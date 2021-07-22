Ученые оценили эффективность вакцин Запада от дельта-штамма Все российские вакцины признали эффективными против известных мутаций 22 июля 2021, 06:33 Текст: Антон Никитин

Все вакцины от коронавируса, зарегистрированные в России, эффективны против известных мутаций коронавируса, сообщил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов. «На данный момент времени мы можем быть уверены в том, что все российские вакцины – и тесты эти проводятся постоянно – защищают от известных вариантов коронавируса, но расслабляться нельзя», – приводит слова Семенова ТАСС. Семенов подчеркнул, что темпы вакцинации от ковида – это «очень серьезное оружие» против появления таких вариантов. Накануне директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил об угрозе появления более опасного, чем дельта-вариант, штамма нового коронавируса. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что у новых штаммов коронавируса появились новые симптомы, а выраженное поражение легких наступает через три-четыре дня, а не шесть-семь, как раньше. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Путин призвал не навязывать прививку от COVID 21 июля 2021, 17:15 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в России необходимо повышать, но навязывать прививку нельзя. «Наша основная задача сейчас – это повышение темпов вакцинации в стране. Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон эпидемии», – заявил он в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции, передает ТАСС. Он отметил, что «ничего нельзя навязывать». По словам президента, необходимо «подробно, квалифицированно разъяснять те сложные вопросы, которые возникают у граждан по поводу вакцинации». «Часто в большинстве своем люди понимают – прививки сделать нужно, чтобы спасти себя, своих родных, близких, здесь ничего нельзя навязывать, нужно объяснять», – цитирует Путина РИА «Новости». Ранее Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса, однако регионы, которые вводят эту процедуру для отдельных категорий граждан, действуют в соответствии с нормой закона. ВОЗ предупредила об угрозе появления более опасного штамма коронавируса 21 июля 2021, 07:49

Фото: WHO/Handout/Xinhua/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил об угрозе появления более опасного, чем дельта-вариант, штамма нового коронавируса. «Чем шире распространение (вируса), тем больше его вариантов появится с потенциалом стать еще более опасными, чем дельта-вариант, который сейчас наносит столько ущерба. И чем больше вариантов, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин – и мы все вернемся в самое начало», – передает ТАСС слова Гебрейесуса на 138-й сессии Международного олимпийского комитета в Токио. Директор ВОЗ рассказал, что ему часто задают вопрос о том, «когда же закончится пандемия». «Действительно, ковид и пандемия поставили перед нами много вопросов... Пандемия – это испытание, и мир с ним не справляется», - отметил он. «За время моего выступления сто людей умрут от COVID-19, а к том моменту, как 8 августа погаснет олимпийский огонь, по всему миру от коронавируса умрет более 100 тыс. людей», – сказал глава ВОЗ. Гебрейесус выразил уверенность в том, что причина, по которой мир не может положить конец пандемии, несмотря на то, что «обладает всеми необходимыми для этого инструментами» – «отсутствие реальных политических обязательств». «Правительства стран, особенно G20, должны проявить коллективную волю и использовать средства для спасения человеческих жизней. Если ведущие экономики мира захотят, то смогут поставить пандемию под контроль в течение месяцев, если они поделятся и вакциной и будут создавать стимулы для масштабирования ее производства», – добавил он. «Вместе с Международным валютным фондом, Всемирным банком и Всемирной торговой организацией я призвал к вакцинации по крайней мере 10% населения каждой страны к сентябрю этого года, по крайней мере 40% населения до конца этого года и 70% – к середине следующего года. Если мы сумеем достичь этих показателей, мы не только сможем остановить пандемию, но и сможем перезапустить мировую экономику», – отметил Гебрейесус. Напомним, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что у новых штаммов коронавируса появились новые симптомы, а выраженное поражение легких наступает через три-четыре дня, а не шесть-семь, как раньше. Военно-морской парад в Петербурге пройдет без зрителей 21 июля 2021, 18:00

Фото: Ирина Мотина/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Главный военно-морской парад в Петербурге пройдет без зрителей из-за ситуации с коронавирусом, сообщила руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова. «Роспотребнадзор и власти города предупреждают, что парад пройдет в формате без зрителей. Доступ на парад будет ограничен. Цель ограничений – снизить риск заражения людей во время мероприятия. Просим всех вас – отнеситесь с пониманием к таким вынужденным мерам. Парад будет транслироваться по телевидению», – приводит ее слова РИА «Новости». Ранее стало известно, что президент Владимир Путин 25 июля, в День Военно-морского флота, будет присутствовать на параде в Санкт-Петербурге. Напомним, 13 июля министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что в главном военно-морском параде, который пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге, примут участие 54 корабля не только из России, но и из других стран, он станет самым масштабным по сравнению с предыдущими. «ЭпиВакКорона» оказалась доступна в Москве лишь для вакцинации вторым компонентом 21 июля 2021, 10:22

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Вакцина «ЭпиВакКорона» поступила в Москву в объеме, необходимом только для вакцинации жителей вторым компонентом, сообщили в столичном департаменте здравоохранения. В сообщении на сайте ведомства говорится, что «информация о доступности вакцины «ЭпиВак» в пунктах вакцинации Москвы, распространяемая в СМИ, является ложной», в город «действительно поступила вакцина «ЭпиВакКорона» в объеме, необходимом для вакцинации вторым компонентом тех жителей, кто уже ранее сделал первую прививку этим препаратом». Отмечается, что полученный объем «полностью удовлетворит потребность в вакцинации жителей, привитых первым компонентом, и не может быть общедоступным для всех жителей города». Ранее эксперты объяснили причину дефицита вакцины «КовиВак». Астрологи назвали ближайшие недели благоприятными для вакцинации от COVID 21 июля 2021, 21:43

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Дату прививки против коронавируса лучше всего планировать в астрологически безопасное для себя время. Однако в ближайшие три недели большей части населения можно смело отправляться на вакцинацию, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные астрологи. «Первое и самое важное, на что нужно обратить внимание при подготовке к вакцинации, это на состояние здоровья», – говорит астролог и психолог Василиса Володина. По ее словам, необходимо сначала отправиться на консультацию к врачу, который подтвердит, что вакцинацию осуществлять можно, или же делать этого по каким-либо причинам не порекомендует. «И если уже доктор принимает решение о вакцинации, то надо выбирать для этой процедуры хороший день. Но общих для всех хороших дней нет. Есть день, который можно выбрать по индивидуальному гороскопу. Это точно так же, как нет лекарства, которое подходит всем от всех болезней», – поясняет собеседница. Астролог уверяет, что разработала календарь безопасных дней для прививок, исключив дни, в которые могут случиться аллергические реакции, подняться температура. Астролог, директор «Института психологии и астрологии» Светлана Рассушина отмечает, что точные даты астрологически благоприятных для вакцинации дней назвать не может, подчеркивая, что они индивидуальны для каждой личности. «В принципе, на данный момент на ближайшие две–три недели никаких существенных противопоказаний для того, чтобы сделать прививку, нет. То есть сейчас на это можно идти смело, тем более что вакцинация просто необходима», – рассказывает специалист. Она делится, что и сама пошла на вакцинацию , несмотря на то, что имела риск, поскольку является аллергиком. А все потому, что уже известно: вирус будет мутировать и дальше, тем более что COVID – не последняя инфекция, которая ожидает планету. «Есть один очень древний ключ о том, что когда одна очень дальняя планета Прозерпина входит в разрушительный градус, на Земле происходят сильные эпидемии. Сейчас она движется в направлении разрушительного градуса в Скорпионе. Она войдет в него в 2022-м и будет находиться там около двух лет, до 2023 года включительно. Поэтому, возможно, нас ждут какие-то еще более нехорошие эпидемии, даже не связанные с ковидом», – считает Рассушина.

Ранее молекулярный биолог Сергей Нетесов заявил, что чем сильнее распространяется коронавирус, тем больше шансов на появление новых, более опасных штаммов этого заболевания. По его мнению, надо как можно скорее вакцинировать все население планеты. Тогда появится шанс на завершение пандемии и прекращение появления новых мутаций вируса. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД За сутки в России выявили 23,7 тыс. случаев коронавируса 21 июля 2021, 11:36

Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 23 704 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 704 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 10,4% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3254, Московской области – 2161, Санкт-Петербурге – 1939. Всего в стране выявлено 6 030 240 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 404 797 человек, из них 22 584 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 783 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 150 705 человека. Накануне, 20 июля, в России выявили 23 770 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев уменьшилось на 66. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Аксенов оценил вероятность закрытия турсезона в Крыму 21 июля 2021, 12:07 Текст: Евгения Шестак

Если ситуация с коронавирусом в Крыму перевалит через катастрофическую отметку, то властям полуострова придется закрывать туристический сезон, заявил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, в настоящее время планов по закрытию турсезона в республике нет, однако число новых случаев инфекции за неделю стало рекордным, отметил он в ходе трансляции в соцсети «ВКонтакте». «Если ситуация перевалит через катастрофическую отметку, то что делать, придется. Будет тяжело, конечно, но тем не менее. К сожалению, за неделю у нас антирекорд – 2767 случаев заражения коронавирусом, 1489 случаев внебольничной пневмонии», – сказал он. Ранее сообщалось, что в детских лагерях и учреждениях стационарного соцобслуживания Крыма, где привито менее 95% персонала, ужесточены ограничения из-за коронавирусной инфекции. Первого спортсмена отстранили от Олимпиады в Токио из-за COVID-19 21 июля 2021, 08:31 Текст: Дмитрий Зубарев

На Олимпиаде в Токио впервые отстранили участника от соревнований из-за положительного анализа COVID-19, сообщили местные СМИ. Как сообщает телеканал NHK, спортсменка из сборной Чили по тхэквондо не сможет участвовать в соревнованиях из-за необходимости соблюдения десятидневного карантина, передает РИА «Новости». Всего с 1 июля выявлено 75 случаев заболевания среди иностранцев и японцев, имеющих отношение к проведению Игр, включая спортсменов, персонал и членов делегаций. Пять этих случаев зафиксированы в Олимпийской деревне. Ранее коронавирус выявили у двух проживающих в Олимпийской деревне в Токио иностранных спортсменов. В субботу первый случай коронавируса обнаружили в Олимпийской деревне у члена иностранной сборной не из числа спортсменов. Днем ранее члена иностранной олимпийской сборной впервые госпитализировали в Токио с COVID-19. Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Средняя продолжительность жизни в США снизилась на полтора года 21 июля 2021, 09:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года. Это самое значительное снижение годичного показателя после Второй мировой войны, сообщили СМИ. Как передает агентство AP со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, главная причина снижения – пандемия коронавируса, отметили специалисты Центров. В 2020 году умерли 3,3 млн американцев, и 11% смертей были вызваны COVID-19. 80% умерших от коронавируса в прошлом году составили люди в возрасте старше 65 лет, передает ТАСС. В 2020 году ожидаемая средняя продолжительность жизни в США составила 77 лет и 4 месяца. Для женщин – 80 лет и 2 месяца (снижение показателя примерно на год), для мужчин – 74 года и 6 месяцев (снижение почти на два года). Напомним, в мае профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова сообщила, что средняя продолжительность жизни людей из-за COVID-19 сокращается на 1,5-2 года. Назван единственный способ спастись от будущих мутаций коронавируса 21 июля 2021, 12:45 Текст: Наталья Ануфриева

Постоянная мутация вирусов – это естественный процесс, и вполне вероятно, что в будущем появятся новые штаммы, которые будут опаснее существующих, однако разработанные вакцины сейчас могут противостоять угрозе, заявил вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Альтштейн заявил, что «могут быть разные мутанты (коронавируса)» и «нужно все время следить за этим», однако «слава Богу, пока все вакцины, которые разработаны, хорошие вакцины, они все работают», передает канал «360». «Они не так эффективны, как с предыдущим штаммом, но все-таки работают, и поэтому надо прививаться», – объяснил профессор. Он подчеркнул, что пока трудно сказать, будут ли новые варианты коронавируса более опасны, чем тот же «дельта»-штамм, однако активная вакцинация может остановить процесс изменения коронавируса. По словам Альтштейна, вирус мутирует интенсивнее, когда быстро распространяется. Вот почему прививки – это единственный способ борьбы с угрозой появления более опасных штаммов. Ранее ученые нашли способное нейтрализовать коронавирусы «суперантитело». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Психиатр назвал негативные последствия COVID-19 21 июля 2021, 13:52 Текст: Дмитрий Зубарев

У переболевших коронавирусом могут встречаться психические расстройства, например, затруднение концентрации внимания, нарушение внутренней стабильности и ухудшение памяти, заявил и.о генерального директора НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава Зураб Кекелидзе. «Когда человек выписывается и он считает, что он практически здоров, в части случаев возникает ситуация – он удивляется тому, что, оказывается, что-то у него с головой уже не так. Представьте себе, человек, у которого жалоб нет, прочитал страницу, вроде бы все понял, перевернул и забыл, что он прочитал. И это достаточно часто встречается», – передает РИА «Новости» слова Кекелидзе на онлайн-конференции «Восстановление и реабилитация организма после COVID-19». Он отметил, что помимо этого возможно затруднение концентрации внимания, то есть человек вроде бы все слышит и понимает, но через 10-15 минут, вступая в обсуждение, не знает, о чем идет речь. Кроме того, у переболевших коронавирусом может быть нарушение внутренней стабильности, когда спокойный ранее человек вдруг «взрывается» и становится непоследовательным, подчеркнул Кекелидзе. Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов сообщил, что пациенты, переболевшие COVID-19, могут от трех месяцев до бесконечности испытывать так называемый постковидный синдром, включающий в себя до 60 проявлений. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Москве решили возобновить розыгрыш машин среди получивших первую прививку от COVID 21 июля 2021, 14:27 Текст: Елена Мирошниченко

В Москве в среду снова разыграют пять машин среди сделавших прививку от COVID-19: выиграть автомобиль могут те, кто получил первый компонент вакцины с 12 по 18 июля, сообщает пресс-служба мэра Москвы. «21 июля состоится розыгрыш автомобилей среди москвичей, сделавших прививку против COVID-19. Победителей выберут из числа тех, кто получил первый компонент вакцины в период с 12 по 18 июля», – говорится на сайте мэра и правительства Москвы. Уточняется, что прямая трансляция розыгрыша состоится на телеканале «Москва-24». После эфира организаторы позвонят победителям с номера +7 (495) 870-36-00 и объяснят, как забрать приз. Также имена победителей будут опубликованы на сайте mos.ru. Кроме того, для жителей Москвы старше 60 лет, которые сделали прививку от COVID-19, действует поощрительная акция «Миллион призов» (#ПобедимCOVIDВместе). Принять участие в онлайн- или офлайн-форме смогут те, у кого есть московский полис ОМС и кто получил первый компонент вакцины до 15 августа 2021 года включительно. В июне власти Москвы разыграли первые пять автомобилей среди привившихся от коронавирусной инфекции в рамках акции «Вакцина рулит». Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с 14 июня по 11 июля москвичи, получившие первый компонент вакцины от коронавируса, станут участниками розыгрыша автомобилей. Биолог назвал способ предотвратить появление новых штаммов COVID 21 июля 2021, 12:59 Текст: Алексей Дегтярев

Чем сильнее распространяется коронавирус, тем больше шансов на появление новых, более опасных штаммов этого заболевания, заявил молекулярный биолог Сергей Нетесов. Подобная ситуация уже знакома человечеству в случае с новыми вариациями вируса гриппа, но коллективный иммунитет позволял заглушить эти эпидемии, пояснил биолог Пятому каналу. «У коронавируса другой принцип распространения и появления мутаций. Он может отобраться в результате эволюции от того, что мы дадим ему простор для этого. То есть чем больше актов передачи вируса от человека к человеку будет, тем больше вероятность появления новых более опасных штаммов. Такой вариант развития болезни исключать нельзя, поэтому надо как можно скорее вакцинировать все население планеты. Тогда мы получим шанс на завершение пандемии и прегрешения мутаций вируса», – добавил ученый. Он подчеркнул, что установленная ВОЗ планка по вакцинации оптимальна для того, чтобы избавить мир от пандемии. При этом у человечества есть все технические средства для осуществления этого. «Сейчас произведено 3,5 млрд доз вакцин. Если производство продолжится в тех де темпах, то достигнуть показателя вакцинации населения планеты в 70% вполне реально», – заключил Нетесов. Ранее директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил об угрозе появления более опасного, чем дельта-вариант, штамма нового коронавируса. Напомним, за минувшие сутки в России выявили 23 тыс. 704 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания. ОП и политические партии подписали соглашение о наблюдении за чистотой выборов 21 июля 2021, 14:20 Текст: Алина Назарова

Общественная палата подписала с российскими партиями соглашение об обеспечении наблюдения за чистотой выборов депутатов Госдумы. «Подписание предварила жаркая дискуссия участников на тему необходимости обеспечения безопасности здоровья на участках – партийные представители высказали самые разные точки зрения на необходимость вакцинирования наблюдателей. Но сошлись в одном: обеспечить честность и прозрачность выборов, и безопасность здоровья на участках – задача всех участников выборов», – говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. Открывая церемонию, председатель ОП Лидия Михеева отметила, что Общественная палата, выступая субъектом общественного контроля за выборами, накопила существенный опыт общественного мониторинга. Она напомнила, что во время общероссийского голосования по поправкам к Конституции статус общественный наблюдателей получили 526 тыс. граждан. Тогда, по словам Михеевой было впервые подписано соглашение между Общественной палатой и партиями. «Нам хотелось бы продолжить работу в таком же конструктивном и продуктивном ключе. Уже сегодня мы можем на взаимной основе договариваться по координации наблюдения, в том числе видеонаблюдения», – сказала она. Важным направлением работы Михеева назвала обеспечение санитарной безопасности и соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора, направленных на профилактику распространения коронавируса. По ее словам, ОП поддерживает идею вакцинации независимых общественных наблюдателей. «Наблюдатели не должны становиться источником риска, выступая невольным переносчиком заболевания», – заявила она, призвав потенциальных наблюдателей сделать себе прививку и пообещав содействие со стороны федеральной и региональных общественных палат в организации вакцинации на местах. Также Михеева выразила убежденность в том, что сотрудничество партий и общественников «обеспечит синергию и позволит достичь главного результата – соблюдения законодательства в ходе избирательной кампании». Тема безопасности на участках вызвала горячую дискуссию среди участников заседания. Так, зам секретаря генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко напомнил о предложении партии подписать соглашение «За безопасные выборы», в котором приоритетное внимание уделяется вопросам соблюдения мер санитарной безопасности в ходе избирательной кампании и дней голосования. Руководитель центрального исполнительного комитета партии «Новые люди» Владислав Даванков сообщил о планах партии задействовать в наблюдении за выборами 60 тыс. человек. «Мы выступаем за безопасность избирательного процесса для жизни и здоровья граждан, поэтому будем рекомендовать своим представителям пройти вакцинацию», – сказал он, подчеркнув, что решение должно приниматься гражданами добровольно. «Для нас важно, чтобы отсутствие прививки не стало основанием для отказа в допуске наблюдателям», – уточнил он. Глава Центрального совета политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Владимир Бураков сообщил, что отделения партии во всех регионах пописали соглашения с общественными палатами. К контролю за выборами со стороны партии уже привлечено 15 тыс. человек. При подготовке наблюдателей партия уделяет приоритетное внимание вопросам сохранности жизни и здоровья граждан. «Мы просим наших избирателей, поскольку это в основном люди старшего поколения, максимально соблюдать меры личной безопасности и вакцинироваться, если против того не возражает их лечащий врач», – сказал он. Лидер партии «Российская партия свободы и справедливости» Максим Шевченко против обеспечения чистоты выборов не возражал, но потребовал внести в соглашение редакторские правки, уточняющие ряд позиций. Шевченко выступил против проведения обязательной вакцинации, рассказав о личном опыте болезни. Первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе Василий Власов, говоря об обеспечении безопасности в ходе голосования, предложил обратиться в соответствующие ведомства с просьбой об отмене занятий в школах и вузах, где расположены избирательные участки в первый два дня голосования – 17 и 18 сентября. Между тем, КПРФ решила не подписывать предложенное «Единой Россией» соглашение об обеспечении санитарной безопасности в предвыборной кампании. Политолог Петр Кирьян в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что КПРФ перед выборами пытается заручиться поддержкой ковид-диссидентов, скептиков, критиков ограничительных мер. «Единая Россия» обвинила КПРФ в политическом лицемерии 21 июля 2021, 12:46 Текст: Алина Назарова

