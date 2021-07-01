Выборы-2021: Путин поддержал единороссов, «Зеленая альтернатива» решила побороться за Хабаровск

Владимир Путин напомнил, что был создателем «Единой России» и пообещал поддержать эту партию на выборах. «Справедливая Россия» потребовала ослабить запрет для отпускников, которых не пускают в Сочи без справки о прививке. «Коммунисты России» призвали левые силы объединиться в единый «красный фронт». «Зеленая альтернатива» стала восьмой партией, подключившейся к гонке за пост хабаровского губернатора.

В ходе выступления на прямой линии Владимир Путин заявил, что будет поддерживать «Единую Россию» в предстоящей избирательной кампании. По словам президента, «в силу того, что я был автором, что называется, создателем этой партии, я естественным образом ее поддерживаю».

Как отметил Путин, правящая партия не дает невыполнимых обещаний и при этом не боится принимать «не очень популярные, но необходимые для людей и для судеб нашей страны решения». Хотя, признал он, единороссы идут на это в известной степени «себе во вред», но жизнь не состоит из праздников и раздачи денег, решения должны приниматься профессионально. В 90-е годы было принято огромное количество решений на «потребу публики», хотя те, кто их принимал, знали, что они неисполнимы, напомнил Путин и добавил: «Это обман. «Единая Россия» таким образом себя не ведет».

Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов призвал смягчить антиковидные требования к туристам, введенные в Краснодарском крае в разгар сезона. Политик предложил расширить набор документов, с которыми гости могут посещать курорты, включив туда отрицательный ПЦР-тест и справку о наличии антител к коронавирусу. «Нельзя забывать и о тех гражданах, которые не могут привиться по медицинским показаниям и имеют медотвод. Эти люди тоже имеют право отдыхать, нельзя дискриминировать по состоянию здоровья!» – заявил Миронов.

Глава эсеров назвал подобные жесткие требования «издевательством», отметив, что многие просто не успеют пройти полный курс вакцинации и вынуждены будут аннулировать туры, теряя на этом деньги. Ни в соседнем Крыму, ни на многих зарубежных курортах к туристам не предъявляют столь жестких требований, напомнил Миронов.

Компартия «Коммунисты России» (КПКР) предложила КПРФ и «Справедливой России» разделить между собой одномандатные округа на выборах в Госдуму для совместной поддержки кандидатов. Как заявил лидер партии Максим Сурайкин, КПКР всегда предлагала обеим партиям, а также другим незарегистрированным левым и коммунистическим организациям объединиться в «красный фронт». Юридически создавать блоки запрещено, но можно взаимодействовать неформально, напомнил Сурайкин. «Ничто не мешает КПРФ, «Справедливой России» и нам объединиться, обсудить ситуацию по каждому избирательному округу и договориться о едином фронте кандидатов», – цитирует ТАСС лидера «Коммунистов».

«Зеленая альтернатива» выдвинула на выборы губернатора Хабаровского края своего кандидата, сообщили в избиркоме региона. Это Игорь Логвинов – действующий депутат гордумы Южно-Сахалинска, коммерческий директор одного из ведущих предприятий в области ЖКХ. Ранее со своими кандидатами в губернаторы края определились КПРФ, Партия пенсионеров, «Справедливая Россия», «Зеленые», «Новые люди» и «Родина». При этом явным фаворитом на выборах считается представитель ЛДПР, врио губернатора Михаил Дегтярев.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский отметил, что «Единая Россия» давно воспринимается как партия Путина. «Прозвучавшее на прямой линии заявление президента подтверждает эту истину. Возможно, это также сигнал для тех, кто в этой истине вдруг засомневался, – считает социолог. – Слова о том, что партия способна принимать в парламенте непопулярные, но необходимые для государства решения звучит как высшая оценка ее деятельности – в качестве законодательной опоры президента. Для «Единой России» такое признание, конечно, очень значимо – и вообще и в начале избирательной кампании, в частности».

Социолог не готов оценить, насколько такая прямая поддержка поднимет предвыборный рейтинг единороссов. «Для этого нужно проводить специальные исследования. Впрочем, сами результаты выборов скажут о многом», – сказал Потуремский.

Что касается инициативы «Справедливой России» по поводу курортов Краснодарского края, то социолог не считает ее примером популизма. «Предложение Сергея Миронова попало в очень «горячую» повестку и, безусловно, работает на расширение его электората. Тема волнует многих сограждан, причем не только тех, кто собирался на отдых в Сочи. У нас вообще много людей, которые перенесли коронавирус и при этом не попали в статистику переболевших. Например, Собянин не раз прямо заявлял об этом», – подчеркнул Потуремский. По его мнению, среди граждан растет запрос на более справедливое отношение к тем, кто в силу медицинских показаний не может поставить себе прививку.

Директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев прокомментировал призыв «Коммунистов России» к левым политическим силам заключить альянс – на его взгляд, это «правильный политический пиар-ход».

«Заявление логичное, грамотное, оно идет в плюс Сурайкину как политику – отметил эксперт. – Однако, ни КПРФ, ни «Справедливая Россия» не считают «Коммунистов России» себе ровней, не признают ее структурой, с которой нужно договариваться. Зюгановцы и эсеры и сами-то между собой не будут заключать соглашений и делить округа, поскольку видят друг в друге конкурентов. Так что призыв Сурайкина повисает в пустоте. Однако он потом сможет сказать, что протягивал товарищам руку помощи в общих интересах, но эту руку никто не пожал». Впрочем, Григорьев сомневается, что эта «технологичная» попытка добавит партии Сурайкина много новых голосов.

Выдвижение очередного кандидата в главы Хабаровского края, – на этот раз от «Зеленой альтернативы» – говорит о высокой конкуренции на этих выборах, полагает политолог. «Ранее своих представителей уже выдвинули семь партий. Хабаровский край привлекает всех игроков этой избирательной кампании. Они, правда, рассчитывают не столько на победу, сколько на широкое паблисити в «шумном» регионе», – констатировал политолог.

Григорьев одобрил и саму фигуру кандидата «Зеленой альтернативы», – это действующий депутат, пусть и из соседнего региона, опытный предприниматель. «Выглядит вполне респектабельно, не проигрывает на фоне соперников, – признал эксперт. – В целом же такое обилие кандидатов можно только приветствовать: чем больше участников, тем шире выбор у избирателя».

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