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ЕС решил направить на границу с Белоруссией вертолеты
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Агентство ЕС по контролю внешних границ Frontex направит вертолеты в помощь пограничникам Литвы, сообщила республиканская президентская пресс-служба по итогам разговора президента Литвы Гитанаса Науседы и руководителя агентства Фабриса Леггери на тему борьбы с нелегальной миграцией.
«Для контроля с воздуха границы с Белоруссией Frontex направит в Литву вертолет из Польши. Согласуется также прибытие еще одной такой машины из Германии», – приводит текст сообщения ТАСС.
Еще на этой и на следующей неделе, как утверждала пресс-служба, в Литву будут командированы дополнительные вооруженные патрули, переводчики, персонал по работе с мигрантами. Численность этого пополнения не уточняется.
В субботу Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. При этом Еврокомиссия отказала Литве в финансировании строительства «забора» на границе с Белоруссией.
С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. 2 июля погранслужба Литвы предложила ввести режим ЧС из-за потока нелегальных мигрантов из Белоруссии. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой.
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Франция потребовала не признавать вакцины от COVID из России и Китая
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Франция считает, что странам ЕС не следует признавать вакцины от коронавируса, созданные в России и Китае, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.
«Необходимо, чтобы список тех препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на французскую территорию, был ограничен теми вакцинами, в действенности которых мы уверены. В настоящее время их, признанных во Франции и Европе, а также в ряде других стран, всего четыре. В отношении же ряда других вакцин, в частности российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: «Будьте осторожны, скажите нет этим вакцинам», – передает ТАСС слова Бона.
Отвечая на вопрос относительно полетов российских самолетов во Францию в условиях пандемии, Бон напомнил, что «Франция постоянно обновляет списки стран, отнесенных в зависимости от ситуации к зеленым, оранжевым и красным. «Каждую неделю мы вносим новые страны в красный и другие списки», – сказал Бон. В то же время он заверил, что Франция «не намерена отменять авиарейсы на ее территорию из других стран при ухудшении там эпидемиологической ситуации».
«Мы уже отменяли в срочном порядке авиационное сообщение с Бразилией, но это невозможно делать на долгий срок, это крайне сложная процедура, и при этом остается возможным приезд пассажиров из этих стран во Францию через другие страны», – отметил госсекретарь. «Реальное воздействие, – подчеркнул он, – оказывают строгий контроль, проверка наличия справок о тестах, а при необходимости и проведение таких тестов по прибытии пассажиров. И в крайнем случае соблюдение пассажирами проверяемого властями карантина, что и делается во Франции в отношении приезжающих из стран красного списка».
Ранее РФПИ сообщал, что по результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%.
Венгрия первой из стран Евросоюза начала использование российской вакцины. Первую партию «Спутника V» доставили в республику в начале февраля.
Во вторник министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что завод по производству вакцин, на котором также будут выпускать российский препарат «Спутник V», планируют открыть в конце 2022 года в городе Дебрецен (Венгрия).
Власти Белоруссии начали «зачистку» страны от радикалов
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В Белоруссии проводится широкомасштабная операция по зачистке страны от радикалов, сообщил замглавы следственного управления КГБ Константин Бычек.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что отряды радикалов объединял Telegram-ресурс с 2,5 тыс. подписчиков. Как сообщил Бычек, «для проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий участники этих Telegram-каналов деанонимизированы, их личности установлены». Сейчас в стране ведутся «следственные и другие процессуальные действия, в том числе обыски и задержания», проверки на причастность «к совершению противоправных деяний», передает РИА «Новости».
«Беларусь 1» сообщает, что через Telegram-сообщества велись «вербовка и подбор потенциальных молодчиков для новых массовых беспорядков и даже актов терроризма». При этом правоохранительные органы в результате антитеррористической операции получили доступ к информации для раскрытия преступлений, совершенных в августе 2020 года. Подчеркивается, что работа ведется по всей Белоруссии, осуществлены «десятки обысков и задержаний». Некоторые из участников деструктивных интернет-сообществ рассматриваются как подозреваемые, другие – в качестве свидетелей.
Напомним, Лукашенко заявил, что в Белоруссии раскрыли «спящие» ячейки террористов, готовившие насильственную смену власти. Он добавил, что в этом участвовали Германия, Украина, США, Польша и Литва.
ЕК отказала Литве в финансировании строительства «забора» на границе с Белоруссией
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Еврокомиссия не финансирует строительство ограждений на границе Литвы и Белоруссии, сообщил представитель пресс-службы ЕК.
«ЕК не финансирует заборы. Наше финансирование направлено на интегрированные решения по управлению границами, которые гарантируют, что незаконные пересечения не останутся незамеченными и которые связаны с эффективным и быстрым управлением миграцией и системой предоставления убежища», – передает его слова РИА «Новости».
Но при этом ЕК готова оказать Литве дополнительную финансовую помощь для управления границами на фоне борьбы с нелегальными мигрантами.
«Еврокомиссия оказывает поддержку процессу управления границами в Литве как в оперативном, так и в финансовом плане, и при необходимости готова оказывать дальнейшую помощь. Мы обсуждаем с Литвой дальнейшую поддержку, в том числе финансовую», – добавили в Еврокомиссии.
Между тем правительство балтийской республики на эти цели выделило почти 5 млн евро. «Кабинет министров направляет на строительство ограждения на участках протяженностью около 550 км из своего резерва 4,8 млн евро», – говорится в сообщении правительства.
Напомним, сообщалось, что начинается строительство ограждения на границе Литвы с Белоруссией как одно из средств предотвращения нелегальной миграции с территории соседней страны.
Первый этап работ по возведению «физического барьера» на пути нелегальных мигрантов, как называют в Литве это проволочное заграждение, охватит участок границы протяженностью примерно 30 км в зоне ответственности погранзаставы в городе Друскининкай.
С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Правительство республики 2 июля в связи с миграционным кризисом объявило в стране режим чрезвычайной ситуации.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой.
Премьер Украины назвал сроки вступления страны в ЕС и НАТО
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Украина может стать членом Евросоюза и НАТО в течение ближайших 5-10 лет, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью литовскому радио LRT.
«Украина стремится вступить в ЕС и НАТО в ближайшее время. Надеемся на членство [в этих структурах] через пять-десять лет», – цитирует ТАСС Шмыгаля.
По его словам, Украина проводит все необходимые для этого реформы, однако вступление в ЕС зависит не только от Киева, но и от 27 стран – членов сообщества. При этом Шмыгаль отметил, что усилия Украины в процессе реформ по достоинству оценены ЕС.
«Украина на пути реформ демонстрирует очевидный прогресс, что зафиксировано в ежегодном отчете ЕС о реализации нашей страной соглашения об ассоциации с сообществом», – заявил премьер.
Также глава кабмина добавил, что очередной целью Киева является получение доступа на внутренний рынок ЕС, а также либерализация торговали с сообществом и обновление части договора об ассоциации, посвященной торговле.
Ранее экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что регулярные заявления Киева по вопросу членства страны в НАТО и ЕС являются свидетельством истерики властей Украины и президента страны Владимира Зеленского.
До этого спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявил, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО.
В июне Зеленский призвал «решать немедленно» вопрос о членстве Украины в НАТО. При этом посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что Киев не станет членом НАТО в ближайшее время.
Лукашенко пообещал ответить «играющему мускулами» Западу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов к диалогу со всеми странами, однако у республики есть чем ответить тем, кто «играет мускулами» на Западе.
Лукашенко заявил в четверг на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, что Белоруссия не хочет воевать, «у нас нет такой цели», однако «мы не встанем на колени», передает БелТА.
«Мы люди военные, поэтому мы знаем цену мира (...) (Но) мы не можем сделать то, что они (оппоненты) хотят. Мы защищаем себя, свои семьи, своих детей, свою землю. Мы больше ничего не хотим», – подчеркнул он.
Глава государства отметил, что Минск готов к честному, равноправному диалогу и сотрудничеству с любой страной. В то же время республике есть чем ответить тем силам, которые «пытаются играть мускулами на ее западных рубежах».
С этой целью развивается военная организация государства, основу которой составляют вооруженные силы, пояснил он.
«Белорусская армия мобильная, достаточно хорошо оснащенная, способна противодействовать современным вызовам и угрозам. По крайней мере, мы можем нанести противнику неприемлемый ущерб. Даже наши оппоненты признают, что у нас одна из сильных армий в регионе», – сказал Лукашенко.
Ранее Лукашенко назвал санкции Запада шантажом в международном масштабе. Также он указывал, что данные меры представляют собой бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и «наложить лапу» на ресурсы России и Белоруссии.
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Литва начала строительство ограждения на границе с Белоруссией
Начинается строительство ограждения на границе Литвы с Белоруссией как одно из средств предотвращения нелегальной миграции с территории соседней страны, сообщил представитель по печати Службы охраны госграницы при МВД республики Гедрюс Мишутис.
Мишутис заявил, что «военные уже сегодня должны приступить к установке ограждения». По его словам, пограничники непосредственно в этих работах не заняты, «они лишь указывают наиболее небезопасные участки, чтобы ограждение появилось там в первую очередь», передает ТАСС.
Первый этап работ по возведению «физического барьера» на пути нелегальных мигрантов, как называют в Литве это проволочное заграждение, охватит участок границы протяженностью примерно 30 км в зоне ответственности погранзаставы в городе Друскининкай.
С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Правительство республики 2 июля в связи с миграционным кризисом объявило в стране режим чрезвычайной ситуации.
Напомним, Литва на сухопутном участке границы с Калининградской областью построила в 2018 году проволочный забор высотой два метра с дополнительными средствами электронного контроля.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой.
В Литве призвали незамедлительно строить ограждение на границе с Белоруссией
Ограждение на границе Литвы с Белоруссией, как одно из средств предотвращения нелегальной миграции с территории соседней страны, необходимо установить как можно быстрее, заявила советник президента Литвы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите.
«Контроль на границе не на всем ее протяжении осуществляется должным образом. Физический барьер в виде ограждения должен быть построен как можно быстрее», – передает ТАСС слова Скайсгирите.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой.
Закон о запрете «гей-пропаганды» вступил в силу в Венгрии
Закон, ограничивающий информирование о гомо- и транссексуальности, вступил в силу в Венгрии, что вызвало протесты со стороны властей ЕС. Будапешт заявляет, что всего лишь возвращает родителям право решать, как воспитывать собственных детей.
Закон в том числе запрещает соответствующие просветительские программы и рекламу крупных компаний, выражающих солидарность с гомо- и транссексуалами. Запрещаются также книги, информирующие о гомо- и транссексуальности, передает Deutsche Welle.
Официальная цель нового закона – защитить несовершеннолетних, однако активисты называют происходящее ударом по ЛГБТ-сообществу. Закон, проведенный при поддержке правительства премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, подвергается в Европе резкой критике. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила Будапешту правовыми последствиями, а депутаты Европарламента призвали урезать Венгрии финансовые средства ЕС.
Правительство Венгрии, со своей стороны, обвинило Брюссель в «беспрецедентной кампании». Оно подчеркивает, что новый закон всего лишь призван вернуть родителям право решать, как воспитывать собственных детей.
После того, как в Варшаве и Будапеште были приняты законы, ограничивающие пропаганду и навязывание ценностей секс-меньшинств, ЕС пригрозил двум государствам санкциями, штрафами и прочими наказаниями вплоть до исключения из Евросоюза. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему этот вопрос так принципиален для Брюсселя и каким будет результат такого давления.
В Хорватии предупредили о способности штамма «дельта» охватить Европу к концу лета
Индийский штамм коронавирусной инфекции, известный как «дельта», может к концу августа охватить все страны Европы, заявила член Национального штаба гражданской защиты Хорватии, директор Загребской инфекционной клиники Алемка Маркотич.
«Ожидается, что к концу августа он [дельта-штамм] полностью завладеет Европой. На данном этапе дельта-штамм быстро распространяется среди молодежи, при этом в худшей ситуации находятся Португалия, Кипр и Испания», – цитирует Маркотич ТАСС.
Она отметила, что очень важно как можно скорее завершить вакцинацию, чтобы обеспечить защиту людей, в том числе от нового штамма. На данный момент в Хорватии первым компонентом вакцины привиты 45% взрослого населения.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что россияне привозят дельта-штамм коронавируса с Мальдив, из нескольких европейских стран и США.
Вирусолог Евгений Тимаков отмечал, что анализ ситуации с распространением дельта-штамма коронавируса показывает, что он приобрел свойство «маскироваться» под сезонные инфекции.
Захарова назвала гибридом расизма и неонацизма призыв Франции не признавать вакцины России и Китая
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала гибридом «расизма, имперского гегемонизма и неонацизма» высказывания госсекретаряпри МИД Франции Клемана Бона, призвавшего страны ЕС не признавать российские и китайские вакцины от COVID-19.
«Неприемлемые высказывания! Это гибрид расизма, имперского гегемонизма и неонацизма: целым народам отказывают в равных правах и возможностях, делая это вопреки законам, этике и морали, толкая мир к конфронтации в тот момент, когда он проходит тяжелейшие испытания пандемией», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
По словам Захаровой, поражает хладнокровие, цинизм и жестокость, с которыми западные страны в период борьбы человечества с эпидемией, перечеркивая свои же собственные гуманистические идеалы, борются за прибыль, не задумываясь о судьбах миллионов жителей нашей планеты.
«Люди, которым принадлежит авторство этих строк, не имеют отношения к той Франции, которая подарила человечеству идеалы свободы, равенства и братства», – отметила она.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко назвал политиканством призыв Франции не признавать «Спутник V».
Напомним, госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что страна считает, что другим членам Евросоюза не следует признавать созданные в России и Китае вакцины от коронавируса. Он подчеркнул, что список препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на французскую территорию, должен быть ограничен теми вакцинами, в действенности которых они уверены.
Власти Украины захотели ввести санкции против сына Лукашенко
Правительство Украины предлагает Совету национальной безопасности и обороны страны ввести санкции против 52 граждан Белоруссии, сообщил кабмин.
В частности, в список вошли старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктор Лукашенко, возглавляющий Национальный олимпийский комитет. Также предлагается ввести санкции против пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт, главы КГБ Ивана Тертеля и командира спецназа ведомства «Альфа» Сергея Зубкова, главы МВД Ивана Кубракова и его зама Геннадия Казакевича.
Кроме того, в предлагаемый санкционный список включены руководитель администрации президента Игорь Сергеенко, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, члены ЦИКа, председатель СК Иван Носкевич, глава центра изоляции правонарушителей на Окрестина Иван Соколовский, передает ТАСС.
В СНБО список направят в течение месяца. Санкции предлагается ввести на три года. Отмечается, что санкции разработаны с учетом решений Совета ЕС.
Накануне сообщалось, что правительство Украины согласовало список санкций в отношении граждан Белоруссии. Отметим. что в июне Минск заявлял о готовности сесть за стол переговоров с Киевом ради возвращения к «партнерскому формату».
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В США выразили надежду на готовность Словении бороться с «влиянием» России
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Председатель группы за американо-словенскую дружбу в палате представителей США Пол Госар выразил, что Любляна, принявшая председательство в Совете ЕС, будет бороться с «влиянием» Москвы и Пекина.
В ходе выступления в конгрессе Госар напомнил, что 1 июля Словения стала председателем Совета ЕС – одного из главных органов интеграционного объединения, принимающих решения в Европе, передает RT.
По его словам, это произошло в достаточно сложное время как для ЕС, так и для всего мира.
«Под руководством Словении Европа будет работать над сдерживанием пандемии коронавируса, восстановлением экономического и социального ущерба, нанесенного этим вирусом, а также заниматься актуальными и ключевыми вопросами, стоящими перед ЕС и США, – противостоянием китайскому и российскому влиянию, укреплением кибербезопасности и выработкой экономического пути на будущее», – отметил конгрессмен.
Он считает, что из председательской программы Словении следует: страна готова решить среди прочих еще одну «беспрецедентную задачу» – «стратегически продумать повышение устойчивости Европы в будущем».
Напомним, США решили потратить на борьбу с влиянием России в 2021 году 290 млн долларов.
Европарламент осудил запрет ЛГБТ-пропаганды в Венгрии
Закон о запрете ЛГБТ-пропаганды среди детей в Венгрии нарушает Европейскую хартию о правах человека, заявил Европарламент.
Евродепутаты проголосовали за принятие резолюции, в которой указывают, что «этот закон не является изолированным инцидентом, но скорее умышленным и заранее запланированным примером постепенного демонтажа системы прав человека в Венгрии».
ЕП заявил о своей приверженности защите прав детей. По мнению евродепутатов, «поощрение терпимости, принятия и разнообразия, а не пропаганда ЛГБТ-фобии и ненависти, должны служить руководящими принципами для обеспечения уважения наилучших интересов ребенка», передает РИА «Новости».
Резолюцию поддержали 459 депутатов, против выступили 14758 воздержались.
8 июля закон, ограничивающий информирование о гомо- и транссексуальности, вступил в силу в Венгрии. Будапешт заявляет, что всего лишь возвращает родителям право решать, как воспитывать собственных детей.
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Премьер Испании встретился с Тихановской
В Литве состоялась встреча главы правительства Испании Педро Санчеса с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, сообщила пресс-служба испанского кабмина.
Встреча произошла во время визита Санчеса в Литву. Санчес и Тихановская обсудили «недавние события в Белоруссии», а также «необходимость демократических преобразований в стране». Кроме того, обсуждалась «ситуация с политическими заключенными», передает РИА «Новости».
Премьер Испании поддержал санкции ЕС против Минска. Он подтвердил «обязательства и солидарность» своей страны с «гражданским обществом для достижения демократического будущего». Кроме того, глава правительства Испании поддержал призыв к «прекращению насилия режимом Лукашенко», а также потребовал «немедленного освобождения незаконно заключенных» и «установления ответственности за грубые нарушения прав человека».
Санчес выразил Тихановской «глубокую личную солидарность» в связи с тем, что ее муж Сергей с прошлого года остается в заключении.
Напомним, генеральная прокуратура Белоруссии сообщила, что направила Литве просьбу о выдаче Тихановской для ее привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, комментируя запрос генпрокуратуры Белоруссии об экстрадиции экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, заявил, что «раньше замерзнет ад», чем Вильнюс рассмотрит требование Минска.
Посол ЕС назвал российский закон о виноделии скрытым эмбарго
Брюссель озабочен законом, определяющим особенности производства и оборота винодельческой продукции в России, и считает его скрытым продолжением продовольственного эмбарго, заявил посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер.
«Европейский союз крайне озабочен этим законом. Для меня как посла Евросоюза в России это выглядит как слабо скрытое продолжение продовольственного эмбарго, которое обходится российским потребителям не менее чем в 445 млрд рублей в год», – сказал он, передает ТАСС.
Напомним, французские виноделы устроили настоящую истерику из-за того, что Россия якобы запретила называть им напиток из Шампани шампанским. Французы заявили, что приостановят поставки, а потом начнут писать на этикетках «игристое вино», как того требует закон.
При этом, как сообщала газета ВЗГЛЯД, на самом деле российский документ не направлен против продукции из Шампани. Более того, теперь не каждый российский винодел имеет право писать слово «шампанское» на бутылках со своим игристым.