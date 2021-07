Команда Трампа создала собственную соцсеть

Команда бывшего президента CША Дональда Трампа, заблокированного в наиболее популярных социальных сетях, запустила в четверг собственную платформу GETTR, сообщила Politico.

Новую соцсеть возглавил бывший советник и пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер. Соцсеть похожа на Twitter. Пользователи могут перенести из него свою личную информацию, передает ТАСС.

В соцсети уже есть аккаунт самого Трампа, но пока там нет записей. Поскольку платформа не объявила правила верификации аккаунтов, судить о том, подлинная ли это запись бывшего президента, пока нельзя. Запуск новой соцсети прошел без каких-либо объявлений, она появилась в магазинах онлайн-приложений Apple и Google.

Напомним, 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт. Также руководство Twitter решило удалить архив публикаций из аккаунта Трампа. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами.

Впоследствии Трамп назвал Twitter «скучным» и отказался возвращаться в социальную сеть. В начале апреля Трамп начал пользоваться новой интернет-платформой Campaign Nucleus. 5 мая стало известно, что Трамп запустил собственную онлайн-платформу DJTDesk, размещенную на сайте комитета политических действий Save America («Спасти Америку»).

7 мая руководство Twitter заблокировало новую учетную запись DJTDesk (сокращенно от Donald J. Trump Desk – рабочий стол Трампа) в сервисе микроблогов, созданную для копирования заявлений бывшего президента США с портала From the Desk of Donald J. Trump на сайте комитета политических действий Save America («Спасти Америку»).

Президент Франции Эммануэль Макрон счел блокировку аккаунтов бывшего американского лидера в соцсетях «новым насилием». Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter.