Командующий ВМС США в Европе сравнил «угрозы» со стороны России и СССР Посол обвинил США в нечестной конкуренции из-за нападок на «Северный поток – 2» 21 июля 2021, 03:50

Текст: Антон Антонов

Нападки США на газопровод «Северный поток – 2» являются методом нечестной конкуренции, газопровод – исключительно экономический проект, заявил посол России Анатолий Антонов. Он «не понимает», почему российская сторона «должна использовать политические инструменты, чтобы надавить на кого-то, чтобы иметь преимущество». «При всем уважении к американским друзьям, этой администрации, мне бы хотелось сказать, что это нечестная конкуренция на международных рынках. Мы не хотим видеть такие методы», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на RT America. Антонов надеется, что в Вашингтоне осознают исключительно коммерческий характер проблемы. Он подчеркнул, что для России «Северный поток – 2» – это «исключительно экономический проект, ничего больше, ничего меньше». Россия хочет «продавать товары тем, кто хочет их покупать», а «партнеры должны решать, покупать одно или другое, по тем ценам, которые предлагает» российская сторона. Посол указал на «недостаток уверенности и доверия между» двумя странами. Антонов заявил, что «пытается найти день, когда Россия стала врагом и противником для США, но это трудновато сказать, когда такое произошло». «Кажется, десять лет назад. Но не тогда, когда начался украинский кризис», – отметил он. В американских СМИ слишком много ложной информации о российской внешней политике, заявил посол. Он считает, что власти двух стран «должны поправить дело», так как Москва и Вашингтон «обречены на сотрудничество», ведь «хорошие отношения в интересах народа Америки, как и российского». Проблемы коронавируса, терроризма, изменения климата требуют решения, подчеркнул Антонов. «Если кто-то решит создать остров безопасности где-то в США, в Европе – это будет ошибкой. Мы можем победить вместе. Когда мы вместе, мы можем решить любую проблему», – сказал он. Антонов заявил, что в США «некоторые политические фигуры, политики, хотели бы использовать Украину как инструмент давления на Россию, для изменения независимой международной политики России, экономической политики». При этом, по мнению посла, Вашингтон сам занимается тем, что называет «вредоносной активностью», когда говорит о Москве. «Я не понимаю, какие политические интересы есть у администрации США на Украине? Украина слишком далеко. Я обсуждал эту проблему со многими политиками, иногда, я не шучу, не обманываю, но некоторые из них не знают, где Украина», – сказал Антонов. Напомним, США утверждают, что «Северный поток – 2» якобы несет угрозу энергетической безопасности Европы и является «геополитический проектом России, потенциально угрожающим Украине и другим странам».

США подвергли критике российское гиперзвуковое оружие 20 июля 2021, 04:27

Текст: Антон Антонов

Российские гиперзвуковые системы, в отличие от американских, являются потенциально дестабилизирующим фактором, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Он сказал, что США «в курсе заявлений президента Путина», но отказался их «анализировать» или «вдаваться в подробности». При этом Кирби утверждает, что «российские гиперзвуковые системы – потенциально дестабилизирующий фактор и представляют заметную угрозу, потому что эти системы совместимы с ядерными». Он подчеркнул, что американские гиперзвуковые ударные системы разрабатываются исключительно в неядерном оснащении. Кирби заявил, что США «всегда держат в уме дестабилизирующую активность» России. Он процитировал главу ведомства, по словам которого, Россия продолжает представлять угрозу. «И мы воспринимаем это очень-очень серьезно», – приводит слова Кирби РИА «Новости». В понедельник сообщалось, что фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность составила свыше 350 км. Кирби не стал объявлять Россию ответственной за недавние случаи недомогания у дипломатов США в Австрии, которое в СМИ называют «гаванским синдромом». «Я ценю ваше намерение заставить меня конкретно указать на кого-то, но я не буду делать этого сейчас», – сказал он. Напомним, в США продолжают раскручивать скандал об «акустических атаках» на американских дипломатов и чиновников за пределами Штатов. Речь идет, в частности, о том, что уже названо «гаванским синдромом» . Стало известно о скором соглашении США и Германии по «Северному потоку – 2» 19 июля 2021, 22:54

Текст: Антон Антонов

США и Германия смогли преодолеть разногласия по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщают СМИ со ссылкой на источники. Источник Reuters заявил, что «все выглядит хорошо». Завершение переговоров ожидается «в ближайшие дни». Другой источник сказал, что США и Германии приближаются к соглашению, которое позволит избежать санкций против оператора газопровода Nord Stream 2 AG. По словам источников, Вашингтон и Берлин планируют выделять больше средств на поддержание энергетических преобразований на Украине, а также энергетической безопасности и энергетической эффективности в стране. Не уточняется, идет ли речь о государственных или частных инвестициях, передает РИА «Новости». Госдеп сообщает, что советник ведомства Дерек Шолле 20–21 июля посетит Киев, после чего отправится в Варшаву, он «продолжит дипломатические переговоры с Украиной и Польшей по широкому спектру вопросов, включая обеспокоенность относительно трубопровода». В Киеве Шолле «встретится с правительственными чиновниками высокого ранга, чтобы обсудить поддержку Соединенными Штатами усилий Украины по противодействию российской агрессии». Кроме того, Шолле обсудит с представителями бизнеса на Украине «возможности для общего процветания», передает ТАСС. Напомним, президент США Джо Байден на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что Вашингтон и Берлин «абсолютно едины во мнении, что России нельзя позволить использовать энергию в качестве оружия, в качестве инструмента принуждения или угрозы против своих соседей». Меркель считает, что «Северный поток – 2» должен быть дополнением к транзиту газа через Украину, «все остальное вызвало бы большую напряженность». Эксперты объяснили «ничтожные манипуляции» Пентагона в отношении «Циркона» 20 июля 2021, 12:26

Текст: Наталья Макарова

«Россия на сегодняшний день в значительной мере опережает США в создании гиперзвуковых систем вооружения», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Так он прокомментировал заявление Пентагона о том, что российские гиперзвуковые системы, в отличие от американских, являются потенциально дестабилизирующим фактором из-за якобы совместимости с ядерным оружием. «Это политическое заявление, носящее антироссийский характер. Оно не соответствует действительности. Перечень носителей ядерного оружия исчерпывающе описан в договоре СНВ-3, который продлен американской стороной и действует в настоящее время», – пояснил военный эксперт Игорь Коротченко. По его словам, «в данном случае типаж носителей ядерного оружия стратегического класса согласован, прописан, он есть в уведомительных актах, поэтому стратегическая стабильность и безопасность обеспечивается действующим договором СНВ-3». «Слова Кирби – ничтожная манипуляция, – подчеркнул эксперт. – Дело в том, что Россия на сегодняшний день в значительной мере опережает США в создании гиперзвуковых систем вооружения. У нас принята на вооружение система «Кинжал» и завершаются испытания «Циркона». А у американцев разработки гиперзвука находятся на этапе летных испытаний. Поэтому их отставание и обуславливает такие заявления, которые делаются в политических целях». В свою очередь доктор военных наук Константин Сивков назвал слова представителя Пентагона Джона Кирби «ложью». Он добавил, что «любая ракета, имеющая подходящие для размещения ядерной боеголовки размеры, может быть носителем такой боеголовки». «Но российские гиперзвуковые ракеты не оснащены ядерным зарядом, потому что Россия не нарушает международные соглашения», – заключил Сивков. Напомним, официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что российские гиперзвуковые системы, в отличие от американских, являются потенциально дестабилизирующим фактором, «потому что эти системы совместимы с ядерными». Он подчеркнул, что американские гиперзвуковые ударные системы разрабатываются исключительно в неядерном оснащении. В понедельник сообщалось, что фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели. В ходе испытаний подтвердились тактико-технические характеристики ракеты. Скорость полета составила около семи Махов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД США одобрили покупку российских ракетных двигателей 20 июля 2021, 12:30 Текст: Дмитрий Зубарев

Правительство США поддержало покупку российских двигателей РД-181М производства НПО «Энергомаш», сообщил руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко. «Вчера стало известно, что Роскосмос получил разрешение на экспорт в США нового двигателя РД-181М. Правительство США одобрило заключение контракта между НПО «Энергомаш» (входит в состав госкорпорации «Роскосмос») и американской компанией «Орбитал Сайенсиз ЛЛС». А значит, будут новые поставки двигателей и новые старты американских ракет с российскими «сердцами», – передает ТАСС сообщение Устименко. Как уточнил руководитель пресс-службы, договор о покупке российских двигателей не только является подтверждением прекрасной работы конструкторов и инженеров, создающих изделия превосходного качества, но и дает надежду на возможную нормализацию отношений, где «бизнес и эффективность будут играть более важную роль, чем сиюминутные решения, не имеющие никакого отношения к космонавтике». «Ну а пока остается только пожелать успехов НПО «Энергомаш», которое создает такие удивительные «произведения двигательного искусства», – написал Устименко. Напомним, в понедельник Роскосмос анонсировал сотрудничество с США по ракетным двигателям вопреки санкциям. Пушков посоветовал США задуматься о причинах создания Россией «Циркона» 20 июля 2021, 08:25 Текст: Наталья Ануфриева

Сенатор Алексей Пушков, комментируя реакцию представителя Пентагона Джона Кирби на испытания ракеты «Циркон», призвал США подумать о причинах создания Россией этого оружия. Пушков в Telegram посоветовал Вашингтону перестать изображать из себя «оскорбленную невинность» и обратить вопрос о причинах создания Россией новейших систем вооружения к самим себе. «Целенаправленное приближение НАТО к границам России, курс на военное освоение территории Украины, переброска американских войск в соседние с Россией страны, размещение в них американской системы ПРО, выход США из ДРСМД, который было легко спрогнозировать уже лет 5 назад, введение против России 75 различных санкций, которые представляют собой череду актов экономической войны (...) Кирби об всем этом в курсе?», – задался вопросом сенатор. Он также отметил, что о намерении США отказаться от ядерного оружия не слышно, зато известно, что американская сторона активно работает над «новейшими ракетами средней дальности в ядерном оснащении». «Поэтому слова Кирби – это лукавство. Нельзя вырывать из общего контекста один вид вооружений, словно других не существует и США их не развивают. Несерьезный подход», – добавил Пушков. Ранее стало известно, что государственные испытания новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон» с надводного носителя начнутся в августе 2021 года. В понедельник сообщалось, что фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность составила свыше 350 км. Кирби заявил на это, что российские гиперзвуковые системы, в отличие от американских, являются потенциально дестабилизирующим фактором. Россия предостерегла США от развертывания гиперзвуковых ракет в Европе 20 июля 2021, 06:57 Текст: Антон Антонов

Решение США развернуть гиперзвуковые ракеты в Европе будет носить дестабилизирующий характер, заявило посольство России в США. В посольстве «хотели бы напомнить пресс-секретарю Пентагона, что потенциальное развертывание любых гиперзвуковых ракет в Европе будет крайне дестабилизирующим». В сообщении указывается, что в таком случае «время полета оставит либо мало времени, либо не оставит его совсем на принятие решения и увеличит вероятность непреднамеренного конфликта», передает ТАСС. Напомним, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что российские гиперзвуковые системы, в отличие от американских, являются потенциально дестабилизирующим фактором. Эксперт объяснил угрозу размещения гиперзвукового оружия США в Европе 20 июля 2021, 14:06

Текст: Елена Лексина

«Россия вынуждена делать ставку на гиперзвуковое оружие, чтобы ответить на исходящие от США угрозы в Европе», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Так он прокомментировал заявление Пентагона о том, что российские гиперзвуковые системы, в отличие от американских, являются потенциально дестабилизирующим фактором из-за якобы совместимости с ядерным оружием. «Россия и США – лидеры в развитии гиперзвукового оружия. По каким-то параметрам Москва обгоняет Вашингтон, по каким-то – отстает. Но то, что эти технологии потенциально могут дестабилизировать обстановку в мире – это факт», – уверен гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, гиперзвуковое оружие предполагает ускорение доставки боезаряда в пункт назначения, что существенно сокращает подлетное время ракет и время на принятие решения политическом руководством той или иной страны. «А чем меньше времени, тем выше вероятность ошибки», – добавил он. При этом из-за действий США Россия оказалась в уязвимом положении. «В случае размещения Вашингтоном ракет средней дальности нового поколения в Европе, Россия оказывается в непростом положении. Поэтому для Москвы этот вопрос представляет куда большую проблему, чем для Вашингтона», – констатировал эксперт. «Географические асимметрии привели к тому, что нам сложнее дотянуться до территории США, а стратегическое ядерное оружие, на которое мы делали ставку, нужно запускать с большого расстояния, что дает американцам гораздо больше времени на принятие решения. Отсюда вытекает противоречие, поскольку США в отсутствие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) развивают новое поколение вооружений на основе гиперзвука. Если они разместят их на восточном фланге НАТО, то это создает серьезную угрозу для России», – объяснил политолог. «Наше стратегическое положение серьезно ухудшается, потому что подлетное время ракет к нашей территории резко сокращается», – добавил он. При этом под ударом также окажутся все европейские союзники Вашингтона. «А США, ввиду отдаленности своей территории, могут ощущать себя гораздо в большей безопасности», – отметил Кортунов. По его мнению, если после встречи президентов обеих стран в Женеве начнутся серьезные разговоры о следующем этапе контроля над вооружениями, то было бы полезно для обеих сторон, чтобы гиперзвуковое оружие стало их частью. «США оказывают давление на Россию, манипулируя этим вопросом. Хотелось бы надеяться, что потенциальные российско-американские переговоры пройдут в позитивном ключе для обеих сторон», – считает политолог. «Если же договориться не удастся, то Россия будет делать ставку на гиперзвуковое оружие, чтобы создать для США такую же угрозу, какую они создают для нас в Европе», – заключил Кортунов. Напомним, официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что российские гиперзвуковые системы, в отличие от американских, являются потенциально дестабилизирующим фактором, «потому что эти системы совместимы с ядерными». Он подчеркнул, что американские гиперзвуковые ударные системы разрабатываются исключительно в неядерном оснащении. В Кремле не согласны с мнением США о том, что новые разработки России в области гиперзвукового оружия могут нарушить паритет в сфере стратегической стабильности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Если вы помните, президент неоднократно говорил на эти темы, говорил о том, что мы, к сожалению, за последние десятилетия или даже более продолжительный срок, сталкивались с поэтапным сломом всей документальной системы стратегической безопасности и, кроме того, сталкивались также с определенными шагами со стороны Соединенных Штатов Америки и НАТО, которые фактически наносили ущерб существующему паритету», – сказал Песков. Он отметил, что эти действия – это и создание позиционных районов ПРО, развертывание систем для запуска антиракет в Румынии, и в других странах в непосредственной близости к границам России, и те установки, которые, помимо антиракетных, способны быть еще и средствами запуска ударных ракет. «То есть, все это шло на слом существующего паритета», – подчеркнул Песков. «Это требовало принятие мер, которые: а) были способны обезопасить Россию на фоне вот этих действий, которые я перечислил; б) которые гарантированно обеспечивали бы продолжение существующего паритета», – дополнил пресс-секретарь президента. В понедельник сообщалось, что фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели. В ходе испытаний подтвердились тактико-технические характеристики ракеты. Скорость полета составила около семи Махов. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты указали на «ничтожные манипуляции» Пентагона в отношении «Циркона». «Русскому королю спама» вынесли приговор в США 20 июля 2021, 23:50

Текст: Антон Антонов

Федеральный суд в американском Хартфорде приговорил гражданина России Петра Левашова к уже отбытому сроку по делу о киберпреступлениях. В течение трех лет Левашов должен находиться под надзором уполномоченного офицера. При этом ему разрешено покинуть США. Если он так поступит, а потом захочет вернуться в течение этого срока, то должен будет показаться ответственному офицеру. Судья выразил надежду, что россиянин «сможет вернуться к своей жене и ребенку, и к нормальной жизни», передает РИА «Новости». Судья не исключил возможности депортации, однако не уточнил, когда это произойдет. Россиянин выразил признательность судье и отметил, что ему нечего добавить. Адвокат Вадим Глозман назвал нереалистичным то, что Левашов сможет выплатить 3,5 млн долларов в качестве возмещения ущерба. Судья отметил, что данный вопрос, вероятно, будет решен позже, передает ТАСС. Напомним, СМИ называют Левашова «русским королем спама». В 2018 году Мадрид выдал российского программиста США, где его подозревали в создании компьютерной сети типа ботнет Kelihos, а также в причастности к кибершпионажу во время избирательной кампании в США. В 2019 году россиянин признал себя виновным в нанесении ущерба защищенному компьютеру, сговоре, компьютерном мошенничестве и краже персональных данных при отягчающих обстоятельствах. США попытались объяснить разную реакцию на «русских» и «китайских» хакеров 20 июля 2021, 02:57 Текст: Антон Антонов

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отвергла предположение о том, что США не применяют санкции в отношении Китая за кибератаки, так как опасаются за свою экономику. Ее просили, почему против Китая не применяют те же меры, что и против России, хотя и Москву, и Пекин США обвиняют кибератаках. Псаки заявила, что США «повышают» уровень своей активности, чтобы «не только публично говорить» о проблеме, но и «предпринимать действия» в отношении Китая. «Иным образом, но так же, как было и в случае с Россией», – сказала она, добавив, что США «не проводят различия между осуждением со стороны США и последствиями» иного рода. Тогда у нее поинтересовались, не связана ли разница в подходах с товарооборотом и не воздерживаются ли США от санкций против Китая из-за опасений за свою экономику. Псаки ответила, что США объявили о предъявлении заочных обвинений четырем предполагаемым хакерам, якобы работающим на министерство государственной безопасности Китая, передает ТАСС. По ее словам, США «не воздерживаются» от применения санкций и «не позволяют каким бы то ни было экономическим обстоятельствам или соображениям предотвращать оправданные действия». Псаки отметила, что уже принятые меры не являются завершением «усилий, затрагивающих деятельность в киберпространстве, касающуюся Китая или России». Напомним, Вашингтон обвинил «связанных с министерством государственной безопасности КНР злоумышленников» в кибератаке через уязвимость в программном обеспечении Exchange Server корпорации Microsoft. ЕС также заявил, что Китай провел кибератаку с помощью уязвимости в Exchange Server. Пентагон не исключил закупки в России комплектующих для Ми-17 20 июля 2021, 22:47 Текст: Антон Антонов

Комплектующие для ремонта афганских вертолетов Ми-17 могут закупаться в России, сообщили в Пентагоне. В военном ведомстве уточнили, что Ми-17 не будут направлять в Россию, но «некоторое непрямое российское участие» возможно, так как «подрядчики закупают комплектующие» и заказывают «техническое обслуживание у первоначальных производителей», передает ТАСС. При этом у Пентагона «нет никаких контрактов» с российскими предприятиями в рамках данной задачи. Однако существуют «соответствующие исключения из различных санкционных режимов, которые позволяют занимающимся ремонтом подрядчикам заключать подобные соглашения, если это будет необходимо». Ремонтом займется специализированное управление в составе американских сухопутных войск за счет контрактов с подрядчиками Пентагона и НАТО, причем средства выделяют не США, а «другие страны-доноры». Плановое техническое обслуживание вертолетов проводится в самом Афганистане совместно афганскими специалистами и подрядчиками Пентагона. При необходимости ремонт может быть «выполнен подрядчиком Пентагона на пунктах обслуживания за пределами Афганистана». Напомним, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что США и Афганистан «достигли соглашения» о ремонте российских вертолетов. Американская сторона окажет помощь «в ремонте значительной части парка» Ми-17. В Кремле прокомментировали сообщения о предложении Путина Байдену по Афганистану 19 июля 2021, 13:51 Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг сообщения, согласно которым Владимир Путин в ходе женевского саммита якобы предложил Джо Байдену использовать российские военные базы в Таджикистане и Киргизии для контроля ситуации в Афганистане. Ранее «Коммерсант» сообщил, что в ходе состоявшегося 16 июня саммита в Женеве Владимир Путин предложил Джо Байдену совместную с Россией координацию действий на афганском направлении с возможностью задействования в практических целях российских военных баз в Таджикистане и Киргизии. «Тема Афганистана, тема вывода американских войск и тема растущей нестабильности в этой стране действительно затрагивалась в ходе женевского саммита», – прокомментировал информацию Песков, передает РИА «Новости». На уточняющий вопрос, было ли само предложение, пресс-секретарь президента ответил, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть». Ранее глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике. Лавров заявил, что американские военные спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники. Москва призвала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения ситуации в Афганистане, особенно на севере страны, где в том числе активизируются боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ. Роскосмос анонсировал сотрудничество с США по ракетным двигателям вопреки санкциям 19 июля 2021, 09:52 Текст: Алина Назарова

Поддержка российским правительством переговоров о поставке отечественных ракетных двигателей в США позволит продолжить взаимовыгодное сотрудничество, несмотря на санкции, говорится в сообщении Роскосмоса. «Одобрение правительством РФ предложения госкорпорации «Роскосмос» о проведении переговоров на заключение контракта с заинтересованным заказчиком по поставке российских двигателей РД-181М производства Научно-производственного объединения «Энергомаш» им. академика В.П. Глушко (входит в Роскосмос) для американской компании Orbital Sciences LLC позволит, несмотря на существующие санкции, продолжить взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами в области ракетного двигателестроения», – говорится в сообщении. Как подчеркнули в госкорпорации, США смогут получить для своих ракет-носителей «надежные и непревзойденные по своим характеристикам ракетные двигатели». «Партнеры НПО «Энергомаш» могут быть уверены в качестве и надежности российских двигателей. Госкорпорация «Роскосмос» и НПО «Энергомаш» подтверждают свою репутацию надежного поставщика качественной высокотехнологичной продукции», – отметили в Роскосмосе, передает ТАСС. В госкорпорации также напомнили, что двигатели РД-181 поставляются в США с 2015 года. С помощью российского двигателя американская ракета-носитель Antares доставляет грузы на Международную космическую станцию. Все пуски в США с использованием российских двигателей РД-180 и РД-181 успешные. «Новый двигатель РД-181М, на который Роскосмосом получено разрешение на экспорт, представляет собой следующий этап развития РД-181. Его аналог РД-191М, применяемый для российских ракет-носителей, будет установлен на пилотируемой версии тяжелой ракеты космического назначения «Ангара-А5П», – добавили в госкорпорации. Ранее правительство поддержало переговоры о заключении контракта на поставку российских двигателей РД-181М производства НПО «Энергомаш» (входит в Роскосмос) американской компании Orbital Sciences LLC. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина было опубликовано на портале правовой информации. Заключение контакта, подчеркивается в документе, возможно в случае урегулирования вопросов, связанных с использованием при разработке двигателя результатов интеллектуальной деятельности, с Минобороны России и Роскосмосом. Также американская компания должна предпринять меры по охране российских технологий, а также гарантировать, что ракеты-носители «Антарес» с российскими двигателями не будут использоваться для запуска военных аппаратов. Между тем в апреле последняя партия российских ракетных двигателей РД-180 была передана США в рамках ранее заключенного контракта. Россия перешла «последний политический рубеж» перед выходом из ДОН 20 июля 2021, 22:29 Текст: Антон Антонов

Конференция государств-участников Договора по открытому небу по рассмотрению последствий выхода России из договора прошла в видеорежиме, сообщил российский МИД. Замглавы МИД России Сергей Рябков указал, что «Россия, совместно с Белоруссией, внесли наибольший вклад в выполнение Договора». Подчеркивается, что «вся вина за развал ДОН лежит на США» – их решение выйти из договора «разрушило баланс интересов», сообщается на сайте ведомства. При этом США уговаривали союзников «создавать препятствия российским наблюдательным полетам над американскими объектами». Вашингтон также хотел, чтобы с ним делились информацией, получаемой «в ходе миссий открытого неба над Россией». Москва предложила «ряд вариантов решения этой проблемы, однако западные партнёры отказались учитывать российские интересы». Практические последствия выхода России из ДОН касаются «пересмотра квот наблюдательных полетов и шкалы распределения расходов Консультативной комиссии по открытому небу», а также «передачи функций председателя одной из ее неофициальных рабочих групп». Российскую позицию поддержала Белоруссия. «Другие участники Конференции также отмечали важную роль Договора для европейской безопасности и выражали обеспокоенность его дальнейшей судьбой», – говорится в сообщении. При этом ряд «ближайших союзников США» выступили с «сожалениями, обвинениями, упреками и призывами в адрес России». «Это дало основания российской делегации в заключительном выступлении прокомментировать некоторые положения заявления Совета НАТО, не имеющие ничего общего с действительностью и по сути являющиеся дезинформацией с целью сознательного введения в заблуждение других участников Договора и международной общественности», – сказано в сообщении. Москва указала, что США считают «ДОН ненужным» и не интересуются «озабоченностями других государств-участников, включая собственных союзников, относительно утраты важного соглашения в области укрепления доверия». Хотя прежде глава американского государства Джо Байден критиковал выход из ДОН, «теперь в Вашингтоне возобладали совсем другие подходы». Конференция «стала последним политическим рубежом на пути России к выходу из Договора по открытому небу». Подтверждена правильность принятого решения относительно нецелесообразности дальнейшего российского участия в этом договоре, заявил МИД. Напомним, Рябков заявил, что Россия будет до 18 декабря в полной мере пользоваться правами и выполнять обязательства государства-участника договора. При этом Рябков исключил пересмотр принятого решения о выходе из договора: «Пересмотра не будет, поезд ушел, дамы и господа. Если бы вы были реально заинтересованы в том, чтобы Россия осталась в ДОН, вы бы действовали по-иному». Названа вероятная дата консультаций России и США по стратегической стабильности 20 июля 2021, 00:49 Текст: Антон Антонов

Консультации России и США по вопросам стратегической стабильности могут пройти в конце июля, сообщают СМИ. Как ожидается, представители двух стран «встретятся 28 июля». Источник информации американская газета Hill не уточняет. В Госдепе пока не ответили на просьбу подтвердить сообщение Hill, передает ТАСС. При этом сама статья посвящена попыткам сенатора-республиканца Теда Круза задержать утверждение кандидатур на ключевые посты в нынешней администрации США. Таким образом Круз добивается введения санкций против газопровода «Северный поток – 2». В частности, блокируется утверждение Бонни Дженкинс на должность замглавы Госдепа по контролю над вооружениями и международной безопасности. Дженкинс, как ожидается, «будет высшим должностным лицом» от США на «исторических переговорах» с Россией, пишет издание. Напомним, российская сторона 14 июля сообщала, что консультаций России и США по стратегической стабильности состоятся через неделю. Россия выступает за то, чтобы обсуждать все без исключения виды вооружений, которые так или иначе влияют на стратегическую стабильность. В Кремле ответили США на критику российского гиперзвукового оружия 20 июля 2021, 13:38 Текст: Алина Назарова

В Кремле не согласны с мнением США о том, что новые разработки России в области гиперзвукового оружия могут нарушить паритет в сфере стратегической стабильности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Если вы помните, президент неоднократно говорил на эти темы, говорил о том, что мы, к сожалению, за последние десятилетия или даже более продолжительный срок, сталкивались с поэтапным сломом всей документальной системы стратегической безопасности и, кроме того, сталкивались также с определенными шагами со стороны Соединенных Штатов Америки и НАТО, которые фактически наносили ущерб существующему паритету», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Он отметил, что эти действия – это и создание позиционных районов ПРО, развертывание систем для запуска антиракет в Румынии, и в других странах в непосредственной близости к границам России, и те установки, которые, помимо антиракетных, способны быть еще и средствами запуска ударных ракет. «То есть, все это шло на слом существующего паритета», – подчеркнул Песков. «Это требовало принятие мер, которые: а) были способны обезопасить Россию на фоне вот этих действий, которые я перечислил; б) которые гарантированно обеспечивали бы продолжение существующего паритета», – дополнил пресс-секретарь президента. Об испытаниях «Циркона» стало известно накануне. Российский фрегат «Адмирал Горшков» успешно запустил гиперзвуковую ракету и поразил наземную цель. В ходе испытаний подтвердились тактико-технические характеристики ракеты. Скорость полета составила около семи Махов. После этого пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби высказал обеспокоенность испытанием российской системы «Циркон», заявив, что РФ разрабатывает гиперзвуковые ракеты с возможностью ядерного оснащения, и назвав их «потенциально дестабилизирующим фактором, представляющим заметную угрозу».