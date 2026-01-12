Сотрудники Лувра устроили новую забастовку и закрыли музей

Количество фильмов по мотивам советской кино- и мультклассики зашкаливает. Полнометражных блокбастеров пока не снято разве что по «Ну, погоди!» и «Приключениям кота Леопольда». Увидим мы на экранах что-то свежее или нам так и предстоит смотреть фантазии на советские темы?7 комментариев
Музей Лувр вновь приостановил прием гостей из-за забастовки сотрудников, недовольных условиями труда и политикой администрации на фоне недавних инцидентов.
Сотрудники Лувра вновь объявили забастовку из-за разногласий с руководством, музей в Париже не будет принимать посетителей в понедельник, передает ТАСС.
В сообщении на сайте музея говорится: «Уважаемые посетители, в связи с забастовкой Лувр сегодня закрыт. Лицам, забронировавшим билеты в кассе музея на посещение в течение дня, будет автоматически возвращена стоимость билетов, никаких дополнительных действий не требуется».
Как отмечает агентство AFP, решение о продолжении забастовки приняли ведущие профсоюзы музея на утреннем собрании. По их мнению, прогресс в обсуждении проблем с Минкультуры и руководством Лувра недостаточен, поэтому они намерены продолжать акции. Это уже восьмой случай забастовки с начала волны протестов, и музей останется закрыт как минимум до среды, так как вторник – выходной день.
Акции протеста стартовали 15 декабря, когда около 400 сотрудников единогласно поддержали забастовку. Тогда Лувр был закрыт на два дня, а после 17 декабря возобновил работу в ограниченном режиме. Сотрудники сделали паузу на новогодние праздники, но с 5 января снова возвратились к забастовке.
Работники музея недовольны методами управления и указывают на серьезную кадровую нехватку, технические проблемы и ухудшение состояния здания. Они подчеркивают, что нагрузка растет, методы управления становятся жестче, а противоречивые указания мешают качественно обслуживать посетителей.
Профсоюзы заявляют о намерении продолжать оказывать «стратегическое давление» на администрацию Лувра, чтобы добиться улучшения условий труда и изменений в политике руководства.