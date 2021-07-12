Межнациональные учения «Казацкая булава – 2021» начались на Украине

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12 июля, понедельник | Последнее обновление — 12:40 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: За сутки в России выявили 25,1 тыс. случаев коронавируса
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Полет Брэнсона – это действительно памятник и символ нового мира. Мира, существующего ради богатых пенсионеров. У них были детские мечты – человечество поможет их реализовать.
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В возникающей вокруг Афганистана международной ситуации России будет необходимо сохранить баланс между своими интересами и моральным долгом в отношении соседей.
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Президент призывает всех вакцинироваться, а бюрократия буквально выпихивает людей с вакцино-участков. Тогда зачем нам ваш СНИЛС, Госуслуги и загранпаспорт, по которому можно отсюда уехать, а вакцинироваться нельзя? Разве вы не должны прививать вообще всех, кто изъявил желание?
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Бушующие в Калифорнии пожары в этом году значительно превысили показатели сожженных земель 2020 года. Из-за засушливой зимы и ранней жары ландшафт покрыт чрезвычайно сухой растительностью, что привело к быстрому распространению огня
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Режиссер, актер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов умер в Москве на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Россияне запомнят его по работам «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и другим любимым фильмам. Похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище
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23-летняя Аля Саламова стала победительницей конкурса красоты «Мисс Москва – 2021». В театре Et Cetera претендентки демонстрировали не только внешние данные, но и талант и эрудицию. В онлайн-голосовании, которое длилось несколько дней, участвовали десятки тысяч человек
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Межнациональные учения «Казацкая булава – 2021» начались на Украине
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Учения «Казацкая булава – 2021», в которых участвуют подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и четырех стран Запада, начались на полигоне в Николаевской области, сообщили в командовании Сухопутных войск ВСУ.
«Участие в учениях примут около 2 тыс. военнослужащих и более 300 единиц военной техники из пяти стран-партнеров – Украины, США, Великобритании, Канады, Швеции», – передает ТАСС сообщение ВСУ. Церемония их открытия прошла на базе Межвидового центра подготовки ВСУ(ранее полигон Широкий лан) в Николаевской области. Маневры и тренировки продлятся до 24 июля.
Одна из целей учений – улучшение совместимости между подразделениями Великобритании и Украины при планировании и проведении операций батальонно-тактического уровня.
Напомним, в субботу украинские пограничники спасли улетевшего в море участника Sea Breeze-2021.
Во Франции возмутились из-за слов представителя ООН о пленных в Донбассе
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Читатели французской газеты Le Figaro выразили недовольство по поводу заявления заместителя верховного комиссара ООН Нады Аль-Насеф о якобы имеющих место пытках и жестоком обращении с пленными на юго-востоке Украины.
Аль-Насеф, выступая перед Советом по правам человека, выразила беспокойство «пытками и жестоким обращением» с пленными в Донецке и в других местах на территории, контролируемой ополченцами, передает РИА «Новости».
Пользователь под ником george schmidt предположил, что на контролируемой Киевом территории пленные «проживают в трехзвездочных отелях» и «их благодарят за визит». «ООН неподражаема. Не перестаем смеяться над их заявлениями», – добавил он.
«В это время на подконтрольном Киеву западе пленные едят круассаны», – сыронизировал другой читатель.
Дискуссия разгорелась и вокруг заявлений о том, что конфликт в Донбассе начался якобы сразу после того, как Крым воссоединился с Россией.
«Население Крыма на 70% состоит из русских. Когда проходил референдум по выбору Украины или России, как они могли проголосовать за то, чтобы остаться с Украиной, осознавая, сколько вреда она им причинила? (...) Кроме того, Крым всегда был российским», – написал AndreyL.
«Любой, кто хоть немного изучил ситуацию, констатирует, что война вспыхнула после политического переворота на Украине», – заключил Mister_Jack.
Другие пользователи задались вопросом о том, почему Запад ввел против жителей Крыма санкции, если считает полуостров оккупированной территорией.
«Почему мы не осудили отключение Киевом воды и электричества для своего населения, жертв оккупации, после чего Россия построила там не только электростанции, аэропорт, мост и акведук, но и большую современную больницу, поликлиники, шоссе и мечети?», – спрашивает один из них.
Кроме того, некоторые раскритиковали Францию за бездействие в урегулировании конфликта. «Что делает Франция для обеспечения соблюдения Минских соглашений со стороны Киева, гарантом которых она является?», – задался вопросом canfrarus.
Напомним, в апреле Украина сорвала работу политической подгруппы по Донбассу. Тогда глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук потребовал исключить представителя ДНР Пирогову из политической подгруппы.
В конце марта полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов констатировал, что политическая репутация Украины в переговорном процессе по Донбассу близка к нулю.
В феврале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции.
Официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.
В июле Киев выдвинул ультиматум для продолжения переговоров по Донбассу.
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Назван первый штатный носитель гиперзвуковых ракет «Циркон»
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Фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» станет первым штатным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Планируется, что первым штатным носителем [«Цирконов»] станет фрегат «Адмирал Головко», – приводит слова источника ТАСС.
«Адмирал Головко» – третий по счету и второй в серии фрегат проекта 22350, его планируется отправить на ходовые испытания весной 2022 года. В боевом составе Северного флота сейчас два фрегата этого проекта – «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов». Основное ударное оружие фрегатов – ракетный комплекс «Калибр-НК».
В конце июня президент России Владимир Путин анонсировал поставку на боевое дежурство уникальных систем вооружений, в том числе гиперзвуковых ракет «Циркон».
Напомним, в мае стал известен срок начала госиспытаний «Цирконов». В апреле глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что испытания планируется завершить в 2021 году. В марте стало известно, что госиспытания начнутся с борта фрегата «Адмирал Горшков».
В феврале также стало известно, что фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» станут носителями гиперзвукового оружия и будут способны нести в общей сложности по 32 крылатых ракеты.
На Украине появились запрещающие проход россиянам наклейки
В украинских магазинах появились знаки с раскрашенной в цвета российского флага свиньей, перечеркнутой красным символом, ее заметили в городе Черновцы, административном центре Черновицкой области.
Такие символы встречаются не только в этом регионе, заявил экс-депутат Рады, президент Всеукраинской ассоциации трудоспособных инвалидов Алексей Журавко, передает «Комсомольская правда».
Эти знаки, по всей видимости, указывают на то, что российских граждан в этих заведениях не обслуживают, отмечает издание. Снимки со схожими «украшениями» встречаются по всей Западной Украине, пояснил бывший украинский депутат.
«Такие наклейки со свиньей лепят на входных дверях разных магазинов и офисов по всему городу Черновцы. Неоднократно я публиковал фотографии такого же характера из других городов Украины. Это и есть гибридная война, в которой сеют ненависть ко всему русскому, чтобы потом убивать», – заявил бывший парламентарий.
Ранее Рада приняла закон «О коренных народах Украины», в котором русские не включены в этот перечень.
Киев выдвинул ультиматум для продолжения переговоров по Донбассу
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Переговоры в Трехсторонней контактной группе по Донбассу будут продолжены только без представителя провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Майи Пироговой, заявил член украинской делегации Денис Казанский.
«Ее (Пирогову) приводят ради провокаций. Наша позиция очень проста: мы говорим, что переговоры будут продолжаться, когда перестанут ее приводить», – приводит слова Казанского РИА «Новости».
Накануне в ЛНР заявили о резком ухудшении ситуации в Донбассе.
Напомним, в апреле Украина сорвала работу политической подгруппы по Донбассу. Тогда глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук потребовал исключить представителя ДНР Пирогову из политической подгруппы. В России указали, что каждая из сторон контактной группы сама определяет состав своей делегации.
В конце марта полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов констатировал, что политическая репутация Украины в переговорном процессе по Донбассу близка к нулю.
В феврале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции. Официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.
В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе. Экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
В начале декабря 2020 года из результатов опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг», стало известно, что большинство жителей Украины поддерживают Минские соглашения и прямые переговоры с ДНР и ЛНР.
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У британского авианосца в Средиземном море заметили российскую подлодку
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Противолодочные морские вертолеты авианосца «Куин Элизабет» (Queen Elizabeth) британских ВМС во время прохода в Средиземном море сбросили в воду гидроакустические буи, полагая, что за боевым кораблем ведется наблюдение со стороны российской подлодки, сообщила The Daily Telegraph.
По словам источников издания, инцидент произошел 27 июня – спустя четыре дня после захода британского эсминца «Дефендер» (Defender), который числится в составе международной авианосной ударной группы (АУГ) во главе с авианосцем «Куин Элизабет» (Queen Elizabeth), в территориальные воды России вблизи Крыма, передает ТАСС.
