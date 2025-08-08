Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике выросло

Восемь человек получили травмы при обрыве канатной дороги в Нальчике

Tекст: Денис Тельманов

Количество пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике увеличилось до восьми, передает ТАСС. В телеграм-канале Минздрава Кабардино-Балкарии сообщили, что в Республиканскую клиническую больницу доставили еще двоих человек после произошедшего ЧП.

В сообщении Минздрава указывается: «Еще двоих пострадавших доставили в Республиканскую клиническую больницу (РКБ) в результате обрыва канатной дороги в городе Нальчик. Итого восемь пострадавших».

Отмечается, что один человек находится в реанимации, состояние остальных средней тяжести. Спасатели и медики продолжают работу на месте происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в курортной зоне Нальчика оборвалась канатно-кресельная дорога, из-за чего есть пострадавшие. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что по предварительным данным травмы получили пять человек. В результате происшествия шесть человек получили травмы, причем пятерых доставили в больницы.