Отказ КПРФ подписать с «Единой Россией» соглашение за безопасные выборы является политическим лицемерием и неуважением к избирателям, заявил заместитель секретаря генсовета партии Евгений Ревенко. «Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин вчера по сути дела отверг наше предложение. Это двуличие. Любовь Никитина, член Мосгордумы, ставит под сомнение эффективность вакцин, призывает не вакцинироваться, хотя сама вакцинировалась. О чем это говорит? О том, что эта партия, не предлагая ничего нового, не имея позитивной повестки, ставит под сомнение и угрозу жизнь и здоровье наших граждан в погоне за мандатами», – подчеркнул Ревенко, слова которого приводятся в Telegram партии. По его словам, коммунисты демонстрируют, что избиратели для них человеческий материал, средство для того чтобы получить дополнительные очки и политические мандаты. Он добавил, что избиратель должен будет дать оценку такого рода действиям. «Что касается отказа даже рассматривать предложение рекомендовать и кандидатам, и наблюдателям, и членам штабов вакцинироваться – давайте на дистант. Все должны быть уверены, что коммунист не заразен и не представляет опасности для избирателей», – отметил Ревенко. Тем временем «Справедливая Россия» объявила о готовности подписать соглашения с «Единой Россией» за безопасные выборы. «Безусловно, для партии «Справедливая Россия» принципиальной позицией является только добровольная вакцинация. Ни о какой иной вакцинации речи быть не может. В данном случае, пункт о том, что это рекомендательные меры – нас устраивает. В этом случае мы готовы подписывать данное соглашение», – сказала член президиума центрального совета «Справедливой России» Анастасия Павлюченкова. Во вторник «Единая Россия» призвала все политические партии и участников избирательной кампании подписать соглашение за безопасные выборы. Между тем, КПРФ решила не подписывать предложенное «Единой Россией» соглашение об обеспечении санитарной безопасности в предвыборной кампании. Политолог Петр Кирьян в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что КПРФ перед выборами пытается заручиться поддержкой ковид-диссидентов, скептиков, критиков ограничительных мер.