Отмечается, что один из вертолетов был поднят в воздух непосредственно с авианосца, а другой – с вспомогательного судна обеспечения «Форт Виктория» (Fort Victoria). При этом издание не располагает информацией о том, были ли задействованы в операции фрегат Нидерландов «Эвертсен» (Evertsen) и эсминец ВМС США типа DDG-51 «Эрли Берк» «Салливанс» (Sullivans), которые являются частью АУГ.
В Министерстве обороны Великобритании отказались отвечать на вопрос о том, имел ли действительно место подобный инцидент. В то же время в оборонном ведомстве заявили, что принимают «серьезные меры» для защиты ударной группы. Источники издания утверждают, что российская дизель-электрическая подлодка класса «Варшавянка», которая якобы следила за маневрами авианосца, вероятно, относится к Черноморскому флоту ВМФ России.
Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца «Дефендер», при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
В четверг британский эсминец «Дефендер» покинул Черное море. При этом Британия пообещала продолжить провокации в Черном море. В МИД предупредили, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Адмирал Комоедов в комментарии газете ВЗГЛЯД пригрозил Британии жесткими мерами за провокации.
Напомним также, в конце июня из видеоматериалов Минобороны стало известно, что истребитель F-35 из состава авиагруппы британского авианосца «Королева Елизавета» вел наблюдение за маневрами российских кораблей и самолетов в Средиземном море.
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В Киеве заявили о возможности остановить «Северный поток – 2»
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Украинское руководство уверено, что еще существует возможность остановить строительство «Северного потока – 2», об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква.
«Северный поток – 2» все еще имеет шансы быть остановленным. Спекуляции о том, что он уже почти готов, – преувеличение. Он может быть остановлен на любом этапе», – заявил украинский политик в интервью изданию «Телеграф».
Он добавил, что газопровод якобы угрожает безопасности как Украины, так и всей Европы.
«Надо воспринимать это серьезнее, не исключено, что за этим проектом последуют и новые проекты», – сказал Жовква.
В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке.
Ранее в ФРГ сообщали, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский обсудят на встрече в Берлине 12 июля тему «Северного потока – 2».
Украине предрекли сокращение населения из-за «зернового проклятия»
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Открытие рынка земли и «зерновое проклятие» приведут к дальнейшему сокращению населения на Украине, заявил политолог, директор украинского института глобальных стратегий Вадим Карасев.
По его словам, в случае сохранения тренда, который был на Украине в последние годы, население страны будет уменьшаться, так как оно будет «просто не нужно», приводит РИА «Новости».
«Если мы деиндустриализируемся, то нам не нужны заводы большие, самолетостроение, авиастроение. Машиностроение уже почти загнулось, мы его довели до ручки, автомобилестроение мы уже убили окончательно. Значит уже не надо столько рабочей силы, не надо 40 млн», – отметил Карасев в эфире телеканала «Наш».
Он также обратил внимание, что из-за реформы образования на Украине сокращается количество вузов, в результате чего возникает недостаток специалистов.
«Дальше мы берем сельскохозяйственное производство, это же понятно, что закон о земле (об открытии рынка земли) – это не закон о животноводстве, это зерновое хозяйство. Зерновое проклятие Украины, что главное тут – зерно, и [возможность] поставлять его на рынок», – заявил Карасев.
Как отметил политолог, этим будут заниматься крупные предприятия с развитыми технологиями и высокой автоматизацией, из-за чего граждане продолжат уезжать из страны. «Если такие тенденции будут продолжаться и дальше, и мы не получим людей с системным, глобальным пониманием того, что такое Украина и какое ее место в мире, оно конечно будет идти по тренду деградации, а нам нужен тренд модернизации», – заключил он.
В прошлую пятницу бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил жителей страны о риске начала голода из-за передачи сельскохозяйственных земель иностранным собственникам.
Напомним, 1 июля на Украине открылся рынок сельхозземель, который Рада приняла 31 марта 2020 года, а президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 апреля 2020 года Зеленский заявлял, что МВФ потребовал от Украины открыть рынок земли ради кредита.
В марте российский сенатор Алексей Пушков предрек Украине демографический кризис, который может оказаться даже более серьезным, чем в странах Прибалтики.
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Британцы решили, что в России «умрут от смеха» при виде армии США
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Читатели Daily Mail не согласились с выводами Пентагона о риске начала новой ядерной войны из-за Москвы и Пекина, а также заявили, что Россия буквально «умрет от смеха», когда американская армия «предстанет на линии фронта в юбках».
По мнению большинства пользователей, в сложившейся ситуации виновата новая администрация Белого Дома, а не Китай и Россия, передает РИА «Новости».
«У нас сейчас слабейшая администрация в истории!», – считает levis502.
Некоторые комментаторы отметили, что, пока КНР и Россия беспокоятся о своей защите, американская армия занимается другим.
«Когда наша армия и морпехи предстанут на линии фронта в юбках, противник упадет замертво от смеха», – написал один из них.
«В сумасшедшем клоунском мире, где мы живем, Китай и Россия вполне обойдутся без серьезного оружия. Они могут просто обратиться к нашим солдатам «неправильным» местоимением – и этого вполне хватит, чтобы вывести их из строя», –пояснил второй.
Читатель под ником YassieMan напомнил, что при республиканце Дональде Трампе США не воевали несколько лет, а «демократы войну обожают».
Пользователь под ником Man from Kent призвал не вестись «на промывание мозгов»: «Кого мы считаем «врагами»? Я поработал по всему миру с большинством национальностей – в том числе с русскими, китайцами и иранцами. Все дружелюбные и приветливые».
Ранее Министерство обороны США опубликовало документ, согласно которому Россия, Китай и Северная Корея якобы продолжают наращивать ядерные вооружения, тогда как Америка уже более десяти лет ведет переговоры об их сокращении. Также в Пентагоне назвали армию России «экзистенциальной угрозой».
На Украине захотели получить от России и Германии «репарации»
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Более половины жителей Украины выступают за требование от Германии и России «репараций», свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.
Согласно результатам опроса, 61% опрошенных (34,5% полностью и 26,6% частично) поддержали требование компенсаций от Германии за преступления нацистов во время Великой Отечественной войны, при этом 31,5% респондентов выступили против подобной инициативы, передает РИА «Новости».
Кроме того, 55,3% опрошенных жителей Украины (36,2% полностью и 19,1% частично) одобрили идею потребовать «репарации» от России за депортацию крымских татар и украинцев в сталинские времена. Больше всего сторонников этой идеи оказалось в западных областях Украины (66,7%). Не поддержали инициавтиву 35,7% опрошенных.
Опрос проводился в мае-июне методом телефонного интервью, в исследовании приняли участие 2 тыс. респондентов.
Напомним, в конце мая посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от России выплаты «репараций». В ответ сенатор Алексей Пушков предложил Украине выплатить России компенсацию за переданные русские земли – Донбасс, Харьковскую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Днепропетровскую области.
В июне прошлого года президент России Владимир Путин напомнил, как республики «тащили» из СССР «подарки» от русского народа».
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Британия внезапно отказалась оснащать украинские катера
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Британская компания Rolls-Royce отказалась продавать Киеву комплектующие для украинских десантно-штурмовых катеров «Кентавр» за пять дней до поставки, заявил бывший советник экс-президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Бирюков сообщил в Facebook, что ситуация с постройкой «Кентавров» «начинает походить на закрученный детектив».
«Тут и Rolls-Royce, которые должны были поставить водометы на корабли. Вот только они за пять дней до поставки отказались это делать, сославшись на отсутствие разрешения на поставку товаров двойного назначения», – заявил экс-советник.
Кроме того, по его словам, два построенных «Кентавра» не могут принять на вооружение в течение двух последних лет, так как за это время командование не может подписать приказ о создании комиссии по приемке.
«У причальной стенки уже два года стоят пять кораблей. Без движения. Детектив ли? Или саботаж?», – задался вопросом Бирюков.
Катера «Кентавр» производились во времена президентства Порошенко на заводе «Кузница на Рыбальском», передает РИА «Новости».
В начале июля бывший замминистра обороны Украины и глава правления «Кузницы на Рыбальском» стали подозреваемыми по делу поставок для украинской армии техники ненадлежащего качества. Речь идет, в частности, о закупках военных автомобилей, малых бронированных артиллерийских катеров «Гюрза-М» и «Кентавр».
Ранее военный эксперт, руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» ВМС Украины не оправдали возложенных на них ожиданий и стали «тяжелой и несбалансированной» техникой.
На Украине заявили о планах по «выдворению» русских из Крыма
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Вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил о подготовке планов по «выдворению русских» из Крыма при условии возвращения полуострова в состав Украины.
«У нас есть разные позиции, вплоть до депортации, звучат такие призывы. Но я сторонник юридической процедуры под названием «выдворение», – цитирует Резникова «Украина 24».
Есть и второе условие для «выдворения», оговоренное украинским чиновником: граждане должны попасть в Крым не через пункты пропуска на границе.
«Если те граждане попали в Крым не через «Чонгар», «Каланчак» или «Чаплинку», то есть находятся незаконно на территории Украины, то следствием будет – выдворение», – высказал свою мысль Резников.
Между тем, в Крыму призвали Киев не строить планов по «возвращению» полуострова.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
В Раде назвали Украину колыбелью фашизма в Европе
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского за поддержку националистических настроений в стране и назвал Украину колыбелью фашизма в Европе.
Парламентарий напомнил о высказывании секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, который назвал Зеленского «первым президентом – национал-патриотом», передает РИА «Новости».
«Не удивлюсь, если они уже начали обсуждать на закрытых заседаниях СНБО создание гетто для евреев и очищение украинской земли от русских. Украина сегодня – это колыбель фашизма в Европе!» – заявил Кива.
Накануне президент Всеукраинской ассоциации трудоспособных инвалидов Алексей Журавко заявил, что в украинских магазинах появились запрещающие проход россиянам знаки в виде перечеркнутой красной линией свиньи, раскрашенной в цвета российского флага. В тот же день вице-премьер Украины Алексей Резников заявил о подготовке планов по «выдворению русских» из Крыма в случае возвращения полуострова под контроль Киева.
Напомним, 1 июля Рада приняла закон «О коренных народах Украины», в числе которых не оказалось русских. Президент России Владимир Путин заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Он также сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Путин также заявил, что идея делить народы на «коренные и нет» напоминает теорию и практику нацистской Германии.
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Зеленский прибыл в Германию для обсуждения «Северного потока – 2»
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Германию с двухдневным рабочим визитом, сообщила его пресс-служба.
В ходе визита Зеленский встретится с федеральным президентом Франко-Вальтером Штайнмайером и канцлером Германии Ангелой Меркель, передает «Интерфакс».
Также украинский президент встретится с главой партии «Христианско-демократический союз», премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что накануне встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и Зеленского появился целый список вариантов компенсаций за «Северный поток – 2».
Официальный представитель германского кабмина Штеффен Зайберт ранее заявлял, что Меркель и Зеленский наверняка обсудят на встрече в Берлине 12 июля тему «Северного потока – 2».
Талибы начали бой с правительственными войсками в Кандагаре
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Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) вошли в город Кандагар на юге Афганистана и ведут бои с правительственными войсками, есть жертвы среди мирных жителей, сообщил источник.
По его словам, бои шли в районе центральной тюрьмы, а сейчас продолжаются в районе рынка. Несколько мирных жителей были убиты и получили ранения, однако их точное число неизвестно, передает РИА «Новости».
В то же время, согласно заявлению Национального управления безопасности, ночью спецподразделение правительственной армии провело операцию против талибов в ряде районов города, в результате были убиты девять боевиков, еще двое были ранены.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны.
9 июля появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. При этом официальный представитель политофиса «Талибан» Мухаммад Наим заявил, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме.
Участвующие в Sea Breeze корабли останутся в Черном море для новых учений
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Участвующие в маневрах Sea Breeze корабли не покинут Черное море в ближайшее время, они также примут участие в учениях в Болгарии, сообщил представитель командования учений коммандер ВМС США Джон Джонс.
«Основная часть кораблей, участвовавших в маневрах Sea Breeze 2021, также примет участие в маневрах Breeze под командованием Болгарии в Черном море. Поэтому они не покинут Черное море в течение некоторого промежутка времени, который, конечно, не превысит норм Конвенции Монтрё», – сообщил он.
Кроме того, по его словам, участники маневров Sea Breeze дважды проводили радиообмен с военными кораблями России. «В ходе учений Sea Breeze было по меньшей мере два случая переговоров с военными кораблями, не участвующими в учениях. Все эти коммуникации осуществлялись в штатном и профессиональном порядке», – сообщил он, отвечая на вопрос о каналах коммуникации военных России и стран НАТО в зоне маневров.
В свою очередь представитель командования учений капитан ВМС США Стюарт Баумен заявил, что учения Sea Breeze не имеют никакого отношения к военной конфронтации на востоке Украины. «Что касается любой украинской конфронтации на востоке, она находится за пределами сферы международных маневров Sea Breeze», – заявил он, передает ТАСС.
Учения Sea Breeze 2021 проходят с 28 июня по 10 июля в Черноморском регионе, в них задействованы пять тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран.
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