет в формате без зрителей. Доступ на парад будет ограничен. Цель ограничений – снизить риск заражения людей во время мероприятия. Просим всех вас – отнеситесь с пониманием к таким вынужденным мерам. Парад будет транслироваться по телевидению», – приводит ее слова РИА «Новости». Ранее стало известно, что президент Владимир Путин 25 июля, в День Военно-морского флота, будет присутствовать на параде в Санкт-Петербурге. Напомним, 13 июля министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что в главном военно-морском параде, который пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге, примут участие 54 корабля не только из России, но и из других стран, он станет самым масштабным по сравнению с предыдущими. Онищенко объяснил цель создания «санитарного щита» России 20 июля 2021, 14:50

Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Проект позволит усилить главное звено в биологической безопасности нашей страны – систему санэпиднадзора», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя заявление вице-премьера России Татьяны Голиковой о планах «до 2024 года направить около 30 млрд рублей на создание «санитарного щита» страны». «Речь идет о программе, которая предусматривает модернизацию системы санэпиднадзора. Это структура является главным звеном в биологической безопасности нашей страны», – отметил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. По словам депутата, санэпиднадзор проводит мониторинг, определяет риски и делает прогнозы по различным заболеваниям, в том числе осуществляет генетический контроль за циркулирующими микробами и вирусами. «Эта служба всегда занималась подобной работой, но сегодня это будет делаться на основе современных технологических возможностей. Задуманный проект позволит санэпиднадзору оснащаться структурно, усиливаться, решить вопросы с правовым положением службы», – подчеркнул Онищенко. Собеседник напомнил о том, что президент России Владимир Путин в 2013 году подписал стратегию национальной безопасности в области биологического и химического оружия. «Проект «санитарный щит» создается в развитие этой стратегии. Но мы никогда не останавливали работу в этом направлении», – отметил депутат. Напомним, вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявила о том, что «власти России до 2024 года планируют направить около 30 млрд рублей на создание «санитарного щита» страны». «Во исполнение вашего поручения мы разработали проект «Санитарный щит». Результатом его реализации должно стать предупреждение завоза опасных инфекций в страну и развития пандемий, возможность <...> за четыре дня разрабатывать новые тест-системы на новые инфекции и за четыре месяца – вакцины против них. <...> Также в наших планах создание информационного ресурса, на котором любой желающий сможет получить достоверную информацию о состоянии окружающей среды и эпидемиологической обстановки. На эти цели предполагаем дополнительно направить до 2024 года 30 млрд рублей», – сказала она, обращаясь к президенту Владимиру Путину. По ее словам, правительство намерено укрепить санитарно-карантинный контроль на границах таким образом, чтобы не затрудняя перемещение людей и не закрывая границы, предотвратить завоз инфекций. К 2024 году планируется обеспечить возможность для экспресс-диагностики более чем в 240 пунктах пропуска. «Для 80% россиян станет доступна быстрая – в течение 24 часов – и качественная, своевременная диагностика инфекций», – заключила Голикова. Ранее президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию заявил о необходимости создать в России мощный санитарный щит, который позволит организовать в стране полный цикл производства вакцин и лекарств, в том числе против вирусов, устойчивых к антибиотикам. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Ученые оценили риск проникновения в Россию оспы обезьян 21 июля 2021, 08:27

Фото: Jan Haas/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Риск проникновения в Россию оспы обезьян, которой заразился американец, низкий, однако уже принимаются меры, чтобы предотвратить завоз инфекции, сообщили в ГНЦ «Вектор». На прошлой неделе центры по контролю и профилактике заболеваний США и департамент здравоохранения штата Техас подтвердили оспу обезьян у жителя США, недавно вернувшегося из Нигерии. Для страны этот случай стал первым после почти 20-летнего перерыва. «Несмотря на низкий риск проникновения инфекции на территорию Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека реализуется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение готовности и предотвращение завоза оспы обезьян на территорию страны», – передает РИА «Новости» сообщение центра. В центре «Вектор» разрабатывают современные средства профилактики и лечения инфекции. Продолжаются клинические исследования II–III фазы живой генно-инженерной противооспенной вакцины четвертого поколения, уточнили в центре. Вакцина благодаря точечному «отключению» шести генов, отвечающих за синтез нежелательных белков, переносится легче и имеет меньше ограничений по использованию, чем уже имеющиеся препараты, подчеркнули в «Векторе». В центре добавили, что еще одна его разработка – противооспенный химический препарат НИОХ-14, он уже успешно прошел доклинические испытания, сейчас идут клинические исследования среди 90 добровольцев. «Реализуемый на данном этапе многопрофильный подход к наращиванию потенциала в области противодействия биологическим угрозам, связанным с ортопоксвирусными инфекциями, создает основу надежной защиты жизни и здоровья граждан Российской Федерации», – заключили в «Векторе». Онищенко предложил наказывать врачей за призыв к отказу от прививки 20 июля 2021, 17:42

Фото: Михай Карауш/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Врачей, призывающих к отказу от вакцинации от коронавируса, надо наказывать, заявил бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. «Я считаю, что сегодня есть все законные основания предъявлять административные, а, может, даже уголовные претензии лицам моей профессии. Есть люди, которые принадлежат к профессии врача, но не иммунологи, не эпидемиологи, не инфекционисты, а, например, ортопеды», – сказал РИА «Новости» Онищенко. По его словам, существует около 60 врачебных специальностей, из которых профессионально разбираются в вопросе вакцинации три – иммунология, эпидемиология и инфектология, а все остальные не специализировались в этой области. «Он (врач) давал клятву российского или советского врача. Понятно, что она юридической ответственности не несет, но он в этой профессии и не должен и без того находящихся в паническом стрессе людей доводить их до состояния транса. Вот это уже против профессии работает. Тем более если он в этом вопросе не специалист. Он может действительно быть обременен каким-то своим знанием, но ты покажи, откуда ты взял», – добавил Онищенко. Депутат отметил, что не нужно применять ответственность к людям, которые читают источники, в том числе неофициальные, где высказываются с ложными суждениями такие специалисты. Ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров предложил установить ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям. Астрологи назвали ближайшие недели благоприятными для вакцинации от COVID 21 июля 2021, 21:43

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Дату прививки против коронавируса лучше всего планировать в астрологически безопасное для себя время. Однако в ближайшие три недели большей части населения можно смело отправляться на вакцинацию, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные астрологи. «Первое и самое важное, на что нужно обратить внимание при подготовке к вакцинации, это на состояние здоровья», – говорит астролог и психолог Василиса Володина. По ее словам, необходимо сначала отправиться на консультацию к врачу, который подтвердит, что вакцинацию осуществлять можно, или же делать этого по каким-либо причинам не порекомендует. «И если уже доктор принимает решение о вакцинации, то надо выбирать для этой процедуры хороший день. Но общих для всех хороших дней нет. Есть день, который можно выбрать по индивидуальному гороскопу. Это точно так же, как нет лекарства, которое подходит всем от всех болезней», – поясняет собеседница. Астролог уверяет, что разработала календарь безопасных дней для прививок, исключив дни, в которые могут случиться аллергические реакции, подняться температура. Астролог, директор «Института психологии и астрологии» Светлана Рассушина отмечает, что точные даты астрологически благоприятных для вакцинации дней назвать не может, подчеркивая, что они индивидуальны для каждой личности. «В принципе, на данный момент на ближайшие две–три недели никаких существенных противопоказаний для того, чтобы сделать прививку, нет. То есть сейчас на это можно идти смело, тем более что вакцинация просто необходима», – рассказывает специалист. Она делится, что и сама пошла на вакцинацию , несмотря на то, что имела риск, поскольку является аллергиком. А все потому, что уже известно: вирус будет мутировать и дальше, тем более что COVID – не последняя инфекция, которая ожидает планету. «Есть один очень древний ключ о том, что когда одна очень дальняя планета Прозерпина входит в разрушительный градус, на Земле происходят сильные эпидемии. Сейчас она движется в направлении разрушительного градуса в Скорпионе. Она войдет в него в 2022-м и будет находиться там около двух лет, до 2023 года включительно. Поэтому, возможно, нас ждут какие-то еще более нехорошие эпидемии, даже не связанные с ковидом», – считает Рассушина.

Ранее молекулярный биолог Сергей Нетесов заявил, что чем сильнее распространяется коронавирус, тем больше шансов на появление новых, более опасных штаммов этого заболевания. По его мнению, надо как можно скорее вакцинировать все население планеты. Тогда появится шанс на завершение пандемии и прекращение появления новых мутаций вируса. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД «ЭпиВакКорона» оказалась доступна в Москве лишь для вакцинации вторым компонентом 21 июля 2021, 10:22

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Вакцина «ЭпиВакКорона» поступила в Москву в объеме, необходимом только для вакцинации жителей вторым компонентом, сообщили в столичном департаменте здравоохранения. В сообщении на сайте ведомства говорится, что «информация о доступности вакцины «ЭпиВак» в пунктах вакцинации Москвы, распространяемая в СМИ, является ложной», в город «действительно поступила вакцина «ЭпиВакКорона» в объеме, необходимом для вакцинации вторым компонентом тех жителей, кто уже ранее сделал первую прививку этим препаратом». Отмечается, что полученный объем «полностью удовлетворит потребность в вакцинации жителей, привитых первым компонентом, и не может быть общедоступным для всех жителей города». Ранее эксперты объяснили причину дефицита вакцины «КовиВак». Youtube удалил видеоролики президента Бразилии 22 июля 2021, 15:03

Фото: ADRIANO MACHADO/REUTERS

Текст: Алина Назарова

Видеохостинг YouTube заблокировал доступ к роликам в аккаунте президента Бразилии Жаира Болсонару, в которых политик высказывал скептическое отношение по поводу пандемии коронавируса и предлагал использовать для лечения препараты с недоказанной эффективностью. «Наша политика не позволяет наличие контента, в котором утверждается, что гидроксихлорохин и ивермектин эффективны при лечении или профилактике COVID-19 и дают гарантию излечения от данного заболевания. Мы также выступаем против заявлений о том, что маски не помогают предотвратить распространение коронавируса», – говорится в заявлении YouTube, пишет New York Times. В заявлении отмечается, что ресурс в данном вопросе исходит из рекомендаций национальных и мировых инстанций, занимающихся вопросами здравоохранения. «Мы последовательно реализуем нашу политику, причем независимо от того, кто является автором контента, или от его политических взглядов», – подчеркнули в YouTube, не уточнив, какие именно видеоролики были удалены и сколько их было, передает ТАСС. Это уже не первый случай, когда видеохостинг удаляет размещенные в аккаунте Болсонару материалы с упоминанием коронавируса и препаратов, которые бразильский лидер считает эффективными. Ранее таким образом цензуре со стороны YouTube подверглись не менее 17 видеороликов в аккаунте политика. Согласно правилам платформы, аккаунт может быть удален за троекратное нарушение пользовательского соглашения в течение 90 дней, однако канал Болсонару по-прежнему доступен. Финские ученые назвали сроки сохранения антител у перенесших COVID 22 июля 2021, 19:10 Текст: Вера Басилая

После заражения коронавирусом антитела и защита от новой инфекции сохраняются в течение длительного времени, если количество антител изначально было высоким, у большинства они выявлялись спустя год, к такому выводу пришли в Национальном институте здравоохранения и социального развития (THL) Финляндии. «Согласно исследованию Национального института здравоохранения и социального развития, у большинства инфицированных коронавирусом антитела выявлялись спустя год», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». В исследовании говорится, что у 97% участников исследования были обнаружены антитела IgG, распознающие пиковый белок коронавируса через год после заражения. «Хотя антитела были обнаружены у многих, их уровень через год был примерно на треть ниже, чем через шесть месяцев после заражения», – говорится в пресс-релизе организации. В исследовании также изучалась способность антител нейтрализовать новые штаммы. Выяснилось, что степень зашиты для варианта «альфа» было «немного ниже» и «значительно ниже» для вариантов «бета» и «дельта». «Результаты исследования показывают, что после заражения коронавирусом антитела и защита от новой инфекции сохраняются в течение длительного времени, если количество антител изначально было высоким», – заявил представитель THL Мерит Мелин. Ранее ученые в Швеции провели исследование и выявили, что у переболевших в легкой форме COVID-19 антитела могут сохраняться в организме не менее года, сообщили в больнице Дандерид в Стокгольме. За сутки в России выявили 23,7 тыс. случаев коронавируса 21 июля 2021, 11:36

Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 23 704 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 704 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 10,4% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3254, Московской области – 2161, Санкт-Петербурге – 1939. Всего в стране выявлено 6 030 240 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 404 797 человек, из них 22 584 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 783 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 150 705 человека. Накануне, 20 июля, в России выявили 23 770 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев уменьшилось на 66. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Аксенов оценил вероятность закрытия турсезона в Крыму 21 июля 2021, 12:07 Текст: Евгения Шестак

Если ситуация с коронавирусом в Крыму перевалит через катастрофическую отметку, то властям полуострова придется закрывать туристический сезон, заявил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, в настоящее время планов по закрытию турсезона в республике нет, однако число новых случаев инфекции за неделю стало рекордным, отметил он в ходе трансляции в соцсети «ВКонтакте». «Если ситуация перевалит через катастрофическую отметку, то что делать, придется. Будет тяжело, конечно, но тем не менее. К сожалению, за неделю у нас антирекорд – 2767 случаев заражения коронавирусом, 1489 случаев внебольничной пневмонии», – сказал он. Ранее сообщалось, что в детских лагерях и учреждениях стационарного соцобслуживания Крыма, где привито менее 95% персонала, ужесточены ограничения из-за коронавирусной инфекции.