Эксперт оценил перспективы структур Навального после признания их экстремистскими

«Рассмотрение дела ФБК* в Мосгорсуде – это полезная процедура и адекватный ответ на антигосударственные действия», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, комментируя ход слушаний Мосгорсуда о признании «Фонда борьбы с коррупцией*» экстремистским.

«Обоснования, которые выдвигаются в адрес ФБК*, и других организаций, признанных иностранными агентами, вполне рациональны. Что понимается под экстремистской организацией? Это организация, нацеленная на силовое свержение действующей власти. И необязательно речь идет об оружии. Вполне подходит способ, когда участники организации в рамках незаконных акций выводят на улицы толпы людей и пытаются спровоцировать их на столкновения с силовиками. Все это – известные сценарии «цветных революций». С этого все начиналось на Украине, была подобная попытка и в Белоруссии», – отметил председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов.

По его мнению, сейчас во всем мире ужесточаются меры против организаций, признанных иностранными агентами или экстремистскими, вплоть до уголовного преследования.

Кабанов полагает, что рассмотрение дела ФБК в Мосгорсуде – это полезная процедура и адекватный ответ на антигосударственные действия. «А люди, которые называют себя сторонниками этих организаций, сами разделили мир на своих и чужих. Их посыл сводится к тому, что «если ты не с нами, значит ты против нас». Кто их враг и почему – не уточняется», – добавил собеседник.

При этом, по мнению Кабанова, надо дать возможность людям понять суть проблемы. «Это как в секте – нельзя брать всех в одну кучу и сажать на пять лет за участие в экстремистской организации. Нужно объяснить сторонникам, что эта за организация и каковы ее истинные цели», – полагает эксперт.

Он также отметил, что все, что сейчас происходит, зиждется на «либеральной болезни», которая пришла из 1991 года и которую всегда поддерживал Запад». «Для них выгодно устранение сегодняшней системы управления в России. Никому не нужны конкуренты на международной арене. А чтобы развалить страну и осуществить перераспределение ресурсов, нужна революция. Для этого и создаются организации-агенты влияния», – уточнил Кабанов.

Что касается будущего организаций, признанных экстремистскими, то, по мнению собеседника, их участники сразу попадут в зону уголовной ответственности. «В связи с этим наверняка будет какое-то противодействие со стороны либеральной общественности. Но массовых уголовных дел не последует, поскольку эта тема интересна далеко не всем россиянам», – заключил Кабанов.

В среду Мосгорсуд рассматривает иск о признании ФБК, Фонда защиты прав граждан (обе организации включены Минюстом в реестр НКО – иностранных агентов) и «Штабов Навального» экстремистскими. Заседание проходит в закрытом режиме. По мнению прокуратуры, связанные с Навальным структуры «занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации».

Напомним, ранее Мосгорсуд утвердил «меры предварительной защиты», согласно которым указанным структурам Навального уже запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, а с банками можно взаимодействовать только по узкому кругу вопросов.

Ранее политолог Павел Данилин объяснил, почему «Штабы Навального» могут признать экстремистскими организациями.