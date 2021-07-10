ЕС решил направить на границу с Белоруссией вертолеты

Агентство ЕС по контролю внешних границ Frontex направит вертолеты в помощь пограничникам Литвы, сообщила республиканская президентская пресс-служба по итогам разговора президента Литвы Гитанаса Науседы и руководителя агентства Фабриса Леггери на тему борьбы с нелегальной миграцией.

«Для контроля с воздуха границы с Белоруссией Frontex направит в Литву вертолет из Польши. Согласуется также прибытие еще одной такой машины из Германии», – приводит текст сообщения ТАСС.

Еще на этой и на следующей неделе, как утверждала пресс-служба, в Литву будут командированы дополнительные вооруженные патрули, переводчики, персонал по работе с мигрантами. Численность этого пополнения не уточняется.

В субботу Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. При этом Еврокомиссия отказала Литве в финансировании строительства «забора» на границе с Белоруссией.

С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. 2 июля погранслужба Литвы предложила ввести режим ЧС из-за потока нелегальных мигрантов из Белоруссии. